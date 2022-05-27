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США схвалили передачу Україні РСЗВ великої дальності, - WSJ

сша,рсзв,mlrs,зброя.

Сполучені Штати схвалили передачу Україні ракетних систем великої дальності типу MLRS. Офіційно про це може бути оголошено вже наступного тижня

.Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Wall Street Journal.

Реактивні системи залпового вогню, або MLRS, були головним запитом з боку українських політиків і дипломатів в останні тижні. Анонсовано, що схвалені до передачі Україні ракетні комплекси мають дальність стрільби в 70 км. Джерела в Пентагоні також повідомляють, що передача MLRS є частиною більшого пакету військової допомоги для України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найближчим часом США можуть схвалити передачу Україні РСЗВ, - CNN

Автор: 

зброя (7433) США (22455) РСЗВ (207)


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Топ коментарі
+75
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27.05.2022 23:57
+51
Боже, храни Америку!
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27.05.2022 23:54
+50
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28.05.2022 00:02
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Главное что бы было РАЗРЕШЕНИЕ их использовать ,а не только для того ,что б было
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28.05.2022 21:42 Відповісти
Был такой хохоль, по фамилии Пенковский, так он американцам передал схеми закладки взрывчатки в москве как в воду глядел.Так вот не тормозите, пока есть время, эти потомки монголов по другому не остановятся, все ровно потянутся к ядерной дубинке, котором другой хохоль грузинского происхождения подарил, пусть горит в аду тов.коба,**** из могилы грозить миру
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16.09.2022 04:26 Відповісти
По Саки вдарили, і лаптеві промовчали і там не 70 км.
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16.09.2022 06:09 Відповісти
О какой дальности речь?
Это тот же хаймерс, только не колёсныц а гусеничный.
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16.09.2022 12:12 Відповісти
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