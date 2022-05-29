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Новини За кордономВійна в Україні
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Німеччина (4511) санкції (6830) Євросоюз (6994) Габек (49) Хабек Роберт (22)

Згуртованість країн Євросоюзу почала "зникати", - віцеканцлер Німеччини Хабек

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

єс

Віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек заявив, що країни Євросоюзу більше не виявляють згуртованості, яка була на початку вторгнення Росії в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Він підкреслив, що одразу після нападу Росії на Україну всі побачили, "на що здатна Європа, коли єдина". При цьому зараз такої згуртованості немає. На його думку, "вже видно початок розвалу та хитання".

Слід зауважити, що Хабек зробив таку заяву перед надзвичайним самітом ЄС, на якому обговорять шостий пакет санкцій проти РФ. Зустріч відбудеться у понеділок, 30 травня.

Як повідомлялося, посли країн Європейського союзу сьогодні, 29 травня 2022 року, не досягли згоди щодо шостого пакету санкцій проти Росії. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Між США, ЄС та Україною виникли розбіжності щодо того, як має завершитись війна з РФ, - NYT
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Топ коментарі
+40
Франко-німецько-італійський фашизоїдний пакт + угорські відморозки = давні капіталовкладення комуністичної номенклатури ссср у запорєбріковий бізнес ("золото партії" під опікою КГБ)
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29.05.2022 20:52
+38
Венгрию выкинули бы с ЕС это вампир Орбан толку от этой страны не какой ЕС с изними сраными форинтами которые не где не меняют кроме Венгрии
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29.05.2022 20:55
+36
Для єднання Заходу необхідна повсякчасна, високопрофесійна робота української, патріотичної дипломатії.
У нашому випадку зовншньою політикою займається не президент, не міністр та міністерство закордонних справ, а фсбшний завхоз и його фсбшні та колаборантські радники з ОПи.
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29.05.2022 20:58
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Франко-німецько-італійський фашизоїдний пакт + угорські відморозки = давні капіталовкладення комуністичної номенклатури ссср у запорєбріковий бізнес ("золото партії" під опікою КГБ)
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29.05.2022 20:52 Відповісти
плюс купа смердючих рублів грязьпрома

вся політична верхівка Старої Європи політично корумпована
ці паразіти звикли торгувати Східною Європи під ядерною парасолькою США
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29.05.2022 20:57 Відповісти
В Німеччині єдині сподівання на Зелених - ця партія ще в якомусь адекваті
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29.05.2022 20:58 Відповісти
основне, що 73% тих активних ...адідасів, що доповзли до "волеиЗвЕржения", тут ні до чого?
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29.05.2022 20:59 Відповісти
а 10 проц. пасивних любителів бариги за 8 років не прозріли?
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29.05.2022 21:13 Відповісти
свежий адидас, а как воняет
Реєстрація: 29 травня 2022

