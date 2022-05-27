Вражеский истребитель Су-35 сбит над Херсонщиной, - Генштаб ВСУ

В небе над Херсонщиной сбит российский истребитель Су-35, охотившийся за самолетами украинской штурмовой авиации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"Сегодня, 27 мая, около 14.00, истребитель МиГ-29 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в небе Херсонщины сбил российский истребитель Су-35, охотившийся за самолетами украинской штурмовой авиации. Слава украинским пилотам!", - говорится в сообщении.

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