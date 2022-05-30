Путин проводит политику, направленную на уничтожение запасов зерна, чтобы спровоцировать глобальный голод, - Боррель

Ведением захватнической войны против Украины и блокированием украинских портов Россия провоцирует глобальный продовольственный кризис, ведь не позволяет Украине вывезти на внешний рынок более 20 миллионов тонн зерна, и эта ситуация требует реагирования со стороны Европейского Союза.

Об этом в понедельник в Брюсселе перед началом специальной встречи Европейского совета заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не можем допустить голод в мире, но это именно то, что сейчас делает Путин. Он проводит политику, направленную на уничтожение запасов зерна. Европейский Союз должен сказать что-то на этот счет, поскольку все это - большая трагедия, которая будет иметь очень разрушительный эффект для многих стран по всему миру", - подчеркнул Боррель.

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Во вторник европейские лидеры рассмотрят вопрос о глобальной продовольственной безопасности, в частности, пути вывоза из Украины 20 миллионов тонн украинского зерна. Это непросто, по словам Борреля, потому что Россия военным путем блокирует морские пути снабжения этого зерна на внешние рынки. Но эта тема имеет очень большое значение, поскольку речь идет об угрозе голода в мире.

Еще одним вопросом, который завтра будут рассмотрены лидерами стран Европейского Союза, будет вопрос обороны и развития оборонных способностей Евросоюза в контексте военной агрессии России против Украины.