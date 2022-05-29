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Резников призвал мир признать Россию государством-террористом

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

резніков

Министр обороны Алексей Резников призвал мир признать Россию государством-террористом, а Парламентскую ассамблею НАТО – проявить лидерство и остановить российскую пропаганду.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Весь цивилизованный мир должен признать Россию государством, которое спонсирует и осуществляет терроризм, геноцид против украинского народа. Я также призываю членов Парламентской ассамблеи НАТО: будьте лидерами, донесите правду об этой войне до своего народа. Остановите российскую пропаганду!" – отметил Резников.

Читайте: САУ М109 одной из модификаций уже поступило в Украину, - Резников
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Топ комментарии
+19
Так расєя і є територією терористів та спонсором тероризму у світі на чолі з головним терористом у світі...
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29.05.2022 19:42
+15
Розродився нарешті.
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29.05.2022 19:39
+12
Не помню, а Украина, во главе с зелёными, уже признала рашу страной - террористом? И каким актом это закреплено?
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29.05.2022 19:53
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Розродився нарешті.
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29.05.2022 19:39 Ответить
А еще недавно ездил вместе с подоляком и арахимией на переговоры с этими террористами
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29.05.2022 20:00 Ответить
Так расєя і є територією терористів та спонсором тероризму у світі на чолі з головним терористом у світі...
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29.05.2022 19:42 Ответить
Только это теперь официально надо подтвердить , а то мировая бюрократия без бумажек и печатей не работает .
Хотя даже с бумажками и всякими встречами и подписями у них уже тоже НЕ работает - Будапештский меморандум чего стоил …
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29.05.2022 19:47 Ответить
Что у Англии и США не работает,они не признают территории Украины?
Оказывают на Украину давление?
Ты Гафностан с Цивилизацией перепутала
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29.05.2022 19:54 Ответить
пуйла теж?

А як же "буде рішацця на зустрічі двох президентів"?
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29.05.2022 19:42 Ответить
Олег Леусенко@leusenko1·

55 мин

Жоден з президентів не анонсує переговори колег, не отримавши їхню попередню згоду.
Зеленський може завтра легітимізувати терориста-вбивцю, публічно зрадити загиблих від путінських орд і всіх нас.
Якщо відбудеться ЗРАДА, то ким його вважати, ворогом України?
Що думає панство?

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29.05.2022 19:54 Ответить
https://censor.net/ua/news/3344635/**********************************************************************

А ещё признать паРашу страной-мародёром !
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29.05.2022 19:50 Ответить
...і баригою!!!))
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29.05.2022 20:01 Ответить
Украина, Европа, Россия, США:мир окунается в волны пропаганды? Гляньте довольно таки правдиво, грамотно и актуально.
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29.05.2022 19:50 Ответить
Не помню, а Украина, во главе с зелёными, уже признала рашу страной - террористом? И каким актом это закреплено?
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29.05.2022 19:53 Ответить
якщо наші визнають їх терористами.. Зеленський не зможе з бен-ладеном путіним проводити переговори.
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29.05.2022 20:04 Ответить
вас, диванних аналітиків, побанили у гуглі? Верховна Рада України 1 квітня прийняла закон, яким визнала паРашу державою-терористом. "за" проголосували 311 депутатів.
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29.05.2022 20:08 Ответить
То про яки перемовини з терористами може бути мова???)))
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29.05.2022 20:21 Ответить
Але 1 квітня прийняли постанову. Остаточно проголосували 22 травня.
Наразі закон ще не підписаний.
Тож поки що кацапстан - не терорист
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29.05.2022 20:35 Ответить
Треба, щоб америка визнала росію фашистською державою, а путніа гітлером 2.

Якщо китай і індія будуть купувати в росії нафту - то це буде розцінюватись, як допомога фашистському режиму.
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29.05.2022 20:03 Ответить
Через зелені зашквари незабаром Україну на х.. посилать будут!!!)))
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29.05.2022 20:03 Ответить
Аль-Каїда, Хамас з Талібаном підтримають
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29.05.2022 20:03 Ответить
Орест Лютий
Смажений москаль
https://youtu.be/k2JZD_kOHtM
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29.05.2022 20:05 Ответить
раSSія це імперія Зла, країна терорист!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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29.05.2022 20:11 Ответить
А тебя министром без мозгов.
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29.05.2022 20:14 Ответить
А Порошенко міг просто переговорити на Парламентській Асамблеї НАТО... з ким потрібно міг переговорити...
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29.05.2022 20:25 Ответить
Чи путін-куйло кращий за усаму бен ладена? Нічим! Навіть гірший, тому що ЯЗ погрожує світу!
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29.05.2022 21:45 Ответить
Терроризм росии оличается от терроризма хезболы и хамаса только калибром!!!
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29.05.2022 22:22 Ответить
 
 