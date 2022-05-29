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УПЦ МП (1455) Епифаний (341)

УПЦ МП сохранила единство с убийцей Кириллом, - Епифаний

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

кирилл,рпц,патриарх,гундяев

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний считает, что проведение собора УПЦ (МП) имело целью улучшить отношение со стороны общества

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире единого телемарафона, передает Liga.net.

"Цель собора – сохранить статус-кво и изменить отношение к себе украинского общества без разрыва отношений с Российской православной церковью и главой Московского патриархата Кириллом Гундяевым", – отметил Епифаний.

Он подчеркнул, что ПЦУ стремится к православному единству в Украине и готова к диалогу с УПЦ МП с чистой страницы: без предварительных условий и ультиматумов.

"Они и дальше сохраняют единство с убийцей – патриархом Кириллом, который позволяет убивать украинцев. К сожалению, они не возобновили отношения со вселенским патриархом, а наоборот, подтвердили все предыдущие решения. Де-факто связь с Москвой остается, а де-юре у них есть желание избежать закона 2662, который призван переименовать их", — добавил митрополит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Независимость" УПЦ МП была инициирована Госдепом США, но единство сохраняется, - РПЦ

Как сообщал Цензор.НЕТ 27 мая, в Киеве состоялся собор Украинской православной церкви. На соборе было принято решение об объявлении независимости от Русской православной церкви
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Топ комментарии
+52
попня кацапська, солдатня кацапсься - не шукайте там Боґа....
все пропито і забуто...
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28.05.2022 23:26
+38
24.02.2022 Мир разделился на людей и русских.И сегодня каждый может выбирать сам кто он такой - человек или зверь. Для этого Бог и дал человеку свободу выбора.
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28.05.2022 23:33
+35
Старий кагебіст у рясі.

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28.05.2022 23:31
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попня кацапська, солдатня кацапсься - не шукайте там Боґа....
все пропито і забуто...
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28.05.2022 23:26 Ответить
Я в шоці…УПЦ МП якому Богові служать і перед ким предклоняються???написано !!! Бог осміяний НЕ буде… кого вони хочуть обманути ???
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28.05.2022 23:29 Ответить
МЕЖДУ ВРАГОМ И ЕГО АГЕНТОМ НЕТ РАЗНИЦЫ.

А в случае моспархата это два в одном.
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29.05.2022 10:23 Ответить
Хто для них БОГ?
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29.05.2022 13:32 Ответить
Будь яка істота що в кремлі сидить, це головний закон московітського православ'я.
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29.05.2022 16:30 Ответить
Старий кагебіст у рясі.

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28.05.2022 23:31 Ответить
просто 2 мин. юмора, видео хоть и старое но всегда актуалное: https://www.youtube.com/watch?v=IguSFMcPeaU
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29.05.2022 01:08 Ответить
Чим попи РПЦ від священників інших церков відрізняються?
- Покроєм ряси... У них зсередини на плечах погони пристібуються, а під правою полою - кобура "маузера" чи "ТТ"
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29.05.2022 04:16 Ответить
Вони поклоняються не тому Богу хто створив всесвіт, а ряженому, смертному путіну..написано!!! За безаконія .. заберу в них розум..
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29.05.2022 13:37 Ответить
Кирило - сатаніст і вбивця -людожер. Отямтесь люди, що з вами буде, якщо люциферу поклонятися будете!!!!
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29.05.2022 16:09 Ответить
24.02.2022 Мир разделился на людей и русских.И сегодня каждый может выбирать сам кто он такой - человек или зверь. Для этого Бог и дал человеку свободу выбора.
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28.05.2022 23:33 Ответить
Ну як же сексоти від ФСБ в УПЦ МП відєднаються від РПЦ ФСБ
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28.05.2022 23:37 Ответить
"патриарх" гундяй призвал рассеян сплотиться вокруг путена и власти во время СВО

патриарх маасковский и всея паРашии кирилл призвал рассиян сплотиться вокруг власти, в «это непростое для нашего отечества время».

