Послы ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против России

Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза сегодня в очередной раз не смог согласовать решение о шестом пакете санкций против России. Завтра утром планируется провести еще одну встречу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Сегодня нет договоренности среди послов ЕС по поводу шестого пакета санкций против России. Они снова встретятся завтра утром", - сообщил Йозвяк.

No agreement among EU ambassadors today on the 6th sanctions package on #Russia. They meet again tomorrow morning. #Ukraine