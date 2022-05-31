2 020 6
Рашисти вивозять із Маріуполя дітей, які втратили або загубили батьків, - Андрющенко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В тимчасово захопленому Маріуполі окупанти вивезли у невідомому напрямку близько 15 дітей, які втратили батьків.
Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Окупаційна влада розпочала поцес встановлення та збору безпритульних дітей Маріуполя. Попередньо, це діти, які втратили або загубили батьків під час окупації Маріуполя. Зокрема відомо, що близько 15 дітей, яким надали прихисток маріупольці за адресою пр. Меотиди, 18 російськими військовими було забрано і вивезено у невстановленому напрямку. Наразі ми працюємо над встановленням місця призначення та утримання наших нових сиріт та загублених дітей", - зазначив він.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Надсилайте ці повідомлення на особисту пошту Люсі Арестовича та його шефів.
Вони просто "******..ли" вихід орків з Криму. То надсилайте їм ці "новини" у режимі 24/7. Не соромтесь!
Вони ж не соромляться, що ******..ли Південь.
Ніхто не подав у відставку, ніхто нікого не звільнив. Цих всіх демченків, данілових, баканових і буданових.
То їм в лічку і пишить...
Мэрия в изгнании, пилять. Ему что, до сих пор зарплату платят?