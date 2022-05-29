УПЦ МП зберегла єдність з вбивцею Кирилом, - Епіфаній
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Очільник Православної церкви України митрополит Епіфаній вважає, що проведення собору УПЦ (МП) мало на меті покращити ставлення з боку суспільства
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у ефірі єдиного телемарафону, передає Liga.net
"Мета собору - зберегти статус-кво і змінити ставлення до себе українського суспільства без розриву стосунків з Російською православною церквою й очільником Московського патріархату Кирилом Гундяєвим", – зазначив Епіфаній.
Вінн наголосив, що ПЦУ прагне до єдності в Україні та готова до діалогу з УПЦ (МП) без умов та ультиматумів.
"Вони надалі зберігають єдність із вбивцею - патріархом Кирилом, який дозволяє вбивати українців. На жаль, вони не відновили стосунків із вселенським патріархом, а навпаки, підтвердили усі попередні рішення. Де-факто зв'язок з Москвою залишається, а де-юре у них є бажання уникнути закону покликаного перейменувати їх", – додав митрополит.
Як повідомляв Цензор.НЕТ 27 травня, у Києві відбувся собор Української православної церкви. На соборі було прийнято рішення про оголошення незалежності від Російської православної церкви
Будь ласка, зачекайте...
все пропито і забуто...
А в случае моспархата это два в одном.
- Покроєм ряси... У них зсередини на плечах погони пристібуються, а під правою полою - кобура "маузера" чи "ТТ"
патриарх маасковский и всея паРашии кирилл призвал рассиян сплотиться вокруг власти, в «это непростое для нашего отечества время».
По его словам, тогда в стране «будет подлинная солидарность и способность отразить врагов и внешних, и внутренних».
Московські попи переживають лише за втрату свого впливу на українців І не тому що так за них піклуються Селянин так піклується про корову в своєму хліві - не тому щоб корова краще жила, а щоб давала більше молока!
Скільки вовка не годуй, -
У ведмедя товщий х...й.
нiякого вiдношення до гундяйки та до масквабаду, лише для того, щоб не позбутися
Лавр, церков, приходiв та розкiшного свого життя.
нехай повнiстю поривають з сатанатом РПЦ-КДБ ,об'єднуються з ПЦУ, нехай оголошують
анафему рашистськiй гнидi гундяйцi та пуйлу, нехай визнають ПЦУ та Епіфанія!
Якщо ПЦУ повернеться до старого звичаю церкви в Україні : ВИБОРНОСТІ СВЯЩЕННИКА ГРОМАДОЮ (він діяв аж до скасування кріпосного права) - саме тоді церква дійсно стане "народною" Бо тоді саме народ буде приймать рішення про те, хто саме буде нести йому слово боже!
все пам'ятаємо !
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Мені здається , враховуючи потенційно катастрофічну втрату вірян РПЦ просто й тупо заздалагідь проводить спроби зондувати грунт до капітуляції -- тобто вони ведуть спроби залишити для себе церковні посади й сан як умови об"єднання . Це останній крок до повного й абсолюного поглинання , коли не будуть збереженні за їх конкретними попами ні церкви , ні посади ...
«Разрыв»- это чистая декларация. Болтовня. Церковный механизм позволяет, через «евхаристическое, молитвенное и духовное» общение с Москвой продолжать перекачивать деньги украинских прихожан в карман кремлю и гундяеву. Механизм перекачки настолько темен, скрыт и надёжен, что поймать попов за задницу невозможно.
Смешно. «Прозрение попов»,мягко говоря, запоздало. У УПЦ был ровно один день на то, чтобы порвать с Москвой. Это должно было произойти 24 февраля.
« Разрыв» продиктован только страхом потерять все «жирные приходы» и перейти с семги на воблу. Да, из гундяевского филиала РПЦ массово бегут прихожане, а с ними и денежки. Только это и взволновало УПЦ.
«Разрыв»- это чистая декларация. Болтовня. Церковный механизм позволяет, через «евхаристическое, молитвенное и духовное» общение с Москвой продолжать перекачивать деньги украинских прихожан в карман кремлю и гундяеву. Механизм перекачки настолько темен, скрыт и надёжен, что поймать попов за задницу невозможно.
Александр Невзоров
18 ч.
Вместо того чтобы исправлять собственные ошибки, синод УПЦ МП решил нагнетать ненависть к Порошенко и ПЦУ
Предстоятель УПЦ МП Онуфрий проявил прямо-таки дьявольское коварство.
СИНОД ПОДСТРЕКАЕТ ЗЕЛЕНСКОГО УДАРИТЬ ПО ПЦУ, ОБОЛЬЩАЯ ЕГО ТЕМ, ЧТО ЭТО БУДЕТ УДАРОМ ПО ПОРОШЕНКО.
Авторы заявления надеются, что Зеленский подтвердит их тезис, оправдывающий Путина: дескать, в агрессии РФ виноваты те (в т.ч. Порошенко и ПЦУ), кто создал поводы для вторжения.
настоятель Украинской Свято Успенской Святогорской Лавры
митрополит Арсений, он же Яковенко Игорь Федорович.
https://antikor.com.ua/articles/160470-agenty_fsb_v_rjasah
Шляхом обману, психологічного тиску, шантажу, а також завдяки підтримці прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко керівництво РПЦ (Алєксій ІІ, Кірілл - агенти КДБ під псевдонімами «Дроздов» і «Михайлов») спільно з політичним керівництвом РФ (Путін, Медведєв) добилися від Вселенського Патріархату ненадання Україні Томосу про автокефалію в 2008-2009 роках.
«За визначні заслуги перед православною церквою Московського патріархату» (нині РПЦ в Україні) Тимошенко була нагороджена орденом святої великомучениці Варвари.
Какая бы вывеска не висела, 5 колонна есть 5 колонна.
Митрополит ПЦУ Сергій Горобцов оприлюдив фото, на якому благочинний одного із Маріупольських округів УПЦ МП вітає Пушиліна та російських окупантів.
"Якщо ще хтось має сумнів стосовно «каяття» Московського Патріархату, можете подивитись на фото, де благочинний, який належить до Московського Патріархату одного із Маріупольських округів, з усмішкою на обличчі, зустрічає окупантів - Пушиліна з компанією, які протягом 8 років вбивали українців та нещодавно знищили наш Маріуполь", - написав він у себе на Фейсбуці.
"А зараз вони благословляють окупантів. Моляться за них та проповідують ідеологію «руського миру».
Цікаво, що буде робити цей москальський піп, коли всі ми повернемось до Маріуполя? Адже нагорода знайде кожного.
Дорогі українці, будьте мудрі і обирайте ту Церкву, яка молиться та стоїть за свій народ та країну", - підсумував митрополит ПЦУ.