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свято (600) вихідний (46) воєнний стан (322)

Через війну українці матимуть менше вихідних у червні

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

червень,2022,календар

В українців у червні цього року через продовження воєнного стану буде менше вихідних днів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.

Цьогоріч на червень припадає два свята: День Конституції України (28 червня) і Трійця (12 червня).Через те, що Трійця святкується у неділю, вихідний переносився б на понеділок, 13 червня. Проте вихідними, як зазвичай, ці дні не будуть.

Вихідними залишаються лише суботи та неділі: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 червня.

Запроваджений після повномасштабного вторгнення Росії в Україну воєнний стан припиняє дію низки норм Кодексу законів про працю, які передбачають визначенняь святкових і неробочих днів, а також перенесення їх на інший день.

Як повідомлялося, нещодавно парламент підтримав пропозицію президента Володимира Зеленського щодо продовження воєнного стану до 23 серпня. Саме тому, святкові вихідні, які припадають на червень будуть звичайними робочими днями.

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Топ коментарі
+9
От якщо чесно, я цього не розумію в контексті того, що багато людей втратили роботу, а критична інфраструктура все одно працювала б незалежно від того, є воєнний стан чи нема!
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31.05.2022 16:32
+7
Та ви шо? А до червня з лютого були вихідні? Та прийдіть в себе, багато міст зруйновано, до 5 мільйонів українців виїхало за кордон, а ще більше 10 мільйонів скитіються з області в область по хороших Володіних дорогах життя і смерті, як бомжі, бо фактично все втратили.
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31.05.2022 16:33
+6
І депутати все одно би роз'їхались на відпочинок
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31.05.2022 16:36
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От якщо чесно, я цього не розумію в контексті того, що багато людей втратили роботу, а критична інфраструктура все одно працювала б незалежно від того, є воєнний стан чи нема!
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31.05.2022 16:32 Відповісти
І депутати все одно би роз'їхались на відпочинок
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31.05.2022 16:36 Відповісти
да давайте ТОЛЬКО ПО СУББОТАМ ОТДЫХАТЬ для еврееев.... ГОЯМ РАБАМ НЕФИГ ВООБЩЕ ВЫХОДНЫХ ИХ ЗАДАЧА ЗАЩИТА ЕВРЕЙСКОЙ порой и паскудной ВЛАСТИ и их БИЗНЕСА В УКРАИНЕ И ПОГИБАТЬ НА ВОЙНЕ... это обязанность и долг....
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31.05.2022 16:33 Відповісти
Та ви шо? А до червня з лютого були вихідні? Та прийдіть в себе, багато міст зруйновано, до 5 мільйонів українців виїхало за кордон, а ще більше 10 мільйонів скитіються з області в область по хороших Володіних дорогах життя і смерті, як бомжі, бо фактично все втратили.
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31.05.2022 16:33 Відповісти
Це що б про шашлыки не згадували.
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31.05.2022 16:42 Відповісти
Окуеть. У кого-то с 24 февраля есть выходные. Тунеядцы. Ладно люди работы лишились, тут понятно.
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31.05.2022 16:42 Відповісти
Слава Богу, я очень благодарен, что работа осталась и работаем на полную. Но так хочется ну хоть один денек отдохнуть. Но когда вспоминаю пацанов на переде, воюющих без выходных, то ладно, можно потерпеть. Слава ВСУ!
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31.05.2022 16:46 Відповісти
Сами кондомы небось на шашлыках всей радой будут квасить, сволота зеленая.
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31.05.2022 16:47 Відповісти
Новость ни о чем. ВСУ, МВД, МЧС медики, аварийные службы работают без выходных, предпринимателям некогда отдыхать, Кто там остались? Учителя да служащие гос. структур. Ну не получат двойную оплату и что?
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31.05.2022 16:54 Відповісти
Депутаты
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31.05.2022 19:42 Відповісти
Із за війни у багатьох Українців взагалі не буде роботи
Дякую Зе влада за гарно асфальтовані дороги.
Вони багато крові Українців впитали у себе.
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31.05.2022 17:18 Відповісти
думаю що питання вихідних взагалі на самому останньому місці питань що є важливими
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01.06.2022 01:16 Відповісти
 
 