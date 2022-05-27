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Новости Газовая война Санкции против России
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Украина просит Германию приостановить "Северный поток-1", - глава Оператора ГТС Макогон

газ

"Оператор ГТС Украины" и НАК "Нафтогаз Украины" направили обращение в Министерство экономики Германии и регулятор BNETzA о прекращении предоставленных ранее исключений в законодательстве для газопровода "Северный Поток-1".

Об этом сообщил руководитель украинского оператора Сергей Макогон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Макогон отметил, что предоставленные "Северного потока-1" исключения базировались на том, что этот газопровод будет способствовать укреплению безопасности поставок газа в Европу, принципам рыночной конкуренции и энергетической солидарности континента.

Также читайте: Украина добивается перенаправления газоснабжения из Северного потока-1 в ГТС

"Но мы видим, что Россия полностью нарушает такие принципы. Мы знаем, что они создали искусственный газовый дефицит в прошлом году, что они в одностороннем порядке настаивают на оплате за газ в рублях, что Россия в одностороннем порядке приостановила поставки газа в Польшу, Болгарию и Финляндии", – сказал он.

Кроме того, РФ захватила часть территории Украины, на которых расположены объекты газотранспортной инфраструктуры.

"Поэтому мы видим, что основания, на которых давались эти исключения для "ПП1", уже не соответствуют действительности. Мы предлагаем немецкому правительству пересмотреть эти исключения и фактически приостановить или существенно ограничить поставки газа в Европу через "ПП1", - добавил Макогон.

По словам главы ОГТСУ, в случае принятия такого решения европейские потребители не пострадают, поскольку достаточно свободных мощностей для транзита российского газа в ЕС, в частности через ГТС Украины.

Макогон напомнил, что прокачка газа через газоизмерительную станцию ​​"Суджа" возможна объемом 244 млн куб. м в сутки при текущем использовании этого маршрута около 45 млн. куб. м.

Также читайте: К нам можно импортировать газ через LNG-терминалы Греции, Хорватии, Польши и Литвы, - Макогон

В мае 2020 года Федеральное сетевое агентство Германии предоставило газопроводу Северный поток возможность отступить от применения основных положений Газовой директивы ЕС.

Регулятор отметил, что газопровод внес вклад в безопасность поставок и не нанес ущерба конкуренции на европейском внутреннем газовом рынке.

Газ (10223) Германия (6925) Северный поток (1449) Макогон Сергей (54)


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Топ комментарии
+4
Взагалі Європі треба повністю відмовитися від кацапського газу
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27.05.2022 19:59
+4
Для того, щоб німці прислухалися до наших побажань та співпрацювали з нами, варто угомонити тік-ток посла мельника, і його ОПівське керівництво.
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27.05.2022 20:12
+1
Вони швидше третій потік почнуть будувати.
Але попитка не питка
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27.05.2022 19:56
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Вони швидше третій потік почнуть будувати.
Але попитка не питка
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27.05.2022 19:56 Ответить
Взагалі Європі треба повністю відмовитися від кацапського газу
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27.05.2022 19:59 Ответить
Для начала Украине надо хотя бы призупинити прокачку нефти по "Дружбе" в ту же Венгрию. **** сами нихера не делают,а Европе тыкают
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27.05.2022 22:39 Ответить
Ага, щас! Зараз стара ***** мєркєль позвоне штангенциркулю і скаже, нє смєть, бо ваван ***** абідєЦЦА
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27.05.2022 20:02 Ответить
та відрубайте ви того крана!, який нахер транзит
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27.05.2022 20:11 Ответить
Для того, щоб німці прислухалися до наших побажань та співпрацювали з нами, варто угомонити тік-ток посла мельника, і його ОПівське керівництво.
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27.05.2022 20:12 Ответить
Ща....ганси розігнались......будуть скиглити про бідних лівероїдів...
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27.05.2022 20:13 Ответить
Оце вже діло! Треба використовувати наші можливості по повній і не боятися використовувати ультиматуми! Бо походу мова ультиматумів це єдина мова ЄС, всі від всіх чогось вимагають, блокують, відстрочують тощо! Буде наша труба єдиною трубою в ЄС, будемо диктувати умови рашистам! Чи ті виродки в масквє думали що лише вони можуть трубопроводи як зброю використовувати!!!
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27.05.2022 21:17 Ответить
Простіше попросити німців повіситися)))
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27.05.2022 21:49 Ответить
 
 