По его словам, тогда в стране «будет подлинная солидарность и способность отразить врагов и внешних, и внутренних».

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29.05.2022 00:39 Ответить
Я так розумію (на думку Гундяя): «это непростое для нашего отечества(Московії) время» - створили українці?
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29.05.2022 04:19 Ответить
Какой разрыв с рпц? Там только из-за паши-"мерседеса" всю ряженую гоп-компанию надо по нарам рассаживать.
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28.05.2022 23:35 Ответить
Епіфаній, не вздумайте з тими упоротими виродками домовлятися чи об'єднуватися!! Тільки повна їх ліквідація в усіх сенсах!! І вигоніть рашистів з лаври в Києві нарешті, силою!
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28.05.2022 23:35 Ответить
допоки буде керувати оця зедебільна влада, оцей філіал ФСБ/РПЦ в Україні не перейменують, і не скасують реєстрацію громадської організації.
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28.05.2022 23:45 Ответить
Гнать их нахрен!!! В Украине должна быть одна единственная Украинская Церковь! без масковских
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28.05.2022 23:46 Ответить
Колись протопоп Аввакум сказав: "Бог не брёвнах, а в рёбрах!" Тобто Бог не в будівлі церкви, а в самій людині! Заборонить московську церкву, як "громадську організацію", можна Але це навіть і не половина справи, а лише її початок В різні періоди навіть саме християнство було під забороною, а не те що деякі його течії Вони "йшли в катакомби" Останнє подібне гоніння було на греко-католицьку церкву в Україні після ІІ Світової війни Але вона вистояла! Вистояла в підпіллі! Подивимося - чи вистоїть у підпіллі "Церква святого Йосипа (Сталіна)" Тому зараз головне - щоб сам віруючий вигнав Сатану московського з душі своєї (Тим більше що москалі своєю поведінкою та діями зараз, цьому всіма силами сприяють і активно допомагають) Сказано ж в Писанії: "Блажен муж, що не йде на раду нечестивих!" Коли віруючі перестануть ходить до московського попа, як до наставника й пастиря божого - от тоді і настане "перемога над Сатаною в серці людини"
Московські попи переживають лише за втрату свого впливу на українців І не тому що так за них піклуються Селянин так піклується про корову в своєму хліві - не тому щоб корова краще жила, а щоб давала більше молока!
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29.05.2022 04:46 Ответить
Прихожани в більшості своїй ніяк не ототожнюють церкву з війною. Навіть коли поп відкрито хвалить рашку. Це все марно. Єдина надія на зміну поколінь. Молоді туди мало йде.
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29.05.2022 06:31 Ответить
Цілком прогнозовано, це така собі "спецоперація" дерьмака-гундоса щоб знизити градус у суспільстві по відношенню до філії фсб у рясах, бо в них заборона фсбшних попів типу "не на часі", а по факту вони їх всіляко підтримують і захищають
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28.05.2022 23:49 Ответить
Скільки вовка не годуй, а він в ліс дивиться.
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28.05.2022 23:51 Ответить
Сколько волка не корми, а у слона толще
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29.05.2022 00:02 Ответить
Один мій знайомий сформулював це у римованому вигляді так:

Скільки вовка не годуй, -
У ведмедя товщий х...й.
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29.05.2022 00:45 Ответить
Хто кришує гебню?
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28.05.2022 23:52 Ответить
ОП
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28.05.2022 23:59 Ответить
фоточка предстоятеля актуальна, по погоді
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29.05.2022 00:16 Ответить
МП это филиал Дьявола - с лукавым еще никогда и никто не смог договориться с пользой для себя. Украина не против МП исключительно на территории рашки.
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29.05.2022 00:18 Ответить
попи москальського сатанату з "У"РПЦ МП мiмiкрують та брешуть, що не мають

нiякого вiдношення до гундяйки та до масквабаду, лише для того, щоб не позбутися

Лавр, церков, приходiв та розкiшного свого життя.

