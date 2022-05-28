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"Независимость" УПЦ МП была инициирована Госдепом США, но единство сохраняется, - РПЦ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

рпц,кирило

В РПЦ прокомментировали "провозглашение независимости" УПЦ МП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

Глава отдела внешних церковных связей МП митрополит Илларион заявил, что "единство между Русской и Украинской церквями сохраняется", а РПЦ "продолжит укреплять его".

В то же время, первый заместитель председателя Синодального отдела МП по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков заявил, что решение Собора Украинской православной церкви Московского патриархата о "полной независимости" ведет эту церковь к расколу.

По его словам, процесс отделения от Русской православной церкви якобы инициирован Госдепартаментом США.

Также читайте: Собор УПЦ осудил патриарха Кирилла и объявил о полной независимости
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Топ комментарии
+45
А яхту офіцеру фсб гундяєву теж Держдепартамент США подарував?
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28.05.2022 14:47
+24
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28.05.2022 14:53
+19
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я та ригіАнали!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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28.05.2022 14:48
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А яхту офіцеру фсб гундяєву теж Держдепартамент США подарував?
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28.05.2022 14:47 Ответить
Яка така "незалежність",нах..,за порєбрік,в мокшанські небеня!!!)))
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28.05.2022 15:10 Ответить
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28.05.2022 17:43 Ответить
а как же. Она ж пиндосская
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28.05.2022 15:15 Ответить
да уж сказочный ******** пардонес сей придурок у рясе ему бы убогим в дурке а нет Пахан уркаганату у рясах фэ бл..ой миль пардлонес.. за православный...
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28.05.2022 16:46 Ответить
Ну а хто.
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28.05.2022 16:36 Ответить
Кацапської попи- ти раб божий.
Українські свяшенники- ти дитя Боже.
Відчуйте різницю.
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28.05.2022 18:53 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я та ригіАнали!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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28.05.2022 14:48 Ответить
це все стосується також прихожан рпц з України. Тупі вишкребки продовжують молитися московським богам.
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28.05.2022 15:00 Ответить
Іншого і не очікувалося! Тепер буде партизанський МПЦ!
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28.05.2022 14:49 Ответить
ФСБшна секта тепер буде гадити прикриваючись своєю "незалежністю" і нічого з цими підерами не зробиш( Враження, що це з ОПи розіграли, щоб не чіпати свою агентуру в лаврі.
Так регіонали в свій час перефарбувались, заново зайшли в парламент і тепер зі "слугами" дерибанять Україну(
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28.05.2022 14:54 Ответить
А чому не Порошенко чі, на худий кінець, Зеленський?
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28.05.2022 14:50 Ответить
У Зеленського був шанс прикрити цю тхорячу руzzкомірську нору, але де тоді будуть молитись і кому сповідатись агенти кремля з оточення преЗЕдента. Тому у Верховній Раді слуги зарубали законопроект про заборону московського сатанату, приставши на заяву онуфрія: "Все эти факты являются следствием ошибочной религиозной политики времен президентства П.А. Порошенко и разрушительной идеологии так называемой Православной Церкви Украины. Убеждены, что именно такая деятельность предыдущей власти и ПЦУ и стала одним из поводов военного вторжения в Украину".
Капкан для Зеленского. Как Онуфрий спасает УПЦ МП
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28.05.2022 15:04 Ответить
Ну вы даете))) Это же прихвостни Госдепа))) Они сами ничего не решают))) Пора бы уже знать за 30 лет))))
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28.05.2022 15:09 Ответить
Дблблдь Всі відхрещуються від прокаженого руZZкого міра, як від якоїсть нечисті, у всіх її варіаціях, так дблблдь хочуть силою повернути все
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28.05.2022 14:50 Ответить
Сарай згорів, бо перехожий плюнув
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28.05.2022 14:52 Ответить
Онуфрій не пердне без дозволу гундяєва. ФСБісти в рясах оголосили незалежність від кремля. Насмішили. А зарплату їм хто платити буде?
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28.05.2022 14:53 Ответить
наши дебильные прихожане
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28.05.2022 15:17 Ответить
Українські ПГМнуті громадяни. які і спонсорують ФСБшну секту, а та в свою чергу відправляє ще гроші для Гуні.

