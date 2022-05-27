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Новини Війна
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"Велика двадцятка" має висловити свою чітку позицію щодо підтримки України, - Зеленський

герой,україни,зеленський

"Велика двадцятка" на саміті восени має продемонструвати свою чітку позицію щодо політики країни-агресора.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час онлайн-зустрічі в аналітичному центрі Foreign Policy Community of Indonesia, передає Цензор.НЕТ.

Президент повідомив, що прийняв запрошення лідера Індонезії Джоко Відодо взяти участь у саміті "Великої двадцятки", який має відбутися восени.

Він висловив переконання, що на цій зустрічі G20 будуть представлені лише держави-партнери, а не окупанти.

"Війна, яка триває сьогодні у центрі Європи, повинна закінчитися. І тут потрібне об’єднання всіх сил. Об’єднання не тільки зброї – всіх політиків, дипломатії та великих економік світу. Щоб не підтримувати Російську Федерацію, її бізнес, не підтримувати з нею торгівлю, будь-які відносини, допоки вони не зупинять свою агресивну політику", - наголосив Зеленський

Глава держави переконаний, що "Велика двадцятка" має дати чітку оцінку агресивній політиці Росії.

"Я думаю, "двадцятка" повинна поставити крапку в цьому напрямку. Принаймні висловити свою чітку позицію щодо підтримки України", - підсумував він.

Читайте: Байден поїде на саміт G20 лише якщо там не буде Путіна, - Псакі

Автор: 

G20 (322) Зеленський (23653)


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Топ коментарі
+23
Вот что у Зели хорошо получается сейчас - это записывать спичи, которые ему пишет целая команда Дмитрия Литвина, и ссорится с союзниками. Артист разговорного жанра "Боневтик". Перекладывать свою ответственность на других оно умеет хорошо. Все ему должны и обязаны. А то, что ему говорили и предупреждали целый год с начала 2021 года, что именно так и будет - оно старается не вспоминать.
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27.05.2022 18:18
+17
Та когда же ты закроешь свой поганый рот?
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27.05.2022 18:11
+14
Как вы правы, с 73% *********, это не достижимо!
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27.05.2022 18:21
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Україну пора прийняти в цю двадцятку.

