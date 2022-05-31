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Рашисти вивозять із Маріуполя дітей, які втратили або загубили батьків, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,діти

В тимчасово захопленому Маріуполі окупанти вивезли у невідомому напрямку близько 15 дітей, які втратили батьків.

Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Окупаційна влада розпочала поцес встановлення та збору безпритульних дітей Маріуполя. Попередньо, це діти, які втратили або загубили батьків під час окупації Маріуполя. Зокрема відомо, що близько 15 дітей, яким надали прихисток маріупольці за адресою пр. Меотиди, 18 російськими військовими було забрано і вивезено у невстановленому напрямку. Наразі ми працюємо над встановленням місця призначення та утримання наших нових сиріт та загублених дітей", - зазначив він.

Читайте: Окупанти в Маріуполі розпочали прийом документів для отримання російського паспорта, - Андрющенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Не шатайте корыто, у верещук все под контролем
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31.05.2022 11:15 Відповісти
Після слів на сайті Залужного, що Україна вступила в війну з Джевелінами і Стінгерами,анулювала підписку. Тримайтесь і бережіть себе.
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31.05.2022 11:17 Відповісти
Шановні керівники місцевих органів влади!
Надсилайте ці повідомлення на особисту пошту Люсі Арестовича та його шефів.
Вони просто "******..ли" вихід орків з Криму. То надсилайте їм ці "новини" у режимі 24/7. Не соромтесь!
Вони ж не соромляться, що ******..ли Південь.
Ніхто не подав у відставку, ніхто нікого не звільнив. Цих всіх демченків, данілових, баканових і буданових.
То їм в лічку і пишить...
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31.05.2022 11:25 Відповісти
Видимо под это зеленая шобла сняла Денисову - чтобы не мешала кацапам детей воровать
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31.05.2022 11:33 Відповісти
Цілком "па-русски". Спочатку позбавити дітей батьків, *********** Маріуполь, а потім їм типу допомагати. Суки ви проклятущі!
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31.05.2022 12:00 Відповісти
Интересно, а почему этот советник мэра о детях сам не подумал? Бои в городе уже с месяц не идут, мозгов не хватило Красный крест озаботить и вывезти сирот, если сам ссыт в городе показаться? Или пусть дети с голоду мрут?
Мэрия в изгнании, пилять. Ему что, до сих пор зарплату платят?
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31.05.2022 12:29 Відповісти
 
 