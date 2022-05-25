Німеччина підписала меморандум про купівлю скрапленого газу зі США

Скраплений природний газ зі Сполучених Штатів на заміну російському блакитному паливу купуватиме німецький енергетичний концерн RWE.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт компанії.

RWE підписала меморандум про наміри купувати скраплений природний газ (СПГ) на американському терміналі Port Arthur LNG. Такий крок дасть змогу зменшити залежність Німеччини від газу з РФ.

Енергоконцерн запланував щорічно купувати 2,25 млн тонн СПГ в американської компанії Sempra Infrastructure. Саме вона будуватиме термінал Port Arthur LNG у Мексиканській затоці. Звідти Німеччина забиратиме газ для постачання у країни Європи.

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Компанії домовилися продовжити перемовини, щоб підписати 15-річний контракт. Однак, терміни реалізації наразі залишаються невідомими. Port Arthur LNG досі не почали будувати, зміщуючи кілька разів старт проєкту.

Раніше німецький уряд доручив RWE подбати про постачання СПГ найближчої зими. Енергетична компанія вже зафрахтувала плавальні термінали потужністю 10-14 млрд кубометрів і постачатиме паливо з альтернативних джерел замість РФ.

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