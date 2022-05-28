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Украине не нужна альтернатива членства в ЕС, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

зеленський

Предложенный президентом Франции Эмманюэлем Макроном вариант европейского политического сообщества для стран, не являющихся формальными членами Европейского Союза, не является приемлемым для Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Nieuwsuur, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На вопрос журналистки по поводу приемлемости "альтернативы членству в Евросоюзе", которую ранее предложил президент Франции Эмманюэль Макрон, он отметил: "Нет, я не думаю... Нам не нужно это. Нам нужна только поддержка от этих стран, мы не хотим альтернативы" .

Он добавил, что такая инициатива перекликается с тем, что предлагали премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и канцлер Германии Олаф Шольц.

Также читайте: "Если вы думаете, что нам не место в ЕС, то вы должны сказать это четко", - Зеленский - премьеру Нидерландов Рютте
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Топ комментарии
+32
Єдиною альтернативою може бути лише Борис Джонсоненко.
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28.05.2022 15:13
+17
Кто бы сомневался. Тебе и ЕС не нужно. А от якбы ***** предложил таёжный союз, тогда да. Ты б аж бегом
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28.05.2022 15:15
+17
нужно не хамлом быть, а дипломатом, но на это нужно учиться, а не на рояле играть
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28.05.2022 15:26
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Єдиною альтернативою може бути лише Борис Джонсоненко.
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28.05.2022 15:13 Ответить
Стопудово,ДжіБі,Польща,Балтія,Чехія,Словаччина!!!)))
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28.05.2022 15:35 Ответить
щас вот, остальные отказались от ЕС ради нас... Британия - понятно, но без военного союза с США это бессмысленно, а в ЕС он идет практически бонусом.
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28.05.2022 15:41 Ответить
А хто проти такого бонуса,всі з перерахованих ,я гадаю,лише за!!!)))
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28.05.2022 16:27 Ответить
треба розіср--тись зо всіма країнами,які готові допомогти зараз, в дуже скрутний час. Якщо укри не хотять цього союзу, то всі інші в Європі зроблять останні висновки і ні в яку Івропу ми не попадемо.Ніколи!
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28.05.2022 18:50 Ответить
в першу чергу --- вся британська допомога ---- ТЮ_ТЮ. Борис не вибачить.
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28.05.2022 18:52 Ответить
мудак.
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28.05.2022 15:15 Ответить
Кто бы сомневался. Тебе и ЕС не нужно. А от якбы ***** предложил таёжный союз, тогда да. Ты б аж бегом
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28.05.2022 15:15 Ответить
Один вже намогався та українці пересилили його до Ростова!!!))
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28.05.2022 15:37 Ответить
Ти що, дурак?
(питання риторичне)
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28.05.2022 15:16 Ответить
Хоч би боневтік зрозумів, чому йому особисто пропонують "альтернативи"...
Але як урист-недоучка без практики може доганяти такі речі?
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28.05.2022 15:19 Ответить
Мова іде про корупцію в Україні і всі це чудово розуміють! Бєня нахабно шантажує Європу війною і хоче легалізувати свої корупційні схеми.
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28.05.2022 15:20 Ответить
робіть ваші ставки панове, чи перевершить ***** януковоща за ідіотизмом, і чий період президентства ми будемо намагатись не згадувати, або згадувати з тотальною ганьбою
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28.05.2022 15:21 Ответить
нужно не хамлом быть, а дипломатом, но на это нужно учиться, а не на рояле играть
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28.05.2022 15:26 Ответить
А ты нужен Украине?
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28.05.2022 15:26 Ответить
очевидно же что нет
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28.05.2022 17:13 Ответить
Нехай макрон іде в дупу зі своєю альтернативою Тільки ЄС чи союз з Британією.
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28.05.2022 15:31 Ответить
Україні потрібні Дороги та Шашлички і ще більше відосиків!!! А ще яневтікло! (с)пан янелох
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28.05.2022 15:33 Ответить
Україні не потрібне ЗеПадло
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28.05.2022 15:41 Ответить
Виталий Портников каже що Україна построит НАТО и ЕС новое ...с Британией Польшей и странами Балтии... та мабуть туди війдуть Швеція з Фінляндією Франція та Німеччина...будуть в шоці...подстилки путлера...
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28.05.2022 15:46 Ответить
Те самые Польша и страны Балтии,которые на шее Германии и Франции уже 20 лет сидят?
И на чью они шею перелезут,какой дебил им свою подставит?
Англия только из за них и вышла с ЕС.
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28.05.2022 15:58 Ответить
Полную деиндустриализацию Восточной Европы Германией ты называешь "сидят на шее"? Германия регулирует их экономики и кормится с них!
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28.05.2022 17:15 Ответить
Те сраные подачки в виде дотаций от ЕС - это дай бог чтоб 10% от того что имеет на них Германия!
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28.05.2022 17:55 Ответить
Пороха панически боятся кремлекрысы....а также ЗелеМойці Кучми..з Ведмедчуком и особенно Оксана Марченко... страх до дрожи...
Бойтесь крысы кремлевские...бойтесь...ещё не вечер...
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28.05.2022 15:54 Ответить
Хм...кишені в ЄС так вже не наб'єте. Гарно подумай, вава.
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28.05.2022 15:57 Ответить
У мене є всього одне питання: чому ЄС не хоче нас взяти до себе? І не треба кащати що тільки через рівень бюрократії, бо в Італії бюрократія набагато гірша аніж в Україні. Той хто тут не живе той і не знає цього. Єдина відмінність між Італією і Україною є тільки одна - ІТалія в ЄС а ми ні.
Чого боїться ЄС ? Чим ми їм не підходимо.
Рівень хабарництва і бюрократії набагато зменшиться, якщо нас візьмуть в ЄС. Бо в ЄС є організації які захишають права громадян. А до тих пір поки ми не в ЄС, права наших громадян завжди будуть незахишені і простий народ буде продовжувати страждати.
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28.05.2022 16:07 Ответить
"Рівень хабарництва і бюрократії набагато зменшиться, якщо нас візьмуть в ЄС. Бо в ЄС є організації які захишають права громадян."...

