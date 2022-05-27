Ворожий винищувач Су-35 збито над Херсонщиною, - Генштаб ЗСУ
В небі над Херсонщиною збито російський винищувач Су-35, що полював за літаками української штурмової авіації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
"Сьогодні, 27 травня, близько 14.00, винищувач МіГ-29 Повітряних Сил Збройних Сил України у небі Херсонщини збив російський винищувач Су-35, що полював за літаками української штурмової авіації. Слава українським пілотам!", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+58 Шимус
показати весь коментар27.05.2022 16:17
+48 Aleks Sun
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+35 Роман Коваль #505693
показати весь коментар27.05.2022 16:23
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Украинские Су-25 в небе над Донбассом передают буквально пламенный привет рашистским оккупантам🔥🇺🇦💪
https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/3592 https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/3592
Так бы и обнял.
А ви кажете, що поляки не дали...
А вон воно!
Я слышал сильный взрыв около 9ти утра. Рвануло в районе г. Береслав.Кстати,в это время в том же направлении, низко,низко летело три вертолета. Потом пролетело,судя по звуку (низкая облачность), две сушки.... Да,локация-с.Корсунка.