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Новости За рубежом
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Венгрия (1532) нефтепровод (101)

Венгрия: Заявления Украины по нефтепроводу "Дружба" неприемлемы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

нефтепровод

В венгерском МИД назвали неприемлемым украинское заявление о том, что "с нефтепроводом "Дружба", по которому нефть поступает в Венгрию, может произойти все, что угодно".

Об этом заявил государственный секретарь венгерского МИДа Тамаш Менцер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По его словам, заявление Министерства энергетики Украины особенно впечатляет, поскольку Венгрия оказывает помощь нуждающимся украинцам.

"Из Украины в Венгрию уже прибыло более 730 тысяч человек", – заявил Менцер, отметив, что его страна предложила проекты помощи Украине – даже для оставшихся в стране людей.

Напомним, советник министра энергетики Украины и эксзамглавы МИД Елена Зеркаль считает, что нефтепровод "Дружба" мог бы стать инструментом влияния Украины на Венгрию.

Читайте: Нефтепровод "Дружба" может быть исключен из пакета санкций, чтобы договориться с Венгрией, - Bloomberg

"В руках Украины есть прекрасный рычаг - это нефтепровод "Дружба", - заявила она во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности советница министра.

Она подчеркнула, что в Венгрию идет отдельная нить нефтепровода "Дружба", с которой может "что-нибудь произойти".
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Топ комментарии
+92
Помощники х..вы. Это вы своим этническим венграм помогаете и точите ножи на Закарпатье
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29.05.2022 17:16
+89
А как по мне так одень даже хорошее заявление Украины. Ведь война, а на войне всякое может случиться. в том числе и с трубой.
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29.05.2022 17:18
+78
Та хто вас питати буде, ти диви
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29.05.2022 17:15
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Правила форума Совет форумчан
Та хто вас питати буде, ти диви
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29.05.2022 17:15 Ответить
вот вот на то воно и ДРУЖБА А ТАБАЧОК ОЙ МИЛЬ ПАРДОНЕС НАФТА ВРОЗЬ хотите нафту серьезно а мы подумаем у нас дилянка нафтопроводу паламатая как то стала к 2028 году починим..форс мажурик называется... венгры мадьяры если вам нафту то валите нафиг в район Нефтюганска Раша и живите там .... валите серьезно ваше "***********" (идиома)** достало всех нормальных в Европе.... ваше место в Дикой Азии за Уралом и даже за Полярным кругом..Роиссии...
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29.05.2022 18:16 Ответить
Все, включаючи нафтопровод "Дружба", в руках Господа.
А проти Бога безсила навіть Єврокомісія 😏
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29.05.2022 18:17 Ответить
Помощники х..вы. Это вы своим этническим венграм помогаете и точите ножи на Закарпатье
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29.05.2022 17:16 Ответить
С*ки а чего вы ждали ?? Подонки просто !
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29.05.2022 17:16 Ответить
То в них просто приказки про плювання в колодязь нема.
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29.05.2022 17:28 Ответить
скоро буде з такою й*бнутою політикою їхніх керманичів
проходитимуть на практиці, як не доходить інакше
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29.05.2022 18:03 Ответить
А ваші заяви всі прийнятні?
Треба чимось жертвувати
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29.05.2022 17:17 Ответить
А как по мне так одень даже хорошее заявление Украины. Ведь война, а на войне всякое может случиться. в том числе и с трубой.
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29.05.2022 17:18 Ответить
точно , привязать это к обстрелу рашистами и пусть дальше жмут х..лу ручку
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29.05.2022 17:39 Ответить
і беруть на себе відновлення ТА ПОДАЛЬШУ ОХОРОНУ ВІД ОБСТРІЛІВ РАШІ саоєї труби
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29.05.2022 18:04 Ответить
Как может быть труба их? Думайте, что пишите. Их в ней только нефть. В рамках контракта.
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29.05.2022 19:07 Ответить
Так мадьяры УЖЕ тонко намекнули за наших беженцев, я так поняла это попахивает манипуляторством и шантажом …
Вот же ж твари .
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30.05.2022 00:16 Ответить
Під час блокади у нас на північ від Чернігова перебило вибухом снаряда газогін Так тижнів два кожну ніч заграва стояла на горизонті Погасили вже коли кацапи в БРСР втекли
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29.05.2022 18:11 Ответить
фашистська мадярщина сильно очкує раз такі заяви пішли
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29.05.2022 17:18 Ответить
Так ми у вас біженців і не забераємо
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29.05.2022 17:19 Ответить
"Особливо вражає.."?! Ну так це добре, може "вразить" на кінець, бо ви вже дістали своїми блокуваннями різних питань щодо України на догоду рашиста пуйла
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29.05.2022 17:19 Ответить
Угорське лайно пам'ятайте-що посієш...
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29.05.2022 17:19 Ответить
У нас кажуть краще: "Не засівай сварку - жнивам не зрадієш!"
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29.05.2022 18:13 Ответить
Конечно, конечно... А еще вы были не против помочь всем жителям Закарпатья, оккупировав территорию...
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29.05.2022 17:20 Ответить
розслабтесь, усе Закарпаття їм не потрібно... Австро-Угорщина та без австралійців (лопата), цілком задовільнить, генетично братських ху.в ерефійців.
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29.05.2022 19:10 Ответить
Їм потрібні люди а не земля. Бо працювати нікому а мадярську мову ніхто вчити не хоче- вся надія на жителів Закарпаття
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29.05.2022 19:52 Ответить
Завыли скоты. Посмотрите ка на них.
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29.05.2022 17:21 Ответить
"А нас за шо?"

