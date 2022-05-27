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Новости Война
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"Большая двадцатка" должна выразить свою четкую позицию по поддержке Украины, - Зеленский

герой,україни,зеленський

"Большая двадцатка" на саммите осенью должна продемонстрировать свою четкую позицию по отношению к политике страны-агрессора.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время онлайн-встречи в аналитическом центре Foreign Policy Community of Indonesia, передает Цензор.НЕТ.

Президент сообщил, что принял приглашение лидера Индонезии Джоко Видодо принять участие в предстоящем осенью саммите "Большой двадцатки".

Он выразил убеждение, что на этой встрече G20 будут представлены только государства-партнеры, а не оккупанты.

"Война, которая продолжается сегодня в центре Европы, должна закончиться. И здесь нужно объединение всех сил. Объединение не только оружия – всех политиков, дипломатии и крупных экономик мира. Чтобы не поддерживать Российскую Федерацию, ее бизнес, не поддерживать с ней торговлю, любые отношения, пока они не остановят свою агрессивную политику", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства убежден, что "Большая двадцатка" должна дать четкую оценку агрессивной политике России.

"Я думаю, "двадцатка" должна поставить точку в этом направлении. По крайней мере, высказать свою четкую позицию по поддержке Украины", - подытожил он.

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G20 (299) Зеленский (20196)


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Топ комментарии
+23
Вот что у Зели хорошо получается сейчас - это записывать спичи, которые ему пишет целая команда Дмитрия Литвина, и ссорится с союзниками. Артист разговорного жанра "Боневтик". Перекладывать свою ответственность на других оно умеет хорошо. Все ему должны и обязаны. А то, что ему говорили и предупреждали целый год с начала 2021 года, что именно так и будет - оно старается не вспоминать.
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27.05.2022 18:18
+17
Та когда же ты закроешь свой поганый рот?
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27.05.2022 18:11
+14
Как вы правы, с 73% *********, это не достижимо!
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27.05.2022 18:21
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Правила форума Совет форумчан
Україну пора прийняти в цю двадцятку.

мощна армія і зерно - ЦЕ ДОБРІ АКТІВИ ДЛЯ КРАЇНИ ‼️
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27.05.2022 18:08 Ответить
Для этого сначала нужно навести порядок в этой власти. Без этого никак. То, что пока союзники прикрывают глаза на Бениных шавок и их треш, не значит, что они их не видят.
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27.05.2022 18:23 Ответить
Ага.и коррумпированные чиновники с фсбшными кротами во власти это то что нужно Европе
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27.05.2022 19:30 Ответить
Та когда же ты закроешь свой поганый рот?
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27.05.2022 18:11 Ответить
Как вы правы, с 73% *********, это не достижимо!
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27.05.2022 18:21 Ответить
Ваню вчера (26.05.2022) наняли?
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27.05.2022 18:33 Ответить
та хай варнякає. хоч якась користь. хай присоромить тих політиканів німецьких і французьких безсовісних.
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27.05.2022 18:18 Ответить
Пересраться со всеми - много ума не нужно. Ум нужно чтобы уметь договориться не благодаря, а вопреки. Но с этим у Боневтика очень тяжело.
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27.05.2022 18:21 Ответить
їм чесно кажучи,так ***** що аж невдобно,французи так "соромились" політики Макрона,що переобрали його на другий строк.та і Шольцу ніц не грозить
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28.05.2022 03:03 Ответить
Там пружина. Не закривається.
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27.05.2022 20:26 Ответить
Треба скинутись Анонімусам щоб зломати ОП і блокувати всі його відосикі Набрид вже
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27.05.2022 18:16 Ответить
Вот что у Зели хорошо получается сейчас - это записывать спичи, которые ему пишет целая команда Дмитрия Литвина, и ссорится с союзниками. Артист разговорного жанра "Боневтик". Перекладывать свою ответственность на других оно умеет хорошо. Все ему должны и обязаны. А то, что ему говорили и предупреждали целый год с начала 2021 года, что именно так и будет - оно старается не вспоминать.
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27.05.2022 18:18 Ответить
Ну кагбэ не ему должны. Наші воїни зараз боронять фактично цілий світ. Де-факто, хтось це розуміє, а деякі політики - ні.
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27.05.2022 18:52 Ответить
Ну какбэ боронять только Украину, целий свит увидел что кацапня с ее недоармией не может даже Донбасс захватить и тем более ей не по зубам страны НАТО.
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27.05.2022 19:36 Ответить
Де факто один артист разговорного жанра не хотел слушать союзников целый год перед вторжением. Как они только не пытались втолдычить очевидное в его пустую голову. А он их даже "скаабеевыми" называл. Вот за это мы теперь и расплачиваемся кровью всей страной.
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27.05.2022 19:58 Ответить
"кагбе" цілому світо глибоко насрати,де в тому світі хто з ким воює,не перша і нажаль не остання війна,а всі казочки що рашка полізла би на НАТО чи ЄС то понти для приїжджих,нікуди вони не рипнуться,тому що у НАТО "раптово" теж є ЯЗ і авіації достатньо,щоб русню вбити в землю ще на підходах
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28.05.2022 03:06 Ответить
цікаво чи є хтось на світі хто бубі нічого не винен, чи тільки він нікому?
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27.05.2022 18:21 Ответить
Конечно.Беня.
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27.05.2022 19:39 Ответить
точно, і як міг забути
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27.05.2022 19:59 Ответить
І Китай - теж?!
Або Китай, то "інша справа"?
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27.05.2022 18:22 Ответить
Параша до сих пор в G-20? Так чего же он ждёт от саммита с участием Параши?
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27.05.2022 18:23 Ответить
Зеленский сколько стоит соль в магазинах? Про скумбрию я молчу
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27.05.2022 18:23 Ответить
ленка доедает последнюю скумбрию. без соли.
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27.05.2022 18:30 Ответить
З хвоста чи з голови?
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27.05.2022 18:47 Ответить
переживаем за сіль ? а житя наших хлопців ?лучше мовчати видно звідки вітер дуе
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27.05.2022 18:38 Ответить
Нисколько.ее просто нет
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27.05.2022 19:41 Ответить
менше усього зараз цікавить сіль. хоча деякі все нажертись не можуть.
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27.05.2022 19:51 Ответить
хохма не в солі а в тому що недолугі ******* не можуть у банальну логістику ,а у планування взагалі ніяк не здатні,от і вилязять такі "приколи" то з сіллю то з пальним...
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28.05.2022 03:08 Ответить
Сам ржал с Пороха, что он ходит по миру деньги просит. Теперь сам падла будешь давай и НА и В.
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27.05.2022 18:42 Ответить
Цікаво, на наступних перегонах стадіон буде?
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27.05.2022 19:40 Ответить
не хочу засмучувати, але нам ніхто нічого не має
лице простіше - і люди потягнуться
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27.05.2022 18:43 Ответить
«Підійміть мені вії!» Quote: «ВОСЕНІ»???!!! / Quote
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27.05.2022 18:49 Ответить
Ти ще вдар кулачком по столу і тупни з пересердя.
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27.05.2022 19:20 Ответить
Та да, для пущего театрального эффекта.
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27.05.2022 20:01 Ответить
Ну висловить і що з тим висловленням робити? Зеля, ти знов підсів на наркоту? В тебе як не вислів, так ні один лінгвіст не зрозуміє.
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27.05.2022 20:24 Ответить
Поставить точку: это что означает, перестать говорить об этом? Так они с удовольствием,
надоели им бесконечные требования и призывы. Так, из деликатности позвали. Путина тоже звали.
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27.05.2022 22:47 Ответить
 
 