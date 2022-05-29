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Угорщина (1317) нафтопровід (71)

Угорщина: Заяви України щодо нафтопроводу "Дружба" неприйнятні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

нефтепровод

В угорському МЗС назвали неприйнятною українську заяву про те, що "з нафтопроводом "Дружба", по якому нафта надходить до Угорщини, може статися все, що завгодно".

Про це заявив державний секретар угорського МЗС Тамаш Менцер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За його словами, заява Міністерства енергетики України особливо вражає, оскільки Угорщина надає допомогу нужденним українцям.

"З України до Угорщини вже прибуло понад 730 тисяч людей", – заявив Менцер, зазначивши, що його країна запропонувала проекти допомоги Україні – навіть для людей, які залишилися в країні.

Нагадаємо, радниця міністра енергетики України і ексзаступниця глави МЗС Олена Зеркаль вважає, що нафтопровід "Дружба" міг би стати інструментом впливу України на Угорщину.

Також читайте: Нафтопровід "Дружба" можуть виключити з пакету санкцій, щоб домовитися з Угорщиною, - Bloomberg

"В руках України є прекрасний важіль - це нафтопровід "Дружба", - заявила вона під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму радниця міністра.

Вона підкреслила, що до Угорщини йде окрема нитка нафтопроводу "Дружба", з якою може "щось статися".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+92
Помощники х..вы. Это вы своим этническим венграм помогаете и точите ножи на Закарпатье
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29.05.2022 17:16
+89
А как по мне так одень даже хорошее заявление Украины. Ведь война, а на войне всякое может случиться. в том числе и с трубой.
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29.05.2022 17:18
+78
Та хто вас питати буде, ти диви
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29.05.2022 17:15
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Та хто вас питати буде, ти диви
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29.05.2022 17:15 Відповісти
вот вот на то воно и ДРУЖБА А ТАБАЧОК ОЙ МИЛЬ ПАРДОНЕС НАФТА ВРОЗЬ хотите нафту серьезно а мы подумаем у нас дилянка нафтопроводу паламатая как то стала к 2028 году починим..форс мажурик называется... венгры мадьяры если вам нафту то валите нафиг в район Нефтюганска Раша и живите там .... валите серьезно ваше "***********" (идиома)** достало всех нормальных в Европе.... ваше место в Дикой Азии за Уралом и даже за Полярным кругом..Роиссии...
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29.05.2022 18:16 Відповісти
Все, включаючи нафтопровод "Дружба", в руках Господа.
А проти Бога безсила навіть Єврокомісія 😏
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29.05.2022 18:17 Відповісти
Помощники х..вы. Это вы своим этническим венграм помогаете и точите ножи на Закарпатье
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29.05.2022 17:16 Відповісти
С*ки а чего вы ждали ?? Подонки просто !
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29.05.2022 17:16 Відповісти
То в них просто приказки про плювання в колодязь нема.
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29.05.2022 17:28 Відповісти
скоро буде з такою й*бнутою політикою їхніх керманичів
проходитимуть на практиці, як не доходить інакше
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29.05.2022 18:03 Відповісти
А ваші заяви всі прийнятні?
Треба чимось жертвувати
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29.05.2022 17:17 Відповісти
А как по мне так одень даже хорошее заявление Украины. Ведь война, а на войне всякое может случиться. в том числе и с трубой.
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29.05.2022 17:18 Відповісти
точно , привязать это к обстрелу рашистами и пусть дальше жмут х..лу ручку
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29.05.2022 17:39 Відповісти
і беруть на себе відновлення ТА ПОДАЛЬШУ ОХОРОНУ ВІД ОБСТРІЛІВ РАШІ саоєї труби
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29.05.2022 18:04 Відповісти
Как может быть труба их? Думайте, что пишите. Их в ней только нефть. В рамках контракта.
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29.05.2022 19:07 Відповісти
Так мадьяры УЖЕ тонко намекнули за наших беженцев, я так поняла это попахивает манипуляторством и шантажом …
Вот же ж твари .
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30.05.2022 00:16 Відповісти
Під час блокади у нас на північ від Чернігова перебило вибухом снаряда газогін Так тижнів два кожну ніч заграва стояла на горизонті Погасили вже коли кацапи в БРСР втекли
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29.05.2022 18:11 Відповісти
фашистська мадярщина сильно очкує раз такі заяви пішли
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29.05.2022 17:18 Відповісти
Так ми у вас біженців і не забераємо
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29.05.2022 17:19 Відповісти
"Особливо вражає.."?! Ну так це добре, може "вразить" на кінець, бо ви вже дістали своїми блокуваннями різних питань щодо України на догоду рашиста пуйла
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29.05.2022 17:19 Відповісти
Угорське лайно пам'ятайте-що посієш...
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29.05.2022 17:19 Відповісти
У нас кажуть краще: "Не засівай сварку - жнивам не зрадієш!"
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29.05.2022 18:13 Відповісти
Конечно, конечно... А еще вы были не против помочь всем жителям Закарпатья, оккупировав территорию...
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29.05.2022 17:20 Відповісти
розслабтесь, усе Закарпаття їм не потрібно... Австро-Угорщина та без австралійців (лопата), цілком задовільнить, генетично братських ху.в ерефійців.
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29.05.2022 19:10 Відповісти
Їм потрібні люди а не земля. Бо працювати нікому а мадярську мову ніхто вчити не хоче- вся надія на жителів Закарпаття
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29.05.2022 19:52 Відповісти
Завыли скоты. Посмотрите ка на них.
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29.05.2022 17:21 Відповісти
"А нас за шо?"

