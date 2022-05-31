Рашисти вивозять із Маріуполя дітей, які втратили або загубили батьків, - Андрющенко

В тимчасово захопленому Маріуполі окупанти вивезли у невідомому напрямку близько 15 дітей, які втратили батьків.

Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Окупаційна влада розпочала поцес встановлення та збору безпритульних дітей Маріуполя. Попередньо, це діти, які втратили або загубили батьків під час окупації Маріуполя. Зокрема відомо, що близько 15 дітей, яким надали прихисток маріупольці за адресою пр. Меотиди, 18 російськими військовими було забрано і вивезено у невстановленому напрямку. Наразі ми працюємо над встановленням місця призначення та утримання наших нових сиріт та загублених дітей", - зазначив він.

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