За прошлые сутки с Луганщины удалось эвакуировать 31 жителя, - Нацполиция

В пятницу из населенных пунктов Луганской области был эвакуирован 31 житель.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает Национальная полиция Украины.

"Сотрудники ГУНП в Луганской области и Управление патрульной полиции совместно с представителями Областной военной администрации эвакуировали из Луганщины 31 жителя, в том числе 13 детей. Среди эвакуированных и супруги-пенсионеры, которые самостоятельно даже не могут приготовить себе поесть (…) Уже сегодня все эвакуированные переночуют в безопасности и тишине", - говорится в сообщении.

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