Посли ЄС не змогли погодити шостий пакет санкцій проти Росії

Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу сьогодні вчергове не зміг погодити рішення стосовно шостого пакету санкцій проти Росії. Завтра вранці планують провести ще одну зустріч.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

"Сьогодні немає домовленості серед послів ЄС стосовно шостого пакету санкцій проти Росії. Вони знову зустрінуться завтра вранці", - повідомив Йозвяк.

No agreement among EU ambassadors today on the 6th sanctions package on #Russia. They meet again tomorrow morning. #Ukraine