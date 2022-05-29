Соглашения о поставках оружия заключены, нужно время, - Маляр

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр пояснила, что соглашения о поставках оружия заключены, но нужно определенное время на его поставку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Надо понимать, что процесс поставки оружия - это действительно длительный процесс. До того как началось полномасштабное вторжение в Украину, западные производители оружия уже имели определенные контракты и обязательства. То есть, когда мы говорим, что нам необходимо внезапно (поставки оружия. - Ред.) и мы заключаем соглашения, вот прямо завтра, производители должны определенным образом скорректировать те отношения - деловые и партнерские, которые уже были на это время", - отметила она.

Также Маляр объяснила, каким образом происходит процесс транзита оружия в страну.

"Если мы говорим о транзите оружия по территории других стран, то это гораздо сложнее, чем что-то провезти физическому лицу в чемодане. Для транзита оружия требуется разрешение на самом высоком уровне, например, это должен сделать либо Кабинет Министров или парламент другой страны. Эти договоренности происходят на самом высоком уровне между президентами, министрами обороны", - добавила заместитель министра обороны.

По ее словам, соглашения о поставках оружия заключены.

"Мы должны набраться терпения и понять, что практически все сделки заключены. Мы понимаем, с какой периодичностью и когда будет поставляться оружие. Но для того, чтобы у нас был уже паритетный уровень в боях, нам нужно определенное время", - подытожила она.

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