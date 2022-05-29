Резников призвал мир признать Россию государством-террористом
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр обороны Алексей Резников призвал мир признать Россию государством-террористом, а Парламентскую ассамблею НАТО – проявить лидерство и остановить российскую пропаганду.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
"Весь цивилизованный мир должен признать Россию государством, которое спонсирует и осуществляет терроризм, геноцид против украинского народа. Я также призываю членов Парламентской ассамблеи НАТО: будьте лидерами, донесите правду об этой войне до своего народа. Остановите российскую пропаганду!" – отметил Резников.
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+19 Александр Чуднивец f1b95bc0
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Хотя даже с бумажками и всякими встречами и подписями у них уже тоже НЕ работает - Будапештский меморандум чего стоил …
Оказывают на Украину давление?
Ты Гафностан с Цивилизацией перепутала
А як же "буде рішацця на зустрічі двох президентів"?
55 мин
Жоден з президентів не анонсує переговори колег, не отримавши їхню попередню згоду.
Зеленський може завтра легітимізувати терориста-вбивцю, публічно зрадити загиблих від путінських орд і всіх нас.
Якщо відбудеться ЗРАДА, то ким його вважати, ворогом України?
Що думає панство?
А ещё признать паРашу страной-мародёром !
бен-ладеномпутіним проводити переговори.
Наразі закон ще не підписаний.
Тож поки що кацапстан - не терорист
Якщо китай і індія будуть купувати в росії нафту - то це буде розцінюватись, як допомога фашистському режиму.
Смажений москаль
https://youtu.be/k2JZD_kOHtM
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!