Ваши ******** мадяры.
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29.05.2022 17:22 Ответить
Знаємо, як ви, падли, допомагаєте. Бензин тільки для угорців, ага.
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29.05.2022 17:23 Ответить
І зброю через вашу країну навіть везти не можна.
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29.05.2022 17:25 Ответить
Отак треба робити політику з гнилими політиками типу Орбана та його *******.
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29.05.2022 17:24 Ответить
За всех этих 730 тысяч людей оборванцы венгерские тройную плату с ЕС потребуют.
В итоге платить будут снова Германия и Франция за всяких паразитов членов ЕС.
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29.05.2022 17:24 Ответить
щось мені підказує що той ойбік просто маніпулює даними, 730 то певно людей які перетнули кордон на шляху до нормальної європи, а не мадярщини
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29.05.2022 17:55 Ответить
згідний, але це ж не завадить їм, такий рахунок ЄС висунути???
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29.05.2022 19:12 Ответить
Мой дядя,самых честных правил.Орбану и его хортистам - гарный подарунок..
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29.05.2022 17:26 Ответить
А таки да - з нафтопровідом "Дружба" може статися що завгодно.
Готуйтеся мадяри.
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29.05.2022 17:26 Ответить
****** - йдіть нах..уй!
Нафтопровід старий, труби проржавілі, а у нас війна - ваші друзі капцапи постійно обстрілюють цей нафтопровід!
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29.05.2022 17:27 Ответить
Ой! Прийміть наші щирі співчуття!
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29.05.2022 17:27 Ответить
Выражаем свою высокую озабоченность
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30.05.2022 02:58 Ответить
Угорщина:
- А що трапилось?
Україна:
- ВОЙНА-МЛЯ трапилась! І вся територія України знаходиться під обстрілами.
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29.05.2022 17:27 Ответить
Якось пох. на те що ******* мадяр

