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"Незалежність" УПЦ МП була ініційована Держдепом США, але єдність зберігається, - РПЦ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
В РПЦ прокоментували "проголошення незалежності" УПЦ МП.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
Глава відділу зовнішніх церковних зв'язків МП митрополит Іларіон заявив, що "єдність між Російською та Українською церквами зберігається", а РПЦ "продовжить зміцнювати її".
Водночас перший заступник голови Синодального відділу МП із взаємин Церкви з суспільством та ЗМІ Олександр Щипков заявив, що рішення Собору Української православної церкви Московського патріархату про "повну незалежність" веде цю церкву до розколу.
За його словами, процес відокремлення від Російської православної церкви нібито ініційований Держдепартаментом США.
Топ коментарі
+45 Garry Grant
показати весь коментар28.05.2022 14:47
+24 Алла Новосад 5b57f84f
показати весь коментар28.05.2022 14:53
+19 Alex Alex 3b1a281f
показати весь коментар28.05.2022 14:48
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Будь ласка, зачекайте...
Українські свяшенники- ти дитя Боже.
Відчуйте різницю.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Так регіонали в свій час перефарбувались, заново зайшли в парламент і тепер зі "слугами" дерибанять Україну(
Капкан для Зеленского. Как Онуфрий спасает УПЦ МП
Як приклад,
Суд конфіскував у священнослужителя Української православної церкви Московського патріархату більш 50 тисяч доларів, які він намагався, не декларуючи, вивезти на територію Росії. Гроші були зібрані парафіянами для відновлення Києво-Печерської лаври і придбання церковного начиння, повідомляє портал "Судова влада України".
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/svyaschenik-upc-mp-namagavsya-vivezti-v-rosiyu-50-tisyach-dolariv-zibranih-na-restavraciyu-kiyevo-pecherskoyi-lavri-283476_.html
Якби відділялись по справжньому - проголосили би автокефальність: так прийнято по церковним правилам.
Сейчас переобуваются просто, суть врядли изменится
Больше похоже на попытку обвинить Госдеп, для чего и затевался т. наз. "синод", или что там у фсб-шников в Украине проходило.
Лютейшмй Орвел.
всі люди брешуть
але такої суцільної брехні, такого неприхованого сатанізму нема ніде
доки це має тягнутись?
на шару?
треба? казли святі? не побрезгуйте....
аборигенське ото одобрило.. - кука з'їли?
з'їмо і кемську волость - начувайтєсь свиносабакі нечесані...
Потерпите, москалики, скоро мы освободим вас от этих попов!!!
Будет немножко больно, а потом - хорошо!
Все об этом знают, но тогда объясните мне пожалуйста что она делает в Украине!?
Почему 30 лет на территории Украины действуют ее агенты?
Куда смотрит СБУ?
Пора викликати санітарів Гундяйчику - з ним ВСЬО.
Ага! І призначення Путіна теж Госдеп США ініціював - бо ніхто краще нього не зміг-би так швидко та ефектно зруйнувать авторитет Росії та нанести їй економічні збитки!
Іділія!!!
попи москальського сатанату з "У"РПЦ МП мiмiкрують та брешуть, що не мають
нiякого вiдношення до гундяйки та до масквабаду, лише для того, щоб не позбутися
Лавр, церков, приходiв та розкiшного свого життя.
нехай повнiстю поривають з сатанатом РПЦ-КДБ , нехай оголошують
анафему рашистськiй гнидi гундяйцi та пуйлу, нехай визнають ПЦУ та Епіфанія!
Такі імена мають путін, гундяєв, мав ульянов-ленін.
Правильно кажуть: "Як корабель назвеш, так він і попливе". У всякому випадку в відношенні до намірів.
Ясно, що не всі Владимири такі. Причини різні.
29.05.2022 13:49 Відповісти Видалити