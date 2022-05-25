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Новости
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Германия подписала меморандум о покупке сжиженного газа из США

терминал,танкер,спг

Сжиженный природный газ из Соединенных Штатов взамен российскому голубому топливу будет покупать немецкий энергетический концерн RWE.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт компании.

RWE подписала меморандум о намерениях покупать сжиженный природный газ (СПГ) на американском терминале Port Arthur LNG. Такой шаг позволит снизить зависимость Германии от газа из РФ.

Энергоконцерн запланировал ежегодно покупать 2,25 млн. тонн СПГ у американской компании Sempra Infrastructure. Именно она будет строить терминал Port Arthur LNG в Мексиканском заливе. Оттуда Германия будет забирать газ для поставок в страны Европы.

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Компании договорились продлить переговоры, чтобы подписать 15-летний контракт. Однако сроки реализации пока остаются неизвестными. Port Arthur LNG еще не начали строить, смещая несколько раз старт проекта.

Ранее немецкое правительство поручило RWE позаботиться о поставках СПГ в ближайшую зиму. Энергетическая компания уже зафрахтовала плавательные терминалы мощностью 10-14 млрд кубометров и будет поставлять топливо из альтернативных источников вместо РФ.

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Газ (10223) Германия (6939) сжиженный газ (40)


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Топ комментарии
+14
США начали помалеху нагинать немчуру.
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25.05.2022 18:14
+7
То навіщо ПП2 будували ?
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25.05.2022 18:14
+7
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25.05.2022 18:45
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США начали помалеху нагинать немчуру.
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25.05.2022 18:14 Ответить
То навіщо ПП2 будували ?
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25.05.2022 18:14 Ответить
Не навiщо а нащо, Ксюш))) А серйозно- то не нiмцi, то ж тi з правлячих, хто сподiвавсь щось з того у кишеню покласти. Може й не з самого потоку а пiзнiше... "Шредерiзацiя" така собi...
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25.05.2022 18:41 Ответить
Якый ПП2?
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25.05.2022 19:11 Ответить
Щоб газ качати, який качала й Україна та переконувала весь світ, що "расєянє нормальні люди, вони не можуть напасти"
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25.05.2022 19:29 Ответить
Пора уже и нам о зиме задумываться. Нужно завозить энергосберегающие материалы и снимать налоги с утепления для домов, чтобы народу было по карману. Иначе зимой будут все пищать и апять гаварить что мыженезнали
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25.05.2022 18:30 Ответить
Terminali po zyzenomu gazu zarezervirovani v god period.Litve zajavak na 4 raz bolse polucili,cem mozem obrabotat,tak po rovnu podelili.Tut Litve Estoniji i Polse>proslom godu terminal rabotal na 50%,teper mog bi na 8 raz bolse
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25.05.2022 18:36 Ответить
Подписали меморандум. А договор подпишут когда? Года через два?
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25.05.2022 18:41 Ответить
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25.05.2022 18:45 Ответить
Украду...
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25.05.2022 19:23 Ответить
Сподіваюсь не в Будапешті
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25.05.2022 20:15 Ответить
Заголовок не соответствует сути написанному в заметке. Речь идет о частных компаниях, а не межгосударственном договоре. США не торгуют газом, как и Германия. Во всем цивилизованном мире этим занимаются частные компании и коммерческие организации.
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25.05.2022 21:01 Ответить
 
 