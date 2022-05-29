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"Мобілізовані" з окупованого Донбасу вчинили стрілянину з російськими військовими, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

террорист,днр,лнр,враг

На окупованому Донбасі все частіше назрівають масові бунти "мобілізованих" громадян України.

Про це у Telegram повідомила омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей назрівають масові бунти незаконно мобілізованих до лав російської армії громадян України.

Від правозахисників, які працюють в ОРДЛО стало відомо, що чоловіки масово відмовляються ставати "гарматним м’ясом". У зв’язку з цим готуються акції протесту "призовників" та їхніх дружин проти "влади" самопроголошених псевдодержавних формувань", - розповіла вона

Також, за словами Денісової, вже були зафіксовані випадки перестрілки між примусово мобілізованими місцевими жителями та російськими військовослужбовцями.

""Військова прокуратора" ОРДО розігнала невдоволених, але це лише загострило ситуацію. Правозахисники повідомляють, що за останні два тижні в лавах "армії" ОРДЛО тисячі людей склали зброю. Примусова мобілізація на захоплених рф територіях є порушенням статті 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Вона суворо забороняє окупаційній державі змушувати осіб, які перебувають під захистом, служити в її збройних чи допоміжних силах.

Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини рф в Україні", - підсумувала омбудсмен.

Читайте: Пропагандисти РФ створюють фейки, намагаючись дискредитувати українських біженців в країнах ЄС, - Денісова

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+50
Та ничего до них не дошло. Не хотят умирать и всё. Отмени им сейчас мобилизацию, будут по-прежнему хлопать в ладоши и топить за русский мир.
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29.05.2022 17:59
+40
жду с нетерпением, когда подобные состязания перенесутся на территорию запоребрика.
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29.05.2022 17:56
+32
Не обольщайтесь.
Там драка идет не против бессмысленной войны, а всего лишь почему их, жителей Донбасса, вместо того, чтобы "освобождать" Донбасс, посылают воевать в Харьковскую область
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29.05.2022 18:31
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Пошла жара...
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29.05.2022 17:52 Відповісти
да нет первая задача Спецоперации от ***** асвабадим Донбасс ЛНР ДНР от нас ********* КАЦАПОВ ничто так не учит как пуля дура...
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29.05.2022 18:05 Відповісти
Ніщо так не прочищає мозок,як куля!
Навіть як-що влучає в сраку!
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29.05.2022 20:48 Відповісти
Бей своих, чтоб чужие боялись.
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29.05.2022 19:41 Відповісти
mozhet skora uzhe budut "Slava Ukraine" krichatj....rjuzke mir on takoi - otrezvjaet.
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29.05.2022 17:53 Відповісти
Не обольщайтесь.
Там драка идет не против бессмысленной войны, а всего лишь почему их, жителей Донбасса, вместо того, чтобы "освобождать" Донбасс, посылают воевать в Харьковскую область
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29.05.2022 18:31 Відповісти
И также днровцы возмущаются ,что их заставляют воевать в луганской
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29.05.2022 18:51 Відповісти
Видать, политруки и за поребриком перевелись. Не догадались объяснить, что "наши русские братья" в Харьковской области уже 8 лет с надеждой смотрят в сторону "лднр" и просят об "освобождении".
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29.05.2022 18:51 Відповісти
Там більше їх турбує. що немає їм виплат. які отримують рашисти. Ані за поранення. ані за загиблих.
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29.05.2022 19:07 Відповісти
А может потому,что их вместо "пострелять укров" гонят "на убой украм"?
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29.05.2022 20:50 Відповісти
Восток - вообще дело тонкое. Даже если это восток Украины.
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29.05.2022 18:34 Відповісти
Я себе это запишу в книгу афоризмов, красавчик
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30.05.2022 02:42 Відповісти
дИВНА..

непідтримка громадянами своїх молодих республік..
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29.05.2022 17:53 Відповісти
Як-то нескрепно
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29.05.2022 18:24 Відповісти
жаль у опочленцев арты нет.
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29.05.2022 17:54 Відповісти
Даже не знаю, хорошо ли это.
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29.05.2022 18:12 Відповісти
Вопрос конечно спорный, но я беспокоюсь, что без арты им сложно будет пробиваться на территорию запоребрика.
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29.05.2022 18:40 Відповісти
Хм, дійшло за 8 років хто є ху.
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29.05.2022 17:54 Відповісти
они все ху
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29.05.2022 17:55 Відповісти
Точно.І до речі,вони там в 14 році і з росіянами,і самі з собою так мочились що аж гай шумів.Тому не треба чекати що це само по собі щось вирішить.Тільки ЗСУ вирішує.
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29.05.2022 18:09 Відповісти
Та ничего до них не дошло. Не хотят умирать и всё. Отмени им сейчас мобилизацию, будут по-прежнему хлопать в ладоши и топить за русский мир.
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29.05.2022 17:59 Відповісти
Це інстинкт самозбереження.
Не залежить від рівня інтелекту.
Так що не робіть передчасних висновків.
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29.05.2022 18:31 Відповісти
Анатолий Та Ольга Панасюк

