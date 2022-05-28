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Окупаційна влада Херсонської області відклала "референдум" до 2023 року

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Колаборанти захопленої російськими військами Херсонщини вкотре перенесли терміни проведення псевдорефендуму щодо "приєднання" до РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Заступник голови військово-цивільної адміністрації" Херсонської області Кирило Стремоусов оцінив імовірність "референдуму" про приєднання до РФ. Він зізнався, що через тривалі бойові дії питання не на часі.

"До осені цього не станеться. Ми готуємо адміністративну систему, а потім, ближче до наступного року подивимося, як ідуть справи", – заявив колаборант.

Ще кілька тижнів тому він розповів пропагандистам РФ, що проситиме Путіна включити окуповану Херсонщину до складу Росії до кінця 2022 року. Тоді Стремоусов запевняв, що "референдумів не буде".

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У відповідь прессекретар президента РФ Пєсков припустив анексію "легітимним способом", за реалізованим у 2014 році сценарієм у Криму. Як наслідок, місцеві колаборанти змушені були повернутися до ідеї псевдореферендуму.

"Ми оголосимо пізніше, коли плануватиметься якесь голосування або плебісцит, але це буде не сьогодні чи завтра, оскільки наше перше завдання – навести лад у Херсонській області", – додав Стремоусов.

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Топ коментарі
+20
Конечно, ВСУ уже близко, какой к черту референдум? стремусова жди, за тобой идут.
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28.05.2022 20:55
+18
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28.05.2022 20:53
+12
хер вам будет в 2023 от херсона.
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28.05.2022 20:57
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Ой, а шо таке?
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28.05.2022 20:53 Відповісти
Контрнаступ ЗСУ!
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28.05.2022 23:21 Відповісти
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28.05.2022 20:53 Відповісти
Конечно, ВСУ уже близко, какой к черту референдум? стремусова жди, за тобой идут.
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28.05.2022 20:55 Відповісти
Чмоктать вони будуть в 2023 на нарах якщо доживуть-****** озрадники !
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28.05.2022 20:56 Відповісти
хер вам будет в 2023 от херсона.
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28.05.2022 20:57 Відповісти
Стремоусову ці бюлетні в анус запхають значно раніше.
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28.05.2022 21:04 Відповісти
***********!
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28.05.2022 21:36 Відповісти
Скоро этот чмоусов отправиться на референдум к гиви и моторыле.
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28.05.2022 21:13 Відповісти
люди не хотят учиться на чужих ошибках.
Поражает что после этого кошмара, когда все увидели истинное лицо русских, когда страна превратилась в изгоя, террориста и урода с которыми ни 1 норм. человек и близко не подойдет, среди наших по сег. день находятся корректировщики, коллаборанты, гауляйтеры и прочие любители кацапского дерьма...Что у этих людей в голове?
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28.05.2022 22:00 Відповісти
Были бы у нас нормальные спецслужбы, он уже бы подпевал Кабздону.
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28.05.2022 22:09 Відповісти
В 2023 будете референдум о независимости проводить в рЯЯзанской народной республике.
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28.05.2022 21:13 Відповісти
Відчуває що на референдумі буде обговорюваться питання: "Стрємоусова повісить чи на кілок посадить?"
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28.05.2022 21:52 Відповісти
Всім рашистам і зрадникам Херсонщини: за вами вже пішли! І все, що ви можете готувати- це труни собі!
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28.05.2022 23:24 Відповісти
Давайте сразу до 3023-го.
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28.05.2022 23:29 Відповісти
не дуже радійте, це означає що вони спочатку проведуть "зачистку"... Треба якнайшвидше звільняти Херсон... А ****** європа ще й досі не ввела ембарго те сране... ой ми так пітримуємо україну, півтора мільярда допомоги за 3 місяці... а росії півтора мільярда за 2 дні...
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29.05.2022 01:33 Відповісти
 
 