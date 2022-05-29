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Новости За рубежомВойна в Украине
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Сплоченность стран Евросоюза начала "исчезать", - вице-канцлер Германии Хабек

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

єс

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что страны Евросоюза больше не проявляют сплоченности, которая была в начале вторжения России в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Он подчеркнул, что сразу после нападения России на Украину все увидели, "на что способна Европа, когда едина". При этом сейчас такой сплоченности нет. По его мнению, "уже видно начало развала и качания".

Следует заметить, что Хабек сделал такое заявление перед чрезвычайным саммитом ЕС, на котором будет обсужден шестой пакет санкций против РФ. Встреча состоится в понедельник, 30 мая.

Как сообщалось, послы стран Европейского союза сегодня, 29 мая 2022 года, не достигли согласия по поводу шестого пакета санкций против России.

Читайте: Поведение РФ свидетельствует о стрессе от международных санкций, - разведка Британии
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Топ комментарии
+40
Франко-німецько-італійський фашизоїдний пакт + угорські відморозки = давні капіталовкладення комуністичної номенклатури ссср у запорєбріковий бізнес ("золото партії" під опікою КГБ)
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29.05.2022 20:52
+38
Венгрию выкинули бы с ЕС это вампир Орбан толку от этой страны не какой ЕС с изними сраными форинтами которые не где не меняют кроме Венгрии
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29.05.2022 20:55
+36
Для єднання Заходу необхідна повсякчасна, високопрофесійна робота української, патріотичної дипломатії.
У нашому випадку зовншньою політикою займається не президент, не міністр та міністерство закордонних справ, а фсбшний завхоз и його фсбшні та колаборантські радники з ОПи.
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29.05.2022 20:58
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Франко-німецько-італійський фашизоїдний пакт + угорські відморозки = давні капіталовкладення комуністичної номенклатури ссср у запорєбріковий бізнес ("золото партії" під опікою КГБ)
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29.05.2022 20:52 Ответить
плюс купа смердючих рублів грязьпрома

вся політична верхівка Старої Європи політично корумпована
ці паразіти звикли торгувати Східною Європи під ядерною парасолькою США
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29.05.2022 20:57 Ответить
В Німеччині єдині сподівання на Зелених - ця партія ще в якомусь адекваті
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29.05.2022 20:58 Ответить
основне, що 73% тих активних ...адідасів, що доповзли до "волеиЗвЕржения", тут ні до чого?
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29.05.2022 20:59 Ответить
а 10 проц. пасивних любителів бариги за 8 років не прозріли?
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29.05.2022 21:13 Ответить
свежий адидас, а как воняет
Реєстрація: 29 травня 2022

