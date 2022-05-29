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Угоди про постачання зброї укладено, потрібен час, - Маляр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зброя,гаубиця,fh70

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр пояснила, що угоди про постачання зброї укладені, але потрібен певний час на її постачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Треба розуміти, що процес постачання зброї - це дійсно тривалий процес. До того, як почалося повномасштабне вторгнення в Україну, західні виробники зброї вже мали певні контракти та зобов’язання. Тобто, коли ми говоримо, що нам необхідно раптово (постачання зброї. - Ред.) і ми укладаємо угоди, ось прямо завтра, виробники повинні певним чином скорегувати ті відносини - ділові та партнерські, які вже були на цей час", - зазначила вона.

Також Маляр пояснила, яким чином відбувається процес транзиту зброї до країни.

"Якщо ми говоримо про транзит зброї територією інших країн, то це набагато складніше, ніж щось провезти фізичній особі у валізі. Для транзиту зброї потрібен дозвіл на найвищому рівні, наприклад, це повинен зробити або кабінет міністрів або парламент іншої країни. Ці домовленості відбуваються на найвищому рівні між президентами, міністрами оборони", - додала заступниця міністра оборони.

За її словами, угоди про постачання зброї укладені.

"Ми повинні набратися терпіння і зрозуміти, що практично всі угоди укладені. Ми розуміємо, з якою періодичністю і коли буде постачатись зброя. Але для того, щоб у нас був вже паритетний рівень в боях, нам потрібен певний час", - підсумувала вона.

Також читайте: Інформації про можливий прямо сьогодні наступ на Київ у нас немає, - Міноборони

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+23
Звичайно, перед війною казали що іноземні змі роздмухують істерію, про ймовірність вторгнення вони гірші від Соловьова і Скабєєвої. По суті наша влада до війни не була готова.
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29.05.2022 18:20
+21
А ще він вже відбудову запланував, та його міністр культури відновлювати культурні пам'ятки...
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29.05.2022 18:21
+14
Дякую за роз'яснення, а тепер поясніть це "янеЛоху", бо то йому "купол" надайте, то F-16...
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29.05.2022 18:19
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Зброю ще мають зробити
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29.05.2022 18:10 Відповісти
Будєм бамбіть! 🏳️‍🌈
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29.05.2022 18:23 Відповісти
Бамбарбия киргуду
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29.05.2022 19:46 Відповісти
"Самальоти летять" - "Мрія" горить 👿

І це Мурло патякало на фоні фюзеляжа "Мрії-2"
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29.05.2022 20:49 Відповісти
Таран і Муженко будуть відповідати за саботаж неозброєння врмії чи головне було дівчат на парад вигнати на підборах?
Що там стугни, нептуни та громи? Вже давно виробляємо десь на нейтральній території чи не до ракетної програми знов???
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29.05.2022 21:11 Відповісти
Шольц передаст
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29.05.2022 18:18 Відповісти
В сенсі сексменшина?
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29.05.2022 18:23 Відповісти
Шольц -********.
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29.05.2022 20:11 Відповісти
"П":
Шольц ********-передаст-предаст....
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29.05.2022 20:52 Відповісти
Дякую за роз'яснення, а тепер поясніть це "янеЛоху", бо то йому "купол" надайте, то F-16...
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29.05.2022 18:19 Відповісти
А ще він вже відбудову запланував, та його міністр культури відновлювати культурні пам'ятки...
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29.05.2022 18:21 Відповісти
Ну вінженевтік 🤣!
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29.05.2022 18:24 Відповісти
Вот я не понимаю это "дайте то, дайте се..." Украина, что, бомжатня, населенная идиотами, которая не может разработать свой "железный купол"? Свои F-16? Почему стоит вопрос не о восстановлении и развитие впк, а о "дайте нам"? Сейчас, да, вынуждены просить, потому что война, но я не слышу ничего о восстановлении не только домов и памятников культуры, а о восстановлении впк.
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29.05.2022 18:40 Відповісти
Светлана Круп

