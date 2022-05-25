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Новини
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Німеччина підписала меморандум про купівлю скрапленого газу зі США

терминал,танкер,спг

Скраплений природний газ зі Сполучених Штатів на заміну російському блакитному паливу купуватиме німецький енергетичний концерн RWE.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт компанії.

RWE підписала меморандум про наміри купувати скраплений природний газ (СПГ) на американському терміналі Port Arthur LNG. Такий крок дасть змогу зменшити залежність Німеччини від газу з РФ.

Енергоконцерн запланував щорічно купувати 2,25 млн тонн СПГ в американської компанії Sempra Infrastructure. Саме вона будуватиме термінал Port Arthur LNG у Мексиканській затоці. Звідти Німеччина забиратиме газ для постачання у країни Європи.

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Компанії домовилися продовжити перемовини, щоб підписати 15-річний контракт. Однак, терміни реалізації наразі залишаються невідомими. Port Arthur LNG досі не почали будувати, зміщуючи кілька разів старт проєкту.

Раніше німецький уряд доручив RWE подбати про постачання СПГ найближчої зими. Енергетична компанія вже зафрахтувала плавальні термінали потужністю 10-14 млрд кубометрів і постачатиме паливо з альтернативних джерел замість РФ.

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Автор: 

газ (10415) Німеччина (7336) скраплений газ (1175)


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Топ коментарі
+14
США начали помалеху нагинать немчуру.
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25.05.2022 18:14
+7
То навіщо ПП2 будували ?
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25.05.2022 18:14
+7
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25.05.2022 18:45
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США начали помалеху нагинать немчуру.
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25.05.2022 18:14 Відповісти
То навіщо ПП2 будували ?
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25.05.2022 18:14 Відповісти
Не навiщо а нащо, Ксюш))) А серйозно- то не нiмцi, то ж тi з правлячих, хто сподiвавсь щось з того у кишеню покласти. Може й не з самого потоку а пiзнiше... "Шредерiзацiя" така собi...
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25.05.2022 18:41 Відповісти
Якый ПП2?
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25.05.2022 19:11 Відповісти
Щоб газ качати, який качала й Україна та переконувала весь світ, що "расєянє нормальні люди, вони не можуть напасти"
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25.05.2022 19:29 Відповісти
Пора уже и нам о зиме задумываться. Нужно завозить энергосберегающие материалы и снимать налоги с утепления для домов, чтобы народу было по карману. Иначе зимой будут все пищать и апять гаварить что мыженезнали
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25.05.2022 18:30 Відповісти
Terminali po zyzenomu gazu zarezervirovani v god period.Litve zajavak na 4 raz bolse polucili,cem mozem obrabotat,tak po rovnu podelili.Tut Litve Estoniji i Polse>proslom godu terminal rabotal na 50%,teper mog bi na 8 raz bolse
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25.05.2022 18:36 Відповісти
Подписали меморандум. А договор подпишут когда? Года через два?
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25.05.2022 18:41 Відповісти
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25.05.2022 18:45 Відповісти
Украду...
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25.05.2022 19:23 Відповісти
Сподіваюсь не в Будапешті
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25.05.2022 20:15 Відповісти
Заголовок не соответствует сути написанному в заметке. Речь идет о частных компаниях, а не межгосударственном договоре. США не торгуют газом, как и Германия. Во всем цивилизованном мире этим занимаются частные компании и коммерческие организации.
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25.05.2022 21:01 Відповісти
 
 