Як приклад,
Суд конфіскував у священнослужителя Української православної церкви Московського патріархату більш 50 тисяч доларів, які він намагався, не декларуючи, вивезти на територію Росії. Гроші були зібрані парафіянами для відновлення Києво-Печерської лаври і придбання церковного начиння, повідомляє портал "Судова влада України".

https://zn.ua/ukr/UKRAINE/svyaschenik-upc-mp-namagavsya-vivezti-v-rosiyu-50-tisyach-dolariv-zibranih-na-restavraciyu-kiyevo-pecherskoyi-lavri-283476_.html
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28.05.2022 15:31 Ответить
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28.05.2022 14:53 Ответить
Чому не можна закрити цю террорістичну організацію??????
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28.05.2022 14:53 Ответить
В ОПі своїх не здадуть(
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28.05.2022 14:56 Ответить
Кирилка сам резидентов в Украине спалил
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28.05.2022 14:54 Ответить
просто ПНХ
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28.05.2022 14:54 Ответить
Австралійський генштаб у всьому винен.
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28.05.2022 14:54 Ответить
австрийский
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28.05.2022 15:16 Ответить
Те що влада надалі дозволяє її діяльність це злочин, по всій Україні, тилу, агенти впливу та розвідки, відкриті при тому.
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28.05.2022 14:55 Ответить
ця "незалежність" погоджена з Кіріллом.
Якби відділялись по справжньому - проголосили би автокефальність: так прийнято по церковним правилам.
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28.05.2022 14:55 Ответить
УПЦ МП это рассадник "русского мира" и идеи про "одиннарод"
Сейчас переобуваются просто, суть врядли изменится
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28.05.2022 14:56 Ответить
УПЦ МП так хотели сыграть в независимость, но РПЦ не дала.
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28.05.2022 14:57 Ответить
жирна свиня по фамілії стєфанчюк сказала, що забороняти упц мп ще не на часі. якого ти часу ждеш, зелена свиня?
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28.05.2022 14:57 Ответить
певно зелених свят
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28.05.2022 16:30 Ответить
нема нічого більш завороджгуючого як битва кацапськіх попів між собою...я покурю а ви продовзгуйте срані отци святі...
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28.05.2022 14:58 Ответить
сатана кирилл а не патриарх!
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28.05.2022 14:58 Ответить
идите *****..кет на кутак..дуте пулэ...fuck you..
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28.05.2022 14:59 Ответить
Я не верю , что отдел ФСБ в Украине что-то сам решил без согласования с руководством в московии.
Больше похоже на попытку обвинить Госдеп, для чего и затевался т. наз. "синод", или что там у фсб-шников в Украине проходило.
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28.05.2022 14:59 Ответить
Гундяєв,особисто від мене "Йдинахуй",якщо цю думку і підтримує Госдеп,то в цьому є логіка.
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28.05.2022 15:00 Ответить
Идите на х@й пропагандоны .
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28.05.2022 15:00 Ответить
Курва, як же гюндяй на рецидивіста Япончика похожий
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28.05.2022 15:01 Ответить
Эти недомерки в Москве так и не могут понять что с ними Сатанистами люди просто тупо не хотят иметь никаких дел.

