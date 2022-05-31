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Новости ОбществоВойна в Украине
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праздник (1683) выходной (126) военное положение (398)

Из-за войны у украинцев будет меньше выходных в июне

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

червень,2022,календар

У украинцев в июне этого года из-за продления военного положения будет меньше выходных дней.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.

В этом году на июнь приходится два праздника: День конституции Украины (28 июня) и Троица (12 июня). Из-за того, что Троица отмечается в воскресенье, выходной переносился бы на понедельник, 13 июня. Однако выходными, как обычно, эти дни не будут.

Выходными остаются только субботы и воскресенья: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 июня.

Введенное после полномасштабного вторжения России в Украину военное положение прекращает действие ряда норм Кодекса законов о труде, предусматривающих определения праздничных и нерабочих дней, а также перенос их на другой день.

Как сообщалось, недавно парламент поддержал предложение президента Владимира Зеленского о продлении военного положения до 23 августа. Именно поэтому праздничные выходные, которые приходятся на июнь, будут обычными рабочими днями.

Читайте: Рада утвердила новый праздник – День Украинской Государственности
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Топ комментарии
+9
От якщо чесно, я цього не розумію в контексті того, що багато людей втратили роботу, а критична інфраструктура все одно працювала б незалежно від того, є воєнний стан чи нема!
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31.05.2022 16:32
+7
Та ви шо? А до червня з лютого були вихідні? Та прийдіть в себе, багато міст зруйновано, до 5 мільйонів українців виїхало за кордон, а ще більше 10 мільйонів скитіються з області в область по хороших Володіних дорогах життя і смерті, як бомжі, бо фактично все втратили.
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31.05.2022 16:33
+6
І депутати все одно би роз'їхались на відпочинок
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31.05.2022 16:36
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От якщо чесно, я цього не розумію в контексті того, що багато людей втратили роботу, а критична інфраструктура все одно працювала б незалежно від того, є воєнний стан чи нема!
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31.05.2022 16:32 Ответить
І депутати все одно би роз'їхались на відпочинок
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31.05.2022 16:36 Ответить
да давайте ТОЛЬКО ПО СУББОТАМ ОТДЫХАТЬ для еврееев.... ГОЯМ РАБАМ НЕФИГ ВООБЩЕ ВЫХОДНЫХ ИХ ЗАДАЧА ЗАЩИТА ЕВРЕЙСКОЙ порой и паскудной ВЛАСТИ и их БИЗНЕСА В УКРАИНЕ И ПОГИБАТЬ НА ВОЙНЕ... это обязанность и долг....
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31.05.2022 16:33 Ответить
Та ви шо? А до червня з лютого були вихідні? Та прийдіть в себе, багато міст зруйновано, до 5 мільйонів українців виїхало за кордон, а ще більше 10 мільйонів скитіються з області в область по хороших Володіних дорогах життя і смерті, як бомжі, бо фактично все втратили.
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31.05.2022 16:33 Ответить
Це що б про шашлыки не згадували.
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31.05.2022 16:42 Ответить
Окуеть. У кого-то с 24 февраля есть выходные. Тунеядцы. Ладно люди работы лишились, тут понятно.
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31.05.2022 16:42 Ответить
Слава Богу, я очень благодарен, что работа осталась и работаем на полную. Но так хочется ну хоть один денек отдохнуть. Но когда вспоминаю пацанов на переде, воюющих без выходных, то ладно, можно потерпеть. Слава ВСУ!
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31.05.2022 16:46 Ответить
Сами кондомы небось на шашлыках всей радой будут квасить, сволота зеленая.
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31.05.2022 16:47 Ответить
Новость ни о чем. ВСУ, МВД, МЧС медики, аварийные службы работают без выходных, предпринимателям некогда отдыхать, Кто там остались? Учителя да служащие гос. структур. Ну не получат двойную оплату и что?
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31.05.2022 16:54 Ответить
Депутаты
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31.05.2022 19:42 Ответить
Із за війни у багатьох Українців взагалі не буде роботи
Дякую Зе влада за гарно асфальтовані дороги.
Вони багато крові Українців впитали у себе.
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31.05.2022 17:18 Ответить
думаю що питання вихідних взагалі на самому останньому місці питань що є важливими
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01.06.2022 01:16 Ответить
 
 