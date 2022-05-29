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Цензор.НЕТ возглавляет рейтинг самых крупных новостных ресурсов Украины, - SimilarWeb. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

цензор

Цензор.НЕТ – первый среди крупнейших новостных ресурсов Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует статистика специализированного сайта SimilarWeb. Сервис анализирует трафик более 80 млн. сайтов со всего мира и в открытом доступе предоставляет основную статистику этого трафика.

Цензор.НЕТ возглавляет рейтинг самых крупных новостных ресурсов Украины, - SimilarWeb 01

Так, Цензор.НЕТ занимает первое место с результатом в 79,5 млн посещений, на втором месте – новостной агрегатор – портал Ukr.net – 68,7 млн посещений. На третьем месте – "Украинская правда" – 55,6 млн посещений.

В то же время информация о 20 топсайтах Украины выглядит так.

Цензор.НЕТ возглавляет рейтинг самых крупных новостных ресурсов Украины, - SimilarWeb 02

Напомним, ранее Цензор.НЕТ улучшил позиции среди топукраинских онлайн-медиа с качественной информацией.

Искренне благодарим читателей за активность и доверие. Вместе с вами мы можем совершенствоваться каждый день.

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Топ комментарии
+26
Так. Це хороший ресурс. Не просто накидка перекладених і невичитаних статей з акцентом тупо на сенсацію як у одній з цього рейтингу))). Після того, як пан Юрій дав у пику Шуфричу, переконався, що він людина з твердою позицією. Це і відслідковується в роботі його команди.
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29.05.2022 15:13
+24
Влада намагається взяти під контроль усі інформаційні ресурси та звинувачує Бутусова у всіх гріхах! 👽
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29.05.2022 15:08
+22
Найкращій сайт.
Навіть додати нічого.
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29.05.2022 15:19
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Влада намагається взяти під контроль усі інформаційні ресурси та звинувачує Бутусова у всіх гріхах! 👽
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29.05.2022 15:08 Ответить
як служать "Слуги народу" - https://www.zhitomir.info/news_207858.html
На початку травня стало відомо, що голова Житомирської обласної ради Володимир Федоренко та його перший заступник Олег Дзюбенко призвані на військову службу.
ісля розголошення інформацію про призов голови облради на військову службу у соцмережі виклали скріншот приватного листування, де начебто працівник військкомату розказує, що Федоренко проходить службу у міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (колишній військкомат) на Крошні, а фактично перебуває вдома.
Щоб перевірити цю інформацію редакція Житомир.info звернулася до пресслужби Житомирського обласного ТЦК та СП, там порадили направити з цього питання інформаційний запит.

Запит редакція направила ще 10 травня (текст див.нижче), але станом на 27 травня відповіді на нього немає, а людина з пресслужби перестала відповідати на дзвінки.

Самі ж керівники обласної ради свою військову службу не афішують.
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29.05.2022 15:35 Ответить
Ви - Zебілка чи дЕрмачка? Нема що робити адміну тільки сидіти і видивлятися хто, щось ЗЕбільне пише. Самі коментатори в Спам таких, як Ви, недолугих садять, бо "***** шастать"
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29.05.2022 15:38 Ответить
НАМ НРАВЯТСЯ ТЕ , КТО БЬЕТ МОРДУ ШУФРИЧУ
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29.05.2022 15:41 Ответить
Слава народному Герою Украины -Юрию Бутусову ‼️💙💛👍👍👍👍❤️За смелость , правдивость , видеорепортажи ,о героях ЗСУ и о мужественную работу корреспондента на Фронте ‼️
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29.05.2022 17:15 Ответить
Влада нехай йде за рашинським кораблем , тому що ми дозволимо
цей ресурс закрити , як вони це зробили з опозиційними каналами -
Еспресо , 5-й, Прямий !
Але я іх дивлюсь через інтернет!
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29.05.2022 18:23 Ответить
вітаю
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29.05.2022 15:12 Ответить
Так. Це хороший ресурс. Не просто накидка перекладених і невичитаних статей з акцентом тупо на сенсацію як у одній з цього рейтингу))). Після того, як пан Юрій дав у пику Шуфричу, переконався, що він людина з твердою позицією. Це і відслідковується в роботі його команди.
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29.05.2022 15:13 Ответить
Перемога за нами!
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29.05.2022 15:14 Ответить
Аби бутусову повернули доступ до сенцацій...то можна з головної сторінки прибрати зізнання Зе у бездіяльності перед російським вторгненням і залишити якусь маячню про держ переворот від (прости-господе) пана президента. Ура!
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29.05.2022 15:15 Ответить
... а новини "відосіки Вовіка" та "Люся Обдрвстовіч все знає"?
Ні не ввійшли?
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29.05.2022 15:16 Ответить
Щеб вдосконалити систему коментарів!
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29.05.2022 15:16 Ответить
6. х.яндекс
10. вк

