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В Україні ліквідували полковника Іванова з пресслужби Міноборони РФ, - росЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

володимир,іванов

Співробітника пресслужби Міноборони Росії полковника Володимира Іванова ліквідували в Україні ще у березні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Медиазону.

За даними видання, про ліквідацію першим повідомив російський пропагандист Євген Піддубний. Він пішов на акцію "Безсмертний полк" 9 травня з портретом полковника.

"41-річний Володимир Іванов помер 25 березня, його смерть офіційно підтвердили через 5 днів, 30 березня 2022 року. Нотаріус, який оформляв спадкову справу, вказав адресу проживання загиблого - Москва, вул. Знам'янка, 19. Це головна будівля Міністерства оборони, вона ж – військова частина 66524", - з’ясувало видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ЗСУ заявили про ймовірну ліквідацію російського генерала біля Попасної

Зауважується, що Міноборони РФ публічно не підтверджувало загибель працівника пресслужби.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+27
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29.05.2022 12:07
+26
Про этого пропагандона нациста уже было целое расследование. Обычный неприкрытый русский фашист.
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29.05.2022 12:10
+21
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29.05.2022 12:24
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29.05.2022 12:07 Відповісти
Про этого пропагандона нациста уже было целое расследование. Обычный неприкрытый русский фашист.
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29.05.2022 12:10 Відповісти
Так на нём самом написано-"антисоциальный элемент". Лучше,чем сами себя,кацапов никто не шкварит.
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29.05.2022 12:13 Відповісти
Ну и чудненько. Земля ему бетоном и стекловатой.
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29.05.2022 12:08 Відповісти
Міцного здоров'я
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29.05.2022 12:10 Відповісти
Полкан на палке. Звучит почти как "Старик и море". Но по-кацапски.
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29.05.2022 12:11 Відповісти
Zдох Vиродок. Тай добре.
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29.05.2022 12:11 Відповісти
Аж раптом їбнуло і здригнулася земля,
Болванка прилетіла в молодого москаля.
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29.05.2022 12:12 Відповісти
+1 хороший руське. На концерт кобздону))
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29.05.2022 12:12 Відповісти
Представьте сколько их ещё нужно перебить, чтобы они наконец-то осознали ,что НЕХ ШЛЯТЬСЯ без приглашения да ещё если вас тут не ждут, неужели все 120 миллионов?
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29.05.2022 12:12 Відповісти
Миллионов 10-15....
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29.05.2022 12:21 Відповісти
завдання важке, але реальне
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29.05.2022 12:59 Відповісти
Отговорила роща золотая... (с)
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29.05.2022 12:17 Відповісти
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29.05.2022 12:24 Відповісти
а що зробив Гебельс із своїми дітьми ? Невже Путін теж саме зробить з коханими дітьми пропагандонами ?
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29.05.2022 12:31 Відповісти
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29.05.2022 13:38 Відповісти
Пушкин дописался, Гагарин долетался, Иванов допи..делся...
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29.05.2022 15:41 Відповісти
 
 