Заходив: 29 травня 2022 в 21:09
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29.05.2022 21:32 Ответить
тс! Не лякайте представників флори(мохи) та фауни(слиЗеняки)... Проводжу перепис Подлячків та дЄрьмачків.
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29.05.2022 22:11 Ответить
Значить слова Євросоюзу про непорозуміння внутрішні ви пропустили. Ваш президент чітко говорить про будівництво диктатури, зневагу демократії і подальше загравання з путіним,а ви винних в Європі шукаєте. Війна іде на договорняках:я тобі ти мені. А сама Україна не цікава слугам,вони уже збагатилися.
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29.05.2022 22:52 Ответить
Яке єднання ? Про що ви? А в самій Україні воно було бітте? Хтось хотів в ЄС, а хтось в парашку, хтось хотів бути ні з тими, ні з іншими... То ж чому ви чекаєте на повальну світову принциповість на користь України та одностайність в ігноруванні особистих шкурних інтересів, особливо єкономічних? Будьласа, простніться... подивіться на наш світ... Так, ще не все людство втратило душу... але гроші - то є не вмерлий й воскреслий бог, а живий бог, що керує , на жаль. Ціна на бензин чи ціни людського життя... що важливіше... ось що зараз має вирішити світ.
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29.05.2022 23:34 Ответить
Нема лідера.
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29.05.2022 20:54 Ответить
За те є кілька керівних 3,14дарів (орбан та ін.)
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29.05.2022 21:58 Ответить
Гнилой ваш евросоюз как и европейские ценности. За денюжку от маньяка даже детей своих продадите
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29.05.2022 20:54 Ответить
Пасть прикрой! Нам чтобы вам помогать разрешение венгерских проституток не нужно! Хотя ты больше похож на кусок ватного дерьма, чем на украинца!
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29.05.2022 22:12 Ответить
Зате, на відміну від вашого "совка", не розвалився, навіть коли з нього вийшла Велика Британія.
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29.05.2022 22:18 Ответить
Захід, взагалі, "загниває". І вже давно.
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29.05.2022 22:19 Ответить
Опять бот?
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29.05.2022 22:36 Ответить
Венгрию выкинули бы с ЕС это вампир Орбан толку от этой страны не какой ЕС с изними сраными форинтами которые не где не меняют кроме Венгрии
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29.05.2022 20:55 Ответить
Должны (хотят) поменять "консенсус" на "конструктивное большинство", есть идеи " федерализации"( по типу США) .
С этим что- то сделают. В будущем,до которого доживут не все.
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29.05.2022 21:48 Ответить
вже хабарі від х!йла отримали,
з грошей що європа платить параші за газ і нафту
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29.05.2022 20:56 Ответить
Венгрія - гієна Європи.
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29.05.2022 20:56 Ответить
а кто тогда у них шакал?
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29.05.2022 21:42 Ответить
нет , она Гее́нна огненная.
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29.05.2022 23:07 Ответить
Тому що наші мало працюють в ЄС.
Пустіть туди Пороха- швидко згуртує отщєпєнців.
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29.05.2022 20:57 Ответить
В посольствах сидить вата. Вони на Бандерою сміються. Кулебе надо добре посольства почистить
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29.05.2022 21:05 Ответить
ANNEKSIYA NET

"СКАНДАЛ ВОКРУГ ПОРОШЕНКО ИГРАЕТ НА РУКУ ПРОТИВНИКАМ ЧЛЕНСТВА УКРАИНЫ В ЕС" - ДЕПУТАТ ЕВРОПАРЛАМЕНТА, ДОКЛАДЧИК ПО УКРАИНЕ МИХАЭЛЬ ГАЛЕР.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС: А КТО ЖЕ ТОТ ЧЕЛОВЕК В УКРАИНЕ, КОТОРЫЙ ИГРАЕТ НА РУКУ ПРОТИВНИКАМ УКРАИНЫ В ЕС?
ПАРДОН, ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, НО НА ЭТО "ПОЧЕТНОЕ" МЕСТО КАНДИДАТУРА ТОЛЬКО ОДНА
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29.05.2022 21:13 Ответить
Порошенко в Європі знову знайде умовних Меркель та Олланда, а вони в переговорники запропонують умовного Медведчука.
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29.05.2022 21:23 Ответить
...не буде шукати, а оголосить конкурс на заміщення вакансій та озвучить "гідну зарплату", вони самі знайдуться, ще і в черзі стоятимуть для того щоб "відстоювати" європейські ціності.
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29.05.2022 21:37 Ответить
************* німчура-зразу нх!
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29.05.2022 20:58 Ответить
Для єднання Заходу необхідна повсякчасна, високопрофесійна робота української, патріотичної дипломатії.
У нашому випадку зовншньою політикою займається не президент, не міністр та міністерство закордонних справ, а фсбшний завхоз и його фсбшні та колаборантські радники з ОПи.
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29.05.2022 20:58 Ответить
Абсолютно підтримую - ОП розвалює антипутінську коаліцію зі всієї сили!
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29.05.2022 21:04 Ответить
что там разваливать-ее реально и не было ,были только громогласные заявления под давлением обстоятельств
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29.05.2022 21:10 Ответить
Зараз на фронті наші військові мочать кацапів і тими "громоголосними заявами".
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29.05.2022 22:13 Ответить
kacap idi ka ti uzhe ***** ot suda. vsju vetku ZASRAL uzhe
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30.05.2022 00:11 Ответить
сатаниэль лорд

Мене читають: 3

Я читаю: 0

Реєстрація:25.02.2022

tut polno kacapskih botov s registracijei nachinaja ot janvarja etovo goda
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30.05.2022 00:13 Ответить
Треба вже самим перекривати нафтопровід "Дружба", і газопровід!

