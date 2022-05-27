США схвалили передачу Україні РСЗВ великої дальності, - WSJ
Сполучені Штати схвалили передачу Україні ракетних систем великої дальності типу MLRS. Офіційно про це може бути оголошено вже наступного тижня
.Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Wall Street Journal.
Реактивні системи залпового вогню, або MLRS, були головним запитом з боку українських політиків і дипломатів в останні тижні. Анонсовано, що схвалені до передачі Україні ракетні комплекси мають дальність стрільби в 70 км. Джерела в Пентагоні також повідомляють, що передача MLRS є частиною більшого пакету військової допомоги для України.
Топ коментарі
+75 Valeriy Wrx
показати весь коментар27.05.2022 23:57
+51 Сергій Матвієнко #512519
показати весь коментар27.05.2022 23:54
+50 olele
показати весь коментар28.05.2022 00:02
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Это тот же хаймерс, только не колёсныц а гусеничный.