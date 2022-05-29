Соглашения о поставках оружия заключены, нужно время, - Маляр
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр пояснила, что соглашения о поставках оружия заключены, но нужно определенное время на его поставку.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Надо понимать, что процесс поставки оружия - это действительно длительный процесс. До того как началось полномасштабное вторжение в Украину, западные производители оружия уже имели определенные контракты и обязательства. То есть, когда мы говорим, что нам необходимо внезапно (поставки оружия. - Ред.) и мы заключаем соглашения, вот прямо завтра, производители должны определенным образом скорректировать те отношения - деловые и партнерские, которые уже были на это время", - отметила она.
Также Маляр объяснила, каким образом происходит процесс транзита оружия в страну.
"Если мы говорим о транзите оружия по территории других стран, то это гораздо сложнее, чем что-то провезти физическому лицу в чемодане. Для транзита оружия требуется разрешение на самом высоком уровне, например, это должен сделать либо Кабинет Министров или парламент другой страны. Эти договоренности происходят на самом высоком уровне между президентами, министрами обороны", - добавила заместитель министра обороны.
По ее словам, соглашения о поставках оружия заключены.
"Мы должны набраться терпения и понять, что практически все сделки заключены. Мы понимаем, с какой периодичностью и когда будет поставляться оружие. Но для того, чтобы у нас был уже паритетный уровень в боях, нам нужно определенное время", - подытожила она.
Пожалуйста, подождите...
І це Мурло патякало на фоні фюзеляжа "Мрії-2"
Що там стугни, нептуни та громи? Вже давно виробляємо десь на нейтральній території чи не до ракетної програми знов???
Шольц ********-передаст-предаст....
"Вот я не понимаю"
Видимо таки не понимаете,
что для разработки серьезных да еще и конкурентноспособных систем вооружения необходимо провести НИОКР (научно-исследовательские и организационно конструкторские работы), потенциала для этого для создания ПРО ("Железный купол") и многоцелевых самолетов у нас просто нет, догнать с нуля, при хорошем финансировании (его нет) нужны десятилетия.
Кроме того необходимы современные технологии, начиная от конструкционных материалов и заканчивая электроникой и производственная база, достичь уровня передовых в этих областях стран даже за десятилетия и даже с вливанием десятков млрд. $ практически нереально.
Кстати, это одна из причин, почему только Штаты производят самолеты 5 поколения (еще у Китая уже на подходе) и достаточно эффективные системы ПРО (не считая Израиля), и вот почему та же Британия, Израиль и другие не тратят время и гигантские средства на разработку авиации 5 поколения, а покупают готовые у США.
Оружие
Топливо
Соль
И так за что не возмуться
Замовили їх в кінці грудня 2021 р...
Стугни і Вільхи три роки замовлялись тільки на експорт.
Богдана- та сама історія як із Нептуном тільки замовлення досі нема
Росія готується до можливої атаки на схід і південь України в січні-лютому 2022 року. Американські розвідники .Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.
А ми за багато місяців не змогли, зокрема на півдні нічого підготувати,що б запобігти швидкому просуванні ворога з окупованого Криму.
а може, Гануся має на увазі професійних злодіїв, які спочатку тую зброю мають спіздити з тамтих складів, а потім таємно (в ночі на четвер, якщо буде дощити) переправити контрабандою на терени України?
вона взагалі може не знати, що всі "угоди" в нас мають бути не з виробниками зброї, а з урядом США