А не ждати поки ці імпотенти до чогось договоряться!
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29.05.2022 20:58 Ответить
100%
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29.05.2022 21:36 Ответить
Саме в складні часи виявляється хто є хто.Тобто хто справжній друг,а хто просто-*****...
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29.05.2022 20:59 Ответить
Вступати з Джонсоном в союз, поки пропонує!

Імпотентів слати на ***!

А то ще й ту пропозицію втратимо!
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29.05.2022 20:59 Ответить
в червні буде саміт ЕС якщо Україна не отримає статус кандидату то,союз з Великобританією потрібно буде розвивати чим скоріш..
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29.05.2022 23:33 Ответить
В ЕС и НАТО должны входить достойные страны, а не такие хитрожопые как Венгрия, Сербия и прочие. Великобритания и США посмотрят на это шапито и запустят процесс реформ что нужно было сделать еще в 2008 году когда РФ напала на Грузию. Украине необходимо идти на союз с Великобританией. Нельзя плевать в протянутую руку помощи...
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29.05.2022 21:00 Ответить
Сербія ще не В ЕС
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29.05.2022 21:06 Ответить
А її там і не треба, як і мадярів! Ці дві країни найбільші любителі "русскаво міра"! 👺
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29.05.2022 22:06 Ответить
До европейских дураков стало доходить, что агенты Кремля разрушают Евросоюз изнутри. Как и все, к чему притрагивается мокшанская лап
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29.05.2022 21:01 Ответить
разрушают Евросоюз изнутри.... EU nichevo negrozit - DURAKI v kremle tak i neponjali....
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30.05.2022 00:29 Ответить
А все потому что российские олигархи владеют энергетическим рынком в странах ЕС и достаточно ввести против этих олигархов санкции - в ЕС сразу появится единство.
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29.05.2022 21:04 Ответить
В Європі демократія та європейські цінності закінчуються там де з'являються чемодани з грошима.
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29.05.2022 21:08 Ответить
Ой, а кто же уже месяц **** всем мозги за росийский газ, от которого кто-то не может отказаться, и за поставки тяжелого вооружения?
Не Германия? Не?
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29.05.2022 21:08 Ответить
І нам європейці кажуть про корупцію?! Та ми малі діти по зрівнянню з їх політиками які давно і жирно живуть за російські "донати". В зв'язку з цим Європу хочеться назвати не старою, а гнилою.
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29.05.2022 21:12 Ответить
через одне угорське гівно
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29.05.2022 21:18 Ответить
"Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что страны Евросоюза больше не проявляют сплоченности, которая была в начале вторжения России в Украину".

