Оккупанты ищут патроны украинского производства в Харьковской области, чтобы осуществить "самострел" и вернуться домой, - разведка
Военные РФ в Харьковской области узнают у местных, где можно приобрести патроны украинского производства, чтобы совершить "самострел".
Об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
В часности, в пгт. Шевченково Харьковской области российские военные на местном базаре расспрашивают, где можно приобрести патроны украинского производства. Причину своего интереса объясняют желанием совершить "самострел", выдавая его за боевое ранение. Надеются, что это позволит вернуться домой.
"В Купянске, Большом Бурлуке, Шевченково, Изюме Харьковской области участились случаи исчезновения людей. Чаще это мужчины от 18 до 60 лет и молодые женщины. Исчезновения связывают с "работой" сотрудников российских спецслужб на оккупированной части области. Сейчас все пути выезда на подконтрольные Украине территории заблокированы. Автомобили, которыми люди пытаются эвакуироваться, тщательно фильтруют и возвращают обратно", - добавили в ГУР МО.
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может 5.56 ищут, но с чего тогда стрелять? такого оружия мало
оптимально - картечь в колено или голову
Стосовно 5.56 - так, можливо. Але я не знаю на скільки розповсюдженна у нас в армії зброя під патрон ремингтон 223.
""
-- А вы знаете, что на каждом презервативе есть его заводской номер?
-- Нет, впервые слышу...
-- Ага! Значит, вы никогда не раскатываете презервативы до конца!
Якщо хіба її туди після пострілу покласти. Або 22-й калібр треба шукати. Хоча, якщо бахнутись з дробовика, то свинцю в організмі буде чимало, а орку вигати байку про потрапляння в засідку цивільної тероборони.
Адже власного патронного заводу як не було так і немає
гранатипатрони не тієї системи?
Або розвідники просто вигадали казочку щоб шось було про що писати.