- Держави створюються для того, щоби втілювати волю громадян та захищати їх права. Якщо ж для захисту своїх прав громадянам потрібні ще якісь громадські організації, то нащо громадянам така держава. Мабуть таку державу потрібно перебудовувати...
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28.05.2022 16:26 Ответить
Звідки ти, піонер-герой? Держави створюються саме як аппарат насильства над громадянами! Яке ще "втілювати волю"?
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28.05.2022 17:57 Ответить
Пояснюю один раз (через декілька днів те ж саме вам скаже Портніков, а слідом за ним і інші політологи):
Європа була готова взяти нас в ЄС за "прискореною процедурою" у березні-квітні ц.р., на умовах, що ми відмовляємось від Криму та Донбасу, підписуємо мирну угоду з рашкою, відмовляємось від НАТО та погоджуємось на концнпцію "гарантій безпеки для України від зовнішніх партнерів". І Зеля майже до кінця квітня ц.р. схилявся до цього варіанту. Згадайте його заяви другої половини квітня.
Як тільки США і ВБ заявили, що будуть підтримувати Україну до перемоги, і що лише Україна має визначати, до яких кордонів вона буде вибивати орків, заяви "Старої Європи" відразу змінились на 180 '. "Шлях України до ЄС займе 5-10-15 років", "немає прискореної процедури вступу в ЄС". Про це заговорили Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди. Зеля тепер у розгубленості. Тому кожного дня він "змінює концепцію".

Читайте, поки Портніков це все не повторив за мною, як це було із новим військово-політичним союзом: Україна, Польща, Великобританія, країни Балтії + особливе парнтерство цього союзу із США.
Мені не жалко.
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28.05.2022 16:29 Ответить
И оно к лучшему, что не купились на то ЕС сразу, тем более что "гарантії безпеки для України від зовнішніх партнерів" - и гроша ломаного не стоят. Болгария вон когда вступала в ЕС то уровень жизни простых людей там упал.
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28.05.2022 18:38 Ответить
Чому фінів і шведів беруть бігом в нато і т д,ну там ердоган щось вимахується але то таке.Та тму що там в керівництві немає ермаків татарових і решти шобли.Просто европейці натяками намагаються натякнути ви менше крадіть зробіть порядок з судами і т д.Нерозумію чому зелі то прямо не скажуть він ж хоче прямо в очі ну от і скажіть про ті перепони що мішають стати членами єс!
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28.05.2022 16:32 Ответить
чи не занадто зухвало з боку зе? хто зна - може альтернатива може бути і значно кращою, нашо так одразу відкидати пропозицію?
чудовий союз міг би бути з США, Англією, Прибалтикою, Польщею. можна ще Японію підключити і Китайцям запропонувати)))
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28.05.2022 17:04 Ответить
об'єднуватись з сусідами польша і прибалтика

