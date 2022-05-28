Німецький міністр застеріг від негайного ембарго на російський газ

Німецький міністр з питань праці Губертус Гайль застеріг щодо серйозних наслідків швидкого ембарго на російський газ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на F.A.Z.

"Ми повинні крок за кроком ставати менш залежними від імпорту газу", - зазначив політик від правлячої Соціал-демократичної партії.

"Але негайне ембарго призведе як до зростання цін, так і до скорочення робочих місць. Ось чому ми маємо уникати цього", - додав він.

За його словами, якщо поряд із високими цінами доведеться турбуватися ще й через робочі місця, то "це було б соціальною отрутою". Зараз німецький ринок праці "надійний і сильний" попри два роки пандемії коронавірусу, сказав міністр.

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"У разі негайного газового ембарго ми опинилися б у зовсім іншій економічній та соціальній ситуації", - додав Гайль.

Як відомо, ЄС вже декілька тижнів не може домовитись про ембарго на російську нафту.

Головною причиною затримки шостого пакета стала позиція Будапешта, де категорично не хочуть відмовлятися від російської нафти навіть з більшим відтермінуванням, ніж для інших членів ЄС.