Угорщина: Заяви України щодо нафтопроводу "Дружба" неприйнятні
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
В угорському МЗС назвали неприйнятною українську заяву про те, що "з нафтопроводом "Дружба", по якому нафта надходить до Угорщини, може статися все, що завгодно".
Про це заявив державний секретар угорського МЗС Тамаш Менцер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
За його словами, заява Міністерства енергетики України особливо вражає, оскільки Угорщина надає допомогу нужденним українцям.
"З України до Угорщини вже прибуло понад 730 тисяч людей", – заявив Менцер, зазначивши, що його країна запропонувала проекти допомоги Україні – навіть для людей, які залишилися в країні.
Нагадаємо, радниця міністра енергетики України і ексзаступниця глави МЗС Олена Зеркаль вважає, що нафтопровід "Дружба" міг би стати інструментом впливу України на Угорщину.
"В руках України є прекрасний важіль - це нафтопровід "Дружба", - заявила вона під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму радниця міністра.
Вона підкреслила, що до Угорщини йде окрема нитка нафтопроводу "Дружба", з якою може "щось статися".
Будь ласка, зачекайте...
А проти Бога безсила навіть Єврокомісія 😏
проходитимуть на практиці, як не доходить інакше
Треба чимось жертвувати
Вот же ж твари .
Ваши ******** мадяры.
В итоге платить будут снова Германия и Франция за всяких паразитов членов ЕС.
Готуйтеся мадяри.
Нафтопровід старий, труби проржавілі, а у нас війна - ваші друзі капцапи постійно обстрілюють цей нафтопровід!
- А що трапилось?
Україна:
- ВОЙНА-МЛЯ трапилась! І вся територія України знаходиться під обстрілами.
Х
Їхня прислуга ***** буде пам'ятатись Україною на століття
Вот и гоните себе нефть тоже в обход Украины.
уйобикам варто знати українську мудрість
Ну а если они и дальше будут вести себя как бараны и наплевательски относится к нашей стране, то тогда с «Дружбой» может случится всё что угодно…
1)рабZеянская...
2)Османская...
3)Германская...
4)Австро-Венгерская...
5)Британская...
6)Японская...
Первые четыре после Первой Мировой...,после 2 Мировой
Британия держалась аж до 1997 года...,хотя Формально Королева Британии держит Трон до сих пор,также что и Японская империя...вопрос простой...Под игом какой Вампирий погибло больше всего народов Мира...?вы не поверите...но это рабZeя...самая кровавая и деспотическая...
треба було це зробити ще в 1 день війни!
росія проти україни веде війну, а україна деє їй заробляти.
росія для того ж і будувала північний потік 2, тому що думала, що україна перекриє газопровід в перший день війни. а наші лохи цього не зробили! бо вони заробляють на тому газопроводі!
почему еще не перекрыто? ********?
За так ни чего не делают.
!!!
300% підтримую.