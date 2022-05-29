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Послы ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против России
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза сегодня в очередной раз не смог согласовать решение о шестом пакете санкций против России. Завтра утром планируется провести еще одну встречу.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.
"Сегодня нет договоренности среди послов ЕС по поводу шестого пакета санкций против России. Они снова встретятся завтра утром", - сообщил Йозвяк.
No agreement among EU ambassadors today on the 6th sanctions package on #Russia. They meet again tomorrow morning. #Ukraine— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 29, 2022
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А зелені чувирли підісрали.
На нашій біді хочуть зробити собі красиве життя
По состоянию на вечер пятницы, 27 мая, со стороны россии на счета инвесторов не поступили средства на сумму около 100 млн долларов.
По данным издания Bloomberg, с этого момента начался 30-дневный отсчет до дефолта по внешним долгам.
Дефолт будет объявлен, если в этот срок инвесторы не получат свои выплаты.
На прошлой неделе правительство рф заявило, что уже провело выплаты. https://t.me/charter97_org/74212
Сербия подпишет с Россией 3-летний контракт на поставки газа.
По словам президента страны Александара Вучича, Сербия будет получать российское голубое топливо "по выгодной цене".
Об этом сообщает РТС.
Отмечается: договоренность была достигнута во время телефонного разговора Вучича и президента России Владимира Путина. При этом, подчеркивается, они также "подтвердили взаимный настрой на укрепление стратегического партнерства между Россией и Сербией".
"Вучич объяснил Путину, что Сербия нуждается в большем количестве газа чем ранее. Поэтому после разговора он направил письмо директору "Газпрома" Алексею Миллеру - чтобы уже 30 мая обсудить объемы поставок газа", - говорится в сообщении.
Тоді нам реально треба робити Річь Посполиту-2 разом з Польщею, Балтією та Британією
Пора мадярам краник перекрывать.