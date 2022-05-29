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Резніков закликав світ визнати Росію державою-терористом

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

Міністр оборони Олексій Резніков закликав світ визнати Росію державою-терористкою, а Парламентську асамблею НАТО – проявити лідерство та зупинити російську пропаганду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Весь цивілізований світ має визнати Росію державою, яка спонсорує та здійснює тероризм, здійснює геноцид проти українського народу. Я також закликаю членів Парламентської асамблеї НАТО: будьте лідерами, донесіть правду про цю війну до свого народу. Зупиніть російську пропаганду!" - зазначив Резніков.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+19
Так расєя і є територією терористів та спонсором тероризму у світі на чолі з головним терористом у світі...
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29.05.2022 19:42
+15
Розродився нарешті.
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29.05.2022 19:39
+12
Не помню, а Украина, во главе с зелёными, уже признала рашу страной - террористом? И каким актом это закреплено?
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29.05.2022 19:53
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Розродився нарешті.
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29.05.2022 19:39 Відповісти
А еще недавно ездил вместе с подоляком и арахимией на переговоры с этими террористами
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29.05.2022 20:00 Відповісти
Так расєя і є територією терористів та спонсором тероризму у світі на чолі з головним терористом у світі...
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29.05.2022 19:42 Відповісти
Только это теперь официально надо подтвердить , а то мировая бюрократия без бумажек и печатей не работает .
Хотя даже с бумажками и всякими встречами и подписями у них уже тоже НЕ работает - Будапештский меморандум чего стоил …
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29.05.2022 19:47 Відповісти
Что у Англии и США не работает,они не признают территории Украины?
Оказывают на Украину давление?
Ты Гафностан с Цивилизацией перепутала
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29.05.2022 19:54 Відповісти
пуйла теж?

А як же "буде рішацця на зустрічі двох президентів"?
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29.05.2022 19:42 Відповісти
Олег Леусенко@leusenko1·

55 мин

Жоден з президентів не анонсує переговори колег, не отримавши їхню попередню згоду.
Зеленський може завтра легітимізувати терориста-вбивцю, публічно зрадити загиблих від путінських орд і всіх нас.
Якщо відбудеться ЗРАДА, то ким його вважати, ворогом України?
Що думає панство?

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29.05.2022 19:54 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3344635/**********************************************************************

А ещё признать паРашу страной-мародёром !
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29.05.2022 19:50 Відповісти
...і баригою!!!))
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29.05.2022 20:01 Відповісти
Украина, Европа, Россия, США:мир окунается в волны пропаганды? Гляньте довольно таки правдиво, грамотно и актуально.
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29.05.2022 19:50 Відповісти
Не помню, а Украина, во главе с зелёными, уже признала рашу страной - террористом? И каким актом это закреплено?
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29.05.2022 19:53 Відповісти
якщо наші визнають їх терористами.. Зеленський не зможе з бен-ладеном путіним проводити переговори.
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29.05.2022 20:04 Відповісти
вас, диванних аналітиків, побанили у гуглі? Верховна Рада України 1 квітня прийняла закон, яким визнала паРашу державою-терористом. "за" проголосували 311 депутатів.
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29.05.2022 20:08 Відповісти
То про яки перемовини з терористами може бути мова???)))
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29.05.2022 20:21 Відповісти
Але 1 квітня прийняли постанову. Остаточно проголосували 22 травня.
Наразі закон ще не підписаний.
Тож поки що кацапстан - не терорист
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29.05.2022 20:35 Відповісти
Треба, щоб америка визнала росію фашистською державою, а путніа гітлером 2.

Якщо китай і індія будуть купувати в росії нафту - то це буде розцінюватись, як допомога фашистському режиму.
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29.05.2022 20:03 Відповісти
Через зелені зашквари незабаром Україну на х.. посилать будут!!!)))
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29.05.2022 20:03 Відповісти
Аль-Каїда, Хамас з Талібаном підтримають
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29.05.2022 20:03 Відповісти
Орест Лютий
Смажений москаль
https://youtu.be/k2JZD_kOHtM
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29.05.2022 20:05 Відповісти
раSSія це імперія Зла, країна терорист!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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29.05.2022 20:11 Відповісти
А тебя министром без мозгов.
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29.05.2022 20:14 Відповісти
А Порошенко міг просто переговорити на Парламентській Асамблеї НАТО... з ким потрібно міг переговорити...
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29.05.2022 20:25 Відповісти
Чи путін-куйло кращий за усаму бен ладена? Нічим! Навіть гірший, тому що ЯЗ погрожує світу!
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29.05.2022 21:45 Відповісти
Терроризм росии оличается от терроризма хезболы и хамаса только калибром!!!
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29.05.2022 22:22 Відповісти
 
 