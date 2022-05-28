Немецкий министр предостерег от немедленного эмбарго на российский газ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Немецкий министр по вопросам труда Губертус Гайль предостерег серьезные последствия быстрого эмбарго на российский газ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на F.A.Z.
"Мы должны шаг за шагом становиться менее зависимыми от импорта газа", – отметил политик от правящей Социал-демократической партии.
"Но немедленное эмбарго приведет как к росту цен, так и к сокращению рабочих мест. Вот почему мы должны избегать этого", - добавил он.
По его словам, если рядом с высокими ценами придется беспокоиться еще и из-за рабочих мест, то "это было бы социальным ядом". Сейчас немецкий рынок труда "надежен и силен" несмотря на два года пандемии коронавируса, сказал министр.
"В случае немедленного газового эмбарго мы бы оказались в совершенно иной экономической и социальной ситуации", - добавил Гайль.
Как известно, ЕС уже несколько недель не может договориться об эмбарго на российскую нефть.
Главной причиной задержки шестого пакета стала позиция Будапешта, где категорически не хотят отказываться от российской нефти даже с большей отсрочкой, чем для других членов ЕС.
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Или кацы сегодня Украине перекрывают,а завтра капитуляция?
Так c мюнхенской речи 2007 года уже 15 лет прошло.
Кацапстанію потрібно відключити повністю від світового ринку в будь-якому вигляді.
Венгрію вигнати з усіх світових і ЄСівських організацій і залишити сам на сам із кацапстанією. І тільки тоді вони зрохуміють усю правду про них.
А німці - все як завжди - на двох кріслах хочуть сидіти - бо забулись що таке фашизм. От коли він знову прийде у їхній дім - ось тільки тоді до них можливо і дійде.
В інщих країнах можливо - а у них ні.
Меркель треба віддати під трибунал за все те що вони зробила.