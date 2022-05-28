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Украине не нужна альтернатива членства в ЕС, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Предложенный президентом Франции Эмманюэлем Макроном вариант европейского политического сообщества для стран, не являющихся формальными членами Европейского Союза, не является приемлемым для Украины.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Nieuwsuur, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
На вопрос журналистки по поводу приемлемости "альтернативы членству в Евросоюзе", которую ранее предложил президент Франции Эмманюэль Макрон, он отметил: "Нет, я не думаю... Нам не нужно это. Нам нужна только поддержка от этих стран, мы не хотим альтернативы" .
Он добавил, что такая инициатива перекликается с тем, что предлагали премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и канцлер Германии Олаф Шольц.
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+32 Катерина 2abff6e7
показать весь комментарий28.05.2022 15:13
+17 Ирина Иваненко 7637ff53
показать весь комментарий28.05.2022 15:15
+17 Aleks_15
показать весь комментарий28.05.2022 15:26
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Пожалуйста, подождите...
(питання риторичне)
Але як урист-недоучка без практики може доганяти такі речі?
И на чью они шею перелезут,какой дебил им свою подставит?
Англия только из за них и вышла с ЕС.
Бойтесь крысы кремлевские...бойтесь...ещё не вечер...
Чого боїться ЄС ? Чим ми їм не підходимо.
Рівень хабарництва і бюрократії набагато зменшиться, якщо нас візьмуть в ЄС. Бо в ЄС є організації які захишають права громадян. А до тих пір поки ми не в ЄС, права наших громадян завжди будуть незахишені і простий народ буде продовжувати страждати.
- Держави створюються для того, щоби втілювати волю громадян та захищати їх права. Якщо ж для захисту своїх прав громадянам потрібні ще якісь громадські організації, то нащо громадянам така держава. Мабуть таку державу потрібно перебудовувати...
Європа була готова взяти нас в ЄС за "прискореною процедурою" у березні-квітні ц.р., на умовах, що ми відмовляємось від Криму та Донбасу, підписуємо мирну угоду з рашкою, відмовляємось від НАТО та погоджуємось на концнпцію "гарантій безпеки для України від зовнішніх партнерів". І Зеля майже до кінця квітня ц.р. схилявся до цього варіанту. Згадайте його заяви другої половини квітня.
Як тільки США і ВБ заявили, що будуть підтримувати Україну до перемоги, і що лише Україна має визначати, до яких кордонів вона буде вибивати орків, заяви "Старої Європи" відразу змінились на 180 '. "Шлях України до ЄС займе 5-10-15 років", "немає прискореної процедури вступу в ЄС". Про це заговорили Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди. Зеля тепер у розгубленості. Тому кожного дня він "змінює концепцію".
Читайте, поки Портніков це все не повторив за мною, як це було із новим військово-політичним союзом: Україна, Польща, Великобританія, країни Балтії + особливе парнтерство цього союзу із США.
Мені не жалко.
чудовий союз міг би бути з США, Англією, Прибалтикою, Польщею. можна ще Японію підключити і Китайцям запропонувати)))
головне свою економіку розвивати нормально, а не щоб чуніши знову крали,
і тоді все буде ок
меняй пластинку. геля. если хочешь выжить.
Захід не хоче приймати Україну в ЄС тому що не хоче вступати в 100-річну війну з росією яка непрогнозована і агресивна. Вони хочуть віддати українське ягнятко і почекати поки москальский вовк десь там в кущах його гризтиме. Навіть коли ягнятко виявилось росомахою - інерція їхнього "колективного гаманця" продовжує нам показувати "французькі фільми про вічні питання".
Що характерно, це жодного разу не сюрприз. Про цей "пердімонокль" попереджали ще у 2019. Але глибинним 73% все одно кортіло поіржати.
Людоньки добрі! За що нам ці борошна?