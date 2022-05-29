Цензор.НЕТ очолює рейтинг найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb. ІНФОГРАФІКА
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Цензор.НЕТ - перший серед найбільших новинних ресурсів України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить статистика спеціалізованого сайту SimilarWeb. Сервіс аналізує трафік понад 80 млн сайтів з усього світу і у відкритому доступі надає основну статистику цього трафіку.
Так, Цензор.НЕТ посідає перше місце з результатом у 79,5 млн відвідувань, на другому місці - новинний агрегатор - портал Ukr.net - 68,7 млн відвідувань. На третьому місці - "Українська правда" - 55,6 млн відвідувань.
Водночас інформація щодо 20-ти топсайтів України виглядає так.
Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ поліпшив позиції серед топукраїнських онлайн-медіа з якісною інформацією.
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Будь ласка, зачекайте...
На початку травня стало відомо, що голова Житомирської обласної ради Володимир Федоренко та його перший заступник Олег Дзюбенко призвані на військову службу.
ісля розголошення інформацію про призов голови облради на військову службу у соцмережі виклали скріншот приватного листування, де начебто працівник військкомату розказує, що Федоренко проходить службу у міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (колишній військкомат) на Крошні, а фактично перебуває вдома.
Щоб перевірити цю інформацію редакція Житомир.info звернулася до пресслужби Житомирського обласного ТЦК та СП, там порадили направити з цього питання інформаційний запит.
Запит редакція направила ще 10 травня (текст див.нижче), але станом на 27 травня відповіді на нього немає, а людина з пресслужби перестала відповідати на дзвінки.
Самі ж керівники обласної ради свою військову службу не афішують.
цей ресурс закрити , як вони це зробили з опозиційними каналами -
Еспресо , 5-й, Прямий !
Але я іх дивлюсь через інтернет!
Ні не ввійшли?
10. вк
повно ідіотів у країні
Навіть додати нічого.
Але й досі купа народу заходить на Яндекс і вконтактє
На початку травня стало відомо, що голова Житомирської обласної ради Володимир Федоренко та його перший заступник Олег Дзюбенко призвані на військову службу.
ісля розголошення інформацію про призов голови облради на військову службу у соцмережі виклали скріншот приватного листування, де начебто працівник військкомату розказує, що Федоренко проходить службу у міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (колишній військкомат) на Крошні, а фактично перебуває вдома.
Щоб перевірити цю інформацію редакція Житомир.info звернулася до пресслужби Житомирського обласного ТЦК та СП, там порадили направити з цього питання інформаційний запит.
Запит редакція направила ще 10 травня (текст див.нижче), але станом на 27 травня відповіді на нього немає, а людина з пресслужби перестала відповідати на дзвінки.
Самі ж керівники обласної ради свою військову службу не афішують.
ВК - на десятому...