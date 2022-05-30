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Путин проводит политику, направленную на уничтожение запасов зерна, чтобы спровоцировать глобальный голод, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

боррель

Ведением захватнической войны против Украины и блокированием украинских портов Россия провоцирует глобальный продовольственный кризис, ведь не позволяет Украине вывезти на внешний рынок более 20 миллионов тонн зерна, и эта ситуация требует реагирования со стороны Европейского Союза.

Об этом в понедельник в Брюсселе перед началом специальной встречи Европейского совета заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не можем допустить голод в мире, но это именно то, что сейчас делает Путин. Он проводит политику, направленную на уничтожение запасов зерна. Европейский Союз должен сказать что-то на этот счет, поскольку все это - большая трагедия, которая будет иметь очень разрушительный эффект для многих стран по всему миру", - подчеркнул Боррель.

Читайте также: По предварительным оценкам, из-за войны России против Украины голодающих в мире станет больше на 18 млн, - представитель ООН Мартина

Во вторник европейские лидеры рассмотрят вопрос о глобальной продовольственной безопасности, в частности, пути вывоза из Украины 20 миллионов тонн украинского зерна. Это непросто, по словам Борреля, потому что Россия военным путем блокирует морские пути снабжения этого зерна на внешние рынки. Но эта тема имеет очень большое значение, поскольку речь идет об угрозе голода в мире.

Еще одним вопросом, который завтра будут рассмотрены лидерами стран Европейского Союза, будет вопрос обороны и развития оборонных способностей Евросоюза в контексте военной агрессии России против Украины.
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Топ комментарии
+10
Вы же там не сильно реагируйте в Европе. Вдруг лицо пуйлу потеряете.
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30.05.2022 23:15
+6
Когда вам европейцам говорили об угрозе войны, вы не думали что нужно будет что-то кушать. Вы "кушали" кремлевскую лапшу, нефть и газ. Ведь Украина где-то далеко и это совсем не интересно...
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30.05.2022 23:17
+4
Проблеми арабів та африканців мають хвилювати найперше арабів та африканців. У Єгипта є два вертольтоносці, вперед штурмувати Севастополь.
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30.05.2022 23:30
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Правила форума Совет форумчан
Вы же там не сильно реагируйте в Европе. Вдруг лицо пуйлу потеряете.
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30.05.2022 23:15 Ответить
.опа вона и на мисяці .опа.
А що сцуть и німчуряки і жабоїди - це залізно.
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31.05.2022 00:43 Ответить
Путін вивозить ВСЕ ЗЕРНО з окупованих територій.
І в першу чергу, голод загрожує українцям!
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30.05.2022 23:16 Ответить
Те, що вмирають Українці - не турбує? Головне, щоб в африці іждівенці не померли.
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30.05.2022 23:45 Ответить
А де я висловлював стурбованість африканцям? Ми помираємо через війну яка ведеться на всіх фронтах. Не перекручуйте мої слова.
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31.05.2022 00:04 Ответить
Когда вам европейцам говорили об угрозе войны, вы не думали что нужно будет что-то кушать. Вы "кушали" кремлевскую лапшу, нефть и газ. Ведь Украина где-то далеко и это совсем не интересно...
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30.05.2022 23:17 Ответить
путлер ворует зерно чтобы избежать дефолта. Он его пытается продать за доллары чтобы рассчитаться по госдолгах.
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30.05.2022 23:18 Ответить
Вводить санкции против тех , кто покупает ворованное зерно
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30.05.2022 23:47 Ответить
Это *** Сеница которая ворует пшеницу в доме который построил Джек 😅
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31.05.2022 02:36 Ответить
рпц-упц мп погрожує збільшити загрози для нацбезпеки України якщо їх заборонятьhttps://infonavigator.com.ua/novosti/v-upc-mp-ugrozhajut-usileniem-ugrozy-bezopasnosti-dlya-ukrainy-esli-ih-zapretyat
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30.05.2022 23:23 Ответить
Правильные слова, но ещё не все понимают, что Украине надо намного больше оружия.
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30.05.2022 23:27 Ответить
А еще тысяч триста военных с других армий Европы.
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30.05.2022 23:31 Ответить
Проблеми арабів та африканців мають хвилювати найперше арабів та африканців. У Єгипта є два вертольтоносці, вперед штурмувати Севастополь.
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30.05.2022 23:30 Ответить
Низзя. Шарм -эль-Шейх останется пустым.
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30.05.2022 23:32 Ответить
Давайте шевеліть рогом, бо з голодуючих країн біженці ломануться до вас і в Європі буде повний пипець.
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30.05.2022 23:37 Ответить
Роздайте їм (голодним біженцям) зброю та переправте далі в Росію -- нехай там добувають собі їжу.
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30.05.2022 23:45 Ответить
При спробах розблокувати порти загинуло багато наших людей, нас ті гроші вже не врятують, а Африка хоче жерти, нехай думають.
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30.05.2022 23:40 Ответить
слухати обовязково
https://www.youtube.com/watch?v=HLGuYIuzdnQ
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30.05.2022 23:40 Ответить
Можливо нарешті вже варто офіційно оголосити Росію країною, яка злісно, послідовно і системно порушує міжнародні гуманітарне законодавство і правила та вивести цю країну та всіх її громадян з під "парасольки" цього самого гуманітарного захисту в усіх його аспектах (тобто де-юре оголосити поза законом, як на державному так і на побутово приватному рівні) - наприклад, ухваленням відповідної резолюції Генасамблеї ООН?
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30.05.2022 23:42 Ответить
А Вы, Боррель , вообще не приучены просчитывать риски ? Вам в голову не приходило , что раша может украсть у Украины зерно ? Вы по себе о людях судите?

а как там с признанием геноцидом Голодомора в Украине ? Кто ещё против?
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30.05.2022 23:46 Ответить
Первый вариант решения этой проблемы - дать Украине мощное наступательное оружие, чтобы прекратить этот беспредел.
Второй вариант - засунуть разговоры о демократических ценностях, свободе и вот этом всём поглубже себе в прямую кишку и попздеть про уступки гитлеру 21-го века.
На первый вариант надеется Украина, на второй - угро-финские варвары из страны-нефтегазоколонки.
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30.05.2022 23:48 Ответить
пуйло пообіцяв зерно не в Африку, а Арабським шейхам.
Ось вони і не поспішають нафту Європі постачати.
Глухий кут для Європи - Африка всьо равно буде без украденного зерна.
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30.05.2022 23:48 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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31.05.2022 00:06 Ответить
Типу ви не очікували, що орки будуть робити... Так так, Донбас та Луганщина, вони не були показовими...
Не нагадує як Польшу поділили? А тут лише один диктатор, та й той вже себе неоднаразово показував як аналог північної кореї, доречі більш агресивний...
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31.05.2022 00:29 Ответить
в минулому сторіччі русскіє влаштували українцям голодомор - відповіли русскіє за це? ні, і нікого не обходило за винятком небагатьох. Безкарність породжує ще більші злочини.
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31.05.2022 00:39 Ответить
У вирішенні питань зерна/голодоморів/експропріацій вони дуже схожі одне на одного: лєнін, сталін та путін. У заліссі за 100 років нічого не змінилося...
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31.05.2022 01:06 Ответить
И ПО ЭТОМУ ТЕРРИТОРИЯ РОССИИ ДОЛЖНА БЫТЬ ОБЩАЯ !)
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31.05.2022 02:03 Ответить
 
 