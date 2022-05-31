Следующие недели определят дальнейшее развитие войны, - глава комитета начальников штабов армии США Милли
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Следующие несколько недель в Украине станут определяющими. От того, как сложатся боевые действия на Донбассе, может зависеть результат всей войны.
Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов армии США, генерал Марк Милли, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
"Сейчас на Донбассе продолжаются значительные боевые действия между украинскими и российскими силами. Как сложится ситуация в течение следующих нескольких недель, в значительной степени определит дальнейшее развитие", - отметил он.
По словам генерала, следствием битвы за Донбасс может стать как переход к позиционной войне, так и уверенная победа одной из сторон.
Но, по его мнению, наиболее логичным выходом из войны могли бы стать мирные переговоры, учитывая значительные потери с обеих сторон.
Пожалуйста, подождите...
https://www.youtube.com/watch?v=PTti734OgNo
Але Слава Богу, що в України є тверді союзники - це США, Великобританія і Польща.
Андрій Піонтковський
https://www.youtube.com/watch?v=lpF2GvLxU3g
у Франції - Лазурового Берега та Куршавелю,- там повно русскоговорящих олігархів,
а в Німеччині Баден-Баден, де плавають руZZкіе курви...
то може хай вони передадуть ці території рашці ?
і ти,
БрутМіллі продався більшовикам ?
у що нам обійдеться
миркоротке перемирья із рашкою?
"спіні території", а ще може плюс Південь, а може й фуфляжна обіцянка хла не нападати на Київ, на ОПу ?
з-простацька кажучи: він є дурнем, проте зі зв'язками
у нас таких ціле море
Крысы мавзолейные...фас...зрада Байдена не прошла...
Основні нарративи рашапропаганди
...я ей верю... страшное пополнение.
Ольга супер Телка...
Одним з кроків у цьому напрямку, за словами голови Комітету начальників штабів Збройних сил США генерала Марка Міллі, є переговори між військовими США і РФ.
За словами генерала, наслідком битви за Донбас може стати як перехід до позиційної війни, так і впевнена перемога однієї зі сторін.
Але, на його думку, найбільш логічним виходом з війни могли б стати мирні переговори, зважаючи на значні втрати з обох сторін.
А уверенная победа Украины - стрёмная, потому что карлик может взбеситься и ударить ЯО? Риторика этого Милли всё глубже уходит в "войну пора заканчивать", "нужны переговоры" - по сути то же самое ранее говорил Киссинджер. Возможно, на это ведётся и Байден, раз отказался давать дальнобойные ракеты.
Ну-ну...
"Решающими" будут не ближайшие недели, а вторая половина 2023 г. Именно к этому времени Мордор достигнет пика своих своих военных возможностей. Равно как и Украина, при условии сохранения динамики в военных поставках и при отсутствии политического популизма в виде не обоснованных и не подготовленных "контрнаступлений". Именно тогда мы сможем переломать хребет Мордору и получить тот самый перелом в военных действиях. И в 2024 г. освободим оккупированные территории. Увы, без Крыма. Освободить Крым нам не позволит Запад, т.к. Путлер заявит прямо и конкретно, что в этом случае он гарантированно применит тактическое ядерное оружие.
Набираемся терпения, сжимаем волю в кулак и работаем на нашу победу.
Что даст ЯО, кроме многотысячных жертв гражданских и радиоактивного заражения громадных территорий? Подземные сооружения в центре Киева легко выдержат удар мегатонны. Линии связи многократно дублированы, поэтому управление войсками не пострадает. Бить тактическими боеприпасами 50кт по рассредоточенным войскам это полный идиотизм с военной точки зрения.
Ну разве отправит последний Калибр и разрушит статую Независимости на Майдане. Если долетит тот сраный Калибр
якщо росія тільки-но спробує примінити ЯО, то поставить себе "поза законом",
це тільки в інтересах росії продажна частина західних еліт може казати "щось" про "путін прімєніт" та "не відвойовуйте Крим назад" - їх не треба слухати, а треба робити своє. І хай путін прємєняєт - відповідальність за це, як і за весь світоустрій - буде на Заході - за будь-яку нерішучість щодо росії, яку вони демонструють і якою, насправді, її, росію, заохочують.
Сер Уінстон Черчіль
- ще один про "дагаваріцца пасередінє"? чогось, іншого, окрім гнилятини від "демократів" з нинішньої адміністрації і не очікував, чесно кажучи
P. S. Я не кацап, и слава Богу не рашист. Просто нужно трезво рассуждать.
Зеленський про деокупацію: "Ми чекатимемо на відповідну зброю, щоб зберегти максимально наших людей"
щоб "зберегти максимально наших людей" як у Бучі?!
І якщо б тільки на Банковій сиділи люди більш адекватні, принципові, патріотичні, готові дерти ворога навіть зубами - нам би охоче постачали і допомогу, та й навіть без неї, але б ми вигризли своє в будь-який спосіб. І виробництво тих же українських ракет вже було б налагоджене, навіть в Польщі, як для України, так і для тієї ж таки Польщі, за потреби.
Але цього немає. Є гнилятина, що тільки шукає приводу здати Україну ху"лу.
І коли таке бачать, то прокидаються усі гнилі пі6араси., всюди, по всіх країнах, навіть серед союзників, і починається вже "гнилятина" по повній і "розпасовка" - як нас усіх чимшвидше "злити".
А військові наші, на що розраховують - що будуть після цього комусь "потрібні"? І що "пліснява" на фоні своєї ницості їх так просто залишить? Ну то хай, до прикладу, спитають в Павловського з Марченком.
Переговоры о чем, о том, чтобы сдать юг и восток в обмен на прекращения огня без репараций и трибуналов? 3,14ДАРАСЫ, ***!
Я всё больше становлюсь сторонником "всепропало" и на новости уже не охота заходить. Сраная Гейропа и трусоватые США. Никому мы и Украина накуй не всрались (нужны мы им только как землеробы - зерно, вон, как просят...). Все только делают вид что помогают... Да, выделили 7 млрд долл..., не обеднеют, за-то "сделали всё что могли", ааагромная галочка поставлена... И это еще Zелёное ЧМО постоянно портит воздух своими мечтами о перемирии и заглянуть в очко *****, мразь хитрожопая, крыса **********, ненавижу ублюдка, которому еще "героя украины" дадут и Zедэбилы возрадуются и еще раз выберут ЧМО на следующий срок... *** я в рот это всё, в такой ситуации и воевать не за что...
***** повна
Я всё больше становлюсь сторонником "всепропало" и на новости уже не охота заходить. Сраная Гейропа и трусоватые США. Никому мы и Украина накуй не всрались (нужны мы им только как землеробы - зерно, вон, как просят...). Все только делают вид что помогают... Да, выделили 7 млрд долл..., не обеднеют, за-то "сделали всё что могли", агромная галочка поставлена... И это еще Zелёное ЧМО постоянно портит воздух своими мечтами о перемирии и заглянуть в очко *****, мразь хитрожопая, крыса **********, ненавижу ублюдка, которому еще "героя украины" дадут и Zедэбилы возрадуются и еще раз выберут ЧМО на следующий срок... *** я в рот это всё, в такой ситуации и воевать не за что...