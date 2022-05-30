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Путін проводить політику, спрямовану на знищення запасів зерна, щоб спровокувати глобальний голод, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

боррель

Веденням загарбницької війни проти України та блокуванням українських портів росія провокує глобальну продовольчу кризу, адже не дозволяє Україні вивезти на зовнішній ринок більше 20 мільйонів тонн зерна, і ця ситуація потребує реагування з боку Європейського Союзу.

Про це в понеділок у Брюсселі перед початком спеціальної зустрічі Європейської Ради заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми не можемо допустити голод у світі, але це саме те, що зараз робить Путін. Він проводить політику, спрямовану на знищення запасів зерна. Європейський Союз має сказати щось із цього приводу, оскільки все це - велика трагедія, яка матиме дуже руйнівний ефект для багатьох країн по всьому світу", - наголосив Боррель.

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У вівторок європейські лідери розглянуть питання глобальної продовольчої безпеки, зокрема, шляхи вивезення з України 20 мільйонів тонн українського зерна. Це непросто, за словами Борреля, бо Росія військовим шляхом блокує морські шляхи постачання цього зерна на зовнішні ринки. Але ця тема має надзвичайно велике значення, оскільки йдеться про загрозу голоду у світі.

Ще одним питанням, яке завтра розглянуть лідери країн Європейського Союзу, буде питання оборони та розвитку оборонних спроможностей Євросоюзу в контексті військової агресії Росії проти України.
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Топ коментарі
+10
Вы же там не сильно реагируйте в Европе. Вдруг лицо пуйлу потеряете.
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30.05.2022 23:15
+6
Когда вам европейцам говорили об угрозе войны, вы не думали что нужно будет что-то кушать. Вы "кушали" кремлевскую лапшу, нефть и газ. Ведь Украина где-то далеко и это совсем не интересно...
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30.05.2022 23:17
+4
Проблеми арабів та африканців мають хвилювати найперше арабів та африканців. У Єгипта є два вертольтоносці, вперед штурмувати Севастополь.
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30.05.2022 23:30
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Вы же там не сильно реагируйте в Европе. Вдруг лицо пуйлу потеряете.
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30.05.2022 23:15 Відповісти
.опа вона и на мисяці .опа.
А що сцуть и німчуряки і жабоїди - це залізно.
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31.05.2022 00:43 Відповісти
Путін вивозить ВСЕ ЗЕРНО з окупованих територій.
І в першу чергу, голод загрожує українцям!
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30.05.2022 23:16 Відповісти
Те, що вмирають Українці - не турбує? Головне, щоб в африці іждівенці не померли.
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30.05.2022 23:45 Відповісти
А де я висловлював стурбованість африканцям? Ми помираємо через війну яка ведеться на всіх фронтах. Не перекручуйте мої слова.
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31.05.2022 00:04 Відповісти
Когда вам европейцам говорили об угрозе войны, вы не думали что нужно будет что-то кушать. Вы "кушали" кремлевскую лапшу, нефть и газ. Ведь Украина где-то далеко и это совсем не интересно...
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30.05.2022 23:17 Відповісти
путлер ворует зерно чтобы избежать дефолта. Он его пытается продать за доллары чтобы рассчитаться по госдолгах.
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30.05.2022 23:18 Відповісти
Вводить санкции против тех , кто покупает ворованное зерно
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30.05.2022 23:47 Відповісти
Это *** Сеница которая ворует пшеницу в доме который построил Джек 😅
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31.05.2022 02:36 Відповісти
рпц-упц мп погрожує збільшити загрози для нацбезпеки України якщо їх заборонятьhttps://infonavigator.com.ua/novosti/v-upc-mp-ugrozhajut-usileniem-ugrozy-bezopasnosti-dlya-ukrainy-esli-ih-zapretyat
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30.05.2022 23:23 Відповісти
Правильные слова, но ещё не все понимают, что Украине надо намного больше оружия.
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30.05.2022 23:27 Відповісти
А еще тысяч триста военных с других армий Европы.
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30.05.2022 23:31 Відповісти
Проблеми арабів та африканців мають хвилювати найперше арабів та африканців. У Єгипта є два вертольтоносці, вперед штурмувати Севастополь.
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30.05.2022 23:30 Відповісти
Низзя. Шарм -эль-Шейх останется пустым.
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30.05.2022 23:32 Відповісти
Давайте шевеліть рогом, бо з голодуючих країн біженці ломануться до вас і в Європі буде повний пипець.
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30.05.2022 23:37 Відповісти
Роздайте їм (голодним біженцям) зброю та переправте далі в Росію -- нехай там добувають собі їжу.
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30.05.2022 23:45 Відповісти
При спробах розблокувати порти загинуло багато наших людей, нас ті гроші вже не врятують, а Африка хоче жерти, нехай думають.
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30.05.2022 23:40 Відповісти
слухати обовязково
https://www.youtube.com/watch?v=HLGuYIuzdnQ
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30.05.2022 23:40 Відповісти
Можливо нарешті вже варто офіційно оголосити Росію країною, яка злісно, послідовно і системно порушує міжнародні гуманітарне законодавство і правила та вивести цю країну та всіх її громадян з під "парасольки" цього самого гуманітарного захисту в усіх його аспектах (тобто де-юре оголосити поза законом, як на державному так і на побутово приватному рівні) - наприклад, ухваленням відповідної резолюції Генасамблеї ООН?
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30.05.2022 23:42 Відповісти
А Вы, Боррель , вообще не приучены просчитывать риски ? Вам в голову не приходило , что раша может украсть у Украины зерно ? Вы по себе о людях судите?

а как там с признанием геноцидом Голодомора в Украине ? Кто ещё против?
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30.05.2022 23:46 Відповісти
Первый вариант решения этой проблемы - дать Украине мощное наступательное оружие, чтобы прекратить этот беспредел.
Второй вариант - засунуть разговоры о демократических ценностях, свободе и вот этом всём поглубже себе в прямую кишку и попздеть про уступки гитлеру 21-го века.
На первый вариант надеется Украина, на второй - угро-финские варвары из страны-нефтегазоколонки.
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30.05.2022 23:48 Відповісти
пуйло пообіцяв зерно не в Африку, а Арабським шейхам.
Ось вони і не поспішають нафту Європі постачати.
Глухий кут для Європи - Африка всьо равно буде без украденного зерна.
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30.05.2022 23:48 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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31.05.2022 00:06 Відповісти
Типу ви не очікували, що орки будуть робити... Так так, Донбас та Луганщина, вони не були показовими...
Не нагадує як Польшу поділили? А тут лише один диктатор, та й той вже себе неоднаразово показував як аналог північної кореї, доречі більш агресивний...
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31.05.2022 00:29 Відповісти
в минулому сторіччі русскіє влаштували українцям голодомор - відповіли русскіє за це? ні, і нікого не обходило за винятком небагатьох. Безкарність породжує ще більші злочини.
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31.05.2022 00:39 Відповісти
У вирішенні питань зерна/голодоморів/експропріацій вони дуже схожі одне на одного: лєнін, сталін та путін. У заліссі за 100 років нічого не змінилося...
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31.05.2022 01:06 Відповісти
И ПО ЭТОМУ ТЕРРИТОРИЯ РОССИИ ДОЛЖНА БЫТЬ ОБЩАЯ !)
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31.05.2022 02:03 Відповісти
 
 