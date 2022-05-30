Путін проводить політику, спрямовану на знищення запасів зерна, щоб спровокувати глобальний голод, - Боррель
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Веденням загарбницької війни проти України та блокуванням українських портів росія провокує глобальну продовольчу кризу, адже не дозволяє Україні вивезти на зовнішній ринок більше 20 мільйонів тонн зерна, і ця ситуація потребує реагування з боку Європейського Союзу.
Про це в понеділок у Брюсселі перед початком спеціальної зустрічі Європейської Ради заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми не можемо допустити голод у світі, але це саме те, що зараз робить Путін. Він проводить політику, спрямовану на знищення запасів зерна. Європейський Союз має сказати щось із цього приводу, оскільки все це - велика трагедія, яка матиме дуже руйнівний ефект для багатьох країн по всьому світу", - наголосив Боррель.
У вівторок європейські лідери розглянуть питання глобальної продовольчої безпеки, зокрема, шляхи вивезення з України 20 мільйонів тонн українського зерна. Це непросто, за словами Борреля, бо Росія військовим шляхом блокує морські шляхи постачання цього зерна на зовнішні ринки. Але ця тема має надзвичайно велике значення, оскільки йдеться про загрозу голоду у світі.
Ще одним питанням, яке завтра розглянуть лідери країн Європейського Союзу, буде питання оборони та розвитку оборонних спроможностей Євросоюзу в контексті військової агресії Росії проти України.
Будь ласка, зачекайте...
А що сцуть и німчуряки і жабоїди - це залізно.
І в першу чергу, голод загрожує українцям!
https://www.youtube.com/watch?v=HLGuYIuzdnQ
а как там с признанием геноцидом Голодомора в Украине ? Кто ещё против?
Второй вариант - засунуть разговоры о демократических ценностях, свободе и вот этом всём поглубже себе в прямую кишку и попздеть про уступки гитлеру 21-го века.
На первый вариант надеется Украина, на второй - угро-финские варвары из страны-нефтегазоколонки.
Ось вони і не поспішають нафту Європі постачати.
Глухий кут для Європи - Африка всьо равно буде без украденного зерна.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Не нагадує як Польшу поділили? А тут лише один диктатор, та й той вже себе неоднаразово показував як аналог північної кореї, доречі більш агресивний...