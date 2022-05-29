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Блинкен назвал Лукашенко соучастником нападения России на Украину
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Лидер белорусского режима Александр Лукашенко является соучастником нападения Российской Федерации на Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter написал госсекретарь США Энтони Блинкен.
"В День солидарности с Беларусью мы помним о страданиях, вызванных подавлением прав человека режимом Лукашенко, игнорированием международных норм и соучастием в войне России против Украины. Мы вместе с белорусским народом сегодня и каждый день", - подчеркнул он.
Напомним, 29 мая демократические силы объявили Международным днем солидарности с Беларусью.
Топ комментарии
+21 Дмитрий Иванов 933bda32
показать весь комментарий29.05.2022 22:43
+12 Vedana
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+11 Paul Foxen
показать весь комментарий29.05.2022 22:53
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Те ж саме зараз з Рашкою, президент вимагає від усіх санкцій, а сам курвий син продовжує вести там бізнес.
Ти можеш, звичайно, бути з цими поплічниками, у яких на руках кров українців, скільки тобі влізе, а українці цим скотам-співучасникам не вибачають.
Це - вороги, кордон з якими має бути міцно і надійно укріплений і жодну мерзоту звідти до нас пропускати не можна.
Найближчий соратник Орбана публічно звинуватив Україну у нацизмі та поставив під сумнів її державність
Ненавижу белорусов.
Фашистские подстилки.