Ні, не дійшло.
Психологія у даунбасят така, що їм усі та весь час винні, паРашка - з/п як на мАцквє,
Україна - пенсії та соц. виплати, а вони самі нічього вирішувати та робити "нє пріучьони", типова психологія тих самих рАсейських населюків, яких завозили до Донбасу з самих деприсивних регіонів паРашкиу три хвилі - у 30-ті після голодомору для індустріалізації, у кінці 40-х - початку 50-х, після голоду 1946-47, для відновлення промисловості та в кінці 60-х - початку 70-х минулого сторіччя.
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29.05.2022 21:45 Відповісти
Так тримати!
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29.05.2022 17:54 Відповісти
Домбасяне з вугільної Швейцарії без чорної їкри в бій їдти не хочуть, красна ікра то не те
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29.05.2022 17:56 Відповісти
жду с нетерпением, когда подобные состязания перенесутся на территорию запоребрика.
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29.05.2022 17:56 Відповісти
Ну якщо віри перехоплення сбу то ті тварі так само гвалтують і грабують в селах білгородської області...
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29.05.2022 18:15 Відповісти
Вони там тренуються...
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29.05.2022 19:12 Відповісти
Ага, стажируются!
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29.05.2022 20:05 Відповісти
Переможець виходить не переможця пари: Буряти - Кадирівці.
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29.05.2022 17:59 Відповісти
Дык буряты в том "матче" победили. Кдыровцы оказались навороченным брехлом, что уже в самом начале было понятно.
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29.05.2022 18:14 Відповісти
Б*ядь, тільки полонених не беріть...
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29.05.2022 17:59 Відповісти
Нарешті! правильно, бийте цих рашистів, чого ви повинні бути гарматним м'ясом у них. хай самі в танках горять.
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29.05.2022 18:01 Відповісти
може, заслужать в українсього народу амністію ... Тільки по ділу, індивідуально потрібно, а не всіх скопом.! Замочив москаля - заслужив.
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29.05.2022 18:06 Відповісти
Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко розповів, що російські полонені не змогли знайти роботу та пішли крушити нашу землю

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Основний склад збройних сил Росії - це бидло. У кожного полоненого є іпотека, у кожного полоненого є кредити. Це люди, які не знайшли себе в нормальній галузі, не знайшли роботу. Це покидьки суспільства, як вони себе називають. Це люди, які не хочуть будувати, у яких немає прагнення. Це просто бидло, яке зібрали та пообіцяли державну програму по погашенню іпотеки. Вони зібралися та пішли крушити нашу землю. Російські полонені казали: - у вас в селі є ноутбук, а мені 24 роки й в мене досі не було його, я про нього тільки мріяв. У кожному селі туалет та гаряча вода, газ, телевізор. Коли вони приходили в села, були шоковані. Вони до такого не звикли», - наголосив Марченко.

Також генерал-майор ЗСУ додав, що ЗСУ треба підготуватися, спланувати та піти в контрнаступ.

«Вони побіжать аж до Росії. У них техніка закінчується, сили закінчуються. Зараз головне об'єднатися та відбити ворога. Забути всі суперечки та стати в один стрій», - підсумував Марченко.
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29.05.2022 18:41 Відповісти
При деле он сейчас или мурыжат где-то?
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29.05.2022 21:12 Відповісти
П'ять! Не менше! Підтверджених.
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29.05.2022 20:55 Відповісти
гарний процес
не припиняйте якомога далі
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29.05.2022 18:06 Відповісти
Правильно зробили.
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29.05.2022 18:07 Відповісти
нехай беруть зброю ( яку не отримало завчасно)- та луплять кацапню по місцю...- за своюЗемлю та Україну , за свої Сімї...тоді повірю...
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29.05.2022 18:07 Відповісти
Слабо віриться, біжуть "касіть укроп" шо аж гай шумить.

Ловлять їх пізніше з пустими ріжками: да мі вапшє не стрілялі, да і трєлять то нє умєєм.

8 років в гетто без права виїзду в цивілізований світ,сплять і бачать, як будуть грабувати села і міста Запорізької і Херсонської областей.