Х

Їхня прислуга ***** буде пам'ятатись Україною на століття
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29.05.2022 17:32 Ответить
Да ПНХ. Насрать что вы там подумаете. Хуже уже насрать вы нам не сможите. Скоро и та насралска сдуется и упадете на колени. Притом мадьяры сами подымут Орбана на вилы когда цены на нефть а значит и на все остальное взлетят.
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29.05.2022 17:32 Ответить
И вообще то в Украине война и не без помощи самой Венгрии. Так что о какой гарантии сохранности нефтепровода вообще может быть речь. Все вопросы к *****.
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29.05.2022 17:35 Ответить
"ОЙ", да?
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29.05.2022 17:32 Ответить
Ну, можна не переривати, а збільшити плату разів в 10, в звязку з війною.
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29.05.2022 17:32 Ответить
А у мене є шило, яке може вплинути на нафтопровід Дружба як тільки буде команда, що вже пора.
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29.05.2022 17:33 Ответить
Какой-то мелкий чиновничек вякнул, сиярто что, язык проглотил? Украина не должна всерьёз воспринимать заявления такой шушеры от такой карликовой мадьярщины.
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29.05.2022 17:35 Ответить
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29.05.2022 17:39 Ответить
А это почему?
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29.05.2022 17:44 Ответить
ага 700 тыс женщин и детей которые они уже мечтают сделать угорцами. Что бы они нарожали еще больше орбанят
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29.05.2022 17:47 Ответить
******** страна
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29.05.2022 17:50 Ответить
Кое-что можно взять на вооружение из арсенала ФСБ. Например. Взорвать кусочек трубы нефтепровода и обвинить Парашу в диверсии. И при этом заверить мадьяр в нашей безграничной любви к ним
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29.05.2022 17:51 Ответить
Так це ж чудово, може у вас розуму добавиться.
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29.05.2022 17:55 Ответить
війна,ну ракета кацапська прилетіла в дрююжбу вашу угрів з москалями, скажіть своїм дружбанам до них притензії.....а нас там нєт
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29.05.2022 17:55 Ответить
Орок украл гаджет у Мариупольчанина и написал ему, чтобы тот выслал пароль от аккаунта, а то что-то там не доступно, ошеломленный хозяин выложил переписку в сеть
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29.05.2022 17:56 Ответить
Цинизм присущ всем фашистам, что руским что мадьярским. Лично для меня Венгрия навеки враг.
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29.05.2022 18:01 Ответить
На каждую ржавую гайку найдется болт.
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29.05.2022 18:05 Ответить
А заключать договор на поставку газа из кацапстана в обход Украины было "прийнятноі"?
Вот и гоните себе нефть тоже в обход Украины.
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29.05.2022 18:08 Ответить
Не переживайте ******/фідеси, з цією трубою щось трапиться на території бульбостану.
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29.05.2022 18:08 Ответить
Напішить мадярським рагулям ***** ето прямо
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29.05.2022 18:10 Ответить
Венгры врут о таком количестве беженцев, что бы доить евросоюз. Они приписывают себе 700 тыс, которые прошли транзитом в нормальные страны. В венгрии остаются единицы, видя какое отношение к Украинцам начинается прямо на границе.
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29.05.2022 18:13 Ответить
Ашослучілось, Вітя?
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29.05.2022 18:16 Ответить
сколько бомбы падают в Украине, но ни один из них не попадает в нефтепровод или газопровод России который проходит по Украине.
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29.05.2022 18:18 Ответить
Гарний сусіда краще за родича

уйобикам варто знати українську мудрість
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29.05.2022 18:19 Ответить
Неприемлемо то, что угорщина блокирует санкции и эмбарго на рашистскую нефть. Ну а во военное время с нефтепроводом может и на самом деле произойти, что угодно. Например, резко ускорится скорость коррозии и все, дело - труба
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29.05.2022 18:20 Ответить
а при чому тут Україна, то все кацапи, щоб зпровокувати
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29.05.2022 18:22 Ответить
Это просто треш какой-то! Вы потому и принимаете беженцев с Украины что х.уйло получает деньги на войну из этого нефтепровода!!!!!!!! Дблы, блдь. Эй, Зеля, почему эта кровавая жижа еще течет через нашу территорию?!...
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29.05.2022 18:26 Ответить
Зачем Зеркаль об этом говорит? Теперь, что бы не случилось с Дружбой -будет вонь. Зачем болтать. Просто "попал под обстрел Градами" и "Украина при нимает меры к скорейшему восстановоению нефтепровода". Вроди бы и люди не первый раз замужем, а болтают как на рынке.
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29.05.2022 18:31 Ответить
Зеркаль толсто намекнула , ну а там посмотрим , станут ли венгры более лояльны или нет . Потому как договорится нормальные люди всегда могут и даже без взрывов трубопровода .
Ну а если они и дальше будут вести себя как бараны и наплевательски относится к нашей стране, то тогда с «Дружбой» может случится всё что угодно…
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30.05.2022 00:37 Ответить
730 тыс. это включая латентных колаборантов с паспортами в трусах? Гнида. Рано или поздно, Украина вас проучит за ваш козломордый орал, подстилки свинорылых.😎
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29.05.2022 18:33 Ответить
навіть дуже прийнятне. І взагалі нафту потрібно в Україні закачувати в цистерни і по дешевій ціні на переробку в Ливу і Польщу, бартером до нас паливо.
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29.05.2022 18:34 Ответить
Если верить википедьке,то в 20 веке навсегда распалось 6 Вампирий Мира...
1)рабZеянская...
2)Османская...
3)Германская...
4)Австро-Венгерская...