"Вот я не понимаю"
Видимо таки не понимаете,
что для разработки серьезных да еще и конкурентноспособных систем вооружения необходимо провести НИОКР (научно-исследовательские и организационно конструкторские работы), потенциала для этого для создания ПРО ("Железный купол") и многоцелевых самолетов у нас просто нет, догнать с нуля, при хорошем финансировании (его нет) нужны десятилетия.
Кроме того необходимы современные технологии, начиная от конструкционных материалов и заканчивая электроникой и производственная база, достичь уровня передовых в этих областях стран даже за десятилетия и даже с вливанием десятков млрд. $ практически нереально.
Кстати, это одна из причин, почему только Штаты производят самолеты 5 поколения (еще у Китая уже на подходе) и достаточно эффективные системы ПРО (не считая Израиля), и вот почему та же Британия, Израиль и другие не тратят время и гигантские средства на разработку авиации 5 поколения, а покупают готовые у США.
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29.05.2022 20:12 Відповісти
Звичайно, перед війною казали що іноземні змі роздмухують істерію, про ймовірність вторгнення вони гірші від Соловьова і Скабєєвої. По суті наша влада до війни не була готова.
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29.05.2022 18:20 Відповісти
А виробляти свою зброю слабО? Чи мЬІролюбець все ще мріє зазирнути вглаз *****?
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29.05.2022 18:21 Відповісти
А виробляти свою зброю слабО? - ні не слабо ,а дорого .Крадуть багато, , зброї мало . Корупції потрібні харчі. А в Україні корупційна столова , одна з кращих у світі,про що свідчить рівень життя одного з найбідніших народів світу - українського . В даному випадку краще . Заплачено-забирай
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29.05.2022 19:23 Відповісти
Твою дивизию, сколько же у нас бесполезных балаболок...
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29.05.2022 18:21 Відповісти
Почему-то все будет скоро
Оружие
Топливо
Соль
И так за что не возмуться
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29.05.2022 18:23 Відповісти
Долар впаде з 40 до 27...
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29.05.2022 18:35 Відповісти
Під Зеасфальт заглядали, може там зброя лежить?
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29.05.2022 18:27 Відповісти
Нептуни пройшли фінальне випробування в квітні 2019.
Замовили їх в кінці грудня 2021 р...
Стугни і Вільхи три роки замовлялись тільки на експорт.
Богдана- та сама історія як із Нептуном тільки замовлення досі нема
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29.05.2022 18:34 Відповісти
21.10.2021 г., 22:09 GMT+2Updated
Росія готується до можливої атаки на схід і південь України в січні-лютому 2022 року. Американські розвідники .Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.
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29.05.2022 18:59 Відповісти
к сожалению про нападение болтали очень много и очень давно(минимум год,и карты показывали и планы -тот же илларионов и некий юрий подоляка(рупор ФСБ) демонстрирловали за год до войны планы нападения на юг с захватом мостов и мелитопольской развилки -можно глянуть ролики те у них на каналах есть ),вот и приспали внимание
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29.05.2022 19:42 Відповісти
Китай зміг за тиждень збудувати кілька лікарень на тисячи пацієнтів.
А ми за багато місяців не змогли, зокрема на півдні нічого підготувати,що б запобігти швидкому просуванні ворога з окупованого Криму.
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29.05.2022 19:03 Відповісти
Ага..... верните нам октябрь 2021.
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29.05.2022 18:42 Відповісти
"ми укладаємо угоди" ---- із ким чи з чим? приміром, зі складами армії США?

а може, Гануся має на увазі професійних злодіїв, які спочатку тую зброю мають спіздити з тамтих складів, а потім таємно (в ночі на четвер, якщо буде дощити) переправити контрабандою на терени України?
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29.05.2022 18:43 Відповісти
США зарезервировали все стодевятые, которые есть у союзников на хранении. Свои из полтысячи на хранении будут грузить на парахеды. Отказали даже Тайваню в сорока единицах, которые они должны были получить в начале 23-го года, сказали поставят в 26-ом. Те что есть в близком дотяге в Европе - скоро увидим на востоке.
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29.05.2022 18:59 Відповісти
ну, Ганя про це може й не знати

вона взагалі може не знати, що всі "угоди" в нас мають бути не з виробниками зброї, а з урядом США
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29.05.2022 19:31 Відповісти
Прибацана піськаграйка.
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29.05.2022 19:17 Відповісти
я вже чую це три місяці.
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29.05.2022 19:17 Відповісти
з маляр такий же заступник міноборони, як із "промакашкі" скріпач...((
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29.05.2022 20:01 Відповісти
Полный бред несёт ,,,,какае нафуй поставщики какие фирмы вы что покупаете за свои бабки новое оружие с завода , оружие вам пострвляют с военных складов тойсть запасы армии США по примому договору не пудри мозги людям!!! а то вами вскоре займутся нужные люди с ЦРУ,и зададут вопросы почему тянет кота за яйца шутки *** закончены .
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29.05.2022 23:29 Відповісти
 
 