головне свою економіку розвивати нормально, а не щоб чуніши знову крали,
і тоді все буде ок
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28.05.2022 17:27 Ответить
Україні клоун при владі теж не потрібен.
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28.05.2022 17:30 Ответить
какие же кремлевские агенты последовательные.
меняй пластинку. геля. если хочешь выжить.
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28.05.2022 18:37 Ответить
Слухайте, ну що ви як малі діти ? Я не симпатик Зєлєнського, але він правильно розставив точки над ї та перекреслив серединки t. Хіба на Заході нема корупції ? Є - просто для неї визначені щаблі, ось нижче є, а вище вже нема І вона інституалізована : лобісти, право на замешкання інвесторам, спеційні податкові юрисдикції ... Корупції по-великому нема, тому що нема державних ресурсів. Все приватизовано і розпоряджається цим приватним майном не посадовець а євро чи долар. І продавцю нема сенсу "просити на чай", просто підняв ціну і жодних забот.

Захід не хоче приймати Україну в ЄС тому що не хоче вступати в 100-річну війну з росією яка непрогнозована і агресивна. Вони хочуть віддати українське ягнятко і почекати поки москальский вовк десь там в кущах його гризтиме. Навіть коли ягнятко виявилось росомахою - інерція їхнього "колективного гаманця" продовжує нам показувати "французькі фільми про вічні питання".
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28.05.2022 19:01 Ответить
серединки t. прямо как у вашего призидента, где то посредине
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28.05.2022 19:16 Ответить
Вова, детка дорогая, я понимаю, тебе с началом войны захотелось быть в крутой компании, в ЕС. Не только тебе, всей Украине хочется. Но это уже твоя личная задача. Порох вместе с ВР приняли 144 закона, чтобы стать ассоциированным членом ЕС. А ты даже такой простой для Европы шаг, как утвердить антикоррупционного прокурора на хочешь. А это уже не тупое быдло разводить, которое тебя выбрало, в ЕС крутые ребята, а ты для них - мальчик в коротких штанишках, играющий в песочнице. Назначь прокурора, выдай Беню КАЛомойского американцам, или посади него на строгий режим за воровство в особо крупных размерах, вот тогда Запад обратит на тебя внимание. Или ты думаешь, что читая тексты, не написанные тобой и на фоне побед наших славных ВСУ тебя возьмут в ЕС? Ладно, будем считать, что это твоя тупая, как всегда , хохма никого на насмешила. Вова, я указал тебе направление твоей работы по вступление в ЕС, работай. Да, и для начала разгони свою ОПу с кацапским шпионом Дерьмаком.
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28.05.2022 19:24 Ответить
Толково сказано,браво!
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28.05.2022 20:38 Ответить
Украине, прежде всего, ты не нужен!
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28.05.2022 19:35 Ответить
Тебе Бриты и Штаты не нужны, как альтернатива??? Наркоман тупой
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28.05.2022 19:39 Ответить
Із кожним звуком, що випускає із себе Сечобородько, пізл не те що складається - він стає 3D об'ємним. Цей штопаний гіндон методично розсирає нас із усіма сателітами - щоб потім із веселим свиновереском "ну вот видите же ж, другой альтернативы нетутя же ж!" інтегрувати нас у рідну для нього говень (ОДКБ, ЕАЭС, Тайожний Сполучник, чи як там оте гімно вснятку називається).
Що характерно, це жодного разу не сюрприз. Про цей "пердімонокль" попереджали ще у 2019. Але глибинним 73% все одно кортіло поіржати.
Людоньки добрі! За що нам ці борошна?
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28.05.2022 20:10 Ответить
ЄС обовязково прийме Україну в свою родину,але без тебе піаністе,без твоїх Юзіків,Татарових,Демченків,Безуглих,Третякових,Юрченків,Вовків,Данілових,Шмигалів,Єрмаків,Арестовичів,Подоляків і Баканових.Ця компанія в ЄС не потрібна,як і ти
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28.05.2022 20:49 Ответить
Я особисто не бачу змісту вступати в ублюдочний союз , де всі один одному вставляють палки в колеса і втіхаря сруть під двері . Британія мала щастя вирватися з цього гадюшника . Джонсон назвав країни , які є по перше є договороздатні , по друге - брехня і підлість не є їхніми цінностями і по третє - на відміну від ЄС , їхнє керівнитство не працює в газпромі , не корумповане русньою , а перші особи не харчуються з російського корита .
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28.05.2022 21:16 Ответить
 
 