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Новости Война
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Вражеский истребитель Су-35 сбит над Херсонщиной, - Генштаб ВСУ

літак,авіація,російська,підбитий

В небе над Херсонщиной сбит российский истребитель Су-35, охотившийся за самолетами украинской штурмовой авиации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"Сегодня, 27 мая, около 14.00, истребитель МиГ-29 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в небе Херсонщины сбил российский истребитель Су-35, охотившийся за самолетами украинской штурмовой авиации. Слава украинским пилотам!", - говорится в сообщении.

Также читайте: Срочник Нацгвардии сбил второй российский самолет за месяц

Генштаб ВС (6177) самолет (3587) Херсонская область (4709)


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Топ комментарии
+58
💪
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27.05.2022 16:17
+48
МІГом сушку 35-ту! Важко переоцінити майстерність наших соколів. Їм би ******* апарати... ех.
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27.05.2022 16:26
+35
Яка чудова новина!!! Молодець пілот Повітряних Сил Збройних Сил України !!!
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27.05.2022 16:23
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27.05.2022 16:17 Ответить
Ще один бройлер долітався,мисливець грьобаний !!!!))))
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27.05.2022 16:35 Ответить
а где посмотреть данные кадры?именно на этот самолет?
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27.05.2022 17:09 Ответить
https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/3592
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27.05.2022 17:48 Ответить
Откуда ты кацап вещаешь? Что прыгаешь под ВПН туда сюда?
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27.05.2022 17:55 Ответить
Они как таракань, нет нет, а потом повалила толпа, успевай дезинчекцию проводить
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27.05.2022 19:26 Ответить
И конечно же ты зарегался 26.05, чтобы нам всем поведать глас истины. В спам.
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27.05.2022 17:13 Ответить
Павло, ви реально вважаєте що всі картинкими під новинами відносяться саме до цих новин?
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27.05.2022 17:14 Ответить
видео !!!

Украинские Су-25 в небе над Донбассом передают буквально пламенный привет рашистским оккупантам🔥🇺🇦💪

https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/3592 https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/3592

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27.05.2022 17:47 Ответить
Ювелирная работа 👍👏👏👏✊✊❤️💙💛🙏🙏🙏Дякуем ,Герою‼️
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27.05.2022 18:40 Ответить
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27.05.2022 16:17 Ответить
Мисливець став здобиччю
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27.05.2022 16:19 Ответить
Купою обгорілого металобрухта та купкою органичного лайна !!!)))
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27.05.2022 16:38 Ответить
💪
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27.05.2022 16:19 Ответить
***шь русню
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27.05.2022 16:21 Ответить
отлично
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27.05.2022 16:21 Ответить
Яка чудова новина!!! Молодець пілот Повітряних Сил Збройних Сил України !!!
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27.05.2022 16:23 Ответить
А Конашенков ще в квітні базікав, що авіація ЗСУ знищена повністю. А оно ось як невдобно вийшло.
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27.05.2022 16:23 Ответить
Та да. Неувязочка
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27.05.2022 16:34 Ответить
Слава військово-повітряним !!!
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27.05.2022 16:23 Ответить
Это тот выныщувач, который, как блеяли кацапы, анало говнет? Ню-ню.
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27.05.2022 16:24 Ответить
Модернизированный совковый СУ-27, да приличный пепелац, но далеко не вундерваффе.
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27.05.2022 21:01 Ответить
Какой Зайчик, этот МіГ-29!
Так бы и обнял.
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27.05.2022 16:25 Ответить
МІГом сушку 35-ту! Важко переоцінити майстерність наших соколів. Їм би ******* апарати... ех.
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27.05.2022 16:26 Ответить
Ви ж наші сонечка!
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27.05.2022 16:27 Ответить
Слава Героям!
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27.05.2022 16:27 Ответить
Наши пилоты лучшие. Храни их Всевышний!
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27.05.2022 16:33 Ответить
Ну фсе! Офіс президента, Бутусову, це точно не пробачить! Добре, що пан Юрій , не сам його збив,- вже б заарештували...
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27.05.2022 16:38 Ответить
українська? модернізація МІГа за стандартами НАТО? + Майстерність нашіх соколів
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27.05.2022 16:46 Ответить
Нам достатньо вивчити команду на один літак F-35 і все пиз....ць русні. Я думаю наші волонтери назбирають і гроші на F-35
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27.05.2022 16:49 Ответить
Звісно це неправда, спецаперацыя идет по плану, патерь нет. В спам.
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27.05.2022 17:15 Ответить
МіГ-29 !!!
А ви кажете, що поляки не дали...
А вон воно!
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27.05.2022 17:05 Ответить
які запчастини надали, то і зібрали
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27.05.2022 17:55 Ответить
кацманавт тоже все?
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27.05.2022 17:17 Ответить
ну да, їм же стропи підрізають і парашути неправильно вкладають чи там катапульту з ладу виводять.
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27.05.2022 18:56 Ответить
При современном вооружении, носитель оружия не является преимуществом. С хорошей ракетой его и МИГом 21 завалить наверно можно.
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27.05.2022 17:29 Ответить
Индусы пару лет назад это подтвердили, когда завалили пакистанский Ф-16 именно с МИГ-21
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27.05.2022 20:50 Ответить
Приємно читати в коментах, як "наші" ватники та кацапидлівці під проксі реагують на такі новини.
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27.05.2022 17:30 Ответить
надо не только читать, но отправлять их в спам.
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27.05.2022 17:37 Ответить
А краще взагалі, як казали на фронті І Світової, посилати їх в "штаб генерала Духоніна".
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27.05.2022 17:43 Ответить
Російський багатоцільовий надманеврений винищувач з керованим вектором тяги покоління 4++ накрився п...здою з допомогою українського МіГ-29 та українських ракет Р-27 від ДАХК «Артем»
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27.05.2022 17:43 Ответить
Вполне реально, от мастерства пилота и везения зависит.
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27.05.2022 20:56 Ответить
накінець дочекались що на Херсонщині почали бити кацапів
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27.05.2022 17:45 Ответить
Просто СПАСИБО!!!!
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27.05.2022 17:49 Ответить
Так вот что ****** на Херсонщине, это раша дерьмо взорвалось))
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27.05.2022 18:16 Ответить
"Так вот что ****** на Херсонщине, это раша дерьмо взорвалось)) "

Я слышал сильный взрыв около 9ти утра. Рвануло в районе г. Береслав.Кстати,в это время в том же направлении, низко,низко летело три вертолета. Потом пролетело,судя по звуку (низкая облачность), две сушки.... Да,локация-с.Корсунка.
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27.05.2022 20:31 Ответить
Наші соколики!💪👍
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27.05.2022 19:52 Ответить
 
 