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Україна просить Німеччину призупинити "Північний потік-1", - голова Оператора ГТС Макогон

газ

"Оператор ГТС України" та НАК "Нафтогаз України" направили звернення до Міністерства економіки Німеччини та регулятора BNetzA про припинення наданих раніше винятків у законодавстві для газопроводу "Північний Потік-1".

Про це повідомив керівник українського оператора Сергій Макогон, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Макогон зазначив, що надані "Північного потоку-1" винятки базувалися на тому, що цей газопровід сприятиме зміцненню безпеки постачання газу до Європи, принципам ринкової конкуренції та енергетичної солідарності континенту.

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"Але ми бачимо, що Росія повністю порушує такі принципи. Ми знаємо, що вони створили штучний газовий дефіцит минулого року, що вони в односторонньому порядку наполягають на оплаті за газ у рублях, що Росія в односторонньому порядку призупинила постачання газу до Польщі, Болгарії та Фінляндії", - сказав він.

Крім того, РФ захопила частину територій України, на яких розташовані об'єкти газотранспортної інфраструктури.

"Тому ми бачимо, що підстави, на яких давалися ці винятки для "ПП1", наразі уже не відповідають дійсності. Ми пропонуємо німецькому уряду переглянути ці винятки та фактично призупинити або суттєво обмежити постачання газу до Європи через "ПП1", - додав Макогон.

За словами голови ОГТСУ, у разі ухвалення такого рішення європейські споживачі не постраждають, оскільки є достатньо вільних потужностей для транзиту російського газу до ЄС, зокрема через ГТС України.

Макогон нагадав, що прокачування газу через газовимірювальну станцію "Суджа" можливе обсягом 244 млн куб. м на добу за поточного використання цього маршруту близько 45 млн куб. м.

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У травні 2020 року Федеральне мережеве агентство Німеччини надало газопроводу "Північний потік" можливість відступити від застосування основних положень Газової директиви ЄС.

Регулятор зазначив, що газопровід зробив внесок у безпеку постачань і не завдав шкоди конкуренції на європейському внутрішньому газовому ринку.

Автор: 

газ (10403) Німеччина (7316) Північний потік (2461) Макогон Сергій (116)


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Топ коментарі
+4
Взагалі Європі треба повністю відмовитися від кацапського газу
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27.05.2022 19:59
+4
Для того, щоб німці прислухалися до наших побажань та співпрацювали з нами, варто угомонити тік-ток посла мельника, і його ОПівське керівництво.
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27.05.2022 20:12
+1
Вони швидше третій потік почнуть будувати.
Але попитка не питка
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27.05.2022 19:56
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Вони швидше третій потік почнуть будувати.
Але попитка не питка
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27.05.2022 19:56 Відповісти
Взагалі Європі треба повністю відмовитися від кацапського газу
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27.05.2022 19:59 Відповісти
Для начала Украине надо хотя бы призупинити прокачку нефти по "Дружбе" в ту же Венгрию. **** сами нихера не делают,а Европе тыкают
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27.05.2022 22:39 Відповісти
Ага, щас! Зараз стара ***** мєркєль позвоне штангенциркулю і скаже, нє смєть, бо ваван ***** абідєЦЦА
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27.05.2022 20:02 Відповісти
та відрубайте ви того крана!, який нахер транзит
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27.05.2022 20:11 Відповісти
Для того, щоб німці прислухалися до наших побажань та співпрацювали з нами, варто угомонити тік-ток посла мельника, і його ОПівське керівництво.
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27.05.2022 20:12 Відповісти
Ща....ганси розігнались......будуть скиглити про бідних лівероїдів...
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27.05.2022 20:13 Відповісти
Оце вже діло! Треба використовувати наші можливості по повній і не боятися використовувати ультиматуми! Бо походу мова ультиматумів це єдина мова ЄС, всі від всіх чогось вимагають, блокують, відстрочують тощо! Буде наша труба єдиною трубою в ЄС, будемо диктувати умови рашистам! Чи ті виродки в масквє думали що лише вони можуть трубопроводи як зброю використовувати!!!
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27.05.2022 21:17 Відповісти
Простіше попросити німців повіситися)))
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27.05.2022 21:49 Відповісти
 
 