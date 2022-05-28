РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6630 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
50 826 204
оружие (9370) США (23153) РСЗО (142)

США одобрили передачу Украине РСЗО большой дальности, - WSJ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сша,рсзв,mlrs,зброя.

Соединенные Штаты одобрили передачу Украине ракетных систем большой дальности типа MLRS. Официально об этом может быть объявлено уже на следующей неделе.

.Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Wall Street Journal.

Реактивные системы залпового огня, или MLRS, являлись главным запросом со стороны украинских политиков и дипломатов в последние недели. Анонсировано, что принятые к передаче Украине ракетные комплексы имеют дальность стрельбы в 70 км. Источники в Пентагоне также сообщают, что передача MLRS является частью большего пакета военной помощи для Украины.

Также читайте: Пентагон еще рассматривает запрос Украины на поставку РСЗО, - Кирби
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+75
показать весь комментарий
27.05.2022 23:57
+51
Боже, храни Америку!
показать весь комментарий
27.05.2022 23:54
+50
показать весь комментарий
28.05.2022 00:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Главное что бы было РАЗРЕШЕНИЕ их использовать ,а не только для того ,что б было
показать весь комментарий
28.05.2022 21:42 Ответить
Был такой хохоль, по фамилии Пенковский, так он американцам передал схеми закладки взрывчатки в москве как в воду глядел.Так вот не тормозите, пока есть время, эти потомки монголов по другому не остановятся, все ровно потянутся к ядерной дубинке, котором другой хохоль грузинского происхождения подарил, пусть горит в аду тов.коба,**** из могилы грозить миру
показать весь комментарий
16.09.2022 04:26 Ответить
По Саки вдарили, і лаптеві промовчали і там не 70 км.
показать весь комментарий
16.09.2022 06:09 Ответить
О какой дальности речь?
Это тот же хаймерс, только не колёсныц а гусеничный.
показать весь комментарий
16.09.2022 12:12 Ответить
Страница 3 из 3
 
 