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Новости Война в Украине
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Оккупационные власти Херсонской области отложили "референдум" до 2023 года

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

Коллаборанты захваченной российскими войсками Херсонской области в очередной раз перенесли сроки проведения псевдорефендума по "присоединению" к РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Заместитель главы военно-гражданской администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов оценил вероятность "референдума" о присоединении к РФ. Он признался, что из-за продолжающихся боевых действий вопрос несвоевременный.

"До осени этого не произойдет. Мы готовим административную систему, а затем ближе к следующему году посмотрим, как обстоят дела", – заявил коллаборант.

Еще несколько недель назад он рассказал пропагандистам РФ, что попросит Путина включить оккупированную Херсонскую область в состав России до конца 2022 года. Тогда Стремоусов уверял, что "референдумов не будет".

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В ответ пресс-секретарь президента РФ Песков допустил аннексию "легитимным способом", по реализованному в 2014 году сценарию в Крыму. Как следствие, местные коллаборанты вынуждены были вернуться к идее псевдореферендума.

"Мы объявим позже, когда будет планироваться какое-то голосование или плебисцит, но это будет не сегодня либо завтра, поскольку наша первая задача – навести порядок в Херсонской области", – добавил Стремоусов.

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Топ комментарии
+20
Конечно, ВСУ уже близко, какой к черту референдум? стремусова жди, за тобой идут.
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28.05.2022 20:55
+18
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28.05.2022 20:53
+12
хер вам будет в 2023 от херсона.
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28.05.2022 20:57
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Ой, а шо таке?
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28.05.2022 20:53 Ответить
Контрнаступ ЗСУ!
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28.05.2022 23:21 Ответить
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28.05.2022 20:53 Ответить
Конечно, ВСУ уже близко, какой к черту референдум? стремусова жди, за тобой идут.
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28.05.2022 20:55 Ответить
Чмоктать вони будуть в 2023 на нарах якщо доживуть-****** озрадники !
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28.05.2022 20:56 Ответить
хер вам будет в 2023 от херсона.
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28.05.2022 20:57 Ответить
Стремоусову ці бюлетні в анус запхають значно раніше.
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28.05.2022 21:04 Ответить
***********!
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28.05.2022 21:36 Ответить
Скоро этот чмоусов отправиться на референдум к гиви и моторыле.
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28.05.2022 21:13 Ответить
люди не хотят учиться на чужих ошибках.
Поражает что после этого кошмара, когда все увидели истинное лицо русских, когда страна превратилась в изгоя, террориста и урода с которыми ни 1 норм. человек и близко не подойдет, среди наших по сег. день находятся корректировщики, коллаборанты, гауляйтеры и прочие любители кацапского дерьма...Что у этих людей в голове?
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28.05.2022 22:00 Ответить
Были бы у нас нормальные спецслужбы, он уже бы подпевал Кабздону.
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28.05.2022 22:09 Ответить
В 2023 будете референдум о независимости проводить в рЯЯзанской народной республике.
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28.05.2022 21:13 Ответить
Відчуває що на референдумі буде обговорюваться питання: "Стрємоусова повісить чи на кілок посадить?"
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28.05.2022 21:52 Ответить
Всім рашистам і зрадникам Херсонщини: за вами вже пішли! І все, що ви можете готувати- це труни собі!
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28.05.2022 23:24 Ответить
Давайте сразу до 3023-го.
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28.05.2022 23:29 Ответить
не дуже радійте, це означає що вони спочатку проведуть "зачистку"... Треба якнайшвидше звільняти Херсон... А ****** європа ще й досі не ввела ембарго те сране... ой ми так пітримуємо україну, півтора мільярда допомоги за 3 місяці... а росії півтора мільярда за 2 дні...
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29.05.2022 01:33 Ответить
 
 