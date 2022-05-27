Ворожий винищувач Су-35 збито над Херсонщиною, - Генштаб ЗСУ

В небі над Херсонщиною збито російський винищувач Су-35, що полював за літаками української штурмової авіації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"Сьогодні, 27 травня, близько 14.00, винищувач МіГ-29 Повітряних Сил Збройних Сил України у небі Херсонщини збив російський винищувач Су-35, що полював за літаками української штурмової авіації. Слава українським пілотам!", - йдеться у повідомленні.

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