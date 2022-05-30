Путин проводит политику, направленную на уничтожение запасов зерна, чтобы спровоцировать глобальный голод, - Боррель
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ведением захватнической войны против Украины и блокированием украинских портов Россия провоцирует глобальный продовольственный кризис, ведь не позволяет Украине вывезти на внешний рынок более 20 миллионов тонн зерна, и эта ситуация требует реагирования со стороны Европейского Союза.
Об этом в понедельник в Брюсселе перед началом специальной встречи Европейского совета заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы не можем допустить голод в мире, но это именно то, что сейчас делает Путин. Он проводит политику, направленную на уничтожение запасов зерна. Европейский Союз должен сказать что-то на этот счет, поскольку все это - большая трагедия, которая будет иметь очень разрушительный эффект для многих стран по всему миру", - подчеркнул Боррель.
Во вторник европейские лидеры рассмотрят вопрос о глобальной продовольственной безопасности, в частности, пути вывоза из Украины 20 миллионов тонн украинского зерна. Это непросто, по словам Борреля, потому что Россия военным путем блокирует морские пути снабжения этого зерна на внешние рынки. Но эта тема имеет очень большое значение, поскольку речь идет об угрозе голода в мире.
Еще одним вопросом, который завтра будут рассмотрены лидерами стран Европейского Союза, будет вопрос обороны и развития оборонных способностей Евросоюза в контексте военной агрессии России против Украины.
Пожалуйста, подождите...
А що сцуть и німчуряки і жабоїди - це залізно.
І в першу чергу, голод загрожує українцям!
https://www.youtube.com/watch?v=HLGuYIuzdnQ
а как там с признанием геноцидом Голодомора в Украине ? Кто ещё против?
Второй вариант - засунуть разговоры о демократических ценностях, свободе и вот этом всём поглубже себе в прямую кишку и попздеть про уступки гитлеру 21-го века.
На первый вариант надеется Украина, на второй - угро-финские варвары из страны-нефтегазоколонки.
Ось вони і не поспішають нафту Європі постачати.
Глухий кут для Європи - Африка всьо равно буде без украденного зерна.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Не нагадує як Польшу поділили? А тут лише один диктатор, та й той вже себе неоднаразово показував як аналог північної кореї, доречі більш агресивний...