нехай повнiстю поривають з сатанатом РПЦ-КДБ ,об'єднуються з ПЦУ, нехай оголошують

анафему рашистськiй гнидi гундяйцi та пуйлу, нехай визнають ПЦУ та Епіфанія!




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29.05.2022 00:25 Ответить


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29.05.2022 00:28 Ответить
Не вийде! Справа в тому це "прокотило-б" кілька років тому - коли ПЦУ був отриманий Томос А тепер ПІЗНО!!! В ПЦУ уже свої священники є! А священники РПЦвУ відчувають що вони потроху "відтісняються на обочину" Бо "пастир божий" лише тоді правильно "пасе стадо своє" коли відчуває бажання пастви своєї Розумні пастухи не заважають стаду пастися там де воно хоче Вони лише дивляться за тим щоб стадо не топтало посівів та не їло отруйної трави А московські попи навчені лише силою змушувать їсти лише те, що вони вказують Тому спротив їм цілком логічний
Якщо ПЦУ повернеться до старого звичаю церкви в Україні : ВИБОРНОСТІ СВЯЩЕННИКА ГРОМАДОЮ (він діяв аж до скасування кріпосного права) - саме тоді церква дійсно стане "народною" Бо тоді саме народ буде приймать рішення про те, хто саме буде нести йому слово боже!
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29.05.2022 05:01 Ответить

все пам'ятаємо !
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29.05.2022 00:29 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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29.05.2022 00:35 Ответить
Розумово , що Епіфанію "з висоти його дзвіниці" видніше , але моя думка , що після 30 років повного й 95% відторгнення усього українського в мизиках українських очильників РПЦ МП почало щось рушитися . Бо ранійше нічим іншим крім віровідступники вони УПЦ й тим більш КП ніяк не характеризували , а тут явно німітився бунт проти Московії по відношенню до УПЦ й обговорюються вже умови об"єднання ...
Мені здається , враховуючи потенційно катастрофічну втрату вірян РПЦ просто й тупо заздалагідь проводить спроби зондувати грунт до капітуляції -- тобто вони ведуть спроби залишити для себе церковні посади й сан як умови об"єднання . Це останній крок до повного й абсолюного поглинання , коли не будуть збереженні за їх конкретними попами ні церкви , ні посади ...
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29.05.2022 00:45 Ответить
Ніякий це не "бунт" а банальна хитродупа мімікрія з метою зберегти грошенята які видурюють у дурних українців. Тільки но держава остаточно заборонить діяльність кацапської феесбешної псевдорелігійної неканонічної та безтомосної секти ми побачимо як вони миттєво заговорять чистісінькою українською, проклянуть Кірюшу Гундяєва і заявлять про "крайній церковно-український націоналізм" який вони "плекали в своїх душах під жахливим тиском гундяя та *****". ... Це бридка феесбешна підлота яка ладна на все аби тільки патрати "дурних хохлів на бабки"...
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29.05.2022 05:42 Ответить
Прихвостні московської церкви імені Гуні Московського - гамном були , є і будуть . Ці нелюди по вуха в крові . Вся їхня ідеологія - нищити Україну і українців та займатись диверсіями на користь російських нелюдів . Це терористи та диверсанти , а ніякі не священники .
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29.05.2022 01:27 Ответить
ВЫГОНЯЙТЕ ИХ !!!
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29.05.2022 03:04 Ответить
для тех, кто еще не понял - собор моспархата, это стандартная кацапская информационная спецоперация для прикрытия козлячей агентуры в Украине.
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29.05.2022 08:11 Ответить
«Разрыв» продиктован только страхом потерять все «жирные приходы» и перейти с семги на воблу. Да, из гундяевского филиала РПЦ массово бегут прихожане, а с ними и денежки. Только это и взволновало УПЦ.

«Разрыв»- это чистая декларация. Болтовня. Церковный механизм позволяет, через «евхаристическое, молитвенное и духовное» общение с Москвой продолжать перекачивать деньги украинских прихожан в карман кремлю и гундяеву. Механизм перекачки настолько темен, скрыт и надёжен, что поймать попов за задницу невозможно.

