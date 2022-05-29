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Новини За кордоном Санкції проти Росії
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санкції (6830) Йозвяк (138)

Посли ЄС не змогли погодити шостий пакет санкцій проти Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

санкции

Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу сьогодні вчергове не зміг погодити рішення стосовно шостого пакету санкцій проти Росії. Завтра вранці планують провести ще одну зустріч.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

"Сьогодні немає домовленості серед послів ЄС стосовно шостого пакету санкцій проти Росії. Вони знову зустрінуться завтра вранці", - повідомив Йозвяк.

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Топ коментарі
+63
Дякую зебілам за те що не пропустили Порошенко в Європу відстоювати Україну
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29.05.2022 20:25
+49
Срані мадяри.
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29.05.2022 20:24
+48
але пов'язаний з можливим визнанням раші державою-терористом. А через цю сходинку - з накладенням санкцій, зокрема, стосовно ембарго по нафті.
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29.05.2022 20:30
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Срані мадяри.
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29.05.2022 20:24 Відповісти
ага, а німці тільки хлопають в долоні
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29.05.2022 20:34 Відповісти
"плещуть у долоні"
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29.05.2022 20:39 Відповісти
сопляжуи
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29.05.2022 20:43 Відповісти
Покуда консервы пуйла будут иметь право голоса, ЕС и НАТО обречены. Это же расиянская пятая колонна в Евросоюзе
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29.05.2022 20:53 Відповісти
Это всё из-за наркотика - Не повезло тебе, Тодороки Шото
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29.05.2022 20:57 Відповісти
Дякую зебілам за те що не пропустили Порошенко в Європу відстоювати Україну
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29.05.2022 20:25 Відповісти
Його візит ніяк не пов'язаний із шостим пакетом санкцій
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29.05.2022 20:26 Відповісти
але пов'язаний з можливим визнанням раші державою-терористом. А через цю сходинку - з накладенням санкцій, зокрема, стосовно ембарго по нафті.
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29.05.2022 20:30 Відповісти
То тобі так здається
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29.05.2022 20:35 Відповісти
Неплохо тебе Боневтик срублей от продаж "скотов" отстегивает, судя по всему.
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29.05.2022 20:33 Відповісти
Клоуни такі передбачувані і тупі))
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29.05.2022 20:35 Відповісти
вафліст, здохни
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29.05.2022 20:49 Відповісти
ибинахвследрасейскомукараблю...
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29.05.2022 20:51 Відповісти
Аха,і кожен раз Порошенко не повертався із європи ?
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29.05.2022 20:47 Відповісти
Навпаки. Він вже місяць як збирався на самміт НАТО.
А зелені чувирли підісрали.
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29.05.2022 20:49 Відповісти
Це не Порошенко підісрали,це кремлівьки гниди Україні підісрали!!! За кремлівським сценарієм унеможливлюють співпрацю України з НАТО!!!)))
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29.05.2022 21:08 Відповісти
ну че как там шашлыки жариш? а мне олежа приходиться благодаря таким как ты опять воевать с кацапами
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29.05.2022 20:54 Відповісти
Дада))) Именно Порох всех должен был спасти)) Спасибо Пети за Иловайск, Дебальцево, и за фабрику РОщен в РФ))) так посмотреть и видишь, что на Цензоре, оказывается Порох спаситель ))
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29.05.2022 21:40 Відповісти
Тебе тоже срублишки от ***** капают, как и Боневтику?
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29.05.2022 22:14 Відповісти
У вас Зеленоботов,що перезавантаження? Знов Ліпецка фабріка, бізнес на крові, Свінарчуки? Чи це власна ініціатива? А нумо нагадайте скільки власних грошей зеленский перахував ЗСУ, скільки броннікив купив?
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29.05.2022 22:19 Відповісти
По кількох тезах одразу видно кінченого дибіла
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30.05.2022 07:51 Відповісти
Ця контора прогнила повністю.
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29.05.2022 20:25 Відповісти
Угры горой встали за родичей - мордву.
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29.05.2022 20:26 Відповісти
В ЄС не потрапити поки Орбан, в НАТО - поки Ердоган... Шведи і Фіни ніколи не вчинять антилюдську дію, як зрадити курдів, видати їх злочинцю диктатору... Або США і Британія терміново реформують НАТО, і Брюсель з допомогою США не реформують ЄС, це буде 2 марні організації...
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29.05.2022 20:29 Відповісти
..а нічого, що Курдистан у Туреччині як Даунбассія в Україні? Якесь у Вас мислення двояке....
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29.05.2022 22:31 Відповісти
А нічого, що завдяки Турецьким БАЙРАКТАРАМ, Україна поки що існує ??
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30.05.2022 05:16 Відповісти
та й насрати на той ЄС! Він тобі дуже допоміг? Уся реальна допомога від НАТО!!! ЄС давно не потрібний нікому! ***** не можемо дотиснути, саме завдяки ЄС!!
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30.05.2022 05:19 Відповісти
Ханти Манти
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29.05.2022 20:29 Відповісти
Совьєт-модъяр баратшаг!!!)))
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29.05.2022 20:42 Відповісти
Питається.- на яку "маліну" в ЄС може розраховувати Україна і її народ?
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29.05.2022 20:29 Відповісти
уйобики вимагають за відмову від рашиської нафти аж 15 млрд. євро.

