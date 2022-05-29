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Соглашения о поставках оружия заключены, нужно время, - Маляр

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зброя,гаубиця,fh70

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр пояснила, что соглашения о поставках оружия заключены, но нужно определенное время на его поставку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Надо понимать, что процесс поставки оружия - это действительно длительный процесс. До того как началось полномасштабное вторжение в Украину, западные производители оружия уже имели определенные контракты и обязательства. То есть, когда мы говорим, что нам необходимо внезапно (поставки оружия. - Ред.) и мы заключаем соглашения, вот прямо завтра, производители должны определенным образом скорректировать те отношения - деловые и партнерские, которые уже были на это время", - отметила она.

Также Маляр объяснила, каким образом происходит процесс транзита оружия в страну.

"Если мы говорим о транзите оружия по территории других стран, то это гораздо сложнее, чем что-то провезти физическому лицу в чемодане. Для транзита оружия требуется разрешение на самом высоком уровне, например, это должен сделать либо Кабинет Министров или парламент другой страны. Эти договоренности происходят на самом высоком уровне между президентами, министрами обороны", - добавила заместитель министра обороны.

По ее словам, соглашения о поставках оружия заключены.

"Мы должны набраться терпения и понять, что практически все сделки заключены. Мы понимаем, с какой периодичностью и когда будет поставляться оружие. Но для того, чтобы у нас был уже паритетный уровень в боях, нам нужно определенное время", - подытожила она.

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Топ комментарии
+23
Звичайно, перед війною казали що іноземні змі роздмухують істерію, про ймовірність вторгнення вони гірші від Соловьова і Скабєєвої. По суті наша влада до війни не була готова.
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29.05.2022 18:20
+21
А ще він вже відбудову запланував, та його міністр культури відновлювати культурні пам'ятки...
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29.05.2022 18:21
+14
Дякую за роз'яснення, а тепер поясніть це "янеЛоху", бо то йому "купол" надайте, то F-16...
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29.05.2022 18:19
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Правила форума Совет форумчан
Зброю ще мають зробити
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29.05.2022 18:10 Ответить
Будєм бамбіть! 🏳️‍🌈
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29.05.2022 18:23 Ответить
Бамбарбия киргуду
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29.05.2022 19:46 Ответить
"Самальоти летять" - "Мрія" горить 👿

І це Мурло патякало на фоні фюзеляжа "Мрії-2"
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29.05.2022 20:49 Ответить
Таран і Муженко будуть відповідати за саботаж неозброєння врмії чи головне було дівчат на парад вигнати на підборах?
Що там стугни, нептуни та громи? Вже давно виробляємо десь на нейтральній території чи не до ракетної програми знов???
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29.05.2022 21:11 Ответить
Шольц передаст
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29.05.2022 18:18 Ответить
В сенсі сексменшина?
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29.05.2022 18:23 Ответить
Шольц -********.
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29.05.2022 20:11 Ответить
"П":
Шольц ********-передаст-предаст....
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29.05.2022 20:52 Ответить
Дякую за роз'яснення, а тепер поясніть це "янеЛоху", бо то йому "купол" надайте, то F-16...
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29.05.2022 18:19 Ответить
А ще він вже відбудову запланував, та його міністр культури відновлювати культурні пам'ятки...
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29.05.2022 18:21 Ответить
Ну вінженевтік 🤣!
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29.05.2022 18:24 Ответить
Вот я не понимаю это "дайте то, дайте се..." Украина, что, бомжатня, населенная идиотами, которая не может разработать свой "железный купол"? Свои F-16? Почему стоит вопрос не о восстановлении и развитие впк, а о "дайте нам"? Сейчас, да, вынуждены просить, потому что война, но я не слышу ничего о восстановлении не только домов и памятников культуры, а о восстановлении впк.
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29.05.2022 18:40 Ответить
Светлана Круп

