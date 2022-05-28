"Незалежність" УПЦ МП була ініційована Держдепом США, але єдність зберігається, - РПЦ"

В РПЦ прокоментували "проголошення незалежності" УПЦ МП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

Глава відділу зовнішніх церковних зв'язків МП митрополит Іларіон заявив, що "єдність між Російською та Українською церквами зберігається", а РПЦ "продовжить зміцнювати її".

Водночас перший заступник голови Синодального відділу МП із взаємин Церкви з суспільством та ЗМІ Олександр Щипков заявив, що рішення Собору Української православної церкви Московського патріархату про "повну незалежність" веде цю церкву до розколу.

За його словами, процес відокремлення від Російської православної церкви нібито ініційований Держдепартаментом США.

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