Смешно. «Прозрение попов»,мягко говоря, запоздало. У УПЦ был ровно один день на то, чтобы порвать с Москвой. Это должно было произойти 24 февраля.

« Разрыв» продиктован только страхом потерять все «жирные приходы» и перейти с семги на воблу. Да, из гундяевского филиала РПЦ массово бегут прихожане, а с ними и денежки. Только это и взволновало УПЦ.

«Разрыв»- это чистая декларация. Болтовня. Церковный механизм позволяет, через «евхаристическое, молитвенное и духовное» общение с Москвой продолжать перекачивать деньги украинских прихожан в карман кремлю и гундяеву. Механизм перекачки настолько темен, скрыт и надёжен, что поймать попов за задницу невозможно.

Александр Невзоров

18 ч.
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29.05.2022 10:15 Ответить
Московським попам в Україні з центру надійшов наказ перефарбуватися, щоб продовжити свою антиукраїнську діяльність після війни.
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29.05.2022 10:38 Ответить
Хайль, Кирилл! Зиг хайль! Примерно так Онуфрий разорвал отношения с русской церковью. К сожалению, поскольку электорат у Онуфрия не самый сообразительный, то многие клюнут на эту брехню. И Бога не боится...
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29.05.2022 10:43 Ответить
Багато українців дивуються: Чому нам зброю не хочуть (або бояться) давати? Та тому, що не зрозуміють, як різні промосковські організації після майже десяти років війни спокойно продовжують функціонувати в країні? Влада зобов'язана викинути цих московських п*дарів ***** з України
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29.05.2022 10:43 Ответить
Капкан для Зеленского. Как Онуфрий спасает УПЦ МП

Вместо того чтобы исправлять собственные ошибки, синод УПЦ МП решил нагнетать ненависть к Порошенко и ПЦУ

Предстоятель УПЦ МП Онуфрий проявил прямо-таки дьявольское коварство.

СИНОД ПОДСТРЕКАЕТ ЗЕЛЕНСКОГО УДАРИТЬ ПО ПЦУ, ОБОЛЬЩАЯ ЕГО ТЕМ, ЧТО ЭТО БУДЕТ УДАРОМ ПО ПОРОШЕНКО.

Авторы заявления надеются, что Зеленский подтвердит их тезис, оправдывающий Путина: дескать, в агрессии РФ виноваты те (в т.ч. Порошенко и ПЦУ), кто создал поводы для вторжения.
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29.05.2022 10:45 Ответить
Абсолютно не зрозуміло,а якого буя ці кацапські попи взагалі і досі сидять в нашій нещасній, воюючий з кацапстаном державі?
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29.05.2022 10:50 Ответить
Мониторя Интернет, попалось на глаза одна очень интересная «вещь», на которой в форме военнослужащего ФСБ изображен

настоятель Украинской Свято Успенской Святогорской Лавры

митрополит Арсений, он же Яковенко Игорь Федорович.

https://antikor.com.ua/articles/160470-agenty_fsb_v_rjasah
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29.05.2022 10:53 Ответить
Президент Віктор Ющенко розпочав процес надання УПЦ КП автокефалії. Але не отримав належної підтримки з боку народних депутатів від фракції блоку Юлії Тимошенко, яка, будучи прем'єр-міністром України, виконуючи волю Москви (як особистий агент політичного впливу Путіна), говорила предстоятелям зарубіжних православних церков, що питання про надання Томосу Україні є «політичним», «не на часі», «може викликати суспільну нестабільність і протистояння між віруючими». Подібну діяльність Тимошенко продовжувала і впродовж 2018 року.

Шляхом обману, психологічного тиску, шантажу, а також завдяки підтримці прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко керівництво РПЦ (Алєксій ІІ, Кірілл - агенти КДБ під псевдонімами «Дроздов» і «Михайлов») спільно з політичним керівництвом РФ (Путін, Медведєв) добилися від Вселенського Патріархату ненадання Україні Томосу про автокефалію в 2008-2009 роках.

