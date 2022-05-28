Оккупационные власти Херсонской области отложили "референдум" до 2023 года
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Коллаборанты захваченной российскими войсками Херсонской области в очередной раз перенесли сроки проведения псевдорефендума по "присоединению" к РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Заместитель главы военно-гражданской администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов оценил вероятность "референдума" о присоединении к РФ. Он признался, что из-за продолжающихся боевых действий вопрос несвоевременный.
"До осени этого не произойдет. Мы готовим административную систему, а затем ближе к следующему году посмотрим, как обстоят дела", – заявил коллаборант.
Еще несколько недель назад он рассказал пропагандистам РФ, что попросит Путина включить оккупированную Херсонскую область в состав России до конца 2022 года. Тогда Стремоусов уверял, что "референдумов не будет".
В ответ пресс-секретарь президента РФ Песков допустил аннексию "легитимным способом", по реализованному в 2014 году сценарию в Крыму. Как следствие, местные коллаборанты вынуждены были вернуться к идее псевдореферендума.
"Мы объявим позже, когда будет планироваться какое-то голосование или плебисцит, но это будет не сегодня либо завтра, поскольку наша первая задача – навести порядок в Херсонской области", – добавил Стремоусов.
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Поражает что после этого кошмара, когда все увидели истинное лицо русских, когда страна превратилась в изгоя, террориста и урода с которыми ни 1 норм. человек и близко не подойдет, среди наших по сег. день находятся корректировщики, коллаборанты, гауляйтеры и прочие любители кацапского дерьма...Что у этих людей в голове?