Найгірше, що їх міняти не хочуть
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29.05.2022 18:08 Відповісти
Цікаво чому їх не міняють на наших ті що з 14 року там...
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29.05.2022 18:13 Відповісти
35 000 было в ихних корпусах до войны , призвали пусть ещё столько же ,уже 70 000 лезут что тараканы вперёд ,что бы наши не пи# ли про ихнее не желание воевать и таки да мародёры такие что и кацапам форы дадут
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29.05.2022 19:01 Відповісти
Как в плен попал не помню , помню хотел родственников в Украине навестить , с попуткой повезло и ребята хорошие , как раз туда на танке ехали , ночью, когда похолодало, одели меня в свою одежду , ещё помню, кто-то попросил автомат подержать...
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29.05.2022 21:48 Відповісти
Дивно якось, жити в росіі хотять, а вмирати за росію не хотять..
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29.05.2022 18:11 Відповісти
Боже, хоть ніхто не постраждав. Всі живі та здорові, гуманітарку їм пані Денісова відправте.
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29.05.2022 18:14 Відповісти
Не обольщайтесь
Лнднр при оккупации были хуже россиян
крычали куда на Украине ступила нога лнднровца-это уже наша территория
За 8 лет им уже хорошо запудрили мозги /не хуже чем в России/
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29.05.2022 18:15 Відповісти
Здається, вони починають щось підозрювати.
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29.05.2022 18:18 Відповісти
Вони нічого не підозрюють.
Вони не хочуть здохнути і все.
А як були бидлом, так і лишилися.
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29.05.2022 18:39 Відповісти
Эх,жаль,что на Северном Кавказе тихо,не хотят отделятся
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29.05.2022 18:18 Відповісти
там пока бикфордовы шнуры раскладываются, и оружия маловато из лугандонии просочилось. Всему своё время, там еще и тувинцы с калмыками дадут жару.
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29.05.2022 19:08 Відповісти
Як каже Вадим Денисенко:<нажаль але...
Якщо дивитись на кількість відео у фб з відмовою наших воювати, то в нас це явище теж набирає масовість
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29.05.2022 18:31 Відповісти
Вали за кацапським кораблем, бот брехливий.
Але спочатку, зайди в районний штаб ТО, брехун.
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29.05.2022 18:38 Відповісти
Viktor Patrykei