«За визначні заслуги перед православною церквою Московського патріархату» (нині РПЦ в Україні) Тимошенко була нагороджена орденом святої великомучениці Варвари.
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29.05.2022 10:59 Ответить
Медальки від убивці путлєра не хочуть повернути? Лицеміри і фарисеї. Гнати їх з України... в Магадан.
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29.05.2022 11:01 Ответить
Як УПЦ Московського патріархату може бути незалежною якщо вона продовжує називатись УПЦ Московського патріархату?
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29.05.2022 11:16 Ответить
Шавки Кіріла вирішили свій церковний ДНР влаштувати! Тобто стати двічі неканонічними бородатими жополизами Х_йла!
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29.05.2022 11:44 Ответить
Московский патриархат, почуяв, что дело идет к их запрету, по приказу московского руководства типа отрекся от москвы и типа стал независимым, чтобы сохранить влияние на огромную украинскую зомбированную аудиторию прихожан и продолжать через религию очень тонко внедрять ими в мозги нарративы лживой имперско-рашисткой пропаганды. Это как когда-то партия рыгов распустилась и стала оппоблоком, потом ОПЗЖ, а сейчас опять распустилась и делает перезапуск своего антиукраинского бренда.
Какая бы вывеска не висела, 5 колонна есть 5 колонна.
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29.05.2022 11:54 Ответить
епифаний...гнида от рф на службе у *****,шо исчё не зрозумшли.Валлить холуёв кацапских по всем фронтам,без исключения.
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29.05.2022 12:20 Ответить
і рибку зїсти і "на бутилку " сісти девіз РПЦ. В РПЦ вже давно ніхто нікому невинен. У Пу 1 інший піп, який з Михайловим не говорить. Кіріл це єдиний православний патріарх, який закликав армію вбивати інший народ. у РПЦ немає Томосу, бо 300 років з часів Петрушки органом управління був Синод. Це була кара за діяння патріарха Нікона. По традиції духовник царя ставав патріархом. Нікон, мордвин,після смертіі трьох своїх малолітніх дітей, пішов странствовати і натрапив на батька Петруши,натрапив не випадково, бо царськие землі Романових лежали в мордовії. Без будь якої освіти, будучи "особой,приближенной к императору" почав гоніння на священників і що, саме головне,почав займатись рейдерством дворян. А Кіріл, теж мордвин, активно очолив нецерковні діла по виробництву та продажу підакцизних товарів і хоче теж стати "особой приближенной к императору!
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29.05.2022 12:24 Ответить
Онуфрій-*******. Посадити його до тюрми треба за роботу на ворога.
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29.05.2022 12:31 Ответить
Синод видав "перл". Виявляється у війні винна ПЦУ і Порошенко.А це був меседж "зеленій владі" і особисто Зеленому блазню що УПЦМП готова "дружити" проти Порошенка,аби тільки їх не закрили.І тепер якщо навіть сам Онуфрій вийде з АК на Хрещатик і почне стріляти, ця зелена погань НІКОЛИ не прикриє московську сатанинську секту.Нікого не дивує що ще жоден піп-коригувальник,диверсант,агітатор і пропагандист з московської секти не сів за грати?І не сяде і нікого не посадять! Поліція і СБУ ловить їх пачками,а Баканов відпускає. Дякуємо вам 73 % дебілоїдів за ваш вибір!
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29.05.2022 12:32 Ответить
какой приход такие прихожане.
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29.05.2022 12:39 Ответить
як невдОбно вийшло..) - ще одна спецоперація кремлівських шнирліців на Святій Українській Землі провалилася..
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29.05.2022 12:49 Ответить
ВОТ КОГДА ВОВА ЗЕЛЕНЫЙ СВОИМИ МОЗГАМИ ПОЙМЕТ ЧТО ТОМОС ЭТО НЕ термос и вся гундяевская ******** должна быть вышвырнута из КИЕВСКОЙ ЛАВРЫ --- ВОТ ТОГДА ЧТО ТО СДВИНЕТСЯ
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29.05.2022 13:33 Ответить
Якому Богові будете поклонятися , це і будете мати..Під час майдану, молились круглодобово,.. незамітили , невірили …Янукович втік…, щось змінилось , подякували чи сприняли за нормальне явище, викинули чужих божків ?? Чи продовжували їм поклонятися???боялися більше чужих божків чим Всевидящого БОГА який створив всесвіт і кожного з нас..що скажеш..
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29.05.2022 13:44 Ответить
Московія це світові злодії , які живуть тим , що крадуть..Від ракет до телевізора, від історії до релігії , тільки релігію недостатньо вкрасти , а треба найти , повірити і поступати так і повинно бути , щоб реально бути православними БОГА , саме ого Бога який створив нас.
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29.05.2022 13:47 Ответить
Може тому Московію переслідують війни , революції , голод і що дивує це їхня радість і захоплення від цього…знищення більше 20 млн…( хоча хто їх рахував) вони називають победой.., я
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29.05.2022 14:12 Ответить
ну штА вы? гундяйка энто ж тока про мир .