5)Британская...
6)Японская...
Первые четыре после Первой Мировой...,после 2 Мировой
Британия держалась аж до 1997 года...,хотя Формально Королева Британии держит Трон до сих пор,также что и Японская империя...вопрос простой...Под игом какой Вампирий погибло больше всего народов Мира...?вы не поверите...но это рабZeя...самая кровавая и деспотическая...
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29.05.2022 18:37 Ответить
Після перемоги усім хитрозадим йо.бо.бікам Закарпаття питання ребром - або український паспорт, або угорський. Якщо угорський - то ти не громадянин України і ніяким виборчих прав не маєш.
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29.05.2022 19:03 Ответить
Срали вони велику кучу на ваше виборче право.
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29.05.2022 19:23 Ответить
730 тисяч біженців ? От же ж хитровиєбані підери. Хочуть взяти бабки з Євросоюзу за біженців.
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29.05.2022 19:22 Ответить
Демографію підняли на 750т венгрів з українськими паспортами
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29.05.2022 19:52 Ответить
треба і нафтопровід і газопровід перекривати!

треба було це зробити ще в 1 день війни!

росія проти україни веде війну, а україна деє їй заробляти.

росія для того ж і будувала північний потік 2, тому що думала, що україна перекриє газопровід в перший день війни. а наші лохи цього не зробили! бо вони заробляють на тому газопроводі!
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29.05.2022 20:13 Ответить
Посли країн Європейського союзу сьогодні, 29 травня 2022 року, не досягли згоди щодо шостого пакету санкцій проти Росії. Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода".
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29.05.2022 20:21 Ответить
Ось тому нафтопровод щось пішов різко погуляти і інше.В нас люди гибнуть а ці продажні хвойди в іграшки граються.
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29.05.2022 20:48 Ответить
тільки мудак орбан може шантажувати, а всім іншим не можна
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29.05.2022 20:46 Ответить
А нам насрати що вам прийнятні а що ні.Ми вас тварюк будемо давити всіма напрямками якщо не розумієте нормально фашиска мразота.
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29.05.2022 20:47 Ответить
"Угорщина допомагає українцям...". А українці що не допомагають угорцям Закарпаття, причому на постійній основі, тварюки?! Так от такий шантаж і вашим, і нашим нікому не потрібен. Будете наступними, продажна сволото!
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29.05.2022 21:58 Ответить
Орбан за это, получает миллиарды евро помощи.
За так ни чего не делают.
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29.05.2022 22:00 Ответить
Та чого ?Є ще "уренгой помари ужгород"Якщо росія зруйнує його своїми обстрілами то угорщина залишиться без вуглеводів.Захищаючи свою територію ми захищаємо Г Т С
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29.05.2022 22:29 Ответить
Венгры сравнивают бабло и жизни людей! Сколько тогда по их мнению стоит жизнь одного украинца? Надо прямо задать вопрос! А посколько они оценивают жизнь венгра? На сколько баррелей нефти они готовы поменять венгра ? А на сколько украинца?
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29.05.2022 22:48 Ответить
просто твари
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29.05.2022 23:16 Ответить
Зассалии підари, треба рубити цим гандонам усе
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29.05.2022 23:19 Ответить
до Угорщини йде окрема нитка нафтопроводу "Дружба", з якою може "щось статися", - Лана Зеркаль.
!!!
300% підтримую.
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29.05.2022 23:21 Ответить
От як би меньше було таких Угорщин, меньше було і нужденних Українців!
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29.05.2022 23:26 Ответить
Странные эти венгры , если российские бомбы падают на украинской земле, то почему украинские бомбы не могут падать по русским нефтепроводам.
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30.05.2022 02:50 Ответить
 
 