"Вот я не понимаю"
Видимо таки не понимаете,
что для разработки серьезных да еще и конкурентноспособных систем вооружения необходимо провести НИОКР (научно-исследовательские и организационно конструкторские работы), потенциала для этого для создания ПРО ("Железный купол") и многоцелевых самолетов у нас просто нет, догнать с нуля, при хорошем финансировании (его нет) нужны десятилетия.
Кроме того необходимы современные технологии, начиная от конструкционных материалов и заканчивая электроникой и производственная база, достичь уровня передовых в этих областях стран даже за десятилетия и даже с вливанием десятков млрд. $ практически нереально.
Кстати, это одна из причин, почему только Штаты производят самолеты 5 поколения (еще у Китая уже на подходе) и достаточно эффективные системы ПРО (не считая Израиля), и вот почему та же Британия, Израиль и другие не тратят время и гигантские средства на разработку авиации 5 поколения, а покупают готовые у США.
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29.05.2022 20:12 Ответить
Звичайно, перед війною казали що іноземні змі роздмухують істерію, про ймовірність вторгнення вони гірші від Соловьова і Скабєєвої. По суті наша влада до війни не була готова.
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29.05.2022 18:20 Ответить
А виробляти свою зброю слабО? Чи мЬІролюбець все ще мріє зазирнути вглаз *****?
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29.05.2022 18:21 Ответить
А виробляти свою зброю слабО? - ні не слабо ,а дорого .Крадуть багато, , зброї мало . Корупції потрібні харчі. А в Україні корупційна столова , одна з кращих у світі,про що свідчить рівень життя одного з найбідніших народів світу - українського . В даному випадку краще . Заплачено-забирай
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29.05.2022 19:23 Ответить
Твою дивизию, сколько же у нас бесполезных балаболок...
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29.05.2022 18:21 Ответить
Почему-то все будет скоро
Оружие
Топливо
Соль
И так за что не возмуться
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29.05.2022 18:23 Ответить
Долар впаде з 40 до 27...
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29.05.2022 18:35 Ответить
Під Зеасфальт заглядали, може там зброя лежить?
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29.05.2022 18:27 Ответить
Нептуни пройшли фінальне випробування в квітні 2019.
Замовили їх в кінці грудня 2021 р...
Стугни і Вільхи три роки замовлялись тільки на експорт.
Богдана- та сама історія як із Нептуном тільки замовлення досі нема
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29.05.2022 18:34 Ответить
21.10.2021 г., 22:09 GMT+2Updated
Росія готується до можливої атаки на схід і південь України в січні-лютому 2022 року. Американські розвідники .Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.
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29.05.2022 18:59 Ответить
к сожалению про нападение болтали очень много и очень давно(минимум год,и карты показывали и планы -тот же илларионов и некий юрий подоляка(рупор ФСБ) демонстрирловали за год до войны планы нападения на юг с захватом мостов и мелитопольской развилки -можно глянуть ролики те у них на каналах есть ),вот и приспали внимание
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29.05.2022 19:42 Ответить
Китай зміг за тиждень збудувати кілька лікарень на тисячи пацієнтів.
А ми за багато місяців не змогли, зокрема на півдні нічого підготувати,що б запобігти швидкому просуванні ворога з окупованого Криму.
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29.05.2022 19:03 Ответить
Ага..... верните нам октябрь 2021.
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29.05.2022 18:42 Ответить
"ми укладаємо угоди" ---- із ким чи з чим? приміром, зі складами армії США?

а може, Гануся має на увазі професійних злодіїв, які спочатку тую зброю мають спіздити з тамтих складів, а потім таємно (в ночі на четвер, якщо буде дощити) переправити контрабандою на терени України?
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29.05.2022 18:43 Ответить
США зарезервировали все стодевятые, которые есть у союзников на хранении. Свои из полтысячи на хранении будут грузить на парахеды. Отказали даже Тайваню в сорока единицах, которые они должны были получить в начале 23-го года, сказали поставят в 26-ом. Те что есть в близком дотяге в Европе - скоро увидим на востоке.
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29.05.2022 18:59 Ответить
ну, Ганя про це може й не знати

вона взагалі може не знати, що всі "угоди" в нас мають бути не з виробниками зброї, а з урядом США
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29.05.2022 19:31 Ответить
Прибацана піськаграйка.
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29.05.2022 19:17 Ответить
я вже чую це три місяці.
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29.05.2022 19:17 Ответить
з маляр такий же заступник міноборони, як із "промакашкі" скріпач...((
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29.05.2022 20:01 Ответить
Полный бред несёт ,,,,какае нафуй поставщики какие фирмы вы что покупаете за свои бабки новое оружие с завода , оружие вам пострвляют с военных складов тойсть запасы армии США по примому договору не пудри мозги людям!!! а то вами вскоре займутся нужные люди с ЦРУ,и зададут вопросы почему тянет кота за яйца шутки *** закончены .
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29.05.2022 23:29 Ответить
 
 