Угорщина: Заяви України щодо нафтопроводу "Дружба" неприйнятні

В угорському МЗС назвали неприйнятною українську заяву про те, що "з нафтопроводом "Дружба", по якому нафта надходить до Угорщини, може статися все, що завгодно".

Про це заявив державний секретар угорського МЗС Тамаш Менцер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За його словами, заява Міністерства енергетики України особливо вражає, оскільки Угорщина надає допомогу нужденним українцям.

"З України до Угорщини вже прибуло понад 730 тисяч людей", – заявив Менцер, зазначивши, що його країна запропонувала проекти допомоги Україні – навіть для людей, які залишилися в країні.

Нагадаємо, радниця міністра енергетики України і ексзаступниця глави МЗС Олена Зеркаль вважає, що нафтопровід "Дружба" міг би стати інструментом впливу України на Угорщину.

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"В руках України є прекрасний важіль - це нафтопровід "Дружба", - заявила вона під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму радниця міністра.

Вона підкреслила, що до Угорщини йде окрема нитка нафтопроводу "Дружба", з якою може "щось статися".