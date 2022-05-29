Венгрия: Заявления Украины по нефтепроводу "Дружба" неприемлемы
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В венгерском МИД назвали неприемлемым украинское заявление о том, что "с нефтепроводом "Дружба", по которому нефть поступает в Венгрию, может произойти все, что угодно".
Об этом заявил государственный секретарь венгерского МИДа Тамаш Менцер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
По его словам, заявление Министерства энергетики Украины особенно впечатляет, поскольку Венгрия оказывает помощь нуждающимся украинцам.
"Из Украины в Венгрию уже прибыло более 730 тысяч человек", – заявил Менцер, отметив, что его страна предложила проекты помощи Украине – даже для оставшихся в стране людей.
Напомним, советник министра энергетики Украины и эксзамглавы МИД Елена Зеркаль считает, что нефтепровод "Дружба" мог бы стать инструментом влияния Украины на Венгрию.
"В руках Украины есть прекрасный рычаг - это нефтепровод "Дружба", - заявила она во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности советница министра.
Она подчеркнула, что в Венгрию идет отдельная нить нефтепровода "Дружба", с которой может "что-нибудь произойти".
Пожалуйста, подождите...
А проти Бога безсила навіть Єврокомісія 😏
проходитимуть на практиці, як не доходить інакше
Треба чимось жертвувати
Вот же ж твари .
Ваши ******** мадяры.
В итоге платить будут снова Германия и Франция за всяких паразитов членов ЕС.
Готуйтеся мадяри.
Нафтопровід старий, труби проржавілі, а у нас війна - ваші друзі капцапи постійно обстрілюють цей нафтопровід!
- А що трапилось?
Україна:
- ВОЙНА-МЛЯ трапилась! І вся територія України знаходиться під обстрілами.
Х
Їхня прислуга ***** буде пам'ятатись Україною на століття
Вот и гоните себе нефть тоже в обход Украины.
уйобикам варто знати українську мудрість
Ну а если они и дальше будут вести себя как бараны и наплевательски относится к нашей стране, то тогда с «Дружбой» может случится всё что угодно…
1)рабZеянская...
2)Османская...
3)Германская...
4)Австро-Венгерская...
5)Британская...
6)Японская...
Первые четыре после Первой Мировой...,после 2 Мировой
Британия держалась аж до 1997 года...,хотя Формально Королева Британии держит Трон до сих пор,также что и Японская империя...вопрос простой...Под игом какой Вампирий погибло больше всего народов Мира...?вы не поверите...но это рабZeя...самая кровавая и деспотическая...
треба було це зробити ще в 1 день війни!
росія проти україни веде війну, а україна деє їй заробляти.
росія для того ж і будувала північний потік 2, тому що думала, що україна перекриє газопровід в перший день війни. а наші лохи цього не зробили! бо вони заробляють на тому газопроводі!
почему еще не перекрыто? ********?
За так ни чего не делают.
!!!
300% підтримую.