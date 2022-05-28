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Новини Політика України
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Зеленський (17376) членство в ЄС (925) Євросоюз (6989)

Україні не потрібна альтернатива членства в ЄС, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

зеленський

Запропонований президентом Франції Емманюелем Макроном варіант європейської політичної спільноти для країн, які не є формальними членами Європейського Союзу, не є прийнятним для України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Nieuwsuur, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На запитання журналістки щодо прийнятності "альтернативи членству в Євросоюзі", яку раніше запропонував президент Франції Емманюель Макрон, він зазначив: "Ні, я не думаю... Нам не потрібно це. Нам потрібна лише підтримка від цих країн, ми не хочемо альтернативи".

Він додав, що така ініціатива перегукується з тим, що пропонували прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Також читайте: "Якщо ви думаєте, що нам не місце в ЄС, то ви маєте це сказати чітко", - Зеленський - прем’єру Нідерландів Рютте

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+32
Єдиною альтернативою може бути лише Борис Джонсоненко.
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28.05.2022 15:13
+17
Кто бы сомневался. Тебе и ЕС не нужно. А от якбы ***** предложил таёжный союз, тогда да. Ты б аж бегом
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28.05.2022 15:15
+17
нужно не хамлом быть, а дипломатом, но на это нужно учиться, а не на рояле играть
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28.05.2022 15:26
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Єдиною альтернативою може бути лише Борис Джонсоненко.
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28.05.2022 15:13 Відповісти
Стопудово,ДжіБі,Польща,Балтія,Чехія,Словаччина!!!)))
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28.05.2022 15:35 Відповісти
щас вот, остальные отказались от ЕС ради нас... Британия - понятно, но без военного союза с США это бессмысленно, а в ЕС он идет практически бонусом.
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28.05.2022 15:41 Відповісти
А хто проти такого бонуса,всі з перерахованих ,я гадаю,лише за!!!)))
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28.05.2022 16:27 Відповісти
треба розіср--тись зо всіма країнами,які готові допомогти зараз, в дуже скрутний час. Якщо укри не хотять цього союзу, то всі інші в Європі зроблять останні висновки і ні в яку Івропу ми не попадемо.Ніколи!
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28.05.2022 18:50 Відповісти
в першу чергу --- вся британська допомога ---- ТЮ_ТЮ. Борис не вибачить.
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28.05.2022 18:52 Відповісти
мудак.
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28.05.2022 15:15 Відповісти
Кто бы сомневался. Тебе и ЕС не нужно. А от якбы ***** предложил таёжный союз, тогда да. Ты б аж бегом
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28.05.2022 15:15 Відповісти
Один вже намогався та українці пересилили його до Ростова!!!))
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28.05.2022 15:37 Відповісти
Ти що, дурак?
(питання риторичне)
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28.05.2022 15:16 Відповісти
Хоч би боневтік зрозумів, чому йому особисто пропонують "альтернативи"...
Але як урист-недоучка без практики може доганяти такі речі?
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28.05.2022 15:19 Відповісти
Мова іде про корупцію в Україні і всі це чудово розуміють! Бєня нахабно шантажує Європу війною і хоче легалізувати свої корупційні схеми.
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28.05.2022 15:20 Відповісти
робіть ваші ставки панове, чи перевершить ***** януковоща за ідіотизмом, і чий період президентства ми будемо намагатись не згадувати, або згадувати з тотальною ганьбою
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28.05.2022 15:21 Відповісти
нужно не хамлом быть, а дипломатом, но на это нужно учиться, а не на рояле играть
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28.05.2022 15:26 Відповісти
А ты нужен Украине?
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28.05.2022 15:26 Відповісти
очевидно же что нет
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28.05.2022 17:13 Відповісти
Нехай макрон іде в дупу зі своєю альтернативою Тільки ЄС чи союз з Британією.
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28.05.2022 15:31 Відповісти
Україні потрібні Дороги та Шашлички і ще більше відосиків!!! А ще яневтікло! (с)пан янелох
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28.05.2022 15:33 Відповісти
Україні не потрібне ЗеПадло
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28.05.2022 15:41 Відповісти
Виталий Портников каже що Україна построит НАТО и ЕС новое ...с Британией Польшей и странами Балтии... та мабуть туди війдуть Швеція з Фінляндією Франція та Німеччина...будуть в шоці...подстилки путлера...
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28.05.2022 15:46 Відповісти
Те самые Польша и страны Балтии,которые на шее Германии и Франции уже 20 лет сидят?
И на чью они шею перелезут,какой дебил им свою подставит?
Англия только из за них и вышла с ЕС.
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28.05.2022 15:58 Відповісти
Полную деиндустриализацию Восточной Европы Германией ты называешь "сидят на шее"? Германия регулирует их экономики и кормится с них!
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28.05.2022 17:15 Відповісти
Те сраные подачки в виде дотаций от ЕС - это дай бог чтоб 10% от того что имеет на них Германия!
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28.05.2022 17:55 Відповісти
Пороха панически боятся кремлекрысы....а также ЗелеМойці Кучми..з Ведмедчуком и особенно Оксана Марченко... страх до дрожи...
Бойтесь крысы кремлевские...бойтесь...ещё не вечер...
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28.05.2022 15:54 Відповісти
Хм...кишені в ЄС так вже не наб'єте. Гарно подумай, вава.
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28.05.2022 15:57 Відповісти
У мене є всього одне питання: чому ЄС не хоче нас взяти до себе? І не треба кащати що тільки через рівень бюрократії, бо в Італії бюрократія набагато гірша аніж в Україні. Той хто тут не живе той і не знає цього. Єдина відмінність між Італією і Україною є тільки одна - ІТалія в ЄС а ми ні.
Чого боїться ЄС ? Чим ми їм не підходимо.
Рівень хабарництва і бюрократії набагато зменшиться, якщо нас візьмуть в ЄС. Бо в ЄС є організації які захишають права громадян. А до тих пір поки ми не в ЄС, права наших громадян завжди будуть незахишені і простий народ буде продовжувати страждати.
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28.05.2022 16:07 Відповісти
"Рівень хабарництва і бюрократії набагато зменшиться, якщо нас візьмуть в ЄС. Бо в ЄС є організації які захишають права громадян."...

