Сплоченность стран Евросоюза начала "исчезать", - вице-канцлер Германии Хабек
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что страны Евросоюза больше не проявляют сплоченности, которая была в начале вторжения России в Украину.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
Он подчеркнул, что сразу после нападения России на Украину все увидели, "на что способна Европа, когда едина". При этом сейчас такой сплоченности нет. По его мнению, "уже видно начало развала и качания".
Следует заметить, что Хабек сделал такое заявление перед чрезвычайным саммитом ЕС, на котором будет обсужден шестой пакет санкций против РФ. Встреча состоится в понедельник, 30 мая.
Как сообщалось, послы стран Европейского союза сегодня, 29 мая 2022 года, не достигли согласия по поводу шестого пакета санкций против России.
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вся політична верхівка Старої Європи політично корумпована
ці паразіти звикли торгувати Східною Європи під ядерною парасолькою США
Реєстрація: 29 травня 2022
Заходив: 29 травня 2022 в 21:09
еняки)... Проводжу перепис Подлячків та дЄрьмачків.
С этим что- то сделают. В будущем,до которого доживут не все.
з грошей що європа платить параші за газ і нафту
Пустіть туди Пороха- швидко згуртує отщєпєнців.
"СКАНДАЛ ВОКРУГ ПОРОШЕНКО ИГРАЕТ НА РУКУ ПРОТИВНИКАМ ЧЛЕНСТВА УКРАИНЫ В ЕС" - ДЕПУТАТ ЕВРОПАРЛАМЕНТА, ДОКЛАДЧИК ПО УКРАИНЕ МИХАЭЛЬ ГАЛЕР.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС: А КТО ЖЕ ТОТ ЧЕЛОВЕК В УКРАИНЕ, КОТОРЫЙ ИГРАЕТ НА РУКУ ПРОТИВНИКАМ УКРАИНЫ В ЕС?
ПАРДОН, ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, НО НА ЭТО "ПОЧЕТНОЕ" МЕСТО КАНДИДАТУРА ТОЛЬКО ОДНА
У нашому випадку зовншньою політикою займається не президент, не міністр та міністерство закордонних справ, а фсбшний завхоз и його фсбшні та колаборантські радники з ОПи.
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Реєстрація:25.02.2022
tut polno kacapskih botov s registracijei nachinaja ot janvarja etovo goda
А не ждати поки ці імпотенти до чогось договоряться!
Імпотентів слати на ***!
А то ще й ту пропозицію втратимо!
Не Германия? Не?
Вице-канцлеру к этому следовало бы добавить, что это не в малой мере происходит не без помощи и содействии самой Германии.
«Позвони мне, позвони, Позвони мне, ради Бога.
Через время протяни Голос тихий и глубокий.
Звезды тают над Москвой. Может, я забыла гордость.
Как хочу я слышать голос, Как хочу я слышать голос,
Долгожданный голос твой»
у других тоже потери будут от эмбарго, но они же все равно соглашаются
уже и отсрочку дали для венгрии, словакии и чехии вроде
так нет, все равно надо выделываться
как вообще венгры попали в ес? а румыния и болгария еще нет
орбан там уже какой год правит
Був переляк до всрачки,що Україна впаде як не за 3 дні,то за 2 тижня,а потім"вторая армия мира" піде до Ла-Маншу.
Тепер попустило,а дарма!
Вот что должно быть на уме у нашей власти, а когда именно реализовать - пусть руководствуются своими данными, которых у меня допустим нет.