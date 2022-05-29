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санкции (10610) Йозвяк (116)

Послы ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

санкции

Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза сегодня в очередной раз не смог согласовать решение о шестом пакете санкций против России. Завтра утром планируется провести еще одну встречу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Сегодня нет договоренности среди послов ЕС по поводу шестого пакета санкций против России. Они снова встретятся завтра утром", - сообщил Йозвяк.

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Топ комментарии
+63
Дякую зебілам за те що не пропустили Порошенко в Європу відстоювати Україну
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29.05.2022 20:25
+49
Срані мадяри.
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29.05.2022 20:24
+48
але пов'язаний з можливим визнанням раші державою-терористом. А через цю сходинку - з накладенням санкцій, зокрема, стосовно ембарго по нафті.
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29.05.2022 20:30
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Срані мадяри.
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29.05.2022 20:24 Ответить
ага, а німці тільки хлопають в долоні
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29.05.2022 20:34 Ответить
"плещуть у долоні"
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29.05.2022 20:39 Ответить
сопляжуи
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29.05.2022 20:43 Ответить
Покуда консервы пуйла будут иметь право голоса, ЕС и НАТО обречены. Это же расиянская пятая колонна в Евросоюзе
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29.05.2022 20:53 Ответить
Это всё из-за наркотика - Не повезло тебе, Тодороки Шото
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29.05.2022 20:57 Ответить
Дякую зебілам за те що не пропустили Порошенко в Європу відстоювати Україну
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29.05.2022 20:25 Ответить
Його візит ніяк не пов'язаний із шостим пакетом санкцій
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29.05.2022 20:26 Ответить
але пов'язаний з можливим визнанням раші державою-терористом. А через цю сходинку - з накладенням санкцій, зокрема, стосовно ембарго по нафті.
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29.05.2022 20:30 Ответить
То тобі так здається
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29.05.2022 20:35 Ответить
Неплохо тебе Боневтик срублей от продаж "скотов" отстегивает, судя по всему.
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29.05.2022 20:33 Ответить
Клоуни такі передбачувані і тупі))
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29.05.2022 20:35 Ответить
вафліст, здохни
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29.05.2022 20:49 Ответить
ибинахвследрасейскомукараблю...
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29.05.2022 20:51 Ответить
Аха,і кожен раз Порошенко не повертався із європи ?
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29.05.2022 20:47 Ответить
Навпаки. Він вже місяць як збирався на самміт НАТО.
А зелені чувирли підісрали.
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29.05.2022 20:49 Ответить
Це не Порошенко підісрали,це кремлівьки гниди Україні підісрали!!! За кремлівським сценарієм унеможливлюють співпрацю України з НАТО!!!)))
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29.05.2022 21:08 Ответить
ну че как там шашлыки жариш? а мне олежа приходиться благодаря таким как ты опять воевать с кацапами
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29.05.2022 20:54 Ответить
Дада))) Именно Порох всех должен был спасти)) Спасибо Пети за Иловайск, Дебальцево, и за фабрику РОщен в РФ))) так посмотреть и видишь, что на Цензоре, оказывается Порох спаситель ))
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29.05.2022 21:40 Ответить
Тебе тоже срублишки от ***** капают, как и Боневтику?
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29.05.2022 22:14 Ответить
У вас Зеленоботов,що перезавантаження? Знов Ліпецка фабріка, бізнес на крові, Свінарчуки? Чи це власна ініціатива? А нумо нагадайте скільки власних грошей зеленский перахував ЗСУ, скільки броннікив купив?
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29.05.2022 22:19 Ответить
По кількох тезах одразу видно кінченого дибіла
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30.05.2022 07:51 Ответить
Ця контора прогнила повністю.
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29.05.2022 20:25 Ответить
Угры горой встали за родичей - мордву.
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29.05.2022 20:26 Ответить
В ЄС не потрапити поки Орбан, в НАТО - поки Ердоган... Шведи і Фіни ніколи не вчинять антилюдську дію, як зрадити курдів, видати їх злочинцю диктатору... Або США і Британія терміново реформують НАТО, і Брюсель з допомогою США не реформують ЄС, це буде 2 марні організації...
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29.05.2022 20:29 Ответить
..а нічого, що Курдистан у Туреччині як Даунбассія в Україні? Якесь у Вас мислення двояке....
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29.05.2022 22:31 Ответить
А нічого, що завдяки Турецьким БАЙРАКТАРАМ, Україна поки що існує ??
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30.05.2022 05:16 Ответить
та й насрати на той ЄС! Він тобі дуже допоміг? Уся реальна допомога від НАТО!!! ЄС давно не потрібний нікому! ***** не можемо дотиснути, саме завдяки ЄС!!
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30.05.2022 05:19 Ответить
Ханти Манти
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29.05.2022 20:29 Ответить
Совьєт-модъяр баратшаг!!!)))
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29.05.2022 20:42 Ответить
Питається.- на яку "маліну" в ЄС може розраховувати Україна і її народ?
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29.05.2022 20:29 Ответить
уйобики вимагають за відмову від рашиської нафти аж 15 млрд. євро.