На нашій біді хочуть зробити собі красиве життя
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29.05.2022 20:39 Відповісти
У нас є МЗС нехай зададуть питання хто блокує санкції ЕС,Угорщина?Тоді потрібні якісь дії до цього партнера рашистів!
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29.05.2022 20:30 Відповісти
Аварія на "Дружбі"
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29.05.2022 20:43 Відповісти
Що поробиш,війна,кляті москальські диверсанти ніяк не вгамуються,зазіхнули на святе-совьєт-модьяр баратшаг(дружба)!!!)))
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29.05.2022 20:56 Відповісти
Начался отсчет 30 дней до первого с 1917 года дефолта россии по внешним долгам.

По состоянию на вечер пятницы, 27 мая, со стороны россии на счета инвесторов не поступили средства на сумму около 100 млн долларов.

По данным издания Bloomberg, с этого момента начался 30-дневный отсчет до дефолта по внешним долгам.

Дефолт будет объявлен, если в этот срок инвесторы не получат свои выплаты.
На прошлой неделе правительство рф заявило, что уже провело выплаты. https://t.me/charter97_org/74212
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29.05.2022 20:30 Відповісти
///
Сербия подпишет с Россией 3-летний контракт на поставки газа.

По словам президента страны Александара Вучича, Сербия будет получать российское голубое топливо "по выгодной цене".

Об этом сообщает РТС.

Отмечается: договоренность была достигнута во время телефонного разговора Вучича и президента России Владимира Путина. При этом, подчеркивается, они также "подтвердили взаимный настрой на укрепление стратегического партнерства между Россией и Сербией".

"Вучич объяснил Путину, что Сербия нуждается в большем количестве газа чем ранее. Поэтому после разговора он направил письмо директору "Газпрома" Алексею Миллеру - чтобы уже 30 мая обсудить объемы поставок газа", - говорится в сообщении.
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29.05.2022 20:31 Відповісти
Не дай Бог ще цих братушків рашистів приймуть в ЄС.
Тоді нам реально треба робити Річь Посполиту-2 разом з Польщею, Балтією та Британією
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29.05.2022 20:42 Відповісти
Чомусь навіть сумнівів не було.....
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29.05.2022 20:33 Відповісти
Единая Европа во всей красе
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29.05.2022 20:34 Відповісти
déjà vu...
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29.05.2022 20:36 Відповісти
За нос найдут залежи нефти посреди Европы? ) не будет никакого эмбарго, это очевидно. Думаю сезон санкций можно объявлять закрытым. Н
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29.05.2022 20:36 Відповісти
***** в кремлі разом із пропагандонами сміється з цієї Європи....
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29.05.2022 20:38 Відповісти
вони 30 років все для цього робили, і сміялись з кожного продажного європейського політика, посадовця, підкупали всіх, від кухаря і прибиральниці, до канцлера німеччини і австрії
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29.05.2022 20:42 Відповісти
Сколько волка не корми, всё равно в лес смотрит
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29.05.2022 20:58 Відповісти
якби в них вбивали по 100 людей в день то мабуть швидше би ворушились
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29.05.2022 20:38 Відповісти
Хочете сказати, що на 95-тий день війни ще 9500 людей не вбито? Тобто Маріуполь можна не рахувати?
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29.05.2022 22:15 Відповісти
Отставить зраду, завтра еще есть один день
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29.05.2022 20:41 Відповісти
вы оптимист....
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29.05.2022 21:48 Відповісти
Це уже навіть НЕ СМІШНО.................
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29.05.2022 20:42 Відповісти
Можливо, вони б прискорились, якби події з винищення людей і міст відбувались на їх території?
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29.05.2022 20:43 Відповісти
Дуже дивно, чого ще по гілці Дружби тече нафта, а не ведуться ремонтні відновлювальні роботи .... Не допрацьовують
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29.05.2022 20:48 Відповісти
внезапно
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29.05.2022 20:50 Відповісти
Де кулеба? Там крім нафти купа плюшок було! Треба було прийняти 5.5.
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29.05.2022 20:50 Відповісти
Імпотенти
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29.05.2022 20:50 Відповісти
Курды бездельники в Европе и везде святые для тебя, ты их знаешь?
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29.05.2022 20:57 Відповісти
П"дари продажні
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29.05.2022 21:05 Відповісти
Скільки ще в Украіні має загинути людей від рашиських варварів ?,що б ЄС перестала купувати нафту тим самим фінансуючи нациську росію і справа не лише в неонациській Угорщині ,а у провідних краінах ЄС насамперед Німечини як би хотіли то давно поставили орбана на місце адже угорщина дотаційна краіна з невеликою економікою.
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29.05.2022 21:11 Відповісти
Порох всех спасет)))
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29.05.2022 21:42 Відповісти
Ослы ЕС.
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29.05.2022 21:23 Відповісти
Або жорстка і термінова реформа - НАТО, ЄС або ці організації приречені на розпад а тим більше те що кацапня творить в Європі цей розпад просто гарантований.
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29.05.2022 21:27 Відповісти
евробл*ди
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29.05.2022 21:49 Відповісти
зел взялся опять за свое - плюет в руку помощи Запада, тем хочет сдать Украину. Нужен срочный пендель от народа чтоб вернуть этого зела до тямы
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29.05.2022 22:02 Відповісти
Величайший дипломат, однако...
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29.05.2022 22:40 Відповісти
***** рулит. европа в жопе
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29.05.2022 23:09 Відповісти
толерантні продажні тварі
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29.05.2022 23:11 Відповісти
Что там Зеркаль о нефтепроводе "Дружба" говорила?
Пора мадярам краник перекрывать.
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30.05.2022 00:52 Відповісти
 
 