Вице-канцлеру к этому следовало бы добавить, что это не в малой мере происходит не без помощи и содействии самой Германии.
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29.05.2022 21:22 Ответить
одна чмеркель чого варта стара ****
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29.05.2022 21:48 Ответить
Макрону присвячується.
«Позвони мне, позвони, Позвони мне, ради Бога.
Через время протяни Голос тихий и глубокий.
Звезды тают над Москвой. Может, я забыла гордость.
Как хочу я слышать голос, Как хочу я слышать голос,
Долгожданный голос твой»
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29.05.2022 21:25 Ответить
почему венгры думают что они самые умные?
у других тоже потери будут от эмбарго, но они же все равно соглашаются
уже и отсрочку дали для венгрии, словакии и чехии вроде
так нет, все равно надо выделываться
как вообще венгры попали в ес? а румыния и болгария еще нет
орбан там уже какой год правит
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29.05.2022 21:28 Ответить
Румыны и болгары ещё с 2007 года в ЕС 🤪
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29.05.2022 23:16 Ответить
Похоже, надежда на Британию и оружие США. Вот увидите, никто российские конфискованные активы не передаст Украине на восстановление. Там эти процессы будут длиться годами
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29.05.2022 21:33 Ответить
Так і буде. Бо актив, як то кажуть, він і в Африці актив... А активи, насправді, "безхозними" не бувають. А в ринковій економіці будь-який актив, навіть "заморожений", працює на свого власника, навіть на призначеного "партією і правітєльством" номінального "зберігача - керуючого".
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29.05.2022 22:39 Ответить
Попустило від переляку!
Був переляк до всрачки,що Україна впаде як не за 3 дні,то за 2 тижня,а потім"вторая армия мира" піде до Ла-Маншу.
Тепер попустило,а дарма!
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29.05.2022 21:38 Ответить
коридор бы им дать до границы. Только Польшу жалко.
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29.05.2022 21:45 Ответить
Перекрыть дружбу о чем официально заявить и пусть попробует ЕС что-то вякнуть или снять санкции, а с венграми сами разберемся - зайдут на нашу территорию, ******** и их.
Вот что должно быть на уме у нашей власти, а когда именно реализовать - пусть руководствуются своими данными, которых у меня допустим нет.
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29.05.2022 21:41 Ответить
А не дуже ви розійшлись.Угорщина країна НАТО.а устав НАТО діє на всіх членів союзу.Не треба ставати в позу зараз це не для України.
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29.05.2022 22:30 Ответить
Ну, бубочка і мікрона, як німців, здатен образити; де ж тої хоча би позірної єдності знайти...
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29.05.2022 21:50 Ответить
зел взялся опять за свое - плюет в руку помощи Запада, тем хочет сдать Украину. Нужен срочный пендель от народа чтоб вернуть этого зела до тямы
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29.05.2022 21:50 Ответить
Євросоюз це суто економічний союз, а не цінністний. Німеччина сама першою і торпедувала ці санкції.
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29.05.2022 21:51 Ответить
Не може зникати те, чого не було з 2014 року до тепер.
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29.05.2022 21:53 Ответить
"Шах расписался в полном неумении"! 👀
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29.05.2022 22:10 Ответить
Так Німетчинна й посприяла цьому.
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29.05.2022 22:07 Ответить
Европа устала от войны, бедненькие натерпелись ...
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29.05.2022 22:08 Ответить
Да пошёл ты нахрен, отросток Шольца и Меркелы!
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29.05.2022 22:10 Ответить
Три місяці витримала Європа і розсипалась, як у 1938-39 коли Велика Британія залишилась сам на сам з фашиською Німеччиною.
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29.05.2022 22:22 Ответить
В НАТО як військовий блок овністю залежав від америкосів. ШОльц в 80 бігав перед базами америкосів і протестував. Німці, італійці,венгри забили на НАТО, бо в них з рузге все в ажурі. І тепер просять рузге тільки почати переговори, а далі вони уламають. Італійці щось там написали подали в ООН і забили, Шольц за Макроном навіть удвох тримаються за телефон, щоб переконати Пу 1, а він не переконується, так і тягне їх засобою в глубинное государство. Не вистачить в них доходів з нафти і газу. Молох війни зжирає всі доходи. Шоб там не говорили орда є орда, завжди будуть вбивати зза рогу. Подлие люди,подлие лица, подлеци історична самоназва росіян з часів Катерини 2
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29.05.2022 22:28 Ответить
Ну слушну думку виговорив Джонсон,треба продумати цю пропозицію.
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29.05.2022 22:31 Ответить
Угорщина ****** потвори
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29.05.2022 23:15 Ответить
Так першочергову роль у цьому розладі виконує саме Німеччина. Німеччина останні десятиліття , взяла на себе роль одного із лідера європейської політики, тому всі інші чекають що спершу вона скаже, а вона мямлить і тягне бика за яйця, бо практично всі німецькі політики або в правлінні Газпрому або деінде, косять свої девіденди, тому і поразка і ізоляція парашки їм ой як не вигідна.
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29.05.2022 23:16 Ответить
ОПА СЕПАРЫ !)
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30.05.2022 03:43 Ответить
Что важнее для зе? Быть президентом или победа над агрессором? СЛАВА УКРАИНЕ!
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30.05.2022 04:40 Ответить
 
 