- Держави створюються для того, щоби втілювати волю громадян та захищати їх права. Якщо ж для захисту своїх прав громадянам потрібні ще якісь громадські організації, то нащо громадянам така держава. Мабуть таку державу потрібно перебудовувати...
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28.05.2022 16:26 Відповісти
Звідки ти, піонер-герой? Держави створюються саме як аппарат насильства над громадянами! Яке ще "втілювати волю"?
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28.05.2022 17:57 Відповісти
Пояснюю один раз (через декілька днів те ж саме вам скаже Портніков, а слідом за ним і інші політологи):
Європа була готова взяти нас в ЄС за "прискореною процедурою" у березні-квітні ц.р., на умовах, що ми відмовляємось від Криму та Донбасу, підписуємо мирну угоду з рашкою, відмовляємось від НАТО та погоджуємось на концнпцію "гарантій безпеки для України від зовнішніх партнерів". І Зеля майже до кінця квітня ц.р. схилявся до цього варіанту. Згадайте його заяви другої половини квітня.
Як тільки США і ВБ заявили, що будуть підтримувати Україну до перемоги, і що лише Україна має визначати, до яких кордонів вона буде вибивати орків, заяви "Старої Європи" відразу змінились на 180 '. "Шлях України до ЄС займе 5-10-15 років", "немає прискореної процедури вступу в ЄС". Про це заговорили Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди. Зеля тепер у розгубленості. Тому кожного дня він "змінює концепцію".

Читайте, поки Портніков це все не повторив за мною, як це було із новим військово-політичним союзом: Україна, Польща, Великобританія, країни Балтії + особливе парнтерство цього союзу із США.
Мені не жалко.
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28.05.2022 16:29 Відповісти
И оно к лучшему, что не купились на то ЕС сразу, тем более что "гарантії безпеки для України від зовнішніх партнерів" - и гроша ломаного не стоят. Болгария вон когда вступала в ЕС то уровень жизни простых людей там упал.
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28.05.2022 18:38 Відповісти
Чому фінів і шведів беруть бігом в нато і т д,ну там ердоган щось вимахується але то таке.Та тму що там в керівництві немає ермаків татарових і решти шобли.Просто европейці натяками намагаються натякнути ви менше крадіть зробіть порядок з судами і т д.Нерозумію чому зелі то прямо не скажуть він ж хоче прямо в очі ну от і скажіть про ті перепони що мішають стати членами єс!
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28.05.2022 16:32 Відповісти
чи не занадто зухвало з боку зе? хто зна - може альтернатива може бути і значно кращою, нашо так одразу відкидати пропозицію?
чудовий союз міг би бути з США, Англією, Прибалтикою, Польщею. можна ще Японію підключити і Китайцям запропонувати)))
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28.05.2022 17:04 Відповісти
об'єднуватись з сусідами польша і прибалтика

