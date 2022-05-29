РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15678 посетителей онлайн
Новости За рубежом
7 708 27
Лукашенко (3501) Блинкен (745)

Блинкен назвал Лукашенко соучастником нападения России на Украину

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

лукашенко

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко является соучастником нападения Российской Федерации на Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter написал госсекретарь США Энтони Блинкен.

"В День солидарности с Беларусью мы помним о страданиях, вызванных подавлением прав человека режимом Лукашенко, игнорированием международных норм и соучастием в войне России против Украины. Мы вместе с белорусским народом сегодня и каждый день", - подчеркнул он.

Напомним, 29 мая демократические силы объявили Международным днем солидарности с Беларусью.

Читайте также: Беларусь не является агрессором в войне против Украины, - Лукашенко
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+21
Я что-то не слышал чёткой и внятной позиции наших рулевых по отношению к картофельному лосю и участии Беларуси в нападении на нас в целом? Или опять оставляем "пространство для манёвра"?
показать весь комментарий
29.05.2022 22:43
+12
Ми разом з білоруським народом сьогодні і кожен день", - підкреслив він.

Ти можеш, звичайно, бути з цими поплічниками, у яких на руках кров українців, скільки тобі влізе, а українці цим скотам-співучасникам не вибачають.

Це - вороги, кордон з якими має бути міцно і надійно укріплений і жодну мерзоту звідти до нас пропускати не можна.
показать весь комментарий
29.05.2022 22:57
+11
а наші продовжують за спиною українців торгувати, бо бач щоб не напав повною силою треба. так как Люсінда *Прої бали* обдристович
показать весь комментарий
29.05.2022 22:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я что-то не слышал чёткой и внятной позиции наших рулевых по отношению к картофельному лосю и участии Беларуси в нападении на нас в целом? Или опять оставляем "пространство для манёвра"?
показать весь комментарий
29.05.2022 22:43 Ответить
а наші продовжують за спиною українців торгувати, бо бач щоб не напав повною силою треба. так как Люсінда *Прої бали* обдристович
показать весь комментарий
29.05.2022 22:53 Ответить
его даже презиком наши не признали.
показать весь комментарий
29.05.2022 22:53 Ответить
Визнали чи не визнали, то така справа... В РБ до 24 лютого ніщо не заважало купляти електроенергію, пальне, бітум, повсякденні товари і паралельно продавати їм українські товари не забуваючи водночас вимагати від ЄС санкцій на них.
Те ж саме зараз з Рашкою, президент вимагає від усіх санкцій, а сам курвий син продовжує вести там бізнес.
показать весь комментарий
29.05.2022 23:26 Ответить
На сегодня пока самое разумное оставлять пространство для маневра. Проросийские кандидаты в президенты Беларуси в 2020 не оставили пространство для маневра когда Лукашенко лично пришел к ним в тюрьму договариваться и спросил что делать будем воевать или я лягу под москву со всеми вытекающими последствиями. И проросийские Тихановичи и Бабарыки полали его на юх , еще пригрозили посадить в тюрьму его и его младшего сына. Они надеялись что куйло их в обиду не даст, но для москвы колаборанты это расходный метериал. Лукашеко обозлился и мало того что посадил идиотов на 10-15 лет каждого, лег под московитов сдав страну и превратив ее в плацдарм для нападения на Украину. Без этого плацдарма у московского карлика шансов было бы очень мало начать полномасштабное вторжение в Украину. Так что думайте и не делайте ошибок за которые потом придется платить кровью.
показать весь комментарий
29.05.2022 23:19 Ответить
Веселая сказочка. ))
показать весь комментарий
30.05.2022 00:47 Ответить
Не можна провокувати, бо Лукашенко нападе!
показать весь комментарий
29.05.2022 23:21 Ответить
Торговые связи не хотят портить.
показать весь комментарий
30.05.2022 00:45 Ответить
І спокою тепер цей виродок не матиме до кінця свого жалюгідного і безславного життя
показать весь комментарий
29.05.2022 22:44 Ответить
то у англосаксов так принято...питаров соучастниками обзываты...
показать весь комментарий
29.05.2022 22:46 Ответить
Внук киевского еврея Блинкен уж точно не англосакс
показать весь комментарий
29.05.2022 22:48 Ответить
мож просто джентельмен?
показать весь комментарий
29.05.2022 22:56 Ответить
Нарешті, ***. А взагалі смішно, коли серйозні люди через три місяці озвучують очевидні для всіх речі...
показать весь комментарий
29.05.2022 22:48 Ответить
Після 3 місяців війни Україна так і не зрозуміла що влада зелених і ботокса її поділили. Не думаю,що і надалі зрозуміють,що Буча,Ірпінь, Маріуполь це не тільки вина орків, а також і зелених.
показать весь комментарий
29.05.2022 22:59 Ответить
всі вже все зрозуміли і давно.
показать весь комментарий
29.05.2022 23:59 Ответить
Ми разом з білоруським народом сьогодні і кожен день", - підкреслив він.

Ти можеш, звичайно, бути з цими поплічниками, у яких на руках кров українців, скільки тобі влізе, а українці цим скотам-співучасникам не вибачають.

Це - вороги, кордон з якими має бути міцно і надійно укріплений і жодну мерзоту звідти до нас пропускати не можна.
показать весь комментарий
29.05.2022 22:57 Ответить
Не ужели , это было понятно сразу ,что этот дрыщ 100% дрыщ.
показать весь комментарий
29.05.2022 23:00 Ответить
БССР- сателіт рашиської держави окупанта!
показать весь комментарий
29.05.2022 23:01 Ответить
тим часом, ще один сателіт заявив наступне
Найближчий соратник Орбана публічно звинуватив Україну у нацизмі та поставив під сумнів її державність
показать весь комментарий
29.05.2022 23:13 Ответить
В действительности Лукашенко очень непростой человек.
показать весь комментарий
29.05.2022 23:05 Ответить
дятел непростой...
показать весь комментарий
29.05.2022 23:10 Ответить
Бликен, где реактивные системы залпового огня, ракеты средней дальности, средства ПВО? Сколько еще нужно разрушить украинских городов и сел, убить гражданских и военных Украины пока трусливая администрация Белого Дома решиться на поставку серьезного вооружения? Все еще мечтаете в глаза куйлу заглянуть? Лукашенко холуй он куйло предаст после первого залпа по его потешным войскам. Он уже был готов слинять в сторону да вы застопорили реальную военную помощь Украине.
показать весь комментарий
29.05.2022 23:12 Ответить
ты уровнял салливана с блинкеным...шо неправильно.
показать весь комментарий
29.05.2022 23:19 Ответить
А шо говорит Трумп про помощь Украине? И почему в Конгрессе против помощи Украине стабильно голосует одна и та же шайка трампоидов?
показать весь комментарий
29.05.2022 23:37 Ответить
показать весь комментарий
29.05.2022 23:24 Ответить

показать весь комментарий
29.05.2022 23:33 Ответить
Встречу белоруса-плюну в рожу. Скоты, обстреливать ракетами, аэродромы для вертолетов.
Ненавижу белорусов.

Фашистские подстилки.
показать весь комментарий
30.05.2022 05:37 Ответить
 
 