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29.05.2022 13:49 Ответить
Это мрази переодетые в рясы обыкновенные Черти ,и хзадача сделать как можно больше чертей в отдельновзятой стране питороссии,своего рода вирус-репликант,в Украине почему то стесняются изгнать их щупальце внедренное в самом сердце Киева подальше за поребрик.
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29.05.2022 14:16 Ответить
https://risu.ua/mitropolit-pcu-oprilyudniv-foto-de-svyashchenik-upc-mp-vitaye-pushilina-ta-rosijskih-zagarbnikiv-u-mariupoli_n129685
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29.05.2022 14:34 Ответить
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29.05.2022 20:28 Ответить
Митрополит ПЦУ оприлюднив фото, де священик УПЦ МП вітає Пушиліна та російських загарбників у Маріуполі



Митрополит ПЦУ Сергій Горобцов оприлюдив фото, на якому благочинний одного із Маріупольських округів УПЦ МП вітає Пушиліна та російських окупантів.

"Якщо ще хтось має сумнів стосовно «каяття» Московського Патріархату, можете подивитись на фото, де благочинний, який належить до Московського Патріархату одного із Маріупольських округів, з усмішкою на обличчі, зустрічає окупантів - Пушиліна з компанією, які протягом 8 років вбивали українців та нещодавно знищили наш Маріуполь", - написав він у себе на Фейсбуці.

"А зараз вони благословляють окупантів. Моляться за них та проповідують ідеологію «руського миру».
Цікаво, що буде робити цей москальський піп, коли всі ми повернемось до Маріуполя? Адже нагорода знайде кожного.

Дорогі українці, будьте мудрі і обирайте ту Церкву, яка молиться та стоїть за свій народ та країну", - підсумував митрополит ПЦУ.
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29.05.2022 20:30 Ответить
Церква ФСБ провела чергову "спецоперацію".
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29.05.2022 15:20 Ответить
московський патріархат це філія фсб росії



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29.05.2022 15:24 Ответить
Прошу зробити гарну справу.Не полінуйтесь і підпишіть Петицію.З першої спроби можливий збій,схоже якийсь хакер від скотиняки Новинського блокує підпис,але вже назбиралося половина.Будь ласка https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4124?fbclid=IwAR3WQompOcya3W9pE8Ks7OK1SmpmMPLU4vbSSIPvfEc4MA_JfUu9nVO7OrM
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29.05.2022 16:05 Ответить
секта злочинців гундяєва має бути ЗАБОРОНЕНА.....ОДНОЗНАЧННО бо це безпека країни
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29.05.2022 16:53 Ответить
Это все обходные маневры - Российская православная церковь должна быть запрещена в Украине
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29.05.2022 18:12 Ответить
Дехто вже заявив про нелегетимність собору.А Кримський митрополит Лазар на Соборі заявив, що УПЦ (МП) має залишатися частиною Російської православної церкви!
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29.05.2022 19:07 Ответить
независимые мы, гундяйкой клянусь...

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29.05.2022 20:27 Ответить
 
 