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Реєстрація: 19.05.2022
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29.05.2022 22:19 Відповісти
типовий кремлєбот.)
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29.05.2022 22:24 Відповісти
настав час надіслати їм кілька українських прапорів для душевного пошуку та для показу висновку такого душевного пошуку на акціях протесту.
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29.05.2022 18:34 Відповісти
нихера. Пусть со своими херугвами пробиваются с боями в сторону новой родины.
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29.05.2022 19:09 Відповісти
хай клепают друг друга пацанам нашим меньше работы.черти чертей клепают.
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29.05.2022 18:34 Відповісти
А так радісно зустрічали аслабанітєлєй. Шош таке?
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29.05.2022 18:35 Відповісти
Если бы в 41-м кто-то так же встречал немецкие войска на территории России, то что бы с ними сделали русские? Правильно. А почему украинцам нельзя с ними так же поступить?
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29.05.2022 19:00 Відповісти
Тамшешнашілюде.
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29.05.2022 19:17 Відповісти
Ти про "Локотську республіку" що-небудь чув? Задай Гуглу питання - багато чого нового довідаєшся!
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29.05.2022 21:52 Відповісти
На гифке у коровы в желтом вымя сейчас порвет одежду. Вот это восторг!
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29.05.2022 22:03 Відповісти
Бунт "кормильцев Украины". Ипала жаба гадюку... Донбасс порожняк не гонит... Это надо было более 8 лет понимать, что придётся умирать просто за еду?
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29.05.2022 18:49 Відповісти
А пашпорти у них які?Так званих лднр?Чи який треба той і показують?Вигідно було лугандонські,так лугандонські.Потім рашистські?Такі теж є.А коли "жарений півень" в дупу клюне,а він скоро клюне,так почнуть горланити Слава Україні!Пристосуванці лугандонські!От чесно - викинути б їх таких за порєбрік і нехай там граються пашпортами.
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29.05.2022 18:56 Відповісти
Не верю. Домбаская вата пресмыкается перед россиянами. Это видно и по видеообращениям их самих, и их самок. Это рабская такая безграничная любовь, любовь раба к хозяину.
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29.05.2022 19:10 Відповісти
кармільци всєя Україна не вдоволені руzzкім мірам? дивно, чого б це?
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29.05.2022 19:11 Відповісти
Какие то они совсем не стойкие эти лугандоновские сторонники рузькаго мира… Как то даже вопрос напрашивается, а чего ж вы дятлы за этот мир более 8 лет топили? Что вам при Украине плохо жилось? Ведь это по большому счёту из за вас происходит война с рашистским мордором. Ну теперь хавайте гавноеды и не подавитесь…. Гнильё ******!!!
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29.05.2022 19:11 Відповісти
Читал в сети что в Норвегии обнаружились «украинские беженцы» с паспортами лугандона и рашистскими. Так вот они там тоже права качают и кричат что все им должны, бо они пострадавшие от режимов….
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29.05.2022 19:15 Відповісти
Они очень наглые. С таких надо корону сбивать лопатой, а то они и Норвегии беды наделают, как и нам наделали.
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29.05.2022 19:19 Відповісти
Треба, щоб усі беженці пройшли регістрацію в посольствах України . Без регістрації - ніякой допомоги від ЕС.
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29.05.2022 22:15 Відповісти
А чим кращі нинішні "східняки" ? Повно таких, що потрапивши в західні області, пальці опахалом- правінція, всі їм винні, бо вони пострадавшіє. А те, що вони сваїм язиком не можуть авладеть мовай, і через те їх бідних нещасних прітєсняємих путін асвабаждаєт, не допетрали чи не хочуть зрозуміти? До слова, розмова на польському кордоні...Польский прикордонник каже знайомому з України: ви там якісь ненормальні. Це чого раптом? - он бачиш, оті двоє стояли тут і розмовляли російською та ще з матами. Підходжу перевіряти паспорти, а вони - громадян України. От ти мені, к.рва поясни, якби поляк у Варшаві говорив англійською, а на запитання: ти хто? ,- сказав - я поляк! Це нормально? А він живе в Україні, є українцем і говорить на якомусь язику, це нормально? Як ви таке терпите?
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29.05.2022 19:59 Відповісти
" "мобілізованих" громадян України". Здуріли, тобто я з тою гівняною мерзотою співгромодянин? Пішли нах!!!
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29.05.2022 20:02 Відповісти
Я уже с 14-го года говорю , всех лугандонцев , кто остался на территориях , после нашей , победы , лишить гражданства и оставить только вид на жительство . Как в Прибалтике
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29.05.2022 20:35 Відповісти
Бо вони знов пообирають януковичів та зеленських!
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29.05.2022 21:03 Відповісти
якщо у другий тур пролізе Барига,то Зе знову переможе..

сумно,але це 100-відсоткова впевненість..(
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29.05.2022 22:27 Відповісти
Може це і жорстоко,але те що кацапи отак утилізують лугандонів на краще. Переважаюча більшість з них ненавидять Україну більше за кацапів.
Звичайно загинуть і якісь "невинні" але таких меншість.
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29.05.2022 20:57 Відповісти
на жаль,лугандони-у бульшості українці за національністю,хоч і з засрани ЗМІ мозком..
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29.05.2022 22:29 Відповісти
А как же скрепы и русский мир,они же так мечтали?
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29.05.2022 21:37 Відповісти
У бандерлогів щось пішло не так.
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29.05.2022 23:06 Відповісти
Если бы меня принудительно "мобилизировали" оккупанты, чтобы послать меня на верную смерть как "пушечное мясо" в бою против защитников моей страны... И выдали бы мне для этого оружие...
То первый, кто был бы убит из этого оружия, вероятно, был бы командир, который имел бы достаточно глупости, чтобы попытаться сделать такое со мной. Потом мне пришлось бы объяснить людям, оказавшимся в таком же положении, как и я, что у нас с ними намного больше шансов выжить в том случае, если мы убъём всех "военкомов", "следователей", "КГБ-шников" и прочее дерьмо, какое будет пытаться нас найти, чтобы уничтожить... или наших родственников. Потом нам пришлось бы защищаться от главарей этих бандитов и от их командиров из России... - Просто чтобы выжить нам самим и защитить своих родственников... В процессе нам пришлось бы продолжать объяснять логику наших действий другим людям в подобной нашей ситуации: объяснять им, что таким способом у нас есть шанс выжить - убить наших настоящих врагов, чтобы не попасть в безвыходное положение, т.е. на фронт, где уже практически нет шансов выжить, т.к. впереди оборона Украины, а сзади эти сволочи - российские бандиты, которые гонят нас на убой, как скот на мясо, угрожая иначе расправиться с нами и нашими родственниками... и их главари - российские командиры этих бандитов... - Чтобы иметь шанс выжить, мы были бы вынуждены убить всех этих сволочей! (Т.е. и местных преступников, и российских преступников.)
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30.05.2022 02:17 Відповісти
 
 