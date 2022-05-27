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Новости Война
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Оккупанты ищут патроны украинского производства в Харьковской области, чтобы осуществить "самострел" и вернуться домой, - разведка

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Военные РФ в Харьковской области узнают у местных, где можно приобрести патроны украинского производства, чтобы совершить "самострел".

Об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

В часности, в пгт. Шевченково Харьковской области российские военные на местном базаре расспрашивают, где можно приобрести патроны украинского производства. Причину своего интереса объясняют желанием совершить "самострел", выдавая его за боевое ранение. Надеются, что это позволит вернуться домой.

"В Купянске, Большом Бурлуке, Шевченково, Изюме Харьковской области участились случаи исчезновения людей. Чаще это мужчины от 18 до 60 лет и молодые женщины. Исчезновения связывают с "работой" сотрудников российских спецслужб на оккупированной части области. Сейчас все пути выезда на подконтрольные Украине территории заблокированы. Автомобили, которыми люди пытаются эвакуироваться, тщательно фильтруют и возвращают обратно", - добавили в ГУР МО.

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Автор: 

разведка (4168) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+13
Херня якась. Чим їх патрони відрізняються від українських? Всі вони зроблені на тому самому радянському заводі.
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27.05.2022 14:27
+9
На украинских пулях выгравирована визитка Яроша. Неужели не замечали?
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27.05.2022 14:43
+6
Лайфхак для окупантів: стріляйте краще в голову
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27.05.2022 14:34
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Херня якась. Чим їх патрони відрізняються від українських? Всі вони зроблені на тому самому радянському заводі.
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27.05.2022 14:27 Ответить
От і я про це! Розпізнать належність патронів можна лише по гільзі - там на денці вибитий номер заводу і номер партії патронів Але ж в рані буде лише куля! Крім того і ми, і вони використовуємо трофейні
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27.05.2022 14:31 Ответить
Куля при самострелі вилетить наскрізь, не зрозуміла чуш.
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27.05.2022 14:39 Ответить
Канал поранення від 5.45 і 7.62 дуже відрізняєця.
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27.05.2022 14:42 Ответить
эти калибры как и патроны у нас с кацапами идентичны.

может 5.56 ищут, но с чего тогда стрелять? такого оружия мало

оптимально - картечь в колено или голову
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27.05.2022 15:10 Ответить
Патрони ідентичні, але 7.62х39 (я так розумію) в орочій армії не використовують, на відміну від нашої ТЕРоборони, де ще зустрічаються АК-47 та СКС...
Стосовно 5.56 - так, можливо. Але я не знаю на скільки розповсюдженна у нас в армії зброя під патрон ремингтон 223.
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27.05.2022 16:34 Ответить
5,56 и 5.45 фактически одинаковы по раневому действию ,как там что то можно отличить?пули то не будет
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27.05.2022 17:44 Ответить
Вы ошибаетесь...
""
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27.05.2022 19:46 Ответить
По форме раневого канала, можно определить не только калибр и тип пули, но в некоторых случаях даже производителя
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27.05.2022 19:49 Ответить
Нет. У кацапов основной калибр 5,45 , у нас 7,62.
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27.05.2022 16:50 Ответить
Коли орки кажуть "Украінскіе" патрони, вони мають на увазі патрони калібром 7.62
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27.05.2022 14:40 Ответить
А якими патронами тоді пуляють їхні ПКМ?
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27.05.2022 15:14 Ответить
Ну, видно не у всіх орків є ПКМ)
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27.05.2022 16:23 Ответить
На украинских пулях выгравирована визитка Яроша. Неужели не замечали?
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27.05.2022 14:43 Ответить
Минианекдот в тему:

