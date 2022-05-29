Цензор.НЕТ очолює рейтинг найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb. ІНФОГРАФІКА

Цензор.НЕТ - перший серед найбільших новинних ресурсів України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить статистика спеціалізованого сайту SimilarWeb. Сервіс аналізує трафік понад 80 млн сайтів з усього світу і у відкритому доступі надає основну статистику цього трафіку.

Так, Цензор.НЕТ посідає перше місце з результатом у 79,5 млн відвідувань, на другому місці - новинний агрегатор - портал Ukr.net - 68,7 млн відвідувань. На третьому місці - "Українська правда" - 55,6 млн відвідувань.

Водночас інформація щодо 20-ти топсайтів України виглядає так.

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ поліпшив позиції серед топукраїнських онлайн-медіа з якісною інформацією.

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