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В Украине ликвидировали полковника Иванова из пресс-службы Минобороны РФ, - росСМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

володимир,іванов

Сотрудник пресс-службы Минобороны России полковник Владимир Иванов ликвидирован в Украине еще в марте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медиазона.

По данным издания, о ликвидации первым сообщил российский пропагандист Евгений Поддубный. Он пошел на акцию "Бессмертный полк" 9 мая с портретом полковника.

"41-летний Владимир Иванов умер 25 марта, его смерть официально подтвердили через 5 дней, 30 марта 2022 года. Нотариус, оформлявший наследственное дело, указал адрес проживания погибшего – Москва, ул. Знаменка, 19. Это - главное здание Министерства обороны , оно же – воинская часть 66524", - выяснило издание.

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Отмечается, что Минобороны РФ публично не подтверждало гибель работника пресс-службы.
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Топ комментарии
+27
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29.05.2022 12:07
+26
Про этого пропагандона нациста уже было целое расследование. Обычный неприкрытый русский фашист.
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29.05.2022 12:10
+21
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29.05.2022 12:24
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29.05.2022 12:07 Ответить
Про этого пропагандона нациста уже было целое расследование. Обычный неприкрытый русский фашист.
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29.05.2022 12:10 Ответить
Так на нём самом написано-"антисоциальный элемент". Лучше,чем сами себя,кацапов никто не шкварит.
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29.05.2022 12:13 Ответить
Ну и чудненько. Земля ему бетоном и стекловатой.
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29.05.2022 12:08 Ответить
Міцного здоров'я
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29.05.2022 12:10 Ответить
Полкан на палке. Звучит почти как "Старик и море". Но по-кацапски.
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29.05.2022 12:11 Ответить
Zдох Vиродок. Тай добре.
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29.05.2022 12:11 Ответить
Аж раптом їбнуло і здригнулася земля,
Болванка прилетіла в молодого москаля.
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29.05.2022 12:12 Ответить
+1 хороший руське. На концерт кобздону))
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29.05.2022 12:12 Ответить
Представьте сколько их ещё нужно перебить, чтобы они наконец-то осознали ,что НЕХ ШЛЯТЬСЯ без приглашения да ещё если вас тут не ждут, неужели все 120 миллионов?
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29.05.2022 12:12 Ответить
Миллионов 10-15....
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29.05.2022 12:21 Ответить
завдання важке, але реальне
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29.05.2022 12:59 Ответить
Отговорила роща золотая... (с)
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29.05.2022 12:17 Ответить
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29.05.2022 12:24 Ответить
а що зробив Гебельс із своїми дітьми ? Невже Путін теж саме зробить з коханими дітьми пропагандонами ?
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29.05.2022 12:31 Ответить
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29.05.2022 13:38 Ответить
Пушкин дописался, Гагарин долетался, Иванов допи..делся...
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29.05.2022 15:41 Ответить
 
 