Заходив: 29 травня 2022 в 21:09
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29.05.2022 21:32 Відповісти
тс! Не лякайте представників флори(мохи) та фауни(слиЗеняки)... Проводжу перепис Подлячків та дЄрьмачків.
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29.05.2022 22:11 Відповісти
Значить слова Євросоюзу про непорозуміння внутрішні ви пропустили. Ваш президент чітко говорить про будівництво диктатури, зневагу демократії і подальше загравання з путіним,а ви винних в Європі шукаєте. Війна іде на договорняках:я тобі ти мені. А сама Україна не цікава слугам,вони уже збагатилися.
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29.05.2022 22:52 Відповісти
Яке єднання ? Про що ви? А в самій Україні воно було бітте? Хтось хотів в ЄС, а хтось в парашку, хтось хотів бути ні з тими, ні з іншими... То ж чому ви чекаєте на повальну світову принциповість на користь України та одностайність в ігноруванні особистих шкурних інтересів, особливо єкономічних? Будьласа, простніться... подивіться на наш світ... Так, ще не все людство втратило душу... але гроші - то є не вмерлий й воскреслий бог, а живий бог, що керує , на жаль. Ціна на бензин чи ціни людського життя... що важливіше... ось що зараз має вирішити світ.
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29.05.2022 23:34 Відповісти
Нема лідера.
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29.05.2022 20:54 Відповісти
За те є кілька керівних 3,14дарів (орбан та ін.)
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29.05.2022 21:58 Відповісти
Гнилой ваш евросоюз как и европейские ценности. За денюжку от маньяка даже детей своих продадите
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29.05.2022 20:54 Відповісти
Пасть прикрой! Нам чтобы вам помогать разрешение венгерских проституток не нужно! Хотя ты больше похож на кусок ватного дерьма, чем на украинца!
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29.05.2022 22:12 Відповісти
Зате, на відміну від вашого "совка", не розвалився, навіть коли з нього вийшла Велика Британія.
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29.05.2022 22:18 Відповісти
Захід, взагалі, "загниває". І вже давно.
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29.05.2022 22:19 Відповісти
Опять бот?
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29.05.2022 22:36 Відповісти
Венгрию выкинули бы с ЕС это вампир Орбан толку от этой страны не какой ЕС с изними сраными форинтами которые не где не меняют кроме Венгрии
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29.05.2022 20:55 Відповісти
Должны (хотят) поменять "консенсус" на "конструктивное большинство", есть идеи " федерализации"( по типу США) .
С этим что- то сделают. В будущем,до которого доживут не все.
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29.05.2022 21:48 Відповісти
вже хабарі від х!йла отримали,
з грошей що європа платить параші за газ і нафту
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29.05.2022 20:56 Відповісти
Венгрія - гієна Європи.
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29.05.2022 20:56 Відповісти
а кто тогда у них шакал?
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29.05.2022 21:42 Відповісти
нет , она Гее́нна огненная.
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29.05.2022 23:07 Відповісти
Тому що наші мало працюють в ЄС.
Пустіть туди Пороха- швидко згуртує отщєпєнців.
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29.05.2022 20:57 Відповісти
В посольствах сидить вата. Вони на Бандерою сміються. Кулебе надо добре посольства почистить
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29.05.2022 21:05 Відповісти
ANNEKSIYA NET

"СКАНДАЛ ВОКРУГ ПОРОШЕНКО ИГРАЕТ НА РУКУ ПРОТИВНИКАМ ЧЛЕНСТВА УКРАИНЫ В ЕС" - ДЕПУТАТ ЕВРОПАРЛАМЕНТА, ДОКЛАДЧИК ПО УКРАИНЕ МИХАЭЛЬ ГАЛЕР.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС: А КТО ЖЕ ТОТ ЧЕЛОВЕК В УКРАИНЕ, КОТОРЫЙ ИГРАЕТ НА РУКУ ПРОТИВНИКАМ УКРАИНЫ В ЕС?
ПАРДОН, ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, НО НА ЭТО "ПОЧЕТНОЕ" МЕСТО КАНДИДАТУРА ТОЛЬКО ОДНА
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29.05.2022 21:13 Відповісти
Порошенко в Європі знову знайде умовних Меркель та Олланда, а вони в переговорники запропонують умовного Медведчука.
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29.05.2022 21:23 Відповісти
...не буде шукати, а оголосить конкурс на заміщення вакансій та озвучить "гідну зарплату", вони самі знайдуться, ще і в черзі стоятимуть для того щоб "відстоювати" європейські ціності.
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29.05.2022 21:37 Відповісти
************* німчура-зразу нх!
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29.05.2022 20:58 Відповісти
Для єднання Заходу необхідна повсякчасна, високопрофесійна робота української, патріотичної дипломатії.
У нашому випадку зовншньою політикою займається не президент, не міністр та міністерство закордонних справ, а фсбшний завхоз и його фсбшні та колаборантські радники з ОПи.
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29.05.2022 20:58 Відповісти
Абсолютно підтримую - ОП розвалює антипутінську коаліцію зі всієї сили!
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29.05.2022 21:04 Відповісти
что там разваливать-ее реально и не было ,были только громогласные заявления под давлением обстоятельств
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29.05.2022 21:10 Відповісти
Зараз на фронті наші військові мочать кацапів і тими "громоголосними заявами".
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29.05.2022 22:13 Відповісти
kacap idi ka ti uzhe ***** ot suda. vsju vetku ZASRAL uzhe
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30.05.2022 00:11 Відповісти
сатаниэль лорд

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Реєстрація:25.02.2022

tut polno kacapskih botov s registracijei nachinaja ot janvarja etovo goda
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30.05.2022 00:13 Відповісти
Треба вже самим перекривати нафтопровід "Дружба", і газопровід!

