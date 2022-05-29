Резніков закликав світ визнати Росію державою-терористом
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр оборони Олексій Резніков закликав світ визнати Росію державою-терористкою, а Парламентську асамблею НАТО – проявити лідерство та зупинити російську пропаганду.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
"Весь цивілізований світ має визнати Росію державою, яка спонсорує та здійснює тероризм, здійснює геноцид проти українського народу. Я також закликаю членів Парламентської асамблеї НАТО: будьте лідерами, донесіть правду про цю війну до свого народу. Зупиніть російську пропаганду!" - зазначив Резніков.
Топ коментарі
+19 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар29.05.2022 19:42
+15 vitaliymkua
показати весь коментар29.05.2022 19:39
+12 Danger Zone
показати весь коментар29.05.2022 19:53
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Хотя даже с бумажками и всякими встречами и подписями у них уже тоже НЕ работает - Будапештский меморандум чего стоил …
Оказывают на Украину давление?
Ты Гафностан с Цивилизацией перепутала
А як же "буде рішацця на зустрічі двох президентів"?
55 мин
Жоден з президентів не анонсує переговори колег, не отримавши їхню попередню згоду.
Зеленський може завтра легітимізувати терориста-вбивцю, публічно зрадити загиблих від путінських орд і всіх нас.
Якщо відбудеться ЗРАДА, то ким його вважати, ворогом України?
Що думає панство?
А ещё признать паРашу страной-мародёром !
бен-ладеномпутіним проводити переговори.
Наразі закон ще не підписаний.
Тож поки що кацапстан - не терорист
Якщо китай і індія будуть купувати в росії нафту - то це буде розцінюватись, як допомога фашистському режиму.
Смажений москаль
https://youtu.be/k2JZD_kOHtM
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!