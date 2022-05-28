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Новини За кордоном
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газ (2583) Німеччина (4506) ембарго (164)

Німецький міністр застеріг від негайного ембарго на російський газ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

газ

Німецький міністр з питань праці Губертус Гайль застеріг щодо серйозних наслідків швидкого ембарго на російський газ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на F.A.Z.

"Ми повинні крок за кроком ставати менш залежними від імпорту газу", - зазначив політик від правлячої Соціал-демократичної партії.

"Але негайне ембарго призведе як до зростання цін, так і до скорочення робочих місць. Ось чому ми маємо уникати цього", - додав він.

За його словами, якщо поряд із високими цінами доведеться турбуватися ще й через робочі місця, то "це було б соціальною отрутою". Зараз німецький ринок праці "надійний і сильний" попри два роки пандемії коронавірусу, сказав міністр.

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"У разі негайного газового ембарго ми опинилися б у зовсім іншій економічній та соціальній ситуації", - додав Гайль.

Як відомо, ЄС вже декілька тижнів не може домовитись про ембарго на російську нафту.

Головною причиною затримки шостого пакета стала позиція Будапешта, де категорично не хочуть відмовлятися від російської нафти навіть з більшим відтермінуванням, ніж для інших членів ЄС.
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Топ коментарі
+13
Важко доходить. Дочекаються, поки піклуватися доведеться не про робочі місія, а про те, як шкуру свою врятувати.
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28.05.2022 16:01
+10
Украинские военные используют мощные электрические велосипеды украино-американской компании Delfast и украинской компании Eleek. Военные электровелосипеды уже прозвали "бандеробайками".
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28.05.2022 15:58
+8
Ну звісно,вас же кацапи не ******** та не обстрілюють кожен день і кожну ніч. Поки що...
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28.05.2022 16:04
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Украинские военные используют мощные электрические велосипеды украино-американской компании Delfast и украинской компании Eleek. Военные электровелосипеды уже прозвали "бандеробайками".
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28.05.2022 15:58 Відповісти
Важко доходить. Дочекаються, поки піклуватися доведеться не про робочі місія, а про те, як шкуру свою врятувати.
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28.05.2022 16:01 Відповісти
яка шкура, про що ви? Будуть з кацапами як що що боротися тільки декілька країн (Польща, Великобританія... ну ще можливо пару), інші зразу ж викинуть білий прапор. он французи навчать як правильно, вони професіонали у капітуляціях.
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28.05.2022 16:41 Відповісти
Так і сказав, ніякого ембарго, доки я російськими грошима іпотеку не виплатив!
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28.05.2022 16:04 Відповісти
Ну звісно,вас же кацапи не ******** та не обстрілюють кожен день і кожну ніч. Поки що...
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28.05.2022 16:04 Відповісти
И интересно мне ж откуда еще получит Украина газ и нефть если не с Германии?
Или кацы сегодня Украине перекрывают,а завтра капитуляция?
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28.05.2022 16:07 Відповісти
не факт, что эту зиму переживем.
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28.05.2022 16:09 Відповісти
Тобі точно буде пи**а.
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28.05.2022 19:19 Відповісти
застеріг щодо серйозних наслідків швидкого ембарго на російський газ Джерело: https://censor.net/ua/n3344460
Так c мюнхенской речи 2007 года уже 15 лет прошло.
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28.05.2022 16:07 Відповісти
Пошоговое эмбарго нужно было просто начинать после нападения на Грузию и до нападения на Украину бы не дошло.
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28.05.2022 16:09 Відповісти
Так, ембарго на нафту і газ дуже важливі. Але зпочатку потрібно ввести санкції і на все інше, що КУПУЄ кацаптсанія. Бо це веде її до зкріплення і не послаблення.
Кацапстанію потрібно відключити повністю від світового ринку в будь-якому вигляді.
Венгрію вигнати з усіх світових і ЄСівських організацій і залишити сам на сам із кацапстанією. І тільки тоді вони зрохуміють усю правду про них.
А німці - все як завжди - на двох кріслах хочуть сидіти - бо забулись що таке фашизм. От коли він знову прийде у їхній дім - ось тільки тоді до них можливо і дійде.
В інщих країнах можливо - а у них ні.
Меркель треба віддати під трибунал за все те що вони зробила.
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28.05.2022 16:26 Відповісти
европа прогнила наскрізь................... а нам дорікають за корупцію
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28.05.2022 17:49 Відповісти
 
 