Ваши ******** мадяры.
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29.05.2022 17:22 Відповісти
Знаємо, як ви, падли, допомагаєте. Бензин тільки для угорців, ага.
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29.05.2022 17:23 Відповісти
І зброю через вашу країну навіть везти не можна.
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29.05.2022 17:25 Відповісти
Отак треба робити політику з гнилими політиками типу Орбана та його *******.
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29.05.2022 17:24 Відповісти
За всех этих 730 тысяч людей оборванцы венгерские тройную плату с ЕС потребуют.
В итоге платить будут снова Германия и Франция за всяких паразитов членов ЕС.
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29.05.2022 17:24 Відповісти
щось мені підказує що той ойбік просто маніпулює даними, 730 то певно людей які перетнули кордон на шляху до нормальної європи, а не мадярщини
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29.05.2022 17:55 Відповісти
згідний, але це ж не завадить їм, такий рахунок ЄС висунути???
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29.05.2022 19:12 Відповісти
Мой дядя,самых честных правил.Орбану и его хортистам - гарный подарунок..
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29.05.2022 17:26 Відповісти
А таки да - з нафтопровідом "Дружба" може статися що завгодно.
Готуйтеся мадяри.
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29.05.2022 17:26 Відповісти
****** - йдіть нах..уй!
Нафтопровід старий, труби проржавілі, а у нас війна - ваші друзі капцапи постійно обстрілюють цей нафтопровід!
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29.05.2022 17:27 Відповісти
Ой! Прийміть наші щирі співчуття!
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29.05.2022 17:27 Відповісти
Выражаем свою высокую озабоченность
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30.05.2022 02:58 Відповісти
Угорщина:
- А що трапилось?
Україна:
- ВОЙНА-МЛЯ трапилась! І вся територія України знаходиться під обстрілами.
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29.05.2022 17:27 Відповісти
Якось пох. на те що ******* мадяр

