"Мобилизованные" с оккупированного Донбасса устроили стрельбу с российскими военными, - Денисова
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На оккупированном Донбассе все чаще назревают массовые бунты "мобилизованных" граждан Украины.
Об этом в Telegram сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.
"На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назревают массовые бунты незаконно мобилизованных в российскую армию граждан Украины.
От правозащитников, работающих в ОРДЛО, стало известно, что мужчины массово отказываются становиться "пушечным мясом". В связи с єтим готовятся акции протеста "призывников" и их жен против "власти" самопровозглашенных псевдогосударственных формирований", - рассказала она.
Также, по словам Денисовой, уже зафиксированы случаи перестрелки между принудительно мобилизованными местными жителями и российскими военнослужащими.
""Военная прокуратора" ОРДО разогнала недовольных, но это лишь обострило ситуацию. Правозащитники сообщают, что за последние две недели в рядах "армии" ОРДЛО тысячи людей опустили оружие. Принудительная мобилизация на захваченных РФ территориях является нарушением статьи 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Она строго запрещает оккупационному государству вынуждать лиц, находящихся под защитой, служить в его вооруженных или вспомогательных силах.
Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека России в Украине", - подытожила омбудсмен.
Пожалуйста, подождите...
Навіть як-що влучає в сраку!
Там драка идет не против бессмысленной войны, а всего лишь почему их, жителей Донбасса, вместо того, чтобы "освобождать" Донбасс, посылают воевать в Харьковскую область
непідтримка громадянами своїх молодих республік..
Не залежить від рівня інтелекту.
Так що не робіть передчасних висновків.
Ні, не дійшло.
Психологія у даунбасят така, що їм усі та весь час винні, паРашка - з/п як на мАцквє,
Україна - пенсії та соц. виплати, а вони самі нічього вирішувати та робити "нє пріучьони", типова психологія тих самих рАсейських населюків, яких завозили до Донбасу з самих деприсивних регіонів паРашкиу три хвилі - у 30-ті після голодомору для індустріалізації, у кінці 40-х - початку 50-х, після голоду 1946-47, для відновлення промисловості та в кінці 60-х - початку 70-х минулого сторіччя.
Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».
«Основний склад збройних сил Росії - це бидло. У кожного полоненого є іпотека, у кожного полоненого є кредити. Це люди, які не знайшли себе в нормальній галузі, не знайшли роботу. Це покидьки суспільства, як вони себе називають. Це люди, які не хочуть будувати, у яких немає прагнення. Це просто бидло, яке зібрали та пообіцяли державну програму по погашенню іпотеки. Вони зібралися та пішли крушити нашу землю. Російські полонені казали: - у вас в селі є ноутбук, а мені 24 роки й в мене досі не було його, я про нього тільки мріяв. У кожному селі туалет та гаряча вода, газ, телевізор. Коли вони приходили в села, були шоковані. Вони до такого не звикли», - наголосив Марченко.
Також генерал-майор ЗСУ додав, що ЗСУ треба підготуватися, спланувати та піти в контрнаступ.
«Вони побіжать аж до Росії. У них техніка закінчується, сили закінчуються. Зараз головне об'єднатися та відбити ворога. Забути всі суперечки та стати в один стрій», - підсумував Марченко.
не припиняйте якомога далі
Ловлять їх пізніше з пустими ріжками: да мі вапшє не стрілялі, да і трєлять то нє умєєм.
8 років в гетто без права виїзду в цивілізований світ,сплять і бачать, як будуть грабувати села і міста Запорізької і Херсонської областей.
Найгірше, що їх міняти не хочуть
Лнднр при оккупации были хуже россиян
крычали куда на Украине ступила нога лнднровца-это уже наша территория
За 8 лет им уже хорошо запудрили мозги /не хуже чем в России/
Вони не хочуть здохнути і все.
А як були бидлом, так і лишилися.
Якщо дивитись на кількість відео у фб з відмовою наших воювати, то в нас це явище теж набирає масовість
Але спочатку, зайди в районний штаб ТО, брехун.
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Реєстрація: 19.05.2022
сумно,але це 100-відсоткова впевненість..(
Звичайно загинуть і якісь "невинні" але таких меншість.
То первый, кто был бы убит из этого оружия, вероятно, был бы командир, который имел бы достаточно глупости, чтобы попытаться сделать такое со мной. Потом мне пришлось бы объяснить людям, оказавшимся в таком же положении, как и я, что у нас с ними намного больше шансов выжить в том случае, если мы убъём всех "военкомов", "следователей", "КГБ-шников" и прочее дерьмо, какое будет пытаться нас найти, чтобы уничтожить... или наших родственников. Потом нам пришлось бы защищаться от главарей этих бандитов и от их командиров из России... - Просто чтобы выжить нам самим и защитить своих родственников... В процессе нам пришлось бы продолжать объяснять логику наших действий другим людям в подобной нашей ситуации: объяснять им, что таким способом у нас есть шанс выжить - убить наших настоящих врагов, чтобы не попасть в безвыходное положение, т.е. на фронт, где уже практически нет шансов выжить, т.к. впереди оборона Украины, а сзади эти сволочи - российские бандиты, которые гонят нас на убой, как скот на мясо, угрожая иначе расправиться с нами и нашими родственниками... и их главари - российские командиры этих бандитов... - Чтобы иметь шанс выжить, мы были бы вынуждены убить всех этих сволочей! (Т.е. и местных преступников, и российских преступников.)