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Буданов (323) война (46661) разведка (3999) пленные (1831)

Правительство назначило начальника ГУР председателем Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

буданов

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными возглавил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

Об этом сообщают в ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины, утвердив его постановлением от 11 марта 2022 г. № 257. Основными задачами Координационного штаба являются:

  • содействие осуществлению мер, направленных на обеспечение выполнения международно-правовых обязательств Украины по вопросам обращения с военнопленными;
  • содействие координации деятельности центральных и местных органов исполнительной власти, других органов, органов местного самоуправления, военных формирований, образованных в соответствии с законами, правоохранительными органами и общественными объединениями по вопросам обращения с военнопленными;
  • определение путей и способов решения проблемных вопросов обращения с военнопленными.

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В ГУР отмечают, что для сбора и обобщения данных о военнопленных, погибших, пропавших без вести, незаконно задержанных оккупантами, в том числе и среди мирного населения с обеих сторон военных действий в Украине действует Национальное информационное бюро.

"Процедура обращений для родственников военнопленных остается неизменной. Обратиться на "Горячую линию" Национального информационного бюро можно по короткому номеру 1648 или 380 44 287-81-65 (для звонков из-за границы)", - добавили в разведке.
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Топ комментарии
+25
Та у владі артисти , які ще справи?
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31.05.2022 09:31
+24
По-любому . Зеленський своїх не кидає , тим паче громадян Росії .
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31.05.2022 09:30
+23
А його сожітєль з фірменним таблом Гога десь також прилаштувався?
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31.05.2022 09:24
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Що у начальника ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВІДКИ більше важливих спра нема ?
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31.05.2022 09:21 Ответить
Та у владі артисти , які ще справи?
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31.05.2022 09:31 Ответить
Демченко є для інформування зе і пу. Двох уже пу не потягне в оплаті,санкції
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31.05.2022 09:32 Ответить
А їх так "спалили" "ЗЕ-дебіли" що більш ні на що вони тепер не здатні!
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31.05.2022 09:43 Ответить
Надо Верещючку разгрузить,а то она уже переработалась.
Сборище тупых ленивых *********
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31.05.2022 09:46 Ответить
так, саме ті, хто розпочав оцю ,,делікатну,, роботу по обміну полонених мають її довести до завершення, а не зіскакувати на ходу...
звичайно в результаті успішного обміну вони всі з,являться перед камерами в перших рядах...
розвідка і без цих навантажень була не надто успішною
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31.05.2022 17:24 Ответить
Буданов зробив з військової розвідки униле посміховисько. Мало того, що сам зашкварений далі нікуди своїм співмешканням з Гогілашвілі в будинку мафіозі, так ще й проїбав напад русні, а під час війни займається тим, що розповідає фантастичні історії про перевороти, що готують в Кремлі, про хвороби путна і іншу куйню.
Нехай замість розвідки краще приглядає за полоненими, може там хоч толк з нього буде.
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31.05.2022 10:32 Ответить
Так а чим йому ще зайнятись?
Єдине завдання в своєму житті на посаді керівника ГУР МО - вчасно виявити терміни та основні напрямки вторгнення орків в Україну, задіяні сили та засоби - він *****..ав.
Наступ з білорашки *****..ав...
Вихід з Криму *****...ав...

То що йому тепер робити? Можна гербарій збирати або метеликів, можна відповідати за обмін полоненими.
Яка тепер різниця, за що він буде відповідати?
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31.05.2022 13:29 Ответить
от за ці про"оби він і має відповідати, в суді
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31.05.2022 17:53 Ответить
А нащо воно ще придатне?
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31.05.2022 19:12 Ответить
чи то по висновку зелених війскова розвідка нам непотрібна....чи з Буданова в цієї справі користі ніякої
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31.05.2022 09:23 Ответить
профнездатний.
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31.05.2022 09:53 Ответить
та в завданнях цього штау ані слова про визволення наших полоненних та Азову
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31.05.2022 09:24 Ответить
Сказали, что эвакуация произошла успешно !
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31.05.2022 10:06 Ответить
А його сожітєль з фірменним таблом Гога десь також прилаштувався?
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31.05.2022 09:24 Ответить
По-любому . Зеленський своїх не кидає , тим паче громадян Росії .
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31.05.2022 09:30 Ответить
Правительство возглавляет Денис Шмігаль...
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31.05.2022 09:32 Ответить
За Конституцією МО та СБУ підпорядковуються безпосередньо главі держави, а не главі уряду!
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31.05.2022 13:32 Ответить
не кращий за верещук.тільки тепер засекретять
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31.05.2022 09:33 Ответить
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31.05.2022 09:38 Ответить
Ніхто не хоче працювати з зільоними? Явний дефіцит кадрів. Бідна Україна !!!
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31.05.2022 09:40 Ответить
1. Во время войны разведка БЕРЕТ "языков" (т.е. тех самых пленных), а не заботится о них. Или это исходя из принципа: "Ну, раз ГРУ никуя не делает во время войны, так пусть хоть о пленных заботятся"?
2. С каких это пор, во время войны, "кабинет министров" рулит военными? ГРУ подчиняется кабинету министров?
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31.05.2022 09:42 Ответить
ГРУ підпорядковується не Генштабу, а Міністерству Оборони. І, чесно кажучи, після звільнення Бурби і його людей, в Україні немає своєї військової розвідки, а Буданов - клоун.
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31.05.2022 10:37 Ответить
А я чогось думав що ГУР підкоряється ГШ ЗСУ. А воно от як... Тому мабуть ГУР і просрав, що наступ кацапів у лютому, що термін початку наступу на Донбасі, бо займається не військовою розвідкою, а хрін знає чим. А голова ГУР взагалі у шоумена перетворився
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31.05.2022 09:47 Ответить
Я ж і говорю загін Прада.
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31.05.2022 10:02 Ответить
Для этих целей,есть уполномоченный по правам человека, который зеленомордых почему то не устраивает
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31.05.2022 09:48 Ответить
Что вообще происходит?
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31.05.2022 09:55 Ответить
Просто фашистів відігнали від Києва , тепер можна продовжувати Зелений бєспрєдєл .
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31.05.2022 10:07 Ответить
Зеля сует своих верноподданых куда надо и куда не надо. Буданова давно надо уволить. Это не разведчик, РR-специалист( с отрицательным знаком).
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31.05.2022 10:03 Ответить
Наскільки ж Буданов ущєрбний у порівнянні з Бурбою .
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31.05.2022 10:08 Ответить
Це просто небо і земля. За Бурби військова розвідка продила операції, ще й масшабні. А Буданов тільки якісь дивні сторії розказує про перевороти в Кремлі і хвороби путіна, які сам вичитує з сумнівних телеграм-каналів. Таке відчуття, що Буданов взагалі не розуміє, чим повинен займатися.
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31.05.2022 10:42 Ответить
Нашли что повесить на разведку,хотя ради второй и третьей зарплаты можно и сантехнку в хате бывшего помощника валуева починить на бумаге.
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31.05.2022 10:26 Ответить
тепер чоловік секретарки преЗЕдента і дружбан Саші Гогішвілі має ще один обов'язок крім "піараналітики"
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31.05.2022 13:07 Ответить
 
 