Цензор.НЕТ возглавляет рейтинг самых крупных новостных ресурсов Украины, - SimilarWeb. ИНФОГРАФИКА

Цензор.НЕТ – первый среди крупнейших новостных ресурсов Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует статистика специализированного сайта SimilarWeb. Сервис анализирует трафик более 80 млн. сайтов со всего мира и в открытом доступе предоставляет основную статистику этого трафика.

Так, Цензор.НЕТ занимает первое место с результатом в 79,5 млн посещений, на втором месте – новостной агрегатор – портал Ukr.net – 68,7 млн посещений. На третьем месте – "Украинская правда" – 55,6 млн посещений.

В то же время информация о 20 топсайтах Украины выглядит так.

Напомним, ранее Цензор.НЕТ улучшил позиции среди топукраинских онлайн-медиа с качественной информацией.

Искренне благодарим читателей за активность и доверие. Вместе с вами мы можем совершенствоваться каждый день.

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