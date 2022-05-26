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Новости Война
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Переправу через Северский Донец уничтожили гаубицами М777, предоставленными США, - Генштаб

гаубиця,м777

Заместитель начальника главного оперативного управления генерального штаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов назвал пример применения техники, которую Украина получила в рамках международной помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

В частности, американских гаубиц М777, которых Украина получила около ста единиц.

"Артиллерийский дивизион вооружен 155-миллиметровыми пушками М777. Расстояние от огневых позиций до района поражения почти 20 километров. Цель – переправа противника в районе населенного пункта Белогоровка. Результат – пять прямых попаданий в понтоны, уничтожено до 4 танков противника", – сказал он.

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В середине мая ВСУ уничтожили понтонную переправу через Северский Донец в Луганской области, тогда уничтожили почти сто единиц техники россиян, погибли около 400 военных, сообщили американские эксперты.

Алексей Громов рассказал, что при применении во взаимодействии с радиолокационной станцией разведки указанные артиллерийские подразделения показали высокую эффективность стрельбы. Подавлять батареи противника удается с меньшим расходом боеприпасов, 10-12 снарядов, по сравнению с советскими образцами вооружения, когда потребовалось более 48 снарядов.

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Автор: 

Генштаб ВС (6172) Северский Донец (41)


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Топ комментарии
+45
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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26.05.2022 21:26
+41
58-ма Конотопська тоді переправу біля Білогорівки і орків розхерячила.
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26.05.2022 21:28
+37
Моліться Зелебоби на Джона Байденко!
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26.05.2022 21:30
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ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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26.05.2022 21:26 Ответить
58-ма Конотопська тоді переправу біля Білогорівки і орків розхерячила.
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26.05.2022 21:28 Ответить
Моліться Зелебоби на Джона Байденко!
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26.05.2022 21:30 Ответить
Цензор. Бутусов сообщал по Лиман вроде как россияне его захватили или наши оставили Арестович сказал в интервью Фейгину
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26.05.2022 21:30 Ответить
написала люська в соцмережах; а де саме , я не вловив
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26.05.2022 21:36 Ответить
Лиман ще вчора захопили, відео відходу Брусино, Лиманское направление
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26.05.2022 21:55 Ответить
У вас, кацапов, вчора захвачено все, что не захвачено.
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27.05.2022 02:49 Ответить
https://twitter.com/i/status/1529852697289138183
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26.05.2022 21:57 Ответить
Треба з севдона виводити людей бо може бути пізно.
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26.05.2022 22:05 Ответить
Жданов сегодня на своём ютуб канале говорил ,что в Лимане наши войска ещё держатся
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26.05.2022 22:12 Ответить
це вже в минулому..що на сьогодні?
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26.05.2022 21:32 Ответить
Это отличный пример по воспитанию орков... но выступ в районе Попасной требует аналогичного.
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26.05.2022 21:36 Ответить
Теперь HNMS and HILMARS с зарядами до 300, а лучше 500 км. и тогда все цели в Крыму будут поражены, а группировка русозверей в Херсоне будет в котле, где и будет истреблена тотально на плацдарме-ловушке. а вместо воды в крымнаш потекут тысячи 200 - х орков.
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26.05.2022 21:49 Ответить
твої слова дружище Богу у вуха
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26.05.2022 22:06 Ответить
Тактические ракеты типа АТАСМS к этим МLRS нам вряд ли передадут
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26.05.2022 22:14 Ответить
не 500 км не дадуть
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27.05.2022 07:36 Ответить
Если сегодня лавров угрожал за поставку оружия которое способно бить по территории оркостана заначит оно уже в пути
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26.05.2022 22:21 Ответить
Не мели язиком, а заарештуйте і не платіть зарплату 500 тисяч. Імпотенти, можете тільки бульбашки пускати.
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26.05.2022 22:34 Ответить
Я всегда говорил, что русское оружие это говно
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27.05.2022 07:06 Ответить
 
 