Украине не нужна альтернатива членства в ЕС, - Зеленский

Предложенный президентом Франции Эмманюэлем Макроном вариант европейского политического сообщества для стран, не являющихся формальными членами Европейского Союза, не является приемлемым для Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Nieuwsuur, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На вопрос журналистки по поводу приемлемости "альтернативы членству в Евросоюзе", которую ранее предложил президент Франции Эмманюэль Макрон, он отметил: "Нет, я не думаю... Нам не нужно это. Нам нужна только поддержка от этих стран, мы не хотим альтернативы" .

Он добавил, что такая инициатива перекликается с тем, что предлагали премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и канцлер Германии Олаф Шольц.

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