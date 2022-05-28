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Новости За рубежом
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Газ (10094) Германия (5996) эмбарго (220)

Немецкий министр предостерег от немедленного эмбарго на российский газ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

газ

Немецкий министр по вопросам труда Губертус Гайль предостерег серьезные последствия быстрого эмбарго на российский газ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на F.A.Z.

"Мы должны шаг за шагом становиться менее зависимыми от импорта газа", – отметил политик от правящей Социал-демократической партии.

"Но немедленное эмбарго приведет как к росту цен, так и к сокращению рабочих мест. Вот почему мы должны избегать этого", - добавил он.

По его словам, если рядом с высокими ценами придется беспокоиться еще и из-за рабочих мест, то "это было бы социальным ядом". Сейчас немецкий рынок труда "надежен и силен" несмотря на два года пандемии коронавируса, сказал министр.

Также читайте: ЕС все еще может согласовать нефтяное эмбарго. Если не получится – рассмотрит другие инструменты, – министр экономики ФРГ Хабек

"В случае немедленного газового эмбарго мы бы оказались в совершенно иной экономической и социальной ситуации", - добавил Гайль.

Как известно, ЕС уже несколько недель не может договориться об эмбарго на российскую нефть.

Главной причиной задержки шестого пакета стала позиция Будапешта, где категорически не хотят отказываться от российской нефти даже с большей отсрочкой, чем для других членов ЕС.
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Топ комментарии
+13
Важко доходить. Дочекаються, поки піклуватися доведеться не про робочі місія, а про те, як шкуру свою врятувати.
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28.05.2022 16:01
+10
Украинские военные используют мощные электрические велосипеды украино-американской компании Delfast и украинской компании Eleek. Военные электровелосипеды уже прозвали "бандеробайками".
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28.05.2022 15:58
+8
Ну звісно,вас же кацапи не ******** та не обстрілюють кожен день і кожну ніч. Поки що...
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28.05.2022 16:04
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Украинские военные используют мощные электрические велосипеды украино-американской компании Delfast и украинской компании Eleek. Военные электровелосипеды уже прозвали "бандеробайками".
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28.05.2022 15:58 Ответить
Важко доходить. Дочекаються, поки піклуватися доведеться не про робочі місія, а про те, як шкуру свою врятувати.
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28.05.2022 16:01 Ответить
яка шкура, про що ви? Будуть з кацапами як що що боротися тільки декілька країн (Польща, Великобританія... ну ще можливо пару), інші зразу ж викинуть білий прапор. он французи навчать як правильно, вони професіонали у капітуляціях.
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28.05.2022 16:41 Ответить
Так і сказав, ніякого ембарго, доки я російськими грошима іпотеку не виплатив!
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28.05.2022 16:04 Ответить
Ну звісно,вас же кацапи не ******** та не обстрілюють кожен день і кожну ніч. Поки що...
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28.05.2022 16:04 Ответить
И интересно мне ж откуда еще получит Украина газ и нефть если не с Германии?
Или кацы сегодня Украине перекрывают,а завтра капитуляция?
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28.05.2022 16:07 Ответить
не факт, что эту зиму переживем.
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28.05.2022 16:09 Ответить
Тобі точно буде пи**а.
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28.05.2022 19:19 Ответить
застеріг щодо серйозних наслідків швидкого ембарго на російський газ Джерело: https://censor.net/ua/n3344460
Так c мюнхенской речи 2007 года уже 15 лет прошло.
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28.05.2022 16:07 Ответить
Пошоговое эмбарго нужно было просто начинать после нападения на Грузию и до нападения на Украину бы не дошло.
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28.05.2022 16:09 Ответить
Так, ембарго на нафту і газ дуже важливі. Але зпочатку потрібно ввести санкції і на все інше, що КУПУЄ кацаптсанія. Бо це веде її до зкріплення і не послаблення.
Кацапстанію потрібно відключити повністю від світового ринку в будь-якому вигляді.
Венгрію вигнати з усіх світових і ЄСівських організацій і залишити сам на сам із кацапстанією. І тільки тоді вони зрохуміють усю правду про них.
А німці - все як завжди - на двох кріслах хочуть сидіти - бо забулись що таке фашизм. От коли він знову прийде у їхній дім - ось тільки тоді до них можливо і дійде.
В інщих країнах можливо - а у них ні.
Меркель треба віддати під трибунал за все те що вони зробила.
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28.05.2022 16:26 Ответить
европа прогнила наскрізь................... а нам дорікають за корупцію
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28.05.2022 17:49 Ответить
 
 