А не ждати поки ці імпотенти до чогось договоряться!
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29.05.2022 20:58 Відповісти
100%
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29.05.2022 21:36 Відповісти
Саме в складні часи виявляється хто є хто.Тобто хто справжній друг,а хто просто-*****...
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29.05.2022 20:59 Відповісти
Вступати з Джонсоном в союз, поки пропонує!

Імпотентів слати на ***!

А то ще й ту пропозицію втратимо!
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29.05.2022 20:59 Відповісти
в червні буде саміт ЕС якщо Україна не отримає статус кандидату то,союз з Великобританією потрібно буде розвивати чим скоріш..
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29.05.2022 23:33 Відповісти
В ЕС и НАТО должны входить достойные страны, а не такие хитрожопые как Венгрия, Сербия и прочие. Великобритания и США посмотрят на это шапито и запустят процесс реформ что нужно было сделать еще в 2008 году когда РФ напала на Грузию. Украине необходимо идти на союз с Великобританией. Нельзя плевать в протянутую руку помощи...
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29.05.2022 21:00 Відповісти
Сербія ще не В ЕС
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29.05.2022 21:06 Відповісти
А її там і не треба, як і мадярів! Ці дві країни найбільші любителі "русскаво міра"! 👺
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29.05.2022 22:06 Відповісти
До европейских дураков стало доходить, что агенты Кремля разрушают Евросоюз изнутри. Как и все, к чему притрагивается мокшанская лап
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29.05.2022 21:01 Відповісти
разрушают Евросоюз изнутри.... EU nichevo negrozit - DURAKI v kremle tak i neponjali....
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30.05.2022 00:29 Відповісти
А все потому что российские олигархи владеют энергетическим рынком в странах ЕС и достаточно ввести против этих олигархов санкции - в ЕС сразу появится единство.
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29.05.2022 21:04 Відповісти
В Європі демократія та європейські цінності закінчуються там де з'являються чемодани з грошима.
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29.05.2022 21:08 Відповісти
Ой, а кто же уже месяц **** всем мозги за росийский газ, от которого кто-то не может отказаться, и за поставки тяжелого вооружения?
Не Германия? Не?
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29.05.2022 21:08 Відповісти
І нам європейці кажуть про корупцію?! Та ми малі діти по зрівнянню з їх політиками які давно і жирно живуть за російські "донати". В зв'язку з цим Європу хочеться назвати не старою, а гнилою.
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29.05.2022 21:12 Відповісти
через одне угорське гівно
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29.05.2022 21:18 Відповісти
"Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что страны Евросоюза больше не проявляют сплоченности, которая была в начале вторжения России в Украину".

