Из-за войны у украинцев будет меньше выходных в июне

У украинцев в июне этого года из-за продления военного положения будет меньше выходных дней.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.

В этом году на июнь приходится два праздника: День конституции Украины (28 июня) и Троица (12 июня). Из-за того, что Троица отмечается в воскресенье, выходной переносился бы на понедельник, 13 июня. Однако выходными, как обычно, эти дни не будут.

Выходными остаются только субботы и воскресенья: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 июня.

Введенное после полномасштабного вторжения России в Украину военное положение прекращает действие ряда норм Кодекса законов о труде, предусматривающих определения праздничных и нерабочих дней, а также перенос их на другой день.

Как сообщалось, недавно парламент поддержал предложение президента Владимира Зеленского о продлении военного положения до 23 августа. Именно поэтому праздничные выходные, которые приходятся на июнь, будут обычными рабочими днями.

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