Лютейшмй Орвел.
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28.05.2022 15:04 Ответить
сатанисти що одні що лругі
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28.05.2022 15:05 Ответить
кажуть, Сатана - батько брехні
всі люди брешуть
але такої суцільної брехні, такого неприхованого сатанізму нема ніде
доки це має тягнутись?
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28.05.2022 15:05 Ответить
святі кацапськи отци - піддайте жару, от святий кiндрат святому еґору влучів в туда за куда матері святі зебеспокоїлся...
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28.05.2022 15:06 Ответить
Держдепом, ну, звісно. В попів відтепер американська форма під рясами замість кацапської, і на завдання заповнювати кадила матеріалом з біолабораторій НАТО відповідають "йес сер амінь!" замість "так точна таварісч майор!"
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28.05.2022 15:07 Ответить
Бедный госдеп. Сколько у него дел. То цены на гречку повышай, то в лифте гадь, то независимость отдела РПЦ в Украине инициируй
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28.05.2022 15:09 Ответить
є унітаз юзаний срали в його можливо мусульмани теж
на шару?
треба? казли святі? не побрезгуйте....
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28.05.2022 15:12 Ответить
ага. свыня сдохла, но мы прадолжым ее кармить
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28.05.2022 15:13 Ответить
****-провославная сделал финт ушами=) наивный дурачок
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28.05.2022 15:18 Ответить
збивають хвилю невдоволення, в стилі Макаровича. На фронті ще не все ясно, для них, будемо "тропиться медленно"
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28.05.2022 15:18 Ответить
Кацапські смердючі попи- чемадан-вакзал-расея! І щоб духу вашого тут не було!
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28.05.2022 15:18 Ответить
для признания независимости нужно голову Гундяя притарабанить. для независимости - Хйла (хотя там опасно, если прям в прямом эфире отрезать можно стать сцарем кацапстана и сдуреть в конце концов)
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28.05.2022 15:20 Ответить
церкви и страны*
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28.05.2022 15:21 Ответить
кацапопи рубайтеся,,,,
аборигенське ото одобрило.. - кука з'їли?
з'їмо і кемську волость - начувайтєсь свиносабакі нечесані...
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28.05.2022 15:29 Ответить
Очередной финт ушами Зажопинцев)))) Новинский Онуфрию нашептал, что такая шняга может проканать и с МП)))
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28.05.2022 15:40 Ответить
РПЦ во всех её проявлениях будет денацифицирована!
Потерпите, москалики, скоро мы освободим вас от этих попов!!!
Будет немножко больно, а потом - хорошо!
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28.05.2022 16:00 Ответить
РПЦ має бути страчена як колись кгбісти стратили ПРЦ.
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28.05.2022 16:06 Ответить
Московський шеф взяв і провалив всі потуги Ондатрія і його шобли.
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28.05.2022 16:07 Ответить
Сначала Госдеп во главе со всякими Обамами заставляли срать по всем подъездам росии, а теперь его вынуждают еще и скрепные нательные крестики у малороссов перекрещивать.
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28.05.2022 16:11 Ответить
Ага, сидить такий держдеп, обурєваємий корчамі бєсовскімі, та й козні діавольскія строїть, як би оце праваславію расєйскаму єдінствєнноправільному покручє нагадить... А давай отца онуфрія на розкол підіб'ємо, is a great idea! Іншої роботи у держдепа просто немає.
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28.05.2022 16:20 Ответить
ФСБная контора это РПЦ
Все об этом знают, но тогда объясните мне пожалуйста что она делает в Украине!?

Почему 30 лет на территории Украины действуют ее агенты?

Куда смотрит СБУ?
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28.05.2022 16:33 Ответить
Панове......Це ПЗДЦ. От хто є істінним раскольніком вєри правоскрєпной - БАЙДЕННН..!!!!!!

Пора викликати санітарів Гундяйчику - з ним ВСЬО.
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28.05.2022 16:43 Ответить
"Незалежність" УПЦ МП була ініційована Держдепом США, але єдність зберігається, - РПЦ"
Ага! І призначення Путіна теж Госдеп США ініціював - бо ніхто краще нього не зміг-би так швидко та ефектно зруйнувать авторитет Росії та нанести їй економічні збитки!
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28.05.2022 17:01 Ответить
Собаки брешуть - караван іде - москалі 3,14здують нах@й!
Іділія!!!
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28.05.2022 17:10 Ответить
Якби госдеп був такий всесильний, то вас би кончених РПЦешників не існувало б!
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28.05.2022 18:25 Ответить
Московські попи напоказ перекрасились, напоказ начебто розділяються, але дурний той, хто повірить в цей спектакль.
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28.05.2022 22:06 Ответить

попи москальського сатанату з "У"РПЦ МП мiмiкрують та брешуть, що не мають

нiякого вiдношення до гундяйки та до масквабаду, лише для того, щоб не позбутися

Лавр, церков, приходiв та розкiшного свого життя.

нехай повнiстю поривають з сатанатом РПЦ-КДБ , нехай оголошують

анафему рашистськiй гнидi гундяйцi та пуйлу, нехай визнають ПЦУ та Епіфанія!
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29.05.2022 00:42 Ответить
Треба задуматись чи не впливає ім'я людини на її наміри і дії. "Владимир" означає "властелин мира".
Такі імена мають путін, гундяєв, мав ульянов-ленін.
Правильно кажуть: "Як корабель назвеш, так він і попливе". У всякому випадку в відношенні до намірів.
Ясно, що не всі Владимири такі. Причини різні.
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29.05.2022 10:09 Ответить
ну штА вы? гундяйка энто ж тока про мир .



29.05.2022 13:49 Відповісти Видалити
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29.05.2022 13:52 Ответить
 
 