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Блінкен назвав Лукашенка співучасником нападу Росії на Україну

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

лукашенко

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко є співучасником нападу Російської Федерації на Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в твіттері написав держсекретар США Ентоні Блінкен.

"У День солідарності з Білоруссю ми пам'ятаємо про страждання, викликані придушенням прав людини режимом Лукашенка, ігноруванням міжнародних норм і співучастю у війні Росії проти України. Ми разом з білоруським народом сьогодні і кожен день", - підкреслив він.

Зазначимо, 29 травня демократичні сили оголосили Міжнародним днем солідарності з Білоруссю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь не є агресором у війні проти України, - Лукашенко

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+21
Я что-то не слышал чёткой и внятной позиции наших рулевых по отношению к картофельному лосю и участии Беларуси в нападении на нас в целом? Или опять оставляем "пространство для манёвра"?
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29.05.2022 22:43
+12
Ми разом з білоруським народом сьогодні і кожен день", - підкреслив він.

Ти можеш, звичайно, бути з цими поплічниками, у яких на руках кров українців, скільки тобі влізе, а українці цим скотам-співучасникам не вибачають.

Це - вороги, кордон з якими має бути міцно і надійно укріплений і жодну мерзоту звідти до нас пропускати не можна.
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29.05.2022 22:57
+11
а наші продовжують за спиною українців торгувати, бо бач щоб не напав повною силою треба. так как Люсінда *Прої бали* обдристович
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29.05.2022 22:53
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Я что-то не слышал чёткой и внятной позиции наших рулевых по отношению к картофельному лосю и участии Беларуси в нападении на нас в целом? Или опять оставляем "пространство для манёвра"?
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29.05.2022 22:43 Відповісти
а наші продовжують за спиною українців торгувати, бо бач щоб не напав повною силою треба. так как Люсінда *Прої бали* обдристович
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29.05.2022 22:53 Відповісти
его даже презиком наши не признали.
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29.05.2022 22:53 Відповісти
Визнали чи не визнали, то така справа... В РБ до 24 лютого ніщо не заважало купляти електроенергію, пальне, бітум, повсякденні товари і паралельно продавати їм українські товари не забуваючи водночас вимагати від ЄС санкцій на них.
Те ж саме зараз з Рашкою, президент вимагає від усіх санкцій, а сам курвий син продовжує вести там бізнес.
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29.05.2022 23:26 Відповісти
На сегодня пока самое разумное оставлять пространство для маневра. Проросийские кандидаты в президенты Беларуси в 2020 не оставили пространство для маневра когда Лукашенко лично пришел к ним в тюрьму договариваться и спросил что делать будем воевать или я лягу под москву со всеми вытекающими последствиями. И проросийские Тихановичи и Бабарыки полали его на юх , еще пригрозили посадить в тюрьму его и его младшего сына. Они надеялись что куйло их в обиду не даст, но для москвы колаборанты это расходный метериал. Лукашеко обозлился и мало того что посадил идиотов на 10-15 лет каждого, лег под московитов сдав страну и превратив ее в плацдарм для нападения на Украину. Без этого плацдарма у московского карлика шансов было бы очень мало начать полномасштабное вторжение в Украину. Так что думайте и не делайте ошибок за которые потом придется платить кровью.
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29.05.2022 23:19 Відповісти
Веселая сказочка. ))
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30.05.2022 00:47 Відповісти
Не можна провокувати, бо Лукашенко нападе!
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29.05.2022 23:21 Відповісти
Торговые связи не хотят портить.
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30.05.2022 00:45 Відповісти
І спокою тепер цей виродок не матиме до кінця свого жалюгідного і безславного життя
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29.05.2022 22:44 Відповісти
то у англосаксов так принято...питаров соучастниками обзываты...
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29.05.2022 22:46 Відповісти
Внук киевского еврея Блинкен уж точно не англосакс
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29.05.2022 22:48 Відповісти
мож просто джентельмен?
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29.05.2022 22:56 Відповісти
Нарешті, ***. А взагалі смішно, коли серйозні люди через три місяці озвучують очевидні для всіх речі...
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29.05.2022 22:48 Відповісти
Після 3 місяців війни Україна так і не зрозуміла що влада зелених і ботокса її поділили. Не думаю,що і надалі зрозуміють,що Буча,Ірпінь, Маріуполь це не тільки вина орків, а також і зелених.
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29.05.2022 22:59 Відповісти
всі вже все зрозуміли і давно.
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29.05.2022 23:59 Відповісти
Ми разом з білоруським народом сьогодні і кожен день", - підкреслив він.

Ти можеш, звичайно, бути з цими поплічниками, у яких на руках кров українців, скільки тобі влізе, а українці цим скотам-співучасникам не вибачають.

Це - вороги, кордон з якими має бути міцно і надійно укріплений і жодну мерзоту звідти до нас пропускати не можна.
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29.05.2022 22:57 Відповісти
Не ужели , это было понятно сразу ,что этот дрыщ 100% дрыщ.
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29.05.2022 23:00 Відповісти
БССР- сателіт рашиської держави окупанта!
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29.05.2022 23:01 Відповісти
тим часом, ще один сателіт заявив наступне
Найближчий соратник Орбана публічно звинуватив Україну у нацизмі та поставив під сумнів її державність
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29.05.2022 23:13 Відповісти
В действительности Лукашенко очень непростой человек.
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29.05.2022 23:05 Відповісти
дятел непростой...
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29.05.2022 23:10 Відповісти
Бликен, где реактивные системы залпового огня, ракеты средней дальности, средства ПВО? Сколько еще нужно разрушить украинских городов и сел, убить гражданских и военных Украины пока трусливая администрация Белого Дома решиться на поставку серьезного вооружения? Все еще мечтаете в глаза куйлу заглянуть? Лукашенко холуй он куйло предаст после первого залпа по его потешным войскам. Он уже был готов слинять в сторону да вы застопорили реальную военную помощь Украине.
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29.05.2022 23:12 Відповісти
ты уровнял салливана с блинкеным...шо неправильно.
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29.05.2022 23:19 Відповісти
А шо говорит Трумп про помощь Украине? И почему в Конгрессе против помощи Украине стабильно голосует одна и та же шайка трампоидов?
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29.05.2022 23:37 Відповісти
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29.05.2022 23:24 Відповісти

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29.05.2022 23:33 Відповісти
Встречу белоруса-плюну в рожу. Скоты, обстреливать ракетами, аэродромы для вертолетов.
Ненавижу белорусов.

Фашистские подстилки.
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30.05.2022 05:37 Відповісти
 
 