мощна армія і зерно - ЦЕ ДОБРІ АКТІВИ ДЛЯ КРАЇНИ ‼️
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27.05.2022 18:08 Відповісти
Для этого сначала нужно навести порядок в этой власти. Без этого никак. То, что пока союзники прикрывают глаза на Бениных шавок и их треш, не значит, что они их не видят.
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27.05.2022 18:23 Відповісти
Ага.и коррумпированные чиновники с фсбшными кротами во власти это то что нужно Европе
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27.05.2022 19:30 Відповісти
Та когда же ты закроешь свой поганый рот?
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27.05.2022 18:11 Відповісти
Как вы правы, с 73% *********, это не достижимо!
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27.05.2022 18:21 Відповісти
Ваню вчера (26.05.2022) наняли?
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27.05.2022 18:33 Відповісти
та хай варнякає. хоч якась користь. хай присоромить тих політиканів німецьких і французьких безсовісних.
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27.05.2022 18:18 Відповісти
Пересраться со всеми - много ума не нужно. Ум нужно чтобы уметь договориться не благодаря, а вопреки. Но с этим у Боневтика очень тяжело.
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27.05.2022 18:21 Відповісти
їм чесно кажучи,так ***** що аж невдобно,французи так "соромились" політики Макрона,що переобрали його на другий строк.та і Шольцу ніц не грозить
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28.05.2022 03:03 Відповісти
Там пружина. Не закривається.
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27.05.2022 20:26 Відповісти
Треба скинутись Анонімусам щоб зломати ОП і блокувати всі його відосикі Набрид вже
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27.05.2022 18:16 Відповісти
Вот что у Зели хорошо получается сейчас - это записывать спичи, которые ему пишет целая команда Дмитрия Литвина, и ссорится с союзниками. Артист разговорного жанра "Боневтик". Перекладывать свою ответственность на других оно умеет хорошо. Все ему должны и обязаны. А то, что ему говорили и предупреждали целый год с начала 2021 года, что именно так и будет - оно старается не вспоминать.
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27.05.2022 18:18 Відповісти
Ну кагбэ не ему должны. Наші воїни зараз боронять фактично цілий світ. Де-факто, хтось це розуміє, а деякі політики - ні.
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27.05.2022 18:52 Відповісти
Ну какбэ боронять только Украину, целий свит увидел что кацапня с ее недоармией не может даже Донбасс захватить и тем более ей не по зубам страны НАТО.
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27.05.2022 19:36 Відповісти
Де факто один артист разговорного жанра не хотел слушать союзников целый год перед вторжением. Как они только не пытались втолдычить очевидное в его пустую голову. А он их даже "скаабеевыми" называл. Вот за это мы теперь и расплачиваемся кровью всей страной.
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27.05.2022 19:58 Відповісти
"кагбе" цілому світо глибоко насрати,де в тому світі хто з ким воює,не перша і нажаль не остання війна,а всі казочки що рашка полізла би на НАТО чи ЄС то понти для приїжджих,нікуди вони не рипнуться,тому що у НАТО "раптово" теж є ЯЗ і авіації достатньо,щоб русню вбити в землю ще на підходах
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28.05.2022 03:06 Відповісти
цікаво чи є хтось на світі хто бубі нічого не винен, чи тільки він нікому?
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27.05.2022 18:21 Відповісти
Конечно.Беня.
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27.05.2022 19:39 Відповісти
точно, і як міг забути
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27.05.2022 19:59 Відповісти
І Китай - теж?!
Або Китай, то "інша справа"?
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27.05.2022 18:22 Відповісти
Параша до сих пор в G-20? Так чего же он ждёт от саммита с участием Параши?
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27.05.2022 18:23 Відповісти
Зеленский сколько стоит соль в магазинах? Про скумбрию я молчу
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27.05.2022 18:23 Відповісти
ленка доедает последнюю скумбрию. без соли.
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27.05.2022 18:30 Відповісти
З хвоста чи з голови?
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27.05.2022 18:47 Відповісти
переживаем за сіль ? а житя наших хлопців ?лучше мовчати видно звідки вітер дуе
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27.05.2022 18:38 Відповісти
Нисколько.ее просто нет
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27.05.2022 19:41 Відповісти
менше усього зараз цікавить сіль. хоча деякі все нажертись не можуть.
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27.05.2022 19:51 Відповісти
хохма не в солі а в тому що недолугі ******* не можуть у банальну логістику ,а у планування взагалі ніяк не здатні,от і вилязять такі "приколи" то з сіллю то з пальним...
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28.05.2022 03:08 Відповісти
Сам ржал с Пороха, что он ходит по миру деньги просит. Теперь сам падла будешь давай и НА и В.
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27.05.2022 18:42 Відповісти
Цікаво, на наступних перегонах стадіон буде?
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27.05.2022 19:40 Відповісти
не хочу засмучувати, але нам ніхто нічого не має
лице простіше - і люди потягнуться
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27.05.2022 18:43 Відповісти
«Підійміть мені вії!» Quote: «ВОСЕНІ»???!!! / Quote
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27.05.2022 18:49 Відповісти
Ти ще вдар кулачком по столу і тупни з пересердя.
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27.05.2022 19:20 Відповісти
Та да, для пущего театрального эффекта.
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27.05.2022 20:01 Відповісти
Ну висловить і що з тим висловленням робити? Зеля, ти знов підсів на наркоту? В тебе як не вислів, так ні один лінгвіст не зрозуміє.
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27.05.2022 20:24 Відповісти
Поставить точку: это что означает, перестать говорить об этом? Так они с удовольствием,
надоели им бесконечные требования и призывы. Так, из деликатности позвали. Путина тоже звали.
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27.05.2022 22:47 Відповісти
 
 