Х

Їхня прислуга ***** буде пам'ятатись Україною на століття
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29.05.2022 17:32 Відповісти
Да ПНХ. Насрать что вы там подумаете. Хуже уже насрать вы нам не сможите. Скоро и та насралска сдуется и упадете на колени. Притом мадьяры сами подымут Орбана на вилы когда цены на нефть а значит и на все остальное взлетят.
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29.05.2022 17:32 Відповісти
И вообще то в Украине война и не без помощи самой Венгрии. Так что о какой гарантии сохранности нефтепровода вообще может быть речь. Все вопросы к *****.
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29.05.2022 17:35 Відповісти
"ОЙ", да?
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29.05.2022 17:32 Відповісти
Ну, можна не переривати, а збільшити плату разів в 10, в звязку з війною.
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29.05.2022 17:32 Відповісти
А у мене є шило, яке може вплинути на нафтопровід Дружба як тільки буде команда, що вже пора.
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29.05.2022 17:33 Відповісти
Какой-то мелкий чиновничек вякнул, сиярто что, язык проглотил? Украина не должна всерьёз воспринимать заявления такой шушеры от такой карликовой мадьярщины.
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29.05.2022 17:35 Відповісти
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29.05.2022 17:39 Відповісти
А это почему?
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29.05.2022 17:44 Відповісти
ага 700 тыс женщин и детей которые они уже мечтают сделать угорцами. Что бы они нарожали еще больше орбанят
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29.05.2022 17:47 Відповісти
******** страна
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29.05.2022 17:50 Відповісти
Кое-что можно взять на вооружение из арсенала ФСБ. Например. Взорвать кусочек трубы нефтепровода и обвинить Парашу в диверсии. И при этом заверить мадьяр в нашей безграничной любви к ним
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29.05.2022 17:51 Відповісти
Так це ж чудово, може у вас розуму добавиться.
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29.05.2022 17:55 Відповісти
війна,ну ракета кацапська прилетіла в дрююжбу вашу угрів з москалями, скажіть своїм дружбанам до них притензії.....а нас там нєт
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29.05.2022 17:55 Відповісти
Орок украл гаджет у Мариупольчанина и написал ему, чтобы тот выслал пароль от аккаунта, а то что-то там не доступно, ошеломленный хозяин выложил переписку в сеть
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29.05.2022 17:56 Відповісти
Цинизм присущ всем фашистам, что руским что мадьярским. Лично для меня Венгрия навеки враг.
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29.05.2022 18:01 Відповісти
На каждую ржавую гайку найдется болт.
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29.05.2022 18:05 Відповісти
А заключать договор на поставку газа из кацапстана в обход Украины было "прийнятноі"?
Вот и гоните себе нефть тоже в обход Украины.
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29.05.2022 18:08 Відповісти
Не переживайте ******/фідеси, з цією трубою щось трапиться на території бульбостану.
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29.05.2022 18:08 Відповісти
Напішить мадярським рагулям ***** ето прямо
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29.05.2022 18:10 Відповісти
Венгры врут о таком количестве беженцев, что бы доить евросоюз. Они приписывают себе 700 тыс, которые прошли транзитом в нормальные страны. В венгрии остаются единицы, видя какое отношение к Украинцам начинается прямо на границе.
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29.05.2022 18:13 Відповісти
Ашослучілось, Вітя?
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29.05.2022 18:16 Відповісти
сколько бомбы падают в Украине, но ни один из них не попадает в нефтепровод или газопровод России который проходит по Украине.
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29.05.2022 18:18 Відповісти
Гарний сусіда краще за родича

уйобикам варто знати українську мудрість
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29.05.2022 18:19 Відповісти
Неприемлемо то, что угорщина блокирует санкции и эмбарго на рашистскую нефть. Ну а во военное время с нефтепроводом может и на самом деле произойти, что угодно. Например, резко ускорится скорость коррозии и все, дело - труба
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29.05.2022 18:20 Відповісти
а при чому тут Україна, то все кацапи, щоб зпровокувати
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29.05.2022 18:22 Відповісти
Это просто треш какой-то! Вы потому и принимаете беженцев с Украины что х.уйло получает деньги на войну из этого нефтепровода!!!!!!!! Дблы, блдь. Эй, Зеля, почему эта кровавая жижа еще течет через нашу территорию?!...
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29.05.2022 18:26 Відповісти
Зачем Зеркаль об этом говорит? Теперь, что бы не случилось с Дружбой -будет вонь. Зачем болтать. Просто "попал под обстрел Градами" и "Украина при нимает меры к скорейшему восстановоению нефтепровода". Вроди бы и люди не первый раз замужем, а болтают как на рынке.
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29.05.2022 18:31 Відповісти
Зеркаль толсто намекнула , ну а там посмотрим , станут ли венгры более лояльны или нет . Потому как договорится нормальные люди всегда могут и даже без взрывов трубопровода .
Ну а если они и дальше будут вести себя как бараны и наплевательски относится к нашей стране, то тогда с «Дружбой» может случится всё что угодно…
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30.05.2022 00:37 Відповісти
730 тыс. это включая латентных колаборантов с паспортами в трусах? Гнида. Рано или поздно, Украина вас проучит за ваш козломордый орал, подстилки свинорылых.😎
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29.05.2022 18:33 Відповісти
навіть дуже прийнятне. І взагалі нафту потрібно в Україні закачувати в цистерни і по дешевій ціні на переробку в Ливу і Польщу, бартером до нас паливо.
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29.05.2022 18:34 Відповісти
Если верить википедьке,то в 20 веке навсегда распалось 6 Вампирий Мира...
1)рабZеянская...
2)Османская...
3)Германская...
4)Австро-Венгерская...

