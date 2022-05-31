Лидеры стран ЕС осудили Россию за провоцирование глобального продовольственного кризиса
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Лидеры стран Европейского Союза осудили Россию за провоцирование глобальной продовольственной опасности и призвали кремль немедленно прекратить блокаду транспортных путей Украины, не позволяющую вывезти украинское зерно на мировые рынки.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом идет речь в выводах специального саммита ЕС, обнародованных на сайте Европейского совета.
"Европейский совет решительно осуждает уничтожение и противозаконную экспроприацию Россией сельскохозяйственной продукции Украины. Агрессивная война России против Украины имеет прямой эффект на глобальную продовольственную безопасность и доступность продуктов питания. Европейский совет призывает Россию остановить свои атаки на транспортную инфраструктуру в Украине, снять блокаду украинских портов в Черном море и разрешить экспорт продуктов питания, в частности, из порта Одессы", - говорится в документе.
Как отмечается, Европейский Союз предпринимает активные меры по облегчению украинского сельскохозяйственного экспорта и поддержки агропромышленного комплекса Украины в сезоне 2022 года. В этом контексте Европейский совет призвал национальные правительства стран ЕС ускорить работу над созданием так называемых "зеленых коридоров", предложенных Европейской комиссией, и содействовать экспорту продовольствия из Украины с использованием различных транспортных путей и европейских портов.
Європейська рада підтримала міжнародні зусилля з вирішення поточної продовольчої кризи, зокрема, ініціативи в рамках ООН та G7, спрямовані на стримування зростання цін на продукти харчування та на постачання й доступність зерна та іншої сільськогосподарської продукції.
"Європейська рада… підтверджує зобов’язання підтримати глобальну торгівлю продовольчими товарами, яка має бути вільною від невиправданих торговельних бар’єрів, посилити солідарність по відношенню до найбільш вразливих країн, та збільшити стійке виробництво продуктів харчування на місцях для скорочення структурної залежності", - сказано в документі.
Європейська рада доручила Єврокомісії вивчити можливість мобілізації резервів Європейського фонду розвитку для підтримки країн-партнерів, що найбільше вражені цією кризою.
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30 мая в 15:13
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Рак съедает Путина, он «теряет зрение». «Врачи дали ему всего 3 года жизни»
В последние дни отмечается вал публикаций в западной прессе о здоровье Путина. Накануне ряд британских СМИ даже сообщили о возможной смерти Путина. В свою очередь издание The Mirror написало о смертельной болезни кремлевского главаря.
Источник в российской разведке, на который ссылаются британские спецслужбы, утверждает, что у Путина «тяжелая форма быстро прогрессирующего рака», и его «конечности неудержимо трясутся», пишет The Mirror.
По словам источника, врачи дали Путину максимум три года жизни.
Утверждается, что у 69-летнего кремлевского главаря «тяжелая форма быстро прогрессирующего рака». Источник добавил: «Ему осталось не более двух-трех лет, чтобы остаться в живых».
Также сообщается, что из-за болезни Путин теряет зрение.
«Он страдает от головных болей, и когда он выступает по ТВ, ему нужны листы бумаги, на которых текст написан огромными буквами, чтобы прочитать то, что он собирается сказать.
Они такие большие, что на каждой странице может поместиться всего пара предложений. Его зрение серьезно ухудшается. И его конечности неудержимо трясутся», сообщает издание со ссылкой на источники в спецслужбах.
На прошлой неделе Путин встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Сочи. На видео он неловко выкручивал ноги, пока пара садилась за стол для переговоров.
На прошлой неделе были явно заметны странные движения Путина во время телевизионного репортажа, на фоне сообщений о том, что он страдает болезнью Паркинсона и рассеянным склерозом вдобавок к раку.
Глава украинской разведки Кирилл Буданов также подтвердил: «У него несколько серьезных заболеваний, одно из которых - рак».
Смертельный прогноз Путина появился в секретном сообщении российского шпиона перебежчика из ФСБ Бориса Карпичкова, который сейчас скрывается от путинских убийц в Британии.
Ему сообщили, что Путину приходится щуриться даже на огромные буквы, которые ему дают, и он наводит ужас на персонал резкими сменами настроения.
«Путин не хочет носить очки, потому что это было бы признаком слабости», - указывает источник.
«Раньше он был собран и сдержан с подчиненными, но теперь у него случаются вспышки неконтролируемой ярости. Он совсем свихнулся и почти никому не доверяет».
В сообщениях на прошлой неделе со ссылкой на источники в Кремле утверждалось, что 14 дней назад Путин успешно перенес операцию.
Бывший сотрудник МИ-6 Кристофер Стил заявляет, что Путин не может проводить встречи без перерывов на медицинские процедуры. Он добавил: «Его постоянно сопровождает бригада врачей.
«Кремль сегодня похож на бассейн с акулами. Они все плавают и, если почуют кровь в воде, начинают драться», пишет издание.
Дошло до того, что самые близкие к Путину лица все активе говорят о его преемнике и борются за контроль над передачей власти.
Фаворитом считается Алексей Дюмин, 49-летний губернатор Тульской области Подмосковья. Когда-то возглавлявший охрану президента. Он утверждает, что спас Путина от медведя.
Также называются имена губернатора Астрахани кадрового чекиста Игоря Бабушкина, 52 года, и сына Патрушева, министра сельского хозяйства 44-летнего Дмитрия Патрушева.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
Когда у нас будут проблемы с хлебом, может, есть верящие в помощь Европы?
які ще злочини треба параші зробити щоб європейці не сюсюкались з цим вбивцею і фашистом