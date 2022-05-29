Згуртованість країн Євросоюзу почала "зникати", - віцеканцлер Німеччини Хабек
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек заявив, що країни Євросоюзу більше не виявляють згуртованості, яка була на початку вторгнення Росії в Україну.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
Він підкреслив, що одразу після нападу Росії на Україну всі побачили, "на що здатна Європа, коли єдина". При цьому зараз такої згуртованості немає. На його думку, "вже видно початок розвалу та хитання".
Слід зауважити, що Хабек зробив таку заяву перед надзвичайним самітом ЄС, на якому обговорять шостий пакет санкцій проти РФ. Зустріч відбудеться у понеділок, 30 травня.
Як повідомлялося, посли країн Європейського союзу сьогодні, 29 травня 2022 року, не досягли згоди щодо шостого пакету санкцій проти Росії.
Будь ласка, зачекайте...
вся політична верхівка Старої Європи політично корумпована
ці паразіти звикли торгувати Східною Європи під ядерною парасолькою США
Реєстрація: 29 травня 2022
Заходив: 29 травня 2022 в 21:09
еняки)... Проводжу перепис Подлячків та дЄрьмачків.
С этим что- то сделают. В будущем,до которого доживут не все.
з грошей що європа платить параші за газ і нафту
Пустіть туди Пороха- швидко згуртує отщєпєнців.
"СКАНДАЛ ВОКРУГ ПОРОШЕНКО ИГРАЕТ НА РУКУ ПРОТИВНИКАМ ЧЛЕНСТВА УКРАИНЫ В ЕС" - ДЕПУТАТ ЕВРОПАРЛАМЕНТА, ДОКЛАДЧИК ПО УКРАИНЕ МИХАЭЛЬ ГАЛЕР.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС: А КТО ЖЕ ТОТ ЧЕЛОВЕК В УКРАИНЕ, КОТОРЫЙ ИГРАЕТ НА РУКУ ПРОТИВНИКАМ УКРАИНЫ В ЕС?
ПАРДОН, ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, НО НА ЭТО "ПОЧЕТНОЕ" МЕСТО КАНДИДАТУРА ТОЛЬКО ОДНА
У нашому випадку зовншньою політикою займається не президент, не міністр та міністерство закордонних справ, а фсбшний завхоз и його фсбшні та колаборантські радники з ОПи.
Мене читають: 3
Я читаю: 0
Реєстрація:25.02.2022
tut polno kacapskih botov s registracijei nachinaja ot janvarja etovo goda
А не ждати поки ці імпотенти до чогось договоряться!
Імпотентів слати на ***!
А то ще й ту пропозицію втратимо!
Не Германия? Не?
Вице-канцлеру к этому следовало бы добавить, что это не в малой мере происходит не без помощи и содействии самой Германии.
«Позвони мне, позвони, Позвони мне, ради Бога.
Через время протяни Голос тихий и глубокий.
Звезды тают над Москвой. Может, я забыла гордость.
Как хочу я слышать голос, Как хочу я слышать голос,
Долгожданный голос твой»
у других тоже потери будут от эмбарго, но они же все равно соглашаются
уже и отсрочку дали для венгрии, словакии и чехии вроде
так нет, все равно надо выделываться
как вообще венгры попали в ес? а румыния и болгария еще нет
орбан там уже какой год правит
Був переляк до всрачки,що Україна впаде як не за 3 дні,то за 2 тижня,а потім"вторая армия мира" піде до Ла-Маншу.
Тепер попустило,а дарма!
Вот что должно быть на уме у нашей власти, а когда именно реализовать - пусть руководствуются своими данными, которых у меня допустим нет.