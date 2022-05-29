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Посли ЄС не змогли погодити шостий пакет санкцій проти Росії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу сьогодні вчергове не зміг погодити рішення стосовно шостого пакету санкцій проти Росії. Завтра вранці планують провести ще одну зустріч.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк.
"Сьогодні немає домовленості серед послів ЄС стосовно шостого пакету санкцій проти Росії. Вони знову зустрінуться завтра вранці", - повідомив Йозвяк.
No agreement among EU ambassadors today on the 6th sanctions package on #Russia. They meet again tomorrow morning. #Ukraine— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 29, 2022
Топ коментарі
+63 Right Right 2d264255
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+49 Mykola Trofimenko
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Будь ласка, зачекайте...
А зелені чувирли підісрали.
На нашій біді хочуть зробити собі красиве життя
По состоянию на вечер пятницы, 27 мая, со стороны россии на счета инвесторов не поступили средства на сумму около 100 млн долларов.
По данным издания Bloomberg, с этого момента начался 30-дневный отсчет до дефолта по внешним долгам.
Дефолт будет объявлен, если в этот срок инвесторы не получат свои выплаты.
На прошлой неделе правительство рф заявило, что уже провело выплаты. https://t.me/charter97_org/74212
Сербия подпишет с Россией 3-летний контракт на поставки газа.
По словам президента страны Александара Вучича, Сербия будет получать российское голубое топливо "по выгодной цене".
Об этом сообщает РТС.
Отмечается: договоренность была достигнута во время телефонного разговора Вучича и президента России Владимира Путина. При этом, подчеркивается, они также "подтвердили взаимный настрой на укрепление стратегического партнерства между Россией и Сербией".
"Вучич объяснил Путину, что Сербия нуждается в большем количестве газа чем ранее. Поэтому после разговора он направил письмо директору "Газпрома" Алексею Миллеру - чтобы уже 30 мая обсудить объемы поставок газа", - говорится в сообщении.
Тоді нам реально треба робити Річь Посполиту-2 разом з Польщею, Балтією та Британією
Пора мадярам краник перекрывать.