Оккупанты ищут патроны украинского производства в Харьковской области, чтобы осуществить "самострел" и вернуться домой, - разведка

Военные РФ в Харьковской области узнают у местных, где можно приобрести патроны украинского производства, чтобы совершить "самострел".

Об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

В часности, в пгт. Шевченково Харьковской области российские военные на местном базаре расспрашивают, где можно приобрести патроны украинского производства. Причину своего интереса объясняют желанием совершить "самострел", выдавая его за боевое ранение. Надеются, что это позволит вернуться домой.

"В Купянске, Большом Бурлуке, Шевченково, Изюме Харьковской области участились случаи исчезновения людей. Чаще это мужчины от 18 до 60 лет и молодые женщины. Исчезновения связывают с "работой" сотрудников российских спецслужб на оккупированной части области. Сейчас все пути выезда на подконтрольные Украине территории заблокированы. Автомобили, которыми люди пытаются эвакуироваться, тщательно фильтруют и возвращают обратно", - добавили в ГУР МО.

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