-- А вы знаете, что на каждом презервативе есть его заводской номер?
-- Нет, впервые слышу...
-- Ага! Значит, вы никогда не раскатываете презервативы до конца!
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27.05.2022 14:58 Ответить
" Але ж в рані буде лише куля!"
Якщо хіба її туди після пострілу покласти. Або 22-й калібр треба шукати. Хоча, якщо бахнутись з дробовика, то свинцю в організмі буде чимало, а орку вигати байку про потрапляння в засідку цивільної тероборони.
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27.05.2022 14:46 Ответить
Ви виходите з того, що і в них, і нас - Калаші, але ЗСУ має ще певну кількість стрілецької зброї західного виробництва, або ліцензійної. Можливо, шукають такі набої. А стрільнутись, при бажанні, можна з якоїсь трубки, при цьому, й швидкість кулі буде недостатньою для наскрізного поранення.
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27.05.2022 15:34 Ответить
Ви не розумієте - патрони українського виробництва це як квітка папороті, можна шукати її все життя і не знайти
Адже власного патронного заводу як не було так і немає
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27.05.2022 17:35 Ответить
закликаю українську оборонну промисловість терміново забеспечити рашистів патронами!
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27.05.2022 14:29 Ответить
Можна бізнес влаштувати: 1 патрон - 1к&, або полонений з Азов сталі.
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27.05.2022 14:41 Ответить
ті, хто відає полоненними, не зацікавлені у наших патронах
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27.05.2022 17:53 Ответить
треба перед позиціями жменьками розсипати
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27.05.2022 14:31 Ответить
Лайфхак для окупантів: стріляйте краще в голову
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27.05.2022 14:34 Ответить
ну сколько можно. это в феврале в такое верилось, но сейчас??? нет там людей которые на войне по ошибке
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27.05.2022 14:34 Ответить
без ранения 3 лимона не платят, бизнес
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27.05.2022 14:46 Ответить
Наші воюють не лише Калашами.
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27.05.2022 15:35 Ответить
Бред какой то. На патроне написано чьего он производства если у нас и параши еще совковые стандарты. Кроме того пуля из АК обычно навылет пробивает и доказательств не оставляет
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27.05.2022 14:37 Ответить
в них ще не використано 15 тисяч мішків для трупів. які "самостріли"?..ну хіба що в бошку.
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27.05.2022 14:38 Ответить
А, ось чому патронний завод не будували ні за Пороха, ні за Зеленсьокго. Щоб кацапи не знайши українських набоїв!
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27.05.2022 14:39 Ответить
А що, розвідники гур підробляють на базарах? Їм же достатньо грошей виділили.
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27.05.2022 14:39 Ответить
У них шо там, гранати патрони не тієї системи?
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27.05.2022 14:40 Ответить
Кацапська хитрість, щоб виявити тих у кого є кулі, а значить і зброя
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27.05.2022 14:44 Ответить
100%
Або розвідники просто вигадали казочку щоб шось було про що писати.
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27.05.2022 15:06 Ответить
Ага, он там, на фотографии у бабушки патроны спрашивает.
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27.05.2022 17:56 Ответить
підтримую самостріл виключно в голову)
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27.05.2022 14:44 Ответить
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27.05.2022 15:12 Ответить
А как по сквозной пулевой ране определит принадлежность патроны к тем или другим вооруженным силам? Даже дыры от 5.56 и 5.45 пуль получается такие же 😉 Впрочем говорят что врачам с практическим опытом с боевыми ранениями определить самострел не составляет больших проблем. Так что пусть стреляет сразу себе в голову. Ихним свиномамкам может даже заплатит.
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27.05.2022 14:47 Ответить
Куля в лоб -так куля в лоб
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27.05.2022 14:56 Ответить
Куля в лоб -так куля в лоб не актуально ,...... форум по дальше от окопов Куля в лоб -так куля в лоб в тренде ...
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27.05.2022 15:11 Ответить
Идиотская сказка .
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27.05.2022 14:56 Ответить
яке українське виробництво ?
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27.05.2022 14:58 Ответить
И почему-то вспомнилось про шофёра шефира. Или про шефира шофера....)))
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27.05.2022 15:13 Ответить
Да помогите уже оркам : разослать листовки, кто хочет домой, в россию, подходите в такое то время к передовой по одному, оружие на землю и получите свой патрон в понравившееся вам место!
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27.05.2022 15:35 Ответить
Доля правди в цьому напевно таки є. Українським набоєм можна назвати ********** НАТО (вони там напевно є), правда без самої кулі хрен що доведеш, калібр приблизно, не більше. Напевно треба якось вистрелити просто вдаривши по капсулю (без ствола), щоб куля застряла і не дуже покалічила
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27.05.2022 15:56 Ответить
 
 