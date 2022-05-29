Угоди про постачання зброї укладено, потрібен час, - Маляр
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Заступник міністра оборони України Ганна Маляр пояснила, що угоди про постачання зброї укладені, але потрібен певний час на її постачання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Треба розуміти, що процес постачання зброї - це дійсно тривалий процес. До того, як почалося повномасштабне вторгнення в Україну, західні виробники зброї вже мали певні контракти та зобов’язання. Тобто, коли ми говоримо, що нам необхідно раптово (постачання зброї. - Ред.) і ми укладаємо угоди, ось прямо завтра, виробники повинні певним чином скорегувати ті відносини - ділові та партнерські, які вже були на цей час", - зазначила вона.
Також Маляр пояснила, яким чином відбувається процес транзиту зброї до країни.
"Якщо ми говоримо про транзит зброї територією інших країн, то це набагато складніше, ніж щось провезти фізичній особі у валізі. Для транзиту зброї потрібен дозвіл на найвищому рівні, наприклад, це повинен зробити або кабінет міністрів або парламент іншої країни. Ці домовленості відбуваються на найвищому рівні між президентами, міністрами оборони", - додала заступниця міністра оборони.
За її словами, угоди про постачання зброї укладені.
"Ми повинні набратися терпіння і зрозуміти, що практично всі угоди укладені. Ми розуміємо, з якою періодичністю і коли буде постачатись зброя. Але для того, щоб у нас був вже паритетний рівень в боях, нам потрібен певний час", - підсумувала вона.
Будь ласка, зачекайте...
І це Мурло патякало на фоні фюзеляжа "Мрії-2"
Що там стугни, нептуни та громи? Вже давно виробляємо десь на нейтральній території чи не до ракетної програми знов???
Шольц ********-передаст-предаст....
"Вот я не понимаю"
Видимо таки не понимаете,
что для разработки серьезных да еще и конкурентноспособных систем вооружения необходимо провести НИОКР (научно-исследовательские и организационно конструкторские работы), потенциала для этого для создания ПРО ("Железный купол") и многоцелевых самолетов у нас просто нет, догнать с нуля, при хорошем финансировании (его нет) нужны десятилетия.
Кроме того необходимы современные технологии, начиная от конструкционных материалов и заканчивая электроникой и производственная база, достичь уровня передовых в этих областях стран даже за десятилетия и даже с вливанием десятков млрд. $ практически нереально.
Кстати, это одна из причин, почему только Штаты производят самолеты 5 поколения (еще у Китая уже на подходе) и достаточно эффективные системы ПРО (не считая Израиля), и вот почему та же Британия, Израиль и другие не тратят время и гигантские средства на разработку авиации 5 поколения, а покупают готовые у США.
Оружие
Топливо
Соль
И так за что не возмуться
Замовили їх в кінці грудня 2021 р...
Стугни і Вільхи три роки замовлялись тільки на експорт.
Богдана- та сама історія як із Нептуном тільки замовлення досі нема
Росія готується до можливої атаки на схід і південь України в січні-лютому 2022 року. Американські розвідники .Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.
А ми за багато місяців не змогли, зокрема на півдні нічого підготувати,що б запобігти швидкому просуванні ворога з окупованого Криму.
а може, Гануся має на увазі професійних злодіїв, які спочатку тую зброю мають спіздити з тамтих складів, а потім таємно (в ночі на четвер, якщо буде дощити) переправити контрабандою на терени України?
вона взагалі може не знати, що всі "угоди" в нас мають бути не з виробниками зброї, а з урядом США