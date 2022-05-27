Вражеский истребитель Су-35 сбит над Херсонщиной, - Генштаб ВСУ
В небе над Херсонщиной сбит российский истребитель Су-35, охотившийся за самолетами украинской штурмовой авиации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
"Сегодня, 27 мая, около 14.00, истребитель МиГ-29 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в небе Херсонщины сбил российский истребитель Су-35, охотившийся за самолетами украинской штурмовой авиации. Слава украинским пилотам!", - говорится в сообщении.
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Украинские Су-25 в небе над Донбассом передают буквально пламенный привет рашистским оккупантам🔥🇺🇦💪
https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/3592 https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/3592
Так бы и обнял.
А ви кажете, що поляки не дали...
А вон воно!
Я слышал сильный взрыв около 9ти утра. Рвануло в районе г. Береслав.Кстати,в это время в том же направлении, низко,низко летело три вертолета. Потом пролетело,судя по звуку (низкая облачность), две сушки.... Да,локация-с.Корсунка.