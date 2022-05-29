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Блінкен назвав Лукашенка співучасником нападу Росії на Україну
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко є співучасником нападу Російської Федерації на Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в твіттері написав держсекретар США Ентоні Блінкен.
"У День солідарності з Білоруссю ми пам'ятаємо про страждання, викликані придушенням прав людини режимом Лукашенка, ігноруванням міжнародних норм і співучастю у війні Росії проти України. Ми разом з білоруським народом сьогодні і кожен день", - підкреслив він.
Зазначимо, 29 травня демократичні сили оголосили Міжнародним днем солідарності з Білоруссю.
Топ коментарі
+21 Дмитрий Иванов 933bda32
показати весь коментар29.05.2022 22:43
+12 Vedana
показати весь коментар29.05.2022 22:57
+11 Paul Foxen
показати весь коментар29.05.2022 22:53
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Те ж саме зараз з Рашкою, президент вимагає від усіх санкцій, а сам курвий син продовжує вести там бізнес.
Ти можеш, звичайно, бути з цими поплічниками, у яких на руках кров українців, скільки тобі влізе, а українці цим скотам-співучасникам не вибачають.
Це - вороги, кордон з якими має бути міцно і надійно укріплений і жодну мерзоту звідти до нас пропускати не можна.
Найближчий соратник Орбана публічно звинуватив Україну у нацизмі та поставив під сумнів її державність
Ненавижу белорусов.
Фашистские подстилки.