5)Британская...
6)Японская...
Первые четыре после Первой Мировой...,после 2 Мировой
Британия держалась аж до 1997 года...,хотя Формально Королева Британии держит Трон до сих пор,также что и Японская империя...вопрос простой...Под игом какой Вампирий погибло больше всего народов Мира...?вы не поверите...но это рабZeя...самая кровавая и деспотическая...
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29.05.2022 18:37 Відповісти
Після перемоги усім хитрозадим йо.бо.бікам Закарпаття питання ребром - або український паспорт, або угорський. Якщо угорський - то ти не громадянин України і ніяким виборчих прав не маєш.
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29.05.2022 19:03 Відповісти
Срали вони велику кучу на ваше виборче право.
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29.05.2022 19:23 Відповісти
730 тисяч біженців ? От же ж хитровиєбані підери. Хочуть взяти бабки з Євросоюзу за біженців.
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29.05.2022 19:22 Відповісти
Демографію підняли на 750т венгрів з українськими паспортами
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29.05.2022 19:52 Відповісти
треба і нафтопровід і газопровід перекривати!

треба було це зробити ще в 1 день війни!

росія проти україни веде війну, а україна деє їй заробляти.

росія для того ж і будувала північний потік 2, тому що думала, що україна перекриє газопровід в перший день війни. а наші лохи цього не зробили! бо вони заробляють на тому газопроводі!
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29.05.2022 20:13 Відповісти
Посли країн Європейського союзу сьогодні, 29 травня 2022 року, не досягли згоди щодо шостого пакету санкцій проти Росії. Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода".
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29.05.2022 20:21 Відповісти
Ось тому нафтопровод щось пішов різко погуляти і інше.В нас люди гибнуть а ці продажні хвойди в іграшки граються.
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29.05.2022 20:48 Відповісти
тільки мудак орбан може шантажувати, а всім іншим не можна
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29.05.2022 20:46 Відповісти
А нам насрати що вам прийнятні а що ні.Ми вас тварюк будемо давити всіма напрямками якщо не розумієте нормально фашиска мразота.
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29.05.2022 20:47 Відповісти
"Угорщина допомагає українцям...". А українці що не допомагають угорцям Закарпаття, причому на постійній основі, тварюки?! Так от такий шантаж і вашим, і нашим нікому не потрібен. Будете наступними, продажна сволото!
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29.05.2022 21:58 Відповісти
Орбан за это, получает миллиарды евро помощи.
За так ни чего не делают.
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29.05.2022 22:00 Відповісти
Та чого ?Є ще "уренгой помари ужгород"Якщо росія зруйнує його своїми обстрілами то угорщина залишиться без вуглеводів.Захищаючи свою територію ми захищаємо Г Т С
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29.05.2022 22:29 Відповісти
Венгры сравнивают бабло и жизни людей! Сколько тогда по их мнению стоит жизнь одного украинца? Надо прямо задать вопрос! А посколько они оценивают жизнь венгра? На сколько баррелей нефти они готовы поменять венгра ? А на сколько украинца?
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29.05.2022 22:48 Відповісти
просто твари
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29.05.2022 23:16 Відповісти
Зассалии підари, треба рубити цим гандонам усе
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29.05.2022 23:19 Відповісти
до Угорщини йде окрема нитка нафтопроводу "Дружба", з якою може "щось статися", - Лана Зеркаль.
!!!
300% підтримую.
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29.05.2022 23:21 Відповісти
От як би меньше було таких Угорщин, меньше було і нужденних Українців!
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29.05.2022 23:26 Відповісти
Странные эти венгры , если российские бомбы падают на украинской земле, то почему украинские бомбы не могут падать по русским нефтепроводам.
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30.05.2022 02:50 Відповісти
 
 