"Велика двадцятка" має висловити свою чітку позицію щодо підтримки України, - Зеленський

"Велика двадцятка" на саміті восени має продемонструвати свою чітку позицію щодо політики країни-агресора.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час онлайн-зустрічі в аналітичному центрі Foreign Policy Community of Indonesia, передає Цензор.НЕТ.

Президент повідомив, що прийняв запрошення лідера Індонезії Джоко Відодо взяти участь у саміті "Великої двадцятки", який має відбутися восени.

Він висловив переконання, що на цій зустрічі G20 будуть представлені лише держави-партнери, а не окупанти.

"Війна, яка триває сьогодні у центрі Європи, повинна закінчитися. І тут потрібне об’єднання всіх сил. Об’єднання не тільки зброї – всіх політиків, дипломатії та великих економік світу. Щоб не підтримувати Російську Федерацію, її бізнес, не підтримувати з нею торгівлю, будь-які відносини, допоки вони не зупинять свою агресивну політику", - наголосив Зеленський

Глава держави переконаний, що "Велика двадцятка" має дати чітку оцінку агресивній політиці Росії.

"Я думаю, "двадцятка" повинна поставити крапку в цьому напрямку. Принаймні висловити свою чітку позицію щодо підтримки України", - підсумував він.

Читайте: Байден поїде на саміт G20 лише якщо там не буде Путіна, - Псакі