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Україні не потрібна альтернатива членства в ЄС, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Запропонований президентом Франції Емманюелем Макроном варіант європейської політичної спільноти для країн, які не є формальними членами Європейського Союзу, не є прийнятним для України.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Nieuwsuur, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
На запитання журналістки щодо прийнятності "альтернативи членству в Євросоюзі", яку раніше запропонував президент Франції Емманюель Макрон, він зазначив: "Ні, я не думаю... Нам не потрібно це. Нам потрібна лише підтримка від цих країн, ми не хочемо альтернативи".
Він додав, що така ініціатива перегукується з тим, що пропонували прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Топ коментарі
+32 Катерина 2abff6e7
показати весь коментар28.05.2022 15:13
+17 Ирина Иваненко 7637ff53
показати весь коментар28.05.2022 15:15
+17 Aleks_15
показати весь коментар28.05.2022 15:26
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Будь ласка, зачекайте...
(питання риторичне)
Але як урист-недоучка без практики може доганяти такі речі?
И на чью они шею перелезут,какой дебил им свою подставит?
Англия только из за них и вышла с ЕС.
Бойтесь крысы кремлевские...бойтесь...ещё не вечер...
Чого боїться ЄС ? Чим ми їм не підходимо.
Рівень хабарництва і бюрократії набагато зменшиться, якщо нас візьмуть в ЄС. Бо в ЄС є організації які захишають права громадян. А до тих пір поки ми не в ЄС, права наших громадян завжди будуть незахишені і простий народ буде продовжувати страждати.
- Держави створюються для того, щоби втілювати волю громадян та захищати їх права. Якщо ж для захисту своїх прав громадянам потрібні ще якісь громадські організації, то нащо громадянам така держава. Мабуть таку державу потрібно перебудовувати...
Європа була готова взяти нас в ЄС за "прискореною процедурою" у березні-квітні ц.р., на умовах, що ми відмовляємось від Криму та Донбасу, підписуємо мирну угоду з рашкою, відмовляємось від НАТО та погоджуємось на концнпцію "гарантій безпеки для України від зовнішніх партнерів". І Зеля майже до кінця квітня ц.р. схилявся до цього варіанту. Згадайте його заяви другої половини квітня.
Як тільки США і ВБ заявили, що будуть підтримувати Україну до перемоги, і що лише Україна має визначати, до яких кордонів вона буде вибивати орків, заяви "Старої Європи" відразу змінились на 180 '. "Шлях України до ЄС займе 5-10-15 років", "немає прискореної процедури вступу в ЄС". Про це заговорили Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди. Зеля тепер у розгубленості. Тому кожного дня він "змінює концепцію".
Читайте, поки Портніков це все не повторив за мною, як це було із новим військово-політичним союзом: Україна, Польща, Великобританія, країни Балтії + особливе парнтерство цього союзу із США.
Мені не жалко.
чудовий союз міг би бути з США, Англією, Прибалтикою, Польщею. можна ще Японію підключити і Китайцям запропонувати)))
головне свою економіку розвивати нормально, а не щоб чуніши знову крали,
і тоді все буде ок
меняй пластинку. геля. если хочешь выжить.
Захід не хоче приймати Україну в ЄС тому що не хоче вступати в 100-річну війну з росією яка непрогнозована і агресивна. Вони хочуть віддати українське ягнятко і почекати поки москальский вовк десь там в кущах його гризтиме. Навіть коли ягнятко виявилось росомахою - інерція їхнього "колективного гаманця" продовжує нам показувати "французькі фільми про вічні питання".
Що характерно, це жодного разу не сюрприз. Про цей "пердімонокль" попереджали ще у 2019. Але глибинним 73% все одно кортіло поіржати.
Людоньки добрі! За що нам ці борошна?