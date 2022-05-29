Цензор.НЕТ возглавляет рейтинг самых крупных новостных ресурсов Украины, - SimilarWeb. ИНФОГРАФИКА
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Цензор.НЕТ – первый среди крупнейших новостных ресурсов Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует статистика специализированного сайта SimilarWeb. Сервис анализирует трафик более 80 млн. сайтов со всего мира и в открытом доступе предоставляет основную статистику этого трафика.
Так, Цензор.НЕТ занимает первое место с результатом в 79,5 млн посещений, на втором месте – новостной агрегатор – портал Ukr.net – 68,7 млн посещений. На третьем месте – "Украинская правда" – 55,6 млн посещений.
В то же время информация о 20 топсайтах Украины выглядит так.
Напомним, ранее Цензор.НЕТ улучшил позиции среди топукраинских онлайн-медиа с качественной информацией.
Искренне благодарим читателей за активность и доверие. Вместе с вами мы можем совершенствоваться каждый день.
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На початку травня стало відомо, що голова Житомирської обласної ради Володимир Федоренко та його перший заступник Олег Дзюбенко призвані на військову службу.
ісля розголошення інформацію про призов голови облради на військову службу у соцмережі виклали скріншот приватного листування, де начебто працівник військкомату розказує, що Федоренко проходить службу у міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (колишній військкомат) на Крошні, а фактично перебуває вдома.
Щоб перевірити цю інформацію редакція Житомир.info звернулася до пресслужби Житомирського обласного ТЦК та СП, там порадили направити з цього питання інформаційний запит.
Запит редакція направила ще 10 травня (текст див.нижче), але станом на 27 травня відповіді на нього немає, а людина з пресслужби перестала відповідати на дзвінки.
Самі ж керівники обласної ради свою військову службу не афішують.
цей ресурс закрити , як вони це зробили з опозиційними каналами -
Еспресо , 5-й, Прямий !
Але я іх дивлюсь через інтернет!
Ні не ввійшли?
10. вк
повно ідіотів у країні
Навіть додати нічого.
Але й досі купа народу заходить на Яндекс і вконтактє
На початку травня стало відомо, що голова Житомирської обласної ради Володимир Федоренко та його перший заступник Олег Дзюбенко призвані на військову службу.
ісля розголошення інформацію про призов голови облради на військову службу у соцмережі виклали скріншот приватного листування, де начебто працівник військкомату розказує, що Федоренко проходить службу у міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (колишній військкомат) на Крошні, а фактично перебуває вдома.
Щоб перевірити цю інформацію редакція Житомир.info звернулася до пресслужби Житомирського обласного ТЦК та СП, там порадили направити з цього питання інформаційний запит.
Запит редакція направила ще 10 травня (текст див.нижче), але станом на 27 травня відповіді на нього немає, а людина з пресслужби перестала відповідати на дзвінки.
Самі ж керівники обласної ради свою військову службу не афішують.
ВК - на десятому...