Вице-канцлеру к этому следовало бы добавить, что это не в малой мере происходит не без помощи и содействии самой Германии.
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29.05.2022 21:22 Відповісти
одна чмеркель чого варта стара ****
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29.05.2022 21:48 Відповісти
Макрону присвячується.
«Позвони мне, позвони, Позвони мне, ради Бога.
Через время протяни Голос тихий и глубокий.
Звезды тают над Москвой. Может, я забыла гордость.
Как хочу я слышать голос, Как хочу я слышать голос,
Долгожданный голос твой»
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29.05.2022 21:25 Відповісти
почему венгры думают что они самые умные?
у других тоже потери будут от эмбарго, но они же все равно соглашаются
уже и отсрочку дали для венгрии, словакии и чехии вроде
так нет, все равно надо выделываться
как вообще венгры попали в ес? а румыния и болгария еще нет
орбан там уже какой год правит
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29.05.2022 21:28 Відповісти
Румыны и болгары ещё с 2007 года в ЕС 🤪
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29.05.2022 23:16 Відповісти
Похоже, надежда на Британию и оружие США. Вот увидите, никто российские конфискованные активы не передаст Украине на восстановление. Там эти процессы будут длиться годами
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29.05.2022 21:33 Відповісти
Так і буде. Бо актив, як то кажуть, він і в Африці актив... А активи, насправді, "безхозними" не бувають. А в ринковій економіці будь-який актив, навіть "заморожений", працює на свого власника, навіть на призначеного "партією і правітєльством" номінального "зберігача - керуючого".
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29.05.2022 22:39 Відповісти
Попустило від переляку!
Був переляк до всрачки,що Україна впаде як не за 3 дні,то за 2 тижня,а потім"вторая армия мира" піде до Ла-Маншу.
Тепер попустило,а дарма!
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29.05.2022 21:38 Відповісти
коридор бы им дать до границы. Только Польшу жалко.
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29.05.2022 21:45 Відповісти
Перекрыть дружбу о чем официально заявить и пусть попробует ЕС что-то вякнуть или снять санкции, а с венграми сами разберемся - зайдут на нашу территорию, ******** и их.
Вот что должно быть на уме у нашей власти, а когда именно реализовать - пусть руководствуются своими данными, которых у меня допустим нет.
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29.05.2022 21:41 Відповісти
А не дуже ви розійшлись.Угорщина країна НАТО.а устав НАТО діє на всіх членів союзу.Не треба ставати в позу зараз це не для України.
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29.05.2022 22:30 Відповісти
Ну, бубочка і мікрона, як німців, здатен образити; де ж тої хоча би позірної єдності знайти...
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29.05.2022 21:50 Відповісти
зел взялся опять за свое - плюет в руку помощи Запада, тем хочет сдать Украину. Нужен срочный пендель от народа чтоб вернуть этого зела до тямы
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29.05.2022 21:50 Відповісти
Євросоюз це суто економічний союз, а не цінністний. Німеччина сама першою і торпедувала ці санкції.
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29.05.2022 21:51 Відповісти
Не може зникати те, чого не було з 2014 року до тепер.
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29.05.2022 21:53 Відповісти
"Шах расписался в полном неумении"! 👀
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29.05.2022 22:10 Відповісти
Так Німетчинна й посприяла цьому.
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29.05.2022 22:07 Відповісти
Европа устала от войны, бедненькие натерпелись ...
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29.05.2022 22:08 Відповісти
Да пошёл ты нахрен, отросток Шольца и Меркелы!
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29.05.2022 22:10 Відповісти
Три місяці витримала Європа і розсипалась, як у 1938-39 коли Велика Британія залишилась сам на сам з фашиською Німеччиною.
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29.05.2022 22:22 Відповісти
В НАТО як військовий блок овністю залежав від америкосів. ШОльц в 80 бігав перед базами америкосів і протестував. Німці, італійці,венгри забили на НАТО, бо в них з рузге все в ажурі. І тепер просять рузге тільки почати переговори, а далі вони уламають. Італійці щось там написали подали в ООН і забили, Шольц за Макроном навіть удвох тримаються за телефон, щоб переконати Пу 1, а він не переконується, так і тягне їх засобою в глубинное государство. Не вистачить в них доходів з нафти і газу. Молох війни зжирає всі доходи. Шоб там не говорили орда є орда, завжди будуть вбивати зза рогу. Подлие люди,подлие лица, подлеци історична самоназва росіян з часів Катерини 2
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29.05.2022 22:28 Відповісти
Ну слушну думку виговорив Джонсон,треба продумати цю пропозицію.
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29.05.2022 22:31 Відповісти
Угорщина ****** потвори
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29.05.2022 23:15 Відповісти
Так першочергову роль у цьому розладі виконує саме Німеччина. Німеччина останні десятиліття , взяла на себе роль одного із лідера європейської політики, тому всі інші чекають що спершу вона скаже, а вона мямлить і тягне бика за яйця, бо практично всі німецькі політики або в правлінні Газпрому або деінде, косять свої девіденди, тому і поразка і ізоляція парашки їм ой як не вигідна.
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29.05.2022 23:16 Відповісти
ОПА СЕПАРЫ !)
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30.05.2022 03:43 Відповісти
Что важнее для зе? Быть президентом или победа над агрессором? СЛАВА УКРАИНЕ!
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30.05.2022 04:40 Відповісти
 
 