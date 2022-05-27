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Ворожий винищувач Су-35 збито над Херсонщиною, - Генштаб ЗСУ

літак,авіація,російська,підбитий

В небі над Херсонщиною збито російський винищувач Су-35, що полював за літаками української штурмової авіації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"Сьогодні, 27 травня, близько 14.00, винищувач МіГ-29 Повітряних Сил Збройних Сил України у небі Херсонщини збив російський винищувач Су-35, що полював за літаками української штурмової авіації. Слава українським пілотам!", - йдеться у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський винищувач Су-34 збили ЗСУ на Харківщині

Автор: 

Генштаб ЗС (6476) літак (2897) Херсонська область (5697)


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Топ коментарі
+58
💪
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27.05.2022 16:17
+48
МІГом сушку 35-ту! Важко переоцінити майстерність наших соколів. Їм би ******* апарати... ех.
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27.05.2022 16:26
+35
Яка чудова новина!!! Молодець пілот Повітряних Сил Збройних Сил України !!!
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27.05.2022 16:23
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27.05.2022 16:17 Відповісти
Ще один бройлер долітався,мисливець грьобаний !!!!))))
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27.05.2022 16:35 Відповісти
а где посмотреть данные кадры?именно на этот самолет?
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27.05.2022 17:09 Відповісти
https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/3592
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27.05.2022 17:48 Відповісти
Откуда ты кацап вещаешь? Что прыгаешь под ВПН туда сюда?
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27.05.2022 17:55 Відповісти
Они как таракань, нет нет, а потом повалила толпа, успевай дезинчекцию проводить
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27.05.2022 19:26 Відповісти
И конечно же ты зарегался 26.05, чтобы нам всем поведать глас истины. В спам.
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27.05.2022 17:13 Відповісти
Павло, ви реально вважаєте що всі картинкими під новинами відносяться саме до цих новин?
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27.05.2022 17:14 Відповісти
видео !!!

Украинские Су-25 в небе над Донбассом передают буквально пламенный привет рашистским оккупантам🔥🇺🇦💪

https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/3592 https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/3592

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27.05.2022 17:47 Відповісти
Ювелирная работа 👍👏👏👏✊✊❤️💙💛🙏🙏🙏Дякуем ,Герою‼️
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27.05.2022 18:40 Відповісти
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27.05.2022 16:17 Відповісти
Мисливець став здобиччю
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27.05.2022 16:19 Відповісти
Купою обгорілого металобрухта та купкою органичного лайна !!!)))
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27.05.2022 16:38 Відповісти
💪
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27.05.2022 16:19 Відповісти
***шь русню
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27.05.2022 16:21 Відповісти
отлично
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27.05.2022 16:21 Відповісти
Яка чудова новина!!! Молодець пілот Повітряних Сил Збройних Сил України !!!
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27.05.2022 16:23 Відповісти
А Конашенков ще в квітні базікав, що авіація ЗСУ знищена повністю. А оно ось як невдобно вийшло.
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27.05.2022 16:23 Відповісти
Та да. Неувязочка
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27.05.2022 16:34 Відповісти
Слава військово-повітряним !!!
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27.05.2022 16:23 Відповісти
Это тот выныщувач, который, как блеяли кацапы, анало говнет? Ню-ню.
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27.05.2022 16:24 Відповісти
Модернизированный совковый СУ-27, да приличный пепелац, но далеко не вундерваффе.
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27.05.2022 21:01 Відповісти
Какой Зайчик, этот МіГ-29!
Так бы и обнял.
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27.05.2022 16:25 Відповісти
МІГом сушку 35-ту! Важко переоцінити майстерність наших соколів. Їм би ******* апарати... ех.
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27.05.2022 16:26 Відповісти
Ви ж наші сонечка!
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27.05.2022 16:27 Відповісти
Слава Героям!
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27.05.2022 16:27 Відповісти
Наши пилоты лучшие. Храни их Всевышний!
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27.05.2022 16:33 Відповісти
Ну фсе! Офіс президента, Бутусову, це точно не пробачить! Добре, що пан Юрій , не сам його збив,- вже б заарештували...
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27.05.2022 16:38 Відповісти
українська? модернізація МІГа за стандартами НАТО? + Майстерність нашіх соколів
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27.05.2022 16:46 Відповісти
Нам достатньо вивчити команду на один літак F-35 і все пиз....ць русні. Я думаю наші волонтери назбирають і гроші на F-35
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27.05.2022 16:49 Відповісти
Звісно це неправда, спецаперацыя идет по плану, патерь нет. В спам.
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27.05.2022 17:15 Відповісти
МіГ-29 !!!
А ви кажете, що поляки не дали...
А вон воно!
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27.05.2022 17:05 Відповісти
які запчастини надали, то і зібрали
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27.05.2022 17:55 Відповісти
кацманавт тоже все?
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27.05.2022 17:17 Відповісти
ну да, їм же стропи підрізають і парашути неправильно вкладають чи там катапульту з ладу виводять.
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27.05.2022 18:56 Відповісти
При современном вооружении, носитель оружия не является преимуществом. С хорошей ракетой его и МИГом 21 завалить наверно можно.
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27.05.2022 17:29 Відповісти
Индусы пару лет назад это подтвердили, когда завалили пакистанский Ф-16 именно с МИГ-21
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27.05.2022 20:50 Відповісти
Приємно читати в коментах, як "наші" ватники та кацапидлівці під проксі реагують на такі новини.
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27.05.2022 17:30 Відповісти
надо не только читать, но отправлять их в спам.
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27.05.2022 17:37 Відповісти
А краще взагалі, як казали на фронті І Світової, посилати їх в "штаб генерала Духоніна".
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27.05.2022 17:43 Відповісти
Російський багатоцільовий надманеврений винищувач з керованим вектором тяги покоління 4++ накрився п...здою з допомогою українського МіГ-29 та українських ракет Р-27 від ДАХК «Артем»
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27.05.2022 17:43 Відповісти
Вполне реально, от мастерства пилота и везения зависит.
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27.05.2022 20:56 Відповісти
накінець дочекались що на Херсонщині почали бити кацапів
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27.05.2022 17:45 Відповісти
Просто СПАСИБО!!!!
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27.05.2022 17:49 Відповісти
Так вот что ****** на Херсонщине, это раша дерьмо взорвалось))
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27.05.2022 18:16 Відповісти
"Так вот что ****** на Херсонщине, это раша дерьмо взорвалось)) "

Я слышал сильный взрыв около 9ти утра. Рвануло в районе г. Береслав.Кстати,в это время в том же направлении, низко,низко летело три вертолета. Потом пролетело,судя по звуку (низкая облачность), две сушки.... Да,локация-с.Корсунка.
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27.05.2022 20:31 Відповісти
Наші соколики!💪👍
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27.05.2022 19:52 Відповісти
 
 