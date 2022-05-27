США схвалили передачу Україні РСЗВ великої дальності, - WSJ

Сполучені Штати схвалили передачу Україні ракетних систем великої дальності типу MLRS. Офіційно про це може бути оголошено вже наступного тижня

.Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Wall Street Journal.

Реактивні системи залпового вогню, або MLRS, були головним запитом з боку українських політиків і дипломатів в останні тижні. Анонсовано, що схвалені до передачі Україні ракетні комплекси мають дальність стрільби в 70 км. Джерела в Пентагоні також повідомляють, що передача MLRS є частиною більшого пакету військової допомоги для України.

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