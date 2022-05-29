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Цензор.НЕТ очолює рейтинг найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

цензор

Цензор.НЕТ - перший серед найбільших новинних ресурсів України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить статистика спеціалізованого сайту SimilarWeb. Сервіс аналізує трафік понад 80 млн сайтів з усього світу і у відкритому доступі надає основну статистику цього трафіку.

Цензор.НЕТ очолює рейтинг найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb 01

Так, Цензор.НЕТ посідає перше місце з результатом у 79,5 млн відвідувань, на другому місці - новинний агрегатор - портал Ukr.net - 68,7 млн відвідувань. На третьому місці - "Українська правда" - 55,6 млн відвідувань.

Водночас інформація щодо 20-ти топсайтів України виглядає так.

Цензор.НЕТ очолює рейтинг найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb 02

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ поліпшив позиції серед топукраїнських онлайн-медіа з якісною інформацією.

Щиро дякуємо читачам за активність та довіру. Разом із вами ми маємо змогу вдосконалюватись щодня.

Також читайте: "Цензор.НЕТ" потребує вашої підтримки

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+26
Так. Це хороший ресурс. Не просто накидка перекладених і невичитаних статей з акцентом тупо на сенсацію як у одній з цього рейтингу))). Після того, як пан Юрій дав у пику Шуфричу, переконався, що він людина з твердою позицією. Це і відслідковується в роботі його команди.
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29.05.2022 15:13
+24
Влада намагається взяти під контроль усі інформаційні ресурси та звинувачує Бутусова у всіх гріхах! 👽
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29.05.2022 15:08
+22
Найкращій сайт.
Навіть додати нічого.
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29.05.2022 15:19
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Влада намагається взяти під контроль усі інформаційні ресурси та звинувачує Бутусова у всіх гріхах! 👽
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29.05.2022 15:08 Відповісти
як служать "Слуги народу" - https://www.zhitomir.info/news_207858.html
На початку травня стало відомо, що голова Житомирської обласної ради Володимир Федоренко та його перший заступник Олег Дзюбенко призвані на військову службу.
ісля розголошення інформацію про призов голови облради на військову службу у соцмережі виклали скріншот приватного листування, де начебто працівник військкомату розказує, що Федоренко проходить службу у міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (колишній військкомат) на Крошні, а фактично перебуває вдома.
Щоб перевірити цю інформацію редакція Житомир.info звернулася до пресслужби Житомирського обласного ТЦК та СП, там порадили направити з цього питання інформаційний запит.

Запит редакція направила ще 10 травня (текст див.нижче), але станом на 27 травня відповіді на нього немає, а людина з пресслужби перестала відповідати на дзвінки.

Самі ж керівники обласної ради свою військову службу не афішують.
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29.05.2022 15:35 Відповісти
Ви - Zебілка чи дЕрмачка? Нема що робити адміну тільки сидіти і видивлятися хто, щось ЗЕбільне пише. Самі коментатори в Спам таких, як Ви, недолугих садять, бо "***** шастать"
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29.05.2022 15:38 Відповісти
НАМ НРАВЯТСЯ ТЕ , КТО БЬЕТ МОРДУ ШУФРИЧУ
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29.05.2022 15:41 Відповісти
Слава народному Герою Украины -Юрию Бутусову ‼️💙💛👍👍👍👍❤️За смелость , правдивость , видеорепортажи ,о героях ЗСУ и о мужественную работу корреспондента на Фронте ‼️
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29.05.2022 17:15 Відповісти
Влада нехай йде за рашинським кораблем , тому що ми дозволимо
цей ресурс закрити , як вони це зробили з опозиційними каналами -
Еспресо , 5-й, Прямий !
Але я іх дивлюсь через інтернет!
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29.05.2022 18:23 Відповісти
вітаю
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29.05.2022 15:12 Відповісти
Так. Це хороший ресурс. Не просто накидка перекладених і невичитаних статей з акцентом тупо на сенсацію як у одній з цього рейтингу))). Після того, як пан Юрій дав у пику Шуфричу, переконався, що він людина з твердою позицією. Це і відслідковується в роботі його команди.
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29.05.2022 15:13 Відповісти
Перемога за нами!
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29.05.2022 15:14 Відповісти
Аби бутусову повернули доступ до сенцацій...то можна з головної сторінки прибрати зізнання Зе у бездіяльності перед російським вторгненням і залишити якусь маячню про держ переворот від (прости-господе) пана президента. Ура!
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29.05.2022 15:15 Відповісти
... а новини "відосіки Вовіка" та "Люся Обдрвстовіч все знає"?
Ні не ввійшли?
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29.05.2022 15:16 Відповісти
Щеб вдосконалити систему коментарів!
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29.05.2022 15:16 Відповісти
6. х.яндекс
10. вк

