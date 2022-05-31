Правительство назначило начальника ГУР председателем Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными возглавил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов.
Об этом сообщают в ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.
Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины, утвердив его постановлением от 11 марта 2022 г. № 257. Основными задачами Координационного штаба являются:
- содействие осуществлению мер, направленных на обеспечение выполнения международно-правовых обязательств Украины по вопросам обращения с военнопленными;
- содействие координации деятельности центральных и местных органов исполнительной власти, других органов, органов местного самоуправления, военных формирований, образованных в соответствии с законами, правоохранительными органами и общественными объединениями по вопросам обращения с военнопленными;
- определение путей и способов решения проблемных вопросов обращения с военнопленными.
В ГУР отмечают, что для сбора и обобщения данных о военнопленных, погибших, пропавших без вести, незаконно задержанных оккупантами, в том числе и среди мирного населения с обеих сторон военных действий в Украине действует Национальное информационное бюро.
"Процедура обращений для родственников военнопленных остается неизменной. Обратиться на "Горячую линию" Национального информационного бюро можно по короткому номеру 1648 или 380 44 287-81-65 (для звонков из-за границы)", - добавили в разведке.
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Сборище тупых ленивых *********
звичайно в результаті успішного обміну вони всі з,являться перед камерами в перших рядах...
розвідка і без цих навантажень була не надто успішною
Нехай замість розвідки краще приглядає за полоненими, може там хоч толк з нього буде.
Єдине завдання в своєму житті на посаді керівника ГУР МО - вчасно виявити терміни та основні напрямки вторгнення орків в Україну, задіяні сили та засоби - він *****..ав.
Наступ з білорашки *****..ав...
Вихід з Криму *****...ав...
То що йому тепер робити? Можна гербарій збирати або метеликів, можна відповідати за обмін полоненими.
Яка тепер різниця, за що він буде відповідати?
2. С каких это пор, во время войны, "кабинет министров" рулит военными? ГРУ подчиняется кабинету министров?