головне свою економіку розвивати нормально, а не щоб чуніши знову крали,
і тоді все буде ок
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28.05.2022 17:27 Відповісти
Україні клоун при владі теж не потрібен.
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28.05.2022 17:30 Відповісти
какие же кремлевские агенты последовательные.
меняй пластинку. геля. если хочешь выжить.
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28.05.2022 18:37 Відповісти
Слухайте, ну що ви як малі діти ? Я не симпатик Зєлєнського, але він правильно розставив точки над ї та перекреслив серединки t. Хіба на Заході нема корупції ? Є - просто для неї визначені щаблі, ось нижче є, а вище вже нема І вона інституалізована : лобісти, право на замешкання інвесторам, спеційні податкові юрисдикції ... Корупції по-великому нема, тому що нема державних ресурсів. Все приватизовано і розпоряджається цим приватним майном не посадовець а євро чи долар. І продавцю нема сенсу "просити на чай", просто підняв ціну і жодних забот.

Захід не хоче приймати Україну в ЄС тому що не хоче вступати в 100-річну війну з росією яка непрогнозована і агресивна. Вони хочуть віддати українське ягнятко і почекати поки москальский вовк десь там в кущах його гризтиме. Навіть коли ягнятко виявилось росомахою - інерція їхнього "колективного гаманця" продовжує нам показувати "французькі фільми про вічні питання".
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28.05.2022 19:01 Відповісти
серединки t. прямо как у вашего призидента, где то посредине
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28.05.2022 19:16 Відповісти
Вова, детка дорогая, я понимаю, тебе с началом войны захотелось быть в крутой компании, в ЕС. Не только тебе, всей Украине хочется. Но это уже твоя личная задача. Порох вместе с ВР приняли 144 закона, чтобы стать ассоциированным членом ЕС. А ты даже такой простой для Европы шаг, как утвердить антикоррупционного прокурора на хочешь. А это уже не тупое быдло разводить, которое тебя выбрало, в ЕС крутые ребята, а ты для них - мальчик в коротких штанишках, играющий в песочнице. Назначь прокурора, выдай Беню КАЛомойского американцам, или посади него на строгий режим за воровство в особо крупных размерах, вот тогда Запад обратит на тебя внимание. Или ты думаешь, что читая тексты, не написанные тобой и на фоне побед наших славных ВСУ тебя возьмут в ЕС? Ладно, будем считать, что это твоя тупая, как всегда , хохма никого на насмешила. Вова, я указал тебе направление твоей работы по вступление в ЕС, работай. Да, и для начала разгони свою ОПу с кацапским шпионом Дерьмаком.
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28.05.2022 19:24 Відповісти
Толково сказано,браво!
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28.05.2022 20:38 Відповісти
Украине, прежде всего, ты не нужен!
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28.05.2022 19:35 Відповісти
Тебе Бриты и Штаты не нужны, как альтернатива??? Наркоман тупой
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28.05.2022 19:39 Відповісти
Із кожним звуком, що випускає із себе Сечобородько, пізл не те що складається - він стає 3D об'ємним. Цей штопаний гіндон методично розсирає нас із усіма сателітами - щоб потім із веселим свиновереском "ну вот видите же ж, другой альтернативы нетутя же ж!" інтегрувати нас у рідну для нього говень (ОДКБ, ЕАЭС, Тайожний Сполучник, чи як там оте гімно вснятку називається).
Що характерно, це жодного разу не сюрприз. Про цей "пердімонокль" попереджали ще у 2019. Але глибинним 73% все одно кортіло поіржати.
Людоньки добрі! За що нам ці борошна?
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28.05.2022 20:10 Відповісти
ЄС обовязково прийме Україну в свою родину,але без тебе піаністе,без твоїх Юзіків,Татарових,Демченків,Безуглих,Третякових,Юрченків,Вовків,Данілових,Шмигалів,Єрмаків,Арестовичів,Подоляків і Баканових.Ця компанія в ЄС не потрібна,як і ти
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28.05.2022 20:49 Відповісти
Я особисто не бачу змісту вступати в ублюдочний союз , де всі один одному вставляють палки в колеса і втіхаря сруть під двері . Британія мала щастя вирватися з цього гадюшника . Джонсон назвав країни , які є по перше є договороздатні , по друге - брехня і підлість не є їхніми цінностями і по третє - на відміну від ЄС , їхнє керівнитство не працює в газпромі , не корумповане русньою , а перші особи не харчуються з російського корита .
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28.05.2022 21:16 Відповісти
 
 