повно ідіотів у країні
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29.05.2022 15:16 Відповісти
А были сомнения на этот счет?
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29.05.2022 15:21 Відповісти
ну так може люди ходили у вк і носили туди фотки смажених бурятів! або дивилися інфу про загиблих рашистів.
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29.05.2022 18:33 Відповісти
Найкращій сайт.
Навіть додати нічого.
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29.05.2022 15:19 Відповісти
Це так, але ... прийміть бустерну дозу ... антиХвалину.
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29.05.2022 16:15 Відповісти
Гарний результат!
Але й досі купа народу заходить на Яндекс і вконтактє
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29.05.2022 15:19 Відповісти
Та вони й зараз продовжують в молєльні дома московського сатанату ходити .
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29.05.2022 16:15 Відповісти
ПІДДТВЕРДЖУЮ ЦЕНЗОР из THE BEST!
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29.05.2022 15:22 Відповісти
Так і є , всі новини в першу чергу на Цензорі .Бутусову успіхів і продовжувати в такому дусі .
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29.05.2022 15:29 Відповісти
як служать "Слуги народу" - https://www.zhitomir.info/news_207858.html
На початку травня стало відомо, що голова Житомирської обласної ради Володимир Федоренко та його перший заступник Олег Дзюбенко призвані на військову службу.
ісля розголошення інформацію про призов голови облради на військову службу у соцмережі виклали скріншот приватного листування, де начебто працівник військкомату розказує, що Федоренко проходить службу у міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (колишній військкомат) на Крошні, а фактично перебуває вдома.
Щоб перевірити цю інформацію редакція Житомир.info звернулася до пресслужби Житомирського обласного ТЦК та СП, там порадили направити з цього питання інформаційний запит.

Запит редакція направила ще 10 травня (текст див.нижче), але станом на 27 травня відповіді на нього немає, а людина з пресслужби перестала відповідати на дзвінки.

Самі ж керівники обласної ради свою військову службу не афішують.
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29.05.2022 15:29 Відповісти
Молодці, а zeшобло хай стає вчергу за безумною отримати свою кулю за дезертирство по її закону.
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29.05.2022 15:30 Відповісти
Я на "Цензор-неті" з 2004 року , тому не буду коментувати !
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29.05.2022 15:30 Відповісти
Лучший новостной сайт, с которым для меня начинается и заканчивается день.
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29.05.2022 15:40 Відповісти
Є спільнота цензорят і це радує, разом до перемоги!
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29.05.2022 15:40 Відповісти
Ну тут все по ділу
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29.05.2022 15:42 Відповісти
Ну все, тепер точно "лейтенант" займеться Бутусовим,- втрату рейтингу Боневтік, ще нікому не пробачав., Безумна!- ату Бутусова, ату його...
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29.05.2022 15:54 Відповісти
Цензор.нет лучший сайт! Юрий Бутусов дякую!
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29.05.2022 15:57 Відповісти
Єдиний сайт , якому довіряю . Ще стрічку новин можу на обозрєватєль почитати і 3 телеканали , які зе намагаються закрити . І це в морі або зебільної , або промосковської пропаганди . І це під час війни .
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29.05.2022 16:21 Відповісти
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29.05.2022 16:34 Відповісти
Ваш сайт ідеальний!
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29.05.2022 17:03 Відповісти
а цвіль зелена на гомно виходить.)))
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29.05.2022 17:10 Відповісти
цензор.нет - супер (перевірено)
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29.05.2022 17:25 Відповісти
Вітаю, але треба вдосконалюватися.
ВК - на десятому...
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29.05.2022 17:39 Відповісти
до війни також було, аде Єлдак приховував інфу, але стати великим у нього не вийшло і він тільки тасував колоду з многогрішників. Важаю, що і після війни так буде до повної перемоги над колаборантами.
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29.05.2022 17:49 Відповісти
Молодці, чо. Навчіться ще грамотно писати, прізвища українські відмінювати, заголовки вичитувати - і будете супер.
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29.05.2022 18:35 Відповісти
а я ходжу сюди частково заради форуму. тим більше, що на ньому зібралися притомні всі люди.
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29.05.2022 18:43 Відповісти
Притомні? Кацап? Гугль? В розумі, розумні, адекватні, але не притомні
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29.05.2022 18:52 Відповісти
 
 