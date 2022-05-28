США одобрили передачу Украине РСЗО большой дальности, - WSJ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Соединенные Штаты одобрили передачу Украине ракетных систем большой дальности типа MLRS. Официально об этом может быть объявлено уже на следующей неделе.
.Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Wall Street Journal.
Реактивные системы залпового огня, или MLRS, являлись главным запросом со стороны украинских политиков и дипломатов в последние недели. Анонсировано, что принятые к передаче Украине ракетные комплексы имеют дальность стрельбы в 70 км. Источники в Пентагоне также сообщают, что передача MLRS является частью большего пакета военной помощи для Украины.
Топ комментарии
+75 Valeriy Wrx
показать весь комментарий27.05.2022 23:57
+51 Сергій Матвієнко b61c3773
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+50 olele
показать весь комментарий28.05.2022 00:02
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Это тот же хаймерс, только не колёсныц а гусеничный.