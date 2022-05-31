Рашисты вывозят из Мариуполя детей, потерявших родителей, - Андрющенко

Во временно захваченном Мариуполе оккупанты вывезли в неизвестном направлении около 15 детей, потерявших родителей

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупационные власти начали процесс установления и сбора беспризорных детей Мариуполя. Предварительно, это дети, потерявшие родителей во время оккупации Мариуполя. В частности известно, что около 15 детей, которым предоставили убежище мариупольцы по адресу пр.Меотиды, 18, российские военные забрали и вывезли в неустановленном направлении. Сейчас мы работаем над уточненеим места назначения и содержания наших новых сирот и потерянных детей", - отметил он.

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