На нашій біді хочуть зробити собі красиве життя
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29.05.2022 20:39 Ответить
У нас є МЗС нехай зададуть питання хто блокує санкції ЕС,Угорщина?Тоді потрібні якісь дії до цього партнера рашистів!
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29.05.2022 20:30 Ответить
Аварія на "Дружбі"
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29.05.2022 20:43 Ответить
Що поробиш,війна,кляті москальські диверсанти ніяк не вгамуються,зазіхнули на святе-совьєт-модьяр баратшаг(дружба)!!!)))
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29.05.2022 20:56 Ответить
Начался отсчет 30 дней до первого с 1917 года дефолта россии по внешним долгам.

По состоянию на вечер пятницы, 27 мая, со стороны россии на счета инвесторов не поступили средства на сумму около 100 млн долларов.

По данным издания Bloomberg, с этого момента начался 30-дневный отсчет до дефолта по внешним долгам.

Дефолт будет объявлен, если в этот срок инвесторы не получат свои выплаты.
На прошлой неделе правительство рф заявило, что уже провело выплаты. https://t.me/charter97_org/74212
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29.05.2022 20:30 Ответить
///
Сербия подпишет с Россией 3-летний контракт на поставки газа.

По словам президента страны Александара Вучича, Сербия будет получать российское голубое топливо "по выгодной цене".

Об этом сообщает РТС.

Отмечается: договоренность была достигнута во время телефонного разговора Вучича и президента России Владимира Путина. При этом, подчеркивается, они также "подтвердили взаимный настрой на укрепление стратегического партнерства между Россией и Сербией".

"Вучич объяснил Путину, что Сербия нуждается в большем количестве газа чем ранее. Поэтому после разговора он направил письмо директору "Газпрома" Алексею Миллеру - чтобы уже 30 мая обсудить объемы поставок газа", - говорится в сообщении.
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29.05.2022 20:31 Ответить
Не дай Бог ще цих братушків рашистів приймуть в ЄС.
Тоді нам реально треба робити Річь Посполиту-2 разом з Польщею, Балтією та Британією
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29.05.2022 20:42 Ответить
Чомусь навіть сумнівів не було.....
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29.05.2022 20:33 Ответить
Единая Европа во всей красе
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29.05.2022 20:34 Ответить
déjà vu...
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29.05.2022 20:36 Ответить
За нос найдут залежи нефти посреди Европы? ) не будет никакого эмбарго, это очевидно. Думаю сезон санкций можно объявлять закрытым. Н
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29.05.2022 20:36 Ответить
***** в кремлі разом із пропагандонами сміється з цієї Європи....
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29.05.2022 20:38 Ответить
вони 30 років все для цього робили, і сміялись з кожного продажного європейського політика, посадовця, підкупали всіх, від кухаря і прибиральниці, до канцлера німеччини і австрії
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29.05.2022 20:42 Ответить
Сколько волка не корми, всё равно в лес смотрит
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29.05.2022 20:58 Ответить
якби в них вбивали по 100 людей в день то мабуть швидше би ворушились
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29.05.2022 20:38 Ответить
Хочете сказати, що на 95-тий день війни ще 9500 людей не вбито? Тобто Маріуполь можна не рахувати?
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29.05.2022 22:15 Ответить
Отставить зраду, завтра еще есть один день
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29.05.2022 20:41 Ответить
вы оптимист....
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29.05.2022 21:48 Ответить
Це уже навіть НЕ СМІШНО.................
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29.05.2022 20:42 Ответить
Можливо, вони б прискорились, якби події з винищення людей і міст відбувались на їх території?
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29.05.2022 20:43 Ответить
Дуже дивно, чого ще по гілці Дружби тече нафта, а не ведуться ремонтні відновлювальні роботи .... Не допрацьовують
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29.05.2022 20:48 Ответить
внезапно
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29.05.2022 20:50 Ответить
Де кулеба? Там крім нафти купа плюшок було! Треба було прийняти 5.5.
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29.05.2022 20:50 Ответить
Імпотенти
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29.05.2022 20:50 Ответить
Курды бездельники в Европе и везде святые для тебя, ты их знаешь?
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29.05.2022 20:57 Ответить
П"дари продажні
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29.05.2022 21:05 Ответить
Скільки ще в Украіні має загинути людей від рашиських варварів ?,що б ЄС перестала купувати нафту тим самим фінансуючи нациську росію і справа не лише в неонациській Угорщині ,а у провідних краінах ЄС насамперед Німечини як би хотіли то давно поставили орбана на місце адже угорщина дотаційна краіна з невеликою економікою.
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29.05.2022 21:11 Ответить
Порох всех спасет)))
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29.05.2022 21:42 Ответить
Ослы ЕС.
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29.05.2022 21:23 Ответить
Або жорстка і термінова реформа - НАТО, ЄС або ці організації приречені на розпад а тим більше те що кацапня творить в Європі цей розпад просто гарантований.
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29.05.2022 21:27 Ответить
евробл*ди
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29.05.2022 21:49 Ответить
зел взялся опять за свое - плюет в руку помощи Запада, тем хочет сдать Украину. Нужен срочный пендель от народа чтоб вернуть этого зела до тямы
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29.05.2022 22:02 Ответить
Величайший дипломат, однако...
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29.05.2022 22:40 Ответить
***** рулит. европа в жопе
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29.05.2022 23:09 Ответить
толерантні продажні тварі
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29.05.2022 23:11 Ответить
Что там Зеркаль о нефтепроводе "Дружба" говорила?
Пора мадярам краник перекрывать.
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30.05.2022 00:52 Ответить
 
 