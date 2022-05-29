Министр обороны Алексей Резников призвал мир признать Россию государством-террористом, а Парламентскую ассамблею НАТО – проявить лидерство и остановить российскую пропаганду.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Весь цивилизованный мир должен признать Россию государством, которое спонсирует и осуществляет терроризм, геноцид против украинского народа. Я также призываю членов Парламентской ассамблеи НАТО: будьте лидерами, донесите правду об этой войне до своего народа. Остановите российскую пропаганду!" – отметил Резников.

Читайте: САУ М109 одной из модификаций уже поступило в Украину, - Резников