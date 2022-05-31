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Рашисты вывозят из Мариуполя детей, потерявших родителей, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,діти

Во временно захваченном Мариуполе оккупанты вывезли в неизвестном направлении около 15 детей, потерявших родителей

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупационные власти начали процесс установления и сбора беспризорных детей Мариуполя. Предварительно, это дети, потерявшие родителей во время оккупации Мариуполя. В частности известно, что около 15 детей, которым предоставили убежище мариупольцы по адресу пр.Меотиды, 18, российские военные забрали и вывезли в неустановленном направлении. Сейчас мы работаем над уточненеим места назначения и содержания наших новых сирот и потерянных детей", - отметил он.

Читайте: Оккупанты в Мариуполе начали прием документов для получения российского паспорта, - Андрющенко
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Не шатайте корыто, у верещук все под контролем
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31.05.2022 11:15 Ответить
Після слів на сайті Залужного, що Україна вступила в війну з Джевелінами і Стінгерами,анулювала підписку. Тримайтесь і бережіть себе.
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31.05.2022 11:17 Ответить
Шановні керівники місцевих органів влади!
Надсилайте ці повідомлення на особисту пошту Люсі Арестовича та його шефів.
Вони просто "******..ли" вихід орків з Криму. То надсилайте їм ці "новини" у режимі 24/7. Не соромтесь!
Вони ж не соромляться, що ******..ли Південь.
Ніхто не подав у відставку, ніхто нікого не звільнив. Цих всіх демченків, данілових, баканових і буданових.
То їм в лічку і пишить...
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31.05.2022 11:25 Ответить
Видимо под это зеленая шобла сняла Денисову - чтобы не мешала кацапам детей воровать
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31.05.2022 11:33 Ответить
Цілком "па-русски". Спочатку позбавити дітей батьків, *********** Маріуполь, а потім їм типу допомагати. Суки ви проклятущі!
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31.05.2022 12:00 Ответить
Интересно, а почему этот советник мэра о детях сам не подумал? Бои в городе уже с месяц не идут, мозгов не хватило Красный крест озаботить и вывезти сирот, если сам ссыт в городе показаться? Или пусть дети с голоду мрут?
Мэрия в изгнании, пилять. Ему что, до сих пор зарплату платят?
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31.05.2022 12:29 Ответить
 
 