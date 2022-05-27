"Большая двадцатка" должна выразить свою четкую позицию по поддержке Украины, - Зеленский

"Большая двадцатка" на саммите осенью должна продемонстрировать свою четкую позицию по отношению к политике страны-агрессора.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время онлайн-встречи в аналитическом центре Foreign Policy Community of Indonesia, передает Цензор.НЕТ.

Президент сообщил, что принял приглашение лидера Индонезии Джоко Видодо принять участие в предстоящем осенью саммите "Большой двадцатки".

Он выразил убеждение, что на этой встрече G20 будут представлены только государства-партнеры, а не оккупанты.

"Война, которая продолжается сегодня в центре Европы, должна закончиться. И здесь нужно объединение всех сил. Объединение не только оружия – всех политиков, дипломатии и крупных экономик мира. Чтобы не поддерживать Российскую Федерацию, ее бизнес, не поддерживать с ней торговлю, любые отношения, пока они не остановят свою агрессивную политику", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства убежден, что "Большая двадцатка" должна дать четкую оценку агрессивной политике России.

"Я думаю, "двадцатка" должна поставить точку в этом направлении. По крайней мере, высказать свою четкую позицию по поддержке Украины", - подытожил он.

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