"Мобілізовані" з окупованого Донбасу вчинили стрілянину з російськими військовими, - Денісова
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На окупованому Донбасі все частіше назрівають масові бунти "мобілізованих" громадян України.
Про це у Telegram повідомила омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.
"На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей назрівають масові бунти незаконно мобілізованих до лав російської армії громадян України.
Від правозахисників, які працюють в ОРДЛО стало відомо, що чоловіки масово відмовляються ставати "гарматним м’ясом". У зв’язку з цим готуються акції протесту "призовників" та їхніх дружин проти "влади" самопроголошених псевдодержавних формувань", - розповіла вона
Також, за словами Денісової, вже були зафіксовані випадки перестрілки між примусово мобілізованими місцевими жителями та російськими військовослужбовцями.
""Військова прокуратора" ОРДО розігнала невдоволених, але це лише загострило ситуацію. Правозахисники повідомляють, що за останні два тижні в лавах "армії" ОРДЛО тисячі людей склали зброю. Примусова мобілізація на захоплених рф територіях є порушенням статті 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Вона суворо забороняє окупаційній державі змушувати осіб, які перебувають під захистом, служити в її збройних чи допоміжних силах.
Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини рф в Україні", - підсумувала омбудсмен.
Будь ласка, зачекайте...
Навіть як-що влучає в сраку!
Там драка идет не против бессмысленной войны, а всего лишь почему их, жителей Донбасса, вместо того, чтобы "освобождать" Донбасс, посылают воевать в Харьковскую область
непідтримка громадянами своїх молодих республік..
Не залежить від рівня інтелекту.
Так що не робіть передчасних висновків.
Ні, не дійшло.
Психологія у даунбасят така, що їм усі та весь час винні, паРашка - з/п як на мАцквє,
Україна - пенсії та соц. виплати, а вони самі нічього вирішувати та робити "нє пріучьони", типова психологія тих самих рАсейських населюків, яких завозили до Донбасу з самих деприсивних регіонів паРашкиу три хвилі - у 30-ті після голодомору для індустріалізації, у кінці 40-х - початку 50-х, після голоду 1946-47, для відновлення промисловості та в кінці 60-х - початку 70-х минулого сторіччя.
Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».
«Основний склад збройних сил Росії - це бидло. У кожного полоненого є іпотека, у кожного полоненого є кредити. Це люди, які не знайшли себе в нормальній галузі, не знайшли роботу. Це покидьки суспільства, як вони себе називають. Це люди, які не хочуть будувати, у яких немає прагнення. Це просто бидло, яке зібрали та пообіцяли державну програму по погашенню іпотеки. Вони зібралися та пішли крушити нашу землю. Російські полонені казали: - у вас в селі є ноутбук, а мені 24 роки й в мене досі не було його, я про нього тільки мріяв. У кожному селі туалет та гаряча вода, газ, телевізор. Коли вони приходили в села, були шоковані. Вони до такого не звикли», - наголосив Марченко.
Також генерал-майор ЗСУ додав, що ЗСУ треба підготуватися, спланувати та піти в контрнаступ.
«Вони побіжать аж до Росії. У них техніка закінчується, сили закінчуються. Зараз головне об'єднатися та відбити ворога. Забути всі суперечки та стати в один стрій», - підсумував Марченко.
не припиняйте якомога далі
Ловлять їх пізніше з пустими ріжками: да мі вапшє не стрілялі, да і трєлять то нє умєєм.
8 років в гетто без права виїзду в цивілізований світ,сплять і бачать, як будуть грабувати села і міста Запорізької і Херсонської областей.
Найгірше, що їх міняти не хочуть
Лнднр при оккупации были хуже россиян
крычали куда на Украине ступила нога лнднровца-это уже наша территория
За 8 лет им уже хорошо запудрили мозги /не хуже чем в России/
Вони не хочуть здохнути і все.
А як були бидлом, так і лишилися.
Якщо дивитись на кількість відео у фб з відмовою наших воювати, то в нас це явище теж набирає масовість
Але спочатку, зайди в районний штаб ТО, брехун.
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Реєстрація: 19.05.2022
сумно,але це 100-відсоткова впевненість..(
Звичайно загинуть і якісь "невинні" але таких меншість.
То первый, кто был бы убит из этого оружия, вероятно, был бы командир, который имел бы достаточно глупости, чтобы попытаться сделать такое со мной. Потом мне пришлось бы объяснить людям, оказавшимся в таком же положении, как и я, что у нас с ними намного больше шансов выжить в том случае, если мы убъём всех "военкомов", "следователей", "КГБ-шников" и прочее дерьмо, какое будет пытаться нас найти, чтобы уничтожить... или наших родственников. Потом нам пришлось бы защищаться от главарей этих бандитов и от их командиров из России... - Просто чтобы выжить нам самим и защитить своих родственников... В процессе нам пришлось бы продолжать объяснять логику наших действий другим людям в подобной нашей ситуации: объяснять им, что таким способом у нас есть шанс выжить - убить наших настоящих врагов, чтобы не попасть в безвыходное положение, т.е. на фронт, где уже практически нет шансов выжить, т.к. впереди оборона Украины, а сзади эти сволочи - российские бандиты, которые гонят нас на убой, как скот на мясо, угрожая иначе расправиться с нами и нашими родственниками... и их главари - российские командиры этих бандитов... - Чтобы иметь шанс выжить, мы были бы вынуждены убить всех этих сволочей! (Т.е. и местных преступников, и российских преступников.)