повно ідіотів у країні
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29.05.2022 15:16 Ответить
А были сомнения на этот счет?
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29.05.2022 15:21 Ответить
ну так може люди ходили у вк і носили туди фотки смажених бурятів! або дивилися інфу про загиблих рашистів.
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29.05.2022 18:33 Ответить
Найкращій сайт.
Навіть додати нічого.
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29.05.2022 15:19 Ответить
Це так, але ... прийміть бустерну дозу ... антиХвалину.
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29.05.2022 16:15 Ответить
Гарний результат!
Але й досі купа народу заходить на Яндекс і вконтактє
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29.05.2022 15:19 Ответить
Та вони й зараз продовжують в молєльні дома московського сатанату ходити .
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29.05.2022 16:15 Ответить
ПІДДТВЕРДЖУЮ ЦЕНЗОР из THE BEST!
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29.05.2022 15:22 Ответить
Так і є , всі новини в першу чергу на Цензорі .Бутусову успіхів і продовжувати в такому дусі .
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29.05.2022 15:29 Ответить
як служать "Слуги народу" - https://www.zhitomir.info/news_207858.html
На початку травня стало відомо, що голова Житомирської обласної ради Володимир Федоренко та його перший заступник Олег Дзюбенко призвані на військову службу.
ісля розголошення інформацію про призов голови облради на військову службу у соцмережі виклали скріншот приватного листування, де начебто працівник військкомату розказує, що Федоренко проходить службу у міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (колишній військкомат) на Крошні, а фактично перебуває вдома.
Щоб перевірити цю інформацію редакція Житомир.info звернулася до пресслужби Житомирського обласного ТЦК та СП, там порадили направити з цього питання інформаційний запит.

Запит редакція направила ще 10 травня (текст див.нижче), але станом на 27 травня відповіді на нього немає, а людина з пресслужби перестала відповідати на дзвінки.

Самі ж керівники обласної ради свою військову службу не афішують.
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29.05.2022 15:29 Ответить
Молодці, а zeшобло хай стає вчергу за безумною отримати свою кулю за дезертирство по її закону.
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29.05.2022 15:30 Ответить
Я на "Цензор-неті" з 2004 року , тому не буду коментувати !
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29.05.2022 15:30 Ответить
Лучший новостной сайт, с которым для меня начинается и заканчивается день.
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29.05.2022 15:40 Ответить
Є спільнота цензорят і це радує, разом до перемоги!
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29.05.2022 15:40 Ответить
Ну тут все по ділу
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29.05.2022 15:42 Ответить
Ну все, тепер точно "лейтенант" займеться Бутусовим,- втрату рейтингу Боневтік, ще нікому не пробачав., Безумна!- ату Бутусова, ату його...
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29.05.2022 15:54 Ответить
Цензор.нет лучший сайт! Юрий Бутусов дякую!
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29.05.2022 15:57 Ответить
Єдиний сайт , якому довіряю . Ще стрічку новин можу на обозрєватєль почитати і 3 телеканали , які зе намагаються закрити . І це в морі або зебільної , або промосковської пропаганди . І це під час війни .
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29.05.2022 16:21 Ответить
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29.05.2022 16:34 Ответить
Ваш сайт ідеальний!
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29.05.2022 17:03 Ответить
а цвіль зелена на гомно виходить.)))
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29.05.2022 17:10 Ответить
цензор.нет - супер (перевірено)
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29.05.2022 17:25 Ответить
Вітаю, але треба вдосконалюватися.
ВК - на десятому...
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29.05.2022 17:39 Ответить
до війни також було, аде Єлдак приховував інфу, але стати великим у нього не вийшло і він тільки тасував колоду з многогрішників. Важаю, що і після війни так буде до повної перемоги над колаборантами.
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29.05.2022 17:49 Ответить
Молодці, чо. Навчіться ще грамотно писати, прізвища українські відмінювати, заголовки вичитувати - і будете супер.
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29.05.2022 18:35 Ответить
а я ходжу сюди частково заради форуму. тим більше, що на ньому зібралися притомні всі люди.
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29.05.2022 18:43 Ответить
Притомні? Кацап? Гугль? В розумі, розумні, адекватні, але не притомні
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29.05.2022 18:52 Ответить
 
 