"Мобілізовані" з окупованого Донбасу вчинили стрілянину з російськими військовими, - Денісова

На окупованому Донбасі все частіше назрівають масові бунти "мобілізованих" громадян України.

Про це у Telegram повідомила омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей назрівають масові бунти незаконно мобілізованих до лав російської армії громадян України.

Від правозахисників, які працюють в ОРДЛО стало відомо, що чоловіки масово відмовляються ставати "гарматним м’ясом". У зв’язку з цим готуються акції протесту "призовників" та їхніх дружин проти "влади" самопроголошених псевдодержавних формувань", - розповіла вона

Також, за словами Денісової, вже були зафіксовані випадки перестрілки між примусово мобілізованими місцевими жителями та російськими військовослужбовцями.

""Військова прокуратора" ОРДО розігнала невдоволених, але це лише загострило ситуацію. Правозахисники повідомляють, що за останні два тижні в лавах "армії" ОРДЛО тисячі людей склали зброю. Примусова мобілізація на захоплених рф територіях є порушенням статті 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Вона суворо забороняє окупаційній державі змушувати осіб, які перебувають під захистом, служити в її збройних чи допоміжних